Юридическое агентство из Уфы попало в рейтинг ИД «Коммерсантъ»

Уфимское судебное агентство «Барристер» заняло ведущие позиции регионального рейтинга лучших юридических практик России, учрежденного «Ъ».

Фото: Из личного архива

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров

В разделе «Лучшие отраслевые практики: региональный рейтинг» агентство «Барристер» упомянуто в номинациях «Здравоохранение и фармацевтика», «Производство и промышленность», «Ритейл и торговля», «Сельское хозяйство», «Строительство и недвижимость», «Транспорт и логистика»

В разделе «Лучшие юридические практики: региональный рейтинг» уфимская юридическая компания стала одной из лучших по направлениям: «Банкротство юридических лиц», «Банкротство физических лиц», «Комплаенс», «Корпоративное право: слияния и поглощения российских активов», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «Экологическое право».

В индивидуальном рейтинге его эксперты отметили старшего юриста «Барристера» Евгения Шулындина в разделе «Антимонопольное право», а старшего юриста Артура Ахметшина — в разделе «Корпоративное право».

Управляющий партнер «Барристера» Айдар Муллануров упомянут в разделах «Слияния и поглощения», «Промышленность» и «Ритейл и торговля».

Юридический рейтинг издательского дома «Коммерсантъ» впервые был составлен в 2015 году. Его авторы анализируют годовой цикл проектной деятельности ведущих поставщиков юридических услуг на территории России.

Олег Вахитов