Вячеслав Гладков объявил о двухнедельном отпуске

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели. Обязанности главы региона будет исполнять его заместитель — руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. «Ъ» писал, что решение о досрочной отставке господина Гладкова может быть принято в период с 13 по 19 апреля.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Ухожу в отпуск на две недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году», — сообщил Вячеслав Гладков. Он отметил, что правительство региона, оперативные службы — «все работают», «все алгоритмы отлажены и отработаны множество раз». «Оперативную информацию о текущих событиях буду продолжать публиковать в своих социальных сетях», — добавил он.

Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область с 18 ноября 2020 года. Его полномочия истекают в сентябре. В случае досрочной отставки, по данным «Ъ», место губернатора может занять генерал-майор Александр Шуваев, ветеран СВО, Герой России; с января — заместитель губернатора Иркутской области. По данным «Ведомостей», господин Гладков может получить пост заместителя министра экономического развития.

