Экс-вратарь «Арсенала» Алекс Маннингер погиб в ДТП на железнодорожном переезде

Австрийский вратарь Алекс Маннингер погиб в ДТП на железнодорожном переезде в Зальцбурге. Ему было 48 лет.

Австрийский вратарь Алекс Маннингер

Австрийский вратарь Алекс Маннингер

По информации Sky Sport Austria, автомобиль голкипера сбил поезд. Машинист и пассажиры не пострадали. Отмечается, что Алекса Маннингера пытались спасти с помощью дефибриллятора.

«Известие о смерти Алекса Маннингера глубоко потрясло нас. Футбол потерял особенного человека. Выражаем соболезнования его семье, друзьям и всем близким людям»,— говорится в заявлении Австрийского футбольного союза.

На протяжении карьеры Алекс Маннингер в том числе выступал за лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус», в составе которых стал чемпионом Англии (1998) и Италии (2012) соответственно. В марте 1998 года вратарь был признан лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге. За сборную Австрии голкипер провел 33 матча.

Таисия Орлова