Жизнь без правил

|АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
|Band 1
|Акимова Ирина
|BGP Litigation
|Борзило Евгения
|Рустам Курмаев и партнеры
|Бульба Максим
|SEAMLESS Legal
|Вознесенский Николай
|ALUMNI Partners
|Кулик Ярослав
|Kulik & Partners Law.Economics
|Лим Денис
|Artegra
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Монастырский Юрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Москвитин Олег
|Delcredere
|Музыка Максим
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Петров Валентин
|ЕМПП
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Султанов Айдар
|Пепеляев Групп
|Тараданкина Анастасия
|Delcredere
|Чернов Николай
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
|Band 1
|Акимова Ирина
|BGP Litigation
|Ахундов Тимур
|BIRCH
|Бульба Максим
|SEAMLESS Legal
|Вознесенский Николай
|ALUMNI Partners
|Гаврилов Денис
|Denuo
|Гореславская Надия
|Melling, Voitishkin & Partners
|Джальчинов Джангар
|Nextons
|Дианов Виталий
|ALUMNI Partners
|Зайцев Роман
|Nextons
|Захаров Герман
|АЛРУД
|Захарько Алексей
|Nextons
|Иванов Даниил
|Asari Legal
|Ищук Илья
|КИАП
|Кобаненко Мария
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Коростелева Наталья
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Кулик Ярослав
|Kulik & Partners Law.Economics
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Максименко Анна
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Мурадов Марат
|Nextons
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Позин Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Пономарева Валерия
|Nextons
|Тамаев Артем
|Better Chance
|Тараданкина Анастасия
|Delcredere
|Цхакая Нато
|Asari Legal
|Band 2
|Гаврилов Александр
|BIRCH
|Егорушкин Александр
|Antitrust Advisory
|Захаров Григорий
|Orchards
|Карпунин Павел
|CLS
|Кислица Денис
|CLS
|Клименко Сергей
|Firm One
|Королев Евгений
|White Square
|Лим Денис
|Artegra
|Львова Елена
|Firm One
|Маковкин Василий
|Б1 – Консалт
|Махлай Любовь
|КИАП
|Нарышева Ирина
|Kept
|Омельченко Элла
|Better Chance
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Ситников Александр
|VEGAS LEX
|Солодовников Николай
|Firm One
|Тимонов Михаил
|BIRCH
|Хохлов Евгений
|Antitrust Advisory
|Чурин Дмитрий
|CLS
|Ширяев Андрей
|Kept
|БАНКРОТСТВО
|БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
|Band 1
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Лавров Максим
|Юков и партнеры
|Петрова Валентина
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Савосько Сергей
|Delcredere
|Чепуренко Дмитрий
|Линия Права
|БАНКРОТСТВО
|БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
|Band 1
|Антонов Артем
|Melling, Voitishkin & Partners
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Базаров Дмитрий
|BGP Litigation
|Бодров Евгений
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|Бухарин Данил
|Forward Legal
|Быканов Денис
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|Гузенко Иван
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|Еременко Валерий
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Захаров Григорий
|Orchards
|Иванова Юлия
|ЮКО
|Исканцев Ян
|Казаков и партнеры
|Кирсанов Павел
|Регионсервис
|Клеточкин Дмитрий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Косаков Вячеслав
|Legal Group NOVATOR
|Красников Антон
|Сотби
|Крупский Андрей
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Микони Андрей
|АБ Вертикаль
|Михайлов Александр
|NERRA
|Николаев Алексей
|ЮрТехКонсалт
|Новиков Павел
|Melling, Voitishkin & Partners
|Петрова Валентина
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Порамонова Елизавета
|INSIGHT advocates
|Хамматова Алина
|АБ Вертикаль
|Хлюстов Павел
|Павел Хлюстов и партнеры
|Band 2
|Белявцев Владимир
|A.T.Legal
|Берестень Дмитрий
|Афонин Божор и партнеры
|Беседин Анатолий
|ЭЛКО профи
|Бубликов Владимир
|Бубликов и партнеры
|Валежников Станислав
|Центральный округ
|Ганоцкий Андрей
|Юридическое агентство «Правый берег»
|Голубев Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Зайцев Роман
|Nextons
|Казаков Дмитрий
|Казаков и партнеры
|Каретин Марк
|Юков и партнеры
|Катков Александр
|Legal Group NOVATOR
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Ларина Анна
|УК «ПОМОЩЬ»
|Махонин Юрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Мухамбетова Айжан
|EQUAL LEGAL PARTNERS
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Саблуков Денис
|Sudohod
|Савина Ольга
|SAVINA LEGAL
|Савченко Даниил
|BFL | Арбитраж.ру
|Саликов Максим
|UNIO law firm
|Стрижак Максим
|Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
|Титов Николай
|A.T.Legal
|Тюрин Юрий
|ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
|Фаттахов Марат
|VINDER
|Чунин Валентин
|Бубликов и партнеры
|Band 3
|Богородицкий Константин
|ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
|Герасимов Павел
|Падва и Эпштейн
|Глушков Никита
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|Голенев Вячеслав
|Адвокаты: Голенев и Партнёры
|Голунов Станислав
|Enforce Law Company
|Городисский Алексей
|Андрей Городисский и партнеры
|Губайдулин Руслан
|NERRA
|Емелина Надежда
|K&P.Group
|Ионкис Леонид
|АО «РискИнвест»
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Кононов Давид
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|Лазарев Тимофей
|IMPACT LEGAL
|Маджар Анна
|Плешаков, Ушкалов и партнеры
|Михеева Мария
|Intana
|Николаенко Дмитрий
|Юридическая группа «Пилот»
|Орлова Мария
|Адвокатское бюро «А2»
|Панченко Виктор
|ЮР-ПРОЕКТ
|Садриев Руслан
|СТРОЙКАПИТАЛ
|Салов Дмитрий
|RSP Partners
|Симонов Александр
|Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
|Сычев Антон
|МКА «Авангард Права»
|Тихонова Валерия
|VEGAS LEX
|Чепуренко Дмитрий
|Линия Права
|Четвериков Максим
|Юридическая группа «Пилот»
|Штукатуров Дмитрий
|Адвокаты и Бизнес
|БАНКРОТСТВО
|БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
|Band 1
|Борисова Ксения
|Аснис и партнеры
|Бородин Сергей
|Бородин и Партнеры
|Высоцких Сергей
|АБ Вертикаль
|Гузенко Иван
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|Зайцев Роман
|Nextons
|Замалаев Павел
|Замалаев, Стороженко и партнеры
|Иванова Юлия
|ЮКО
|Ионкис Леонид
|АО «РискИнвест»
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Колерова Наталья
|АБ Вертикаль
|Корума Кира
|Аснис и партнеры
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Махонин Юрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Микони Андрей
|АБ Вертикаль
|Михайлов Александр
|NERRA
|Михеева Мария
|Intana
|Мухоморов Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Николаев Алексей
|ЮрТехКонсалт
|Пермяков Олег
|Рустам Курмаев и партнеры
|Савосько Сергей
|Delcredere
|Смирнова Виктория
|CLS
|Тугуши Дмитрий
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Чепуренко Дмитрий
|Линия Права
|Band 2
|Божко Максим
|H2BO GROUP
|Глушков Никита
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|Горбатов Кирилл
|Юрлов и партнеры
|Городисский Алексей
|Андрей Городисский и партнеры
|Губайдулин Руслан
|NERRA
|Козина Елена
|ЭЛКО профи
|Лазарев Тимофей
|IMPACT LEGAL
|Михайлов Александр
|NERRA
|Саенко Антон
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|Седляр Владислав
|INSIGHT advocates
|ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
|Band 1
|Белозерова Елена
|ALUMNI Partners
|Борткевича Виктория
|Better Chance
|Бульба Максим
|SEAMLESS Legal
|Бычков Роман
|Бычков, Волгина и партнеры
|Водолагин Сергей
|Вестсайд
|Водолагина Наталья
|Вестсайд
|Голиков Александр
|BGP Litigation
|Джальчинов Джангар
|Nextons
|Забродин Владислав
|CLS
|Зыков Антон
|Деловые Решения и Технологии
|Кабанова Мария
|SEAMLESS Legal
|Кондуков Павел
|BGP Litigation
|Котова-Смоленская Анна
|ЮСТ
|Кузнец Игорь
|FTL Advisers
|Кузнецова Наталья
|Деловые Решения и Технологии
|Кузнецова Наталья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Кукла Мария
|FTL Advisers
|Маковкин Василий
|Б1 – Консалт
|Мартиросян Гайк
|Quattor Advisory
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Нарышева Ирина
|Kept
|Нестеренко Алексей
|ФБК Legal
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Руднев Антон
|Kept
|Цхакая Нато
|Asari Legal
|Band 2
|Патапкина Дарья
|«РосКо — Консалтинг и аудит»
|Пригода Яна
|VERBA LEGAL
|Руднев Антон
|Kept
|Савон Анна
|Quattor Advisory
|Сидоров Дмитрий
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|Смоловая Екатерина
|CLS
|Стрельниченко Анна
|Quattor Advisory
|Черленяк Роман
|ЮСТ
|Чуманова Мария
|FTL Advisers
|Шаматонов Антон
|MAGENTA Legal
|ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
|Band 1
|Акчурина Галина
|Kept
|Алексахина Раиса
|Технологии Доверия
|Аронов Алексей
|Denuo
|Борисичев Антон
|BIRCH
|Бычков Александр
|Melling, Voitishkin & Partners
|Васильев Сергей
|Denuo
|Васютин Руслан
|Denuo
|Водолагин Сергей
|Вестсайд
|Вознесенский Николай
|ALUMNI Partners
|Вольфус Евгения
|Kept
|Джальчинов Джангар
|Nextons
|Ефремов Владимир
|Melling, Voitishkin & Partners
|Карчемов Алексей
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Касьяненко Ксения
|Регионсервис
|Кирильченко Александр
|BGP Litigation
|Косов Александр
|Пепеляев Групп
|Кулаков Андрей
|Versus.legal
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Орлова Надежда
|Orlova\Ermolenko
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Руденко Денис
|РИ-консалтинг
|Сизов Алексей
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Фролов Алексей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Цхакая Нато
|Asari Legal
|Шавшина Вильгельмина
|Б1 – Консалт
|Band 2
|Валежников Станислав
|Центральный округ
|Васильев Александр
|Деловые Решения и Технологии
|Гармонин Константин
|ЛГС Юридические Услуги
|Грачев Андрей
|BIRCH
|Гюльбасаров Эдуард
|ФБК Legal
|Дианов Виталий
|ALUMNI Partners
|Елисанова Инна
|TAXOLOGY
|Елистратов Артем
|VERBA LEGAL
|Зайнигабдинов Александр
|China Window
|Зиятдинов Константин
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Кондуков Павел
|BGP Litigation
|Кофанова Татьяна
|Деловые Решения и Технологии
|Ломакин Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Лузиньян Константин
|Denuo
|Просвирин Дмитрий
|Центральный округ
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Сафарян Гайк
|SL Legal
|Ситдыков Искандер
|LEXORA
|Смирнов Игорь
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Смоловая Екатерина
|CLS
|Смурова Юлия
|SL Legal
|Степаненко Елена
|ЛГС Юридические Услуги
|Фролов Алексей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Чикин Владимир
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Шаматонов Антон
|MAGENTA Legal
|ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО/ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
|Band 1
|Аристова Наталья
|Б1 – Консалт
|Барболин Владимир
|Better Chance
|Белых Федор
|ELWI
|Бинашев Искандер
|ALUMNI Partners
|Борткевича Виктория
|Better Chance
|Верле Екатерина
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Галин Ян
|Better Chance
|Глухов Евгений
|Denuo
|Долгов Александр
|VERBA LEGAL
|Качкин Денис
|Качкин и Партнеры
|Килинкаров Владимир
|Nextons
|Корнев Михаил
|Линия Права
|Кузнеченков Максим
|Melling, Voitishkin & Partners
|Кучер Алена
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Литовкин Константин
|Б1 – Консалт
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Омельченко Элла
|Better Chance
|Откина Анна
|Denuo
|Подшивалов Данил
|Versus.legal
|Раев Дмитрий
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Ситников Александр
|VEGAS LEX
|Сотников Игорь
|ELWI
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Чернова Валерия
|ELWI
|Чумаченко Игорь
|VEGAS LEX
|Band 2
|Арбузов Александр
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Белоусова Олеся
|P&P Unity
|Блинов Сергей
|ELWI
|Гавриков Евгений
|RSP Partners
|Гармонин Константин
|ЛГС Юридические Услуги
|Долгов Александр
|VERBA LEGAL
|Зусман Евгения
|You & Partners
|Иванов Дмитрий
|Юков и партнеры
|Карпунин Павел
|CLS
|Котова-Смоленская Анна
|ЮСТ
|Курбанов Тимур
|BLF Partners
|Любимов Сергей
|LEVEL Legal Services
|Макаревич Константин
|VERBA LEGAL
|Панин Вадим
|Better Chance
|Персиянцева Анна
|CLS
|Скрипников Илья
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Смирнов Игорь
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Туктаров Юрий
|Lecap
|Хитяник Олеся
|Kept
|Шахназарова Инга
|Технологии Доверия
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
|Band 1
|Арбузов Александр
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Афонин Александр
|Афонин Божор и партнеры
|Базаров Дмитрий
|BGP Litigation
|Божор Михаил
|Афонин Божор и партнеры
|Болдинова Екатерина
|Five Stones Consulting
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Гусев Антон
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Емелин Антон
|Аронов и партнеры
|Ермолина Дарья
|Ermolina & Partners
|Загребина Дарья
|Marillion
|Залесов Алексей
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Зеленин Андрей
|Lidings
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Клименко Сергей
|Firm One
|Косовская Ирина
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Ломакин Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Маковкин Василий
|Б1 – Консалт
|Малахов Борис
|Lidings
|Мурадов Марат
|Nextons
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Пилюгина Вироника
|LEVEL Legal Services
|Ситдыков Искандер
|LEXORA
|Трусов Алексей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Тюпа Всеволод
|SL Legal
|Шолохов Михаил
|Ermolina & Partners
|Band 2
|Базурин Глеб
|VK Partners
|Безрукова Ольга
|RSP International
|Бондарева Евгения
|Деловые Решения и Технологии
|Бульба Максим
|SEAMLESS Legal
|Бычков Александр
|Melling, Voitishkin & Partners
|Вилесов Александр
|ООО «ППФ «ЮС»
|Вознесенский Николай
|ALUMNI Partners
|Данилова Эльвира
|Marillion
|Джафаров Евгений
|Клифф
|Захаров Григорий
|Orchards
|Зуйков Сергей
|Зуйков и партнеры
|Илюшина Надежда
|ALUMNI Partners
|Китсинг Владимир
|АБ «Китсинг и партнеры»
|Книженцев Дмитрий
|Б1 – Консалт
|Львова Елена
|Firm One
|Макаров Роман
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Мирошниченко Наталья
|Nevsky IP Law
|Михайлов Алексей
|BFL | PATENTUS
|Мойсеенко Артем
|Технологии Доверия
|Озолина Ирина
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Попова Оксана
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|Робинов Алексей
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|Саликов Максим
|UNIO law firm
|Третьякова Екатерина
|VERBA LEGAL
|Фурсова Елизавета
|Lidings
|ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
|Band 1
|Агаева Елена
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Аристова Наталья
|Б1 – Консалт
|Брисов Юрий
|Digital & Analogue Partners
|Володин Никита
|Б-152
|Головацкий Роман
|Denuo
|Дмитриев Артем
|Comply
|Журавлев Александр
|Юридическая компания «ЭБР»
|Зубарев Леонид
|SL Legal
|Крохалев Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Кузнецова Наталья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Курбанов Шермет
|SL Legal
|Лагутин Максим
|Б-152
|Маковкин Василий
|Б1 – Консалт
|Медведев Сергей
|Городисский и Партнеры
|Носова Дарья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Осташенко Мария
|АЛРУД
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Петровец Ксения
|BIRCH
|Сайганов Сергей
|Comply
|Лукаш Денис
|Lukash & Partners
|Соседкин Денис
|Denuo
|Трусов Александр
|Melling, Voitishkin & Partners
|Шаклеин Денис
|Б1 – Консалт
|Шиткин Андрей
|Denuo
|Шолохов Михаил
|Ermolina & Partners
|Band 2
|Абузов Артур
|AB Lawyers
|Белков Иван
|Alphabet
|Божор Михаил
|Афонин Божор и партнеры
|Быстров Сергей
|You & Partners
|Голованова Ирина
|Иванян и партнеры
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Просвирин Дмитрий
|Центральный округ
|Кириллов Дмитрий
|Lidings
|Ковалев Вадим
|CLS
|Колобова Карина
|VERBA LEGAL
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Мырсина Анастасия
|VERBA LEGAL
|Папкин Василий
|Иванян и партнеры
|Солодовников Николай
|Firm One
|Трошихина Мария
|Право Просто
|Уваркин Геннадий
|Правовое бюро «Омега»
|Хайрюзов Вячеслав
|Arno Legal
|Ярко Илана
|Право Просто
|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|Band 1
|Абрамов Василий
|Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
|Али Максим
|Comply
|Большакова Анна
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|Борисов Кирилл
|ООО «ППФ «ЮС»
|Волков Максим
|BFL | PATENTUS
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Дарков Алексей
|VERBA LEGAL
|Ермолина Дарья
|Ermolina & Partners
|Захарова Олеся
|ООО «ППФ «ЮС»
|Зуйков Сергей
|Зуйков и партнеры
|Калиничева Екатерина
|Semenov & Pevzner
|Кольцова Татьяна
|ООО «ППФ «ЮС»
|Ловцова Мария
|ООО «ППФ «ЮС»
|Лукьянова Людмила
|Forward Legal
|Малахов Борис
|Lidings
|Марканов Дмитрий
|BFL | PATENTUS
|Михайлов Алексей
|BFL | PATENTUS
|Осташенко Мария
|АЛРУД
|Робинов Алексей
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|Слепенков Александр
|ООО «ППФ «ЮС»
|Стукалова Вера
|ООО «ППФ «ЮС»
|Трусова Елена
|ALUMNI Partners
|Хабаров Денис
|Melling, Voitishkin & Partners
|Шаматонов Антон
|MAGENTA Legal
|Щелкунова Елена
|ООО «ППФ «ЮС»
|Band 2
|Афонин Александр
|Афонин Божор и партнеры
|Безрукова Ольга
|RSP International
|Бейдуллаев Рамиль
|Совет Лигал
|Борзило Евгения
|Рустам Курмаев и партнеры
|Воеводин Денис
|Nextons
|Гафуров Руслан
|Nevsky IP Law
|Гревцова Анна
|Semenov & Pevzner
|Дудко Анастасия
|BGP Litigation
|Заброцкая Анна
|Адвокатское бюро Nordic Star
|Залесов Алексей
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Калужский Виктор
|CLS
|Кривоногов Антон
|Институт Инноваций и Права
|Лукьянов Роман
|Semenov & Pevzner
|Маркин Дмитрий
|АО «Реестр-Консалтинг»
|Молчанова Анна
|K&P.Group
|Озолина Ирина
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Прохоров Владислав
|Совет Лигал
|Пчелинцев Роман
|Semenov & Pevzner
|Семченко Никита
|Nevsky IP Law
|Ситников Глеб
|Юрлов и партнеры
|Скворцова Ангелина
|Nevsky IP Law
|Тараданкина Анастасия
|Delcredere
|Уваркин Геннадий
|Правовое бюро «Омега»
|Чурбакова Татьяна
|Semenov & Pevzner
|Шицле Ярослав
|Рустам Курмаев и партнеры
|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|Band 1
|Александров Евгений
|Городисский и Партнеры
|Берлина Анна
|VERBA LEGAL
|Бирюлин Владимир
|Городисский и Партнеры
|Воеводин Денис
|Nextons
|Горячев Илья
|Городисский и Партнеры
|Григорьева Анна
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Дарков Алексей
|VERBA LEGAL
|Дивина Маргарита
|Melling, Voitishkin & Partners
|Дудко Анастасия
|BGP Litigation
|Климина Ксения
|Versus.legal
|Косовская Ирина
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Костин Павел
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|Кратюк Алексей
|Городисский и Партнеры
|Марканов Дмитрий
|BFL | PATENTUS
|Медведев Сергей
|Городисский и Партнеры
|Назина Елена
|Городисский и Партнеры
|Наталия Наумова
|BFL | PATENTUS
|Осташенко Мария
|АЛРУД
|Пилюгина Вироника
|LEVEL Legal Services
|Робинов Алексей
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|Романов Борис
|АБ Вертикаль
|Садовский Павел
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Трусова Елена
|ALUMNI Partners
|Хабаров Денис
|Melling, Voitishkin & Partners
|Band 2
|Аринчева Елена
|Зуйков и партнеры
|Ароникова Мария
|Semenov & Pevzner
|Баршай Елена
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Борзило Евгения
|Рустам Курмаев и партнеры
|Брисов Юрий
|Digital & Analogue Partners
|Вилесов Александр
|ООО «ППФ «ЮС»
|Волков Максим
|BFL | PATENTUS
|Головацкий Роман
|Denuo
|Городисский Алексей
|Андрей Городисский и партнеры
|Дмитриев Артем
|Comply
|Ермолина Дарья
|Ermolina & Partners
|Захарова Олеся
|ООО «ППФ «ЮС»
|Зуйков Сергей
|Зуйков и партнеры
|Лебедев Виталий
|Ermolina & Partners
|Лукьянов Роман
|Semenov & Pevzner
|Максименко Анна
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Маргулис Роман
|ASB Consulting Group
|Мкртчян Кристина
|Юридическая компания «ЭБР»
|Наумов Виктор
|Firm One
|Носова Дарья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Орлова Валентина
|Пепеляев Групп
|Суворов Константин
|Косенков и Суворов
|Тараданкина Анастасия
|Delcredere
|Тиллинг Екатерина
|BIRCH
|Хайрюзов Вячеслав
|Arno Legal
|Band 3
|Али Максим
|Comply
|Буренкова Юлия
|Semenov & Pevzner
|Городисская Елена
|Андрей Городисский и партнеры
|Заброцкая Анна
|Адвокатское бюро Nordic Star
|Залесов Алексей
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Котова-Смоленская Анна
|ЮСТ
|Лисовская Людмила
|Зуйков и партнеры
|Лысенко Лариса
|BKMP LEGAL
|Мусаелян Карен
|Патент Лаб
|Озолина Ирина
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Пурцеладзе Елена
|ООО «ППФ «ЮС»
|Пчелинцев Георгий
|Firm One
|Резникова Ирина
|Гардиум
|Слемцева Римма
|BFL | PATENTUS
|Щелкунова Елена
|ООО «ППФ «ЮС»
|ИСКУССТВО
|Band 1
|Алембаев Илья
|Versus.legal
|Беседин Анатолий
|ЭЛКО профи
|Брисов Юрий
|Digital & Analogue Partners
|Городисская Елена
|Андрей Городисский и партнеры
|Горячев Илья
|Городисский и Партнеры
|Григорьева Анна
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Дроздов Андрей
|Аснис и партнеры
|Заброцкая Анна
|Адвокатское бюро Nordic Star
|Запольский Игорь
|АБ Вертикаль
|Зуев Василий
|Интеллектуальный капитал
|Калиничева Екатерина
|Semenov & Pevzner
|Козина Елена
|ЭЛКО профи
|Костин Павел
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|Лукьянов Роман
|Semenov & Pevzner
|Микони Татьяна
|АБ Вертикаль
|Мирошниченко Наталья
|Nevsky IP Law
|Мусаелян Карен
|Патент Лаб
|Пилипенко Юрий
|ЮСТ
|Скворцова Ангелина
|Nevsky IP Law
|Смирнова Екатерина
|Digital & Analogue Partners
|Станковский Виктор
|Городисский и Партнеры
|Тарасова Элина
|Интеллектуальный капитал
|Черленяк Роман
|ЮСТ
|Швецов Андрей
|ЮНИКОНСУЛ
|КОМПЛАЕНС
|Band 1
|Алмакаев Денис
|LEVEL Legal Services
|Аристова Наталья
|Б1 – Консалт
|Астафьев Константин
|КИАП
|Бадретдинова Лилия
|Asari Legal
|Белых Федор
|ELWI
|Большаков Евгений
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Бычков Александр
|Melling, Voitishkin & Partners
|Гореславская Надия
|Melling, Voitishkin & Partners
|Дикко Геладжо
|Б1 – Консалт
|Дмитриев Артем
|Comply
|Добрынин Константин
|Pen & Paper
|Дьяченко Сергей
|Stonebridge Legal
|Зайцев Роман
|Nextons
|Захаров Герман
|АЛРУД
|Зимянин Михаил
|Amond & Smith Ltd
|Ковригин Глеб
|LEVEL Legal Services
|Константинова Анастасия
|Asari Legal
|Маковкин Василий
|Б1 – Консалт
|Паушкина Юлия
|КИАП
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Суворов Михаил
|White Square
|Фролова Мария
|Б1 – Консалт
|Хаминский Роман
|LEVEL Legal Services
|Цхакая Нато
|Asari Legal
|Шмакова Ольга
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Band 2
|Аврашков Максим
|Maxima Legal
|Белков Иван
|Alphabet
|Братищева Алина
|Казаков и партнеры
|Водолагин Сергей
|Вестсайд
|Водолагина Наталья
|Вестсайд
|Гревцов Сергей
|Бартолиус
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Дейнега Никита
|Maxima Legal
|Казаков Дмитрий
|Казаков и партнеры
|Кофанова Татьяна
|Деловые Решения и Технологии
|Кузнец Игорь
|FTL Advisers
|Кукла Мария
|FTL Advisers
|Литвинова Ксения
|Firm One
|Мазур Владислав
|Denuo
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Перелехова Инна
|IPN Partners
|Пушкарская Наталья
|IPN Partners
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Рябинин Андрей
|Delcredere
|Самарский Марат
|VERBA LEGAL
|Солодовников Николай
|Firm One
|Тараданкина Анастасия
|Delcredere
|Хейзе Юрий
|Emet Law Firm
|Чуманова Мария
|FTL Advisers
|КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
|СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
|Band 1
|Бачинская Алена
|АБ Вертикаль
|Войтишкин Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Гаджиев Григорий
|Orion
|Горцунян Сурен
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Данилов Станислав
|Pen & Paper
|Дедова Екатерина
|ALUMNI Partners
|Жамбалнимбуев Булат
|Nextons
|Захарько Алексей
|Nextons
|Зеленский Евгений
|Orion
|Касаткина Наталья
|АБ Вертикаль
|Краснихин Аркадий
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Кулешов Максим
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Кучер Алена
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Лузиньян Константин
|Denuo
|Марчан Дмитрий
|Melling, Voitishkin & Partners
|Машковцев Андрей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Олефир Константин
|Orion
|Остапец Игорь
|Asari Legal
|Позин Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Рудомино Василий
|АЛРУД
|Тимонов Михаил
|BIRCH
|Филиппенко Андрей
|Forward Legal
|Хуажев Олег
|VERBA LEGAL
|Эрвиц Леонид
|LEVEL Legal Services
|Band 2
|Антонян Игорь
|Denuo
|Ахмедов Салимхан
|STREAM
|Баева Мария
|LEVEL Legal Services
|Байрамов Тимур
|ELWI
|Иванян Христофор
|Иванян и партнеры
|Исаев Олег
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Коваленко Георгий
|Б1 – Консалт
|Кузнецов Александр
|VERBA LEGAL
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Левинсон Максим
|ЛГС Юридические Услуги
|Лукьянова Татьяна
|ASB Consulting Group
|Любимов Сергей
|LEVEL Legal Services
|Мазилин Игорь
|INGVARR
|Мотрич Михаил
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Оганов Арташес
|SL Legal
|Панченков Антон
|ALUMNI Partners
|Прудентов Роман
|Stonebridge Legal
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Русакомский Климент
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|Ситников Антон
|BIRCH
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting
|Суворов Михаил
|White Square
|Унароков Тимур
|BGP Litigation
|Юров Денис
|Delcredere
|Ясько Ольга
|Kept
|Band 3
|Арбузов Александр
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Зайнигабдинов Александр
|China Window
|Литовкин Константин
|Б1 – Консалт
|Конюшкевич Вадим
|VK Partners
|Тамаев Артем
|Better Chance
|Хлыстов Михаил
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Базурин Глеб
|VK Partners
|Николаев Юрий
|МКА «Николаев и партнеры»
|Белков Иван
|Alphabet
|Просвирин Дмитрий
|Центральный округ
|Смирнов Игорь
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Андреев Олег
|АО «Реестр-Консалтинг»
|Агабалян Марат
|Delcredere
|Дарбаков Тамрин
|UCL
|Пекарская Лариса
|NERRA
|КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
|СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ
|Band 1
|Байрамкулов Алан
|PB Legal
|Байрамов Тимур
|ELWI
|Мотрич Михаил
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Горцунян Сурен
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Дьяченко Сергей
|Stonebridge Legal
|Жарский Андрей
|АЛРУД
|Зеленский Евгений
|Orion
|Исаев Олег
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Клещев Александр
|АЛРУД
|Константинова Анастасия
|Asari Legal
|Кузнецова Наталья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Панин Александр
|PB Legal
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Позин Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Пушкарская Наталья
|IPN Partners
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Скворцов Владислав
|VERBA LEGAL
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Сотников Игорь
|ELWI
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Трахтенберг Сергей
|Nextons
|Унароков Тимур
|BGP Litigation
|Чернова Валерия
|ELWI
|Band 2
|Вильке Наталья
|SCHNEIDER GROUP
|Демиденко Дмитрий
|Skif Consulting
|Литвиненко Константин
|ЛГС Юридические Услуги
|Титов Александр
|SCHNEIDER GROUP
|Чеботарева Ирина
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
|Band 1
|Алехин Сергей
|ELWI
|Алмакаев Денис
|LEVEL Legal Services
|Бабичев Юрий
|ALUMNI Partners
|Башмаков Юрий
|ELWI
|Войнова Варвара
|Asari Legal
|Вунукайнен Вадим
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Вячеславов Федор
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|Гасанов Магомед
|АЛРУД
|Добшевич Станислав
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Дякин Дмитрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Зыков Роман
|Mansors
|Кайсин Дмитрий
|Asari Legal
|Карандасов Станислав
|Asari Legal
|Кулешов Максим
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Мальцев Антон
|Melling, Voitishkin & Partners
|Махонин Юрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Мельников Владимир
|Orion
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Ращевский Евгений
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Удовиченко Кирилл
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Хвалей Владимир
|Mansors
|Хретинин Александр
|Orion
|Шехади Пол
|Asari Legal
|Band 2
|Белых Федор
|ELWI
|Галин Ян
|Better Chance
|Горленко Андрей
|Иванян и партнеры
|Грибкова Юлия
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|Заброцкая Анна
|Адвокатское бюро Nordic Star
|Зайцев Роман
|Nextons
|Иванов Михаил
|Firm One
|Иванян Христофор
|Иванян и партнеры
|Колотилов Олег
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Кондратьева Эльмира
|Forward Legal
|Кузьмин Максим
|BGP Litigation
|Кульков Максим
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Купцов Дмитрий
|АЛРУД
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Никифоров Илья
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Панин Вадим
|Better Chance
|Проскурнов Ратмир
|UCL
|Розеева Анастасия
|White Square
|Султанов Степан
|КИАП
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Таланов Владимир
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Уэллс Бенджамин
|BELGRAVIA LAW
|Цветкова Ольга
|АБ «БРЕВИА»
|Шурыгин Александр
|INGVARR
|Юрьев Сергей
|SEAMLESS Legal
|МОРСКОЕ ПРАВО
|Band 1
|Дедова Мария
|Orion
|Карчемов Алексей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Королев Евгений
|White Square
|Краснова Мария
|КИАП
|Краснокутский Константин
|NAVICUS
|Ламзин Филипп
|Denuo
|Откина Анна
|Denuo
|Пиров Ифтихар
|Соколов, Маслов и Партнеры
|Пиров Камран
|Соколов, Маслов и Партнеры
|Попова Елена
|Юридическая фирма «Перегрина»
|Путря Константин
|NAVICUS
|Риков Владислав
|BGP Litigation
|Савина Ольга
|SAVINA LEGAL
|Турцев Вадим
|Orion
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ
|Band 1
|Акчурина Галина
|Kept
|Артюх Алексей
|TAXOLOGY
|Барский Дмитрий
|Intana
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Бондарева Евгения
|Деловые Решения и Технологии
|Гин Кира
|Гин и партнеры
|Голиков Александр
|BGP Litigation
|Джальчинов Джангар
|Nextons
|Заинчуковская Евгения
|VERBA LEGAL
|Зуйков Андрей
|Архитектура Права
|Зыков Антон
|Деловые Решения и Технологии
|Иванилова Надежда
|Каминский, Иванов и Партнёры
|Калинин Сергей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Книженцев Дмитрий
|Б1 – Консалт
|Констандина Елена
|Рустам Курмаев и партнеры
|Лемчик Александр
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Нестеренко Алексей
|ФБК Legal
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Пепеляев Сергей
|Пепеляев Групп
|Семенов Сергей
|TAXOLOGY
|Смирнов Игорь
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Сомов Леонид
|TAXOLOGY
|Старженецкая Любовь
|TAXOLOGY
|Степанов Антон
|Kept
|Чижов Александр
|Б1 – Консалт
|Band 2
|Акчурина Галия
|Бюро налоговых споров
|Белов Иван
|Бартолиус
|Березина Анна
|Бюро налоговых споров
|Болдинова Екатерина
|Five Stones Consulting
|Бородин Сергей
|Бородин и Партнеры
|Гин Александрина
|Гин и партнеры
|Диянов Александр
|Налоговый бутик ADWIN
|Ерасов Александр
|Косенков и Суворов
|Кузнецова Екатерина
|Правовые и Бухгалтерские Услуги
|Лучкина Евгения
|Бюро налоговых споров
|Понамарев Олег
|DS LAW
|Попова Оксана
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|Родионова Алина
|R&M Defence
|Шаховцева Наталия
|Бюро налоговых споров
|Шашков Валерий
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
|Band 1
|Акчурина Галина
|Kept
|Алексеев Максим
|АЛРУД
|Алещев Илья
|АТ Юридическая фирма
|Андрейкин Павел
|INSIGHT advocates
|Баханец Роман
|Orion
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Владимиров Максим
|Arno Legal
|Джальчинов Джангар
|Nextons
|Жестков Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Зуйков Андрей
|Архитектура Права
|Ильин Вадим
|Б1 – Консалт
|Калинин Сергей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Калинина Александра
|Деловые Решения и Технологии
|Кофанова Татьяна
|Деловые Решения и Технологии
|Лемчик Александр
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Маргулис Роман
|ASB Consulting Group
|Мельник Евгения
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Моисеев Валентин
|Андрей Городисский и партнеры
|Нестеренко Алексей
|ФБК Legal
|Нистратов Григорий
|Forward Legal
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Семенов Сергей
|TAXOLOGY
|Смирнов Игорь
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Тимоничев Геннадий
|Б1 – Консалт
|Band 2
|Болдинова Екатерина
|Five Stones Consulting
|Гаренко Алексей
|Key Consulting Group
|Грачев Андрей
|BIRCH
|Данелян Арсен
|Emet Law Firm
|Дергачев Семен
|Alphabet
|Доровских Владислав
|White Square
|Завьялова Юлия
|FTL Advisers
|Каминский Владислав
|Каминский, Иванов и Партнёры
|Канишевская Виктория
|K&P.Group
|Колотов Сергей
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|Литвинова Ксения
|Firm One
|Можаровский Виталий
|ALUMNI Partners
|Овчинников Владислав
|Совет Лигал
|Омельченко Мария
|TAXBURO
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Перелехова Инна
|IPN Partners
|Проскурнов Ратмир
|UCL
|Пушкарская Наталья
|IPN Partners
|Родионова Алина
|R&M Defence
|Самсонов Павел
|КОМ-ЮНИТИ
|Синицына Анна
|ФЭО
|Смоловая Екатерина
|CLS
|Тимофеев Евгений
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Щаденко Сергей
|Юридическая компания «ЭБР»
|Эйюбов Джавид
|КСК ГРУПП
|Band 3
|Афанасьева Анна
|SCHNEIDER GROUP
|Барский Дмитрий
|Intana
|Бычков Роман
|Бычков, Волгина и партнеры
|Венедиктов Игорь
|Denuo
|Герасимов Сергей
|ALPINE Group
|Гин Александрина
|Гин и партнеры
|Гин Кира
|Гин и партнеры
|Гладких Олег
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Григорьев Александр
|STREAM
|Гуськов Александр
|Guskov & Associates
|Дейнега Никита
|Maxima Legal
|Зайнигабдинов Александр
|China Window
|Зиятдинов Константин
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Иккерт Павел
|Иккерт и партнеры
|Кабанова Мария
|SEAMLESS Legal
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Понамарев Олег
|DS LAW
|Ровинский Максим
|Юков и партнеры
|Рудоманов Николай
|Некрасов, Рудоманов и партнеры
|Ряховский Дмитрий
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|Силюк Инесса
|DS LAW
|Смурова Юлия
|SL Legal
|Субочева Ирина
|Клифф
|Фролова Мария
|Б1 – Консалт
|Чумаков Андрей
|LCH Legal
|ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
|Band 1
|Агабалян Марат
|Delcredere
|Байрамов Тимур
|ELWI
|Белых Федор
|ELWI
|Гаджиев Григорий
|Orion
|Геда Александр
|Asari Legal
|Гитинов Рашид
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Дьяченко Сергей
|Stonebridge Legal
|Дякин Дмитрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Зиборова Мария
|Orion
|Казанцев Михаил
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Кизилова Яна
|Регионсервис
|Константинова Анастасия
|Asari Legal
|Кулешов Максим
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Литвиненко Константин
|ЛГС Юридические Услуги
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Нарышева Ирина
|Kept
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Позин Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Рябинин Андрей
|Delcredere
|Ситников Антон
|BIRCH
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Тамаев Артем
|Better Chance
|Фролов Алексей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Band 2
|Аврашков Максим
|Maxima Legal
|Акимова Ирина
|BGP Litigation
|Арабова Тахмина
|Бартолиус
|Аристова Наталья
|Б1 – Консалт
|Голиков Александр
|BGP Litigation
|Дейнега Никита
|Maxima Legal
|Демина Наталья
|Maxima Legal
|Клеточкин Дмитрий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Коваленко Георгий
|Б1 – Консалт
|Козьяков Алексей
|Иванян и партнеры
|Королев Евгений
|White Square
|Кузнецов Анатолий
|Бартолиус
|Мазилин Игорь
|INGVARR
|Малинин Василий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Орлова Юлия
|Деловые Решения и Технологии
|Помазан Антон
|Рустам Курмаев и партнеры
|Розеева Анастасия
|White Square
|Ситников Александр
|VEGAS LEX
|Суворов Михаил
|White Square
|Тихонова Валерия
|VEGAS LEX
|Ульянов Виталий
|Бартолиус
|Уэллс Бенджамин
|BELGRAVIA LAW
|Шурыгин Александр
|INGVARR
|Щелкалин Сергей
|Деловые Решения и Технологии
|ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|Band 1
|Бачинская Алена
|АБ Вертикаль
|Белых Федор
|ELWI
|Буйко Олег
|VERBA LEGAL
|Бульба Максим
|SEAMLESS Legal
|Веселов Иван
|ALUMNI Partners
|Высоцких Сергей
|АБ Вертикаль
|Гаврилов Александр
|BIRCH
|Гаджиев Григорий
|Orion
|Геда Александр
|Asari Legal
|Джальчинов Джангар
|Nextons
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Зайцев Роман
|Nextons
|Захаров Григорий
|Orchards
|Крайнов Максим
|Orion
|Кузьмин Максим
|BGP Litigation
|Кулик Ярослав
|Kulik & Partners Law.Economics
|Кучер Алёна
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Мелешенко Иван
|Asari Legal
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Порфирьев Андрей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Учитель Сергей
|Pen & Paper
|Хуажев Олег
|VERBA LEGAL
|Юрьев Сергей
|SEAMLESS Legal
|Band 2
|Алембаев Илья
|Versus.legal
|Арбузов Александр
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Аристова Наталья
|Б1 – Консалт
|Бабичев Юрий
|ALUMNI Partners
|Горцунян Сурен
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Добшевич Станислав
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Ефремов Владимир
|Melling, Voitishkin & Partners
|Казаков Дмитрий
|Казаков и партнеры
|Климина Ксения
|Versus.legal
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Кулаков Андрей
|Versus.legal
|Кулешов Максим
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Лемчик Александр
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Литвинов Денис
|Land Law Firm
|Мотрич Михаил
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Павловский Александр
|A.T.Legal
|Рачков Илья
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Семенихина Дарья
|Иванян и партнеры
|Смирнов Игорь
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Смоловая Екатерина
|CLS
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Тараданкина Анастасия
|Delcredere
|Хлыстов Михаил
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
|Band 1
|Алмакаев Денис
|LEVEL Legal Services
|Белых Федор
|ELWI
|Вячеславов Федор
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|Гасанов Магомед
|АЛРУД
|Добшевич Станислав
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Дякин Дмитрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Иванян Христофор
|Иванян и партнеры
|Кайсин Дмитрий
|Asari Legal
|Карандасов Станислав
|Asari Legal
|Кулешов Максим
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Кульков Максим
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Купцов Дмитрий
|АЛРУД
|Кучер Алёна
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Мальцев Антон
|Melling, Voitishkin & Partners
|Мельников Владимир
|Orion
|Наджарова Гаянэ
|Asari Legal
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Новиков Павел
|Melling, Voitishkin & Partners
|Ращевский Евгений
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Удовиченко Кирилл
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Хвалей Владимир
|Mansors
|Шмарко-Кудрявцева Александра
|Mansors
|Band 2
|Альхадхрами Кхалед
|UCL
|Бабичев Юрий
|ALUMNI Partners
|Байрамкулов Алан
|PB Legal
|Горленко Андрей
|Иванян и партнеры
|Григорян Арам
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Зайцев Роман
|Nextons
|Зубарев Леонид
|SL Legal
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Кузьмин Максим
|BGP Litigation
|Левичев Сергей
|UCL
|Панин Александр
|PB Legal
|Проскурнов Ратмир
|UCL
|Рачков Илья
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Розеева Анастасия
|White Square
|Сотников Игорь
|ELWI
|Суворов Михаил
|White Square
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Тимчук Андрей
|Delcredere
|Увачев Вячеслав
|Юков и партнеры
|Черненко Дмитрий
|DT Legal
|РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
|Band 1
|Александров Антон
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Антонов Артем
|Melling, Voitishkin & Partners
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Буйко Олег
|VERBA LEGAL
|Горцунян Сурен
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Дякин Дмитрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Еременко Валерий
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Жолобова Анна
|Регионсервис
|Кайсин Дмитрий
|Asari Legal
|Карпенко Алексей
|Forward Legal
|Колерова Наталья
|АБ Вертикаль
|Купцов Дмитрий
|АЛРУД
|Курмаев Рустам
|Рустам Курмаев и партнеры
|Лазарев Александр
|Asari Legal
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Микони Андрей
|АБ Вертикаль
|Монастырский Юрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Петрачков Сергей
|АЛРУД
|Рихтерман Вера
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Тимчук Андрей
|Delcredere
|Учитель Сергей
|Pen & Paper
|Файзрахманов Карим
|Forward Legal
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Юров Денис
|Delcredere
|Band 2
|Белых Федор
|ELWI
|Байрамкулов Алан
|PB Legal
|Веселов Иван
|ALUMNI Partners
|Гасанов Магомед
|АЛРУД
|Демченко Антон
|Delcredere
|Евдокимов Александр
|ЮСТ
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Колотилов Олег
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Кульков Максим
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Лим Денис
|Artegra
|Малинин Василий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Мальбин Дмитрий
|VERBA LEGAL
|Наумов Алексей
|Delcredere
|Панин Александр
|PB Legal
|Покрышкин Николай
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Раудин Василий
|ЮСТ
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Савосько Сергей
|Delcredere
|Тараданкина Анастасия
|Delcredere
|Титов Николай
|A.T.Legal
|Трофимов Василий
|ProLegals
|Тугуши Дмитрий
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Ульянов Виталий
|Бартолиус
|РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
|Band 1
|Алембаев Илья
|Versus.legal
|Гладышева Елена
|РИ-консалтинг
|Голенев Вячеслав
|Адвокаты: Голенев и Партнёры
|Губайдулин Руслан
|NERRA
|Дарчиев Сослан
|KDZ&partners
|Дергачев Семен
|Alphabet
|Захаров Григорий
|Orchards
|Канишевская Виктория
|K&P.Group
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Клементьев Евгений
|STREAM
|Козина Елена
|ЭЛКО профи
|Костоваров Алексей
|Линия Права
|Кочетов Владимир
|K&P.Group
|Литвинов Денис
|Land Law Firm
|Малинин Антон
|Гуричев, Малинин и партнеры
|Михайлов Александр
|NERRA
|Озерский Игорь
|K&P.Group
|Петрова Юлия
|INSIGHT advocates
|Савченко Даниил
|BFL | Арбитраж.ру
|Стешенцев Александр
|BFL | Арбитраж.ру
|Ульянова Ксения
|Land Law Firm
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Чепуренко Дмитрий
|Линия Права
|Черкасов Денис
|BFL | Арбитраж.ру
|Четвергов Алексей
|K&P.Group
|Band 2
|Алимирзоев Сергей
|АТ Юридическая фирма
|Григорян Арам
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Гузей Степан
|Lidings
|Егоров Сергей
|ЕМПП
|Зеленин Андрей
|Lidings
|Калинина Мария
|DS LAW
|Косенков Денис
|Косенков и Суворов
|Крупский Андрей
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Малинская Римма
|Косенков и Суворов
|Мовсесян Елена
|МКА «Мовсесян и партнеры»
|Мусийко Мария
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Пешкова Евгения
|STREAM
|Попелюк Александр
|Lidings
|Рачков Илья
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Свинцов Александр
|AKS Legal
|Ситников Александр
|VEGAS LEX
|Ситников Дмитрий
|ПромКонсалтИнвест
|Спиридонова Мария
|Легес Бюро
|Степкин Михаил
|Надмитов, Иванов и партнеры
|Тихонова Вера
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|Трещев Сергей
|RSP International
|Фокеев Артем
|Юридическое бюро «ОЛИМП»
|Штукатуров Дмитрий
|Адвокаты и Бизнес
|Юрьев Сергей
|SEAMLESS Legal
|РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
|Band 1
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Бачинская Алена
|АБ Вертикаль
|Беседин Анатолий
|ЭЛКО профи
|Буйко Олег
|VERBA LEGAL
|Голубев Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Дораев Мерген
|ЕМПП
|Захаров Григорий
|Orchards
|Зинченко Валерий
|Pen & Paper
|Козина Елена
|ЭЛКО профи
|Крутильников Константин
|АБ Вертикаль
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Мухоморов Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Орлов Андрей
|Регионсервис
|Хлюстов Павел
|Павел Хлюстов и партнеры
|Шейкин Олег
|Forward Legal
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
|ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ
|Band 1
|Аванесян Артур
|Рустам Курмаев и партнеры
|Астафьев Константин
|КИАП
|Ахметов Азат
|Orchards
|Бачинская Алена
|АБ Вертикаль
|Борисова Ксения
|Аснис и партнеры
|Буйко Олег
|VERBA LEGAL
|Гладышева Елена
|РИ-консалтинг
|Демченко Антон
|Delcredere
|Дроздов Андрей
|Аснис и партнеры
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Корельский Андрей
|КИАП
|Кириллов Дмитрий
|АБ Вертикаль
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Литвинов Денис
|Land Law Firm
|Наумов Алексей
|Delcredere
|Новиков Павел
|Melling, Voitishkin & Partners
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Петрова Валентина
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Рихтерман Вера
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Савосько Сергей
|Delcredere
|Султанов Степан
|КИАП
|Тугуши Дмитрий
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Ульянова Ксения
|Land Law Firm
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Чернобель Яна
|Павел Хлюстов и партнеры
|Band 2
|Агабалян Марат
|Delcredere
|Арабова Тахмина
|Бартолиус
|Аронов Александр
|Аронов и партнеры
|Берлина Анна
|VERBA LEGAL
|Быканов Денис
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|Голотвин Станислав
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|Дарчиев Сослан
|KDZ&partners
|Жеребцов Роман
|VERBA LEGAL
|И Андрей
|Бендерский и партнеры
|Ивушкина Надежда
|Аснис и партнеры
|Колодежная Наталия
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|Корума Кира
|Аснис и партнеры
|Кузнецова Ирина
|Дубровская, Кузнецова и партнеры
|Макаров Роман
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Николаев Алексей
|ЮрТехКонсалт
|Новиков Павел
|ЮрТехКонсалт
|Павлова Галина
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|Пешкова Евгения
|STREAM
|Розенблат Евгений
|Аронов и партнеры
|Романов Михаил
|Адвокаты и Бизнес
|Рясина Наталья
|STREAM
|Сыренко Виктор
|VINDER
|Ульянов Виталий
|Бартолиус
|Хасанов Марат
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|Шевцова Виктория
|MKA RUBICON
|Ясенков Михаил
|ЮрТехКонсалт
|Band 3
|Абузов Артур
|AB Lawyers
|Бабенко Антон
|Падва и Эпштейн
|Валежников Станислав
|Центральный округ
|Васильева Наталья
|Бартолиус
|Венгер Ольга
|КА «Минушкина и партнеры»
|Гафуров Руслан
|Nevsky IP Law
|Герасимов Павел
|Падва и Эпштейн
|Евдокимов Александр
|ЮСТ
|Жихарев Евгений
|Центральный округ
|Захарова Валерия
|Адвокатское бюро «МКП»
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Ковбель Артем
|Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
|Колесник Елена
|Бартолиус
|Кошечкина Ирина
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|Мазур Александр
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|Минушкина Анна
|КА «Минушкина и партнеры»
|Резникова Александра
|LEXORA
|Рясина Наталья
|DS Law
|Свинцова Кира
|AKS Legal
|Спиридонова Мария
|Легес Бюро
|Шакин Виталий
|МКА «ЮрСити»
|Шакина Виктория
|МКА «ЮрСити»
|Шаляпина Людмила
|Падва и Эпштейн
|Штыков Дмитрий
|Падва и Эпштейн
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
|СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
|Band 1
|Гладышева Елена
|РИ-консалтинг
|Дроздов Андрей
|Аснис и партнеры
|Закарая Русудани
|Legal Principles
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Кузнецова Ирина
|Дубровская, Кузнецова и партнеры
|РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
|Band 1
|Ароникова Мария
|Semenov & Pevzner
|Бачинская Алена
|АБ Вертикаль
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Большаков Евгений
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Буренкова Юлия
|Semenov & Pevzner
|Волков Максим
|BFL | PATENTUS
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Дивина Маргарита
|Melling, Voitishkin & Partners
|Захарько Алексей
|Nextons
|Ищук Илья
|КИАП
|Коваленко Георгий
|Б1 – Консалт
|Корельский Андрей
|КИАП
|Крупский Андрей
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Маковкин Василий
|Б1 – Консалт
|Марканов Дмитрий
|BFL | PATENTUS
|Марчан Дмитрий
|Melling, Voitishkin & Partners
|Матюнин Сергей
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Новиков Павел
|Melling, Voitishkin & Partners
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Пчелинцев Роман
|Semenov & Pevzner
|Рихтерман Вера
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Соков Владимир
|Firm One
|Стоянов Андрей
|Delcredere
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Шавшина Вильгельмина
|Б1 – Консалт
|Band 2
|Али Максим
|Comply
|Базаров Дмитрий
|BGP Litigation
|Баршай Елена
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Большакова Анна
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|Булгаков Павел
|BKMP LEGAL
|Воеводин Денис
|Nextons
|Грачев Андрей
|BIRCH
|Дмитриев Артем
|Comply
|Елисанова Инна
|TAXOLOGY
|Захаров Григорий
|Orchards
|Иванова Анна
|BGP Litigation
|Кабанова Мария
|SEAMLESS Legal
|Калинина Александра
|Деловые Решения и Технологии
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Косенков Денис
|Косенков и Суворов
|Лим Денис
|Artegra
|Лысенко Лариса
|BKMP LEGAL
|Нарышева Ирина
|Kept
|Нестеренко Алексей
|ФБК Legal
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Руденко Денис
|РИ-консалтинг
|Ряховский Дмитрий
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|Смурова Юлия
|SL Legal
|Степанов Антон
|Kept
|Суворов Константин
|Косенков и Суворов
|РЫНКИ КАПИТАЛОВ
|Band 1
|Аничкин Александр
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Баранов Константин
|LEVEL Legal Services
|Боргояков Александр
|Asari Legal
|Быховская Ирина
|Б1 – Консалт
|Геда Александр
|Asari Legal
|Глазунов Дмитрий
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Гоглачев Владимир
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Горцунян Сурен
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Дембич Дмитрий
|Melling, Voitishkin & Partners
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Зеленский Евгений
|Orion
|Илиев Артур
|Nextons
|Кузнецов Александр
|VERBA LEGAL
|Кулешов Максим
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Макарова Екатерина
|White Square
|Малиновский Михаил
|Lecap
|Махалин Иван
|Lecap
|Минеев Константин
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Петюков Филипп
|Nextons
|Самохвалов Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Сотников Игорь
|ELWI
|Суворов Михаил
|White Square
|Чубыкина Елена
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Band 2
|Алещев Илья
|АТ Юридическая фирма
|Андреев Олег
|АО «Реестр-Консалтинг»
|Арутюнян Виктория
|ФБК Legal
|Базурин Глеб
|VK Partners
|Барейша Илья
|Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
|Бычков Олег
|Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
|Глухов Евгений
|Denuo
|Григорян Арам
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Егорова Мария
|Б1 – Консалт
|Ермакова Эльвира
|АО «Реестр-Консалтинг»
|Зеленин Андрей
|Lidings
|Иванов Денис
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Ильина Эльвира
|BGP Litigation
|Конюшкевич Вадим
|VK Partners
|Малинская Римма
|Косенков и Суворов
|Мясников Вадим
|Правовой блок
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Нестеренко Алексей
|ФБК Legal
|Рачков Илья
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Семенкин Иван
|Линия Права
|Сергей Волков
|ВС Рынки Капитала
|Смирнов Илья
|Stellar Intel
|Филимонов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Шаматонов Антон
|MAGENTA Legal
|Шаматонова Дарина
|MAGENTA Legal
|САНКЦИОННОЕ ПРАВО
|Band 1
|Байрамов Тимур
|ELWI
|Батретдинова Лилия
|Asari Legal
|Баханец Роман
|Orion
|Бычков Александр
|Melling, Voitishkin & Partners
|Гаджиев Григорий
|Orion
|Горцунян Сурен
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Добшевич Станислав
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Ефремов Владимир
|Melling, Voitishkin & Partners
|Зимин Андрей
|ELWI
|Именнов Антон
|Pen & Paper
|Константинова Анастасия
|Asari Legal
|Кузнеченков Максим
|Melling, Voitishkin & Partners
|Литвиненко Константин
|ЛГС Юридические Услуги
|Лузиньян Константин
|Denuo
|Маловицкий Роман
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Мельников Владимир
|Orion
|Микони Татьяна
|АБ Вертикаль
|Нумерова Анна
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Суворов Михаил
|White Square
|Турцев Вадим
|Orion
|Хуажев Олег
|VERBA LEGAL
|Эрвиц Леонид
|LEVEL Legal Services
|Band 2
|Аристова Наталья
|Б1 – Консалт
|Борткевича Виктория
|Better Chance
|Гаврилов Александр
|BIRCH
|Захаров Герман
|АЛРУД
|Захаров Григорий
|Orchards
|Илюхин Алексей
|ITSWM
|Клименко Сергей
|Firm One
|Королев Евгений
|White Square
|Кузнец Игорь
|FTL Advisers
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Кульков Максим
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Николаев Юрий
|МКА «Николаев и партнеры»
|Панин Александр
|PB Legal
|Паршак Татьяна
|ALUMNI Partners
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Покрышкин Николай
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Пучков Степан
|BELGRAVIA LAW
|Рябинин Андрей
|Delcredere
|Степаненко Елена
|ЛГС Юридические Услуги
|Тимчук Андрей
|Delcredere
|Тихонова Светлана
|NSV Consulting
|Уэллс Бенджамин
|BELGRAVIA LAW
|Цветкова Ольга
|АБ «БРЕВИА»
|Чиркин Дмитрий
|White Stone
|Band 3
|Арутюнян Виктория
|ФБК Legal
|Горшкова Лидия
|Пепеляев Групп
|Жаворонков Артем
|Адвокатское бюро Nordic Star
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Рачков Илья
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
|Band 1
|Барышников Павел
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Валежников Станислав
|Центральный округ
|Глушков Никита
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|Гузенко Иван
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|Заброцкая Анна
|Адвокатское бюро Nordic Star
|Залесов Алексей
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Касьяненко Ксения
|Регионсервис
|Кирсанов Павел
|Регионсервис
|Коблев Руслан
|Коблев и партнеры
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Культербаева Асият
|VERBA LEGAL
|Маковкин Василий
|Б1 – Консалт
|Мальбин Дмитрий
|VERBA LEGAL
|Переладов Андрей
|Регионсервис
|Просвирин Дмитрий
|Центральный округ
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Свинцов Александр
|AKS Legal
|Свинцова Кира
|AKS Legal
|Серопян Эдгар
|Инвента Консалтинг
|Синицына Анна
|ФЭО
|Смирнов Игорь
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Сычев Антон
|МКА «Авангард Права»
|Чиркин Дмитрий
|White Stone
|Яковлева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Band 2
|Абрамов Василий
|Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
|Барский Дмитрий
|Intana
|Бородин Сергей
|Бородин и Партнеры
|Бунякин Максим
|Branan Legal
|Вадиян Эмиль
|INGVARR
|Гаврилов Александр
|BIRCH
|Грибкова Юлия
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|Елисанова Инна
|TAXOLOGY
|Зайнигабдинов Александр
|China Window
|Клещев Александр
|АЛРУД
|Климина Ксения
|Versus.legal
|Малахов Борис
|Lidings
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Нестеренко Алексей
|ФБК Legal
|Озолина Ирина
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Салов Дмитрий
|RSP Partners
|Степанищева Ксения
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Хмелевский Олег
|МКА «Авангард Права»
|Ясько Ольга
|Kept
|СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
|СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ
|Band 1
|Алексеев Максим
|АЛРУД
|Дергунова Виктория
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Зеленая Ольга
|SZP Law Boutique
|Корума Кира
|Аснис и партнеры
|Кузнец Игорь
|FTL Advisers
|Кузнецова Наталья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Кукла Мария
|FTL Advisers
|Павлова Галина
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Перелехова Инна
|IPN Partners
|Пушкарская Наталья
|IPN Partners
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Тягай Екатерина
|Pen & Paper
|Чуманова Мария
|FTL Advisers
|СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
|СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ
|Band 1
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Бокова Наталья
|Казаков и партнеры
|Гавриличев Кирилл
|ГК Лигал
|Герасимов Сергей
|ALPINE Group
|Демина Наталья
|Maxima Legal
|Дергунова Виктория
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Запольский Игорь
|АБ Вертикаль
|Захарова Марина
|Asari Legal
|Корума Кира
|Аснис и партнеры
|Кузнецова Ирина
|Дубровская, Кузнецова и партнеры
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Мальбин Дмитрий
|VERBA LEGAL
|Монастырский Юрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Николаенко Марина
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Павлова Галина
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|Павлова Полина
|Гришин, Павлова и Партнеры
|Перелехова Инна
|IPN Partners
|Пушкарская Наталья
|IPN Partners
|Рябченко Филипп
|БИЭЛ
|Стукалова Татьяна
|Регионсервис
|Тягай Екатерина
|Pen & Paper
|Шевцова Виктория
|МКА RUBICON
|Штоян Гаяне
|BGP Litigation
|Band 2
|Артамонова Анна
|ЕМПП
|Волкова Марина
|NSV Consulting
|Городисский Алексей
|Андрей Городисский и партнеры
|Зеленая Ольга
|SZP Law Boutique
|Земсков Вячеслав
|Д.Ямашев и партнеры
|Зыкова Анастасия
|Key Consulting Group
|Кафырова Александра
|Кафырова и партнеры
|Мясникова Юлия
|МКА «Николаев и партнеры»
|Орешников Даниил
|ГК Лигал
|Расторгуева Анастасия
|ARFEMIDA law firm
|Рясина Наталья
|DS LAW
|Сычева Ольга
|DS LAW
|Шакина Виктория
|МКА «ЮрСити»
|Шушкевич Дарья
|K&P.Group
|Ямашев Дмитрий
|Д.Ямашев и партнеры
|СТРАХОВОЕ ПРАВО
|Band 1
|Алексанян Виктория
|BFL | BENEFIT-Litigation
|Барский Дмитрий
|Intana
|Васильевых Лев
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Еременко Валерий
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Злотя Ольга
|LCI PARTNER
|Зубарев Леонид
|SL Legal
|Киселев Александр
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Краснов Кирилл
|BFL | BENEFIT-Litigation
|Краснова Мария
|КИАП
|Краснокутский Константин
|NAVICUS
|Кучер Алена
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Петров Виктор
|Melling, Voitishkin & Partners
|Попова Елена
|Юридическая фирма «Перегрина»
|Путря Константин
|NAVICUS
|Ровинский Максим
|Юков и партнеры
|Свинцова Кира
|AKS Legal
|Семенкин Иван
|Линия Права
|Ягофаров Руслан
|Ягофаров и Партнеры
|СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
|Band 1
|Акимова Ирина
|BGP Litigation
|Александров Антон
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Алехин Сергей
|ELWI
|Бабичев Юрий
|ALUMNI Partners
|Белых Федор
|ELWI
|Веселов Иван
|ALUMNI Partners
|Гладышева Елена
|РИ-консалтинг
|Казаков Дмитрий
|Казаков и партнеры
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Лактюшин Виталий
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Литвинов Денис
|Land Law Firm
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Медведев Павел
|Казаков и партнеры
|Микони Андрей
|АБ Вертикаль
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Петрачков Сергей
|АЛРУД
|Петрова Валентина
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Рудомино Василий
|АЛРУД
|Тугуши Дмитрий
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Ульянова Ксения
|Land Law Firm
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Хамматова Алина
|АБ Вертикаль
|Шумилов Сергей
|ProLegals
|СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
|Band 1
|Алембаев Илья
|Versus.legal
|Верле Екатерина
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Жолобова Анна
|Регионсервис
|Зайцев Роман
|Nextons
|Иванов Дмитрий
|Юков и партнеры
|Каретин Марк
|Юков и партнеры
|Коваленко Георгий
|Б1 – Консалт
|Кузин Константин
|Melling, Voitishkin & Partners
|Кулаков Андрей
|Versus.legal
|Кучер Алена
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Литвинов Денис
|Land Law Firm
|Литовкин Константин
|Б1 – Консалт
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Некрестьянов Дмитрий
|Качкин и Партнеры
|Овчинникова Мария
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Подшивалов Данил
|Versus.legal
|Ровинский Максим
|Юков и партнеры
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Саськов Кирилл
|Качкин и Партнеры
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Ульянова Ксения
|Land Law Firm
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Хамматова Алина
|АБ Вертикаль
|Чижов Александр
|Б1 – Консалт
|Эрвиц Леонид
|LEVEL Legal Services
|Band 2
|Боженова Галина
|Юридическое бюро 1147
|Дейнега Никита
|Maxima Legal
|Демина Наталья
|Maxima Legal
|Долгов Александр
|VERBA LEGAL
|Захаров Григорий
|Orchards
|Коневский Алексей
|Пепеляев Групп
|Кукин Артем
|Инфралекс
|Любимов Сергей
|LEVEL Legal Services
|Малинин Василий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Мельник Евгения
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Николаенко Дмитрий
|Юридическая группа «Пилот»
|Омельченко Элла
|Better Chance
|Откина Анна
|Denuo
|Павловский Александр
|A.T.Legal
|Прохоров Андрей
|Юридическое бюро 1147
|Раев Дмитрий
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Сирота Артем
|Sirota & Partners
|Стенина Наталья
|Пепеляев Групп
|Титов Николай
|A.T.Legal
|Трахтенберг Сергей
|Nextons
|Филановский Леонид
|Maxima Legal
|Чернобривцев Юрий
|ALUMNI Partners
|Четвериков Максим
|Юридическая группа «Пилот»
|Чупрыгин Сергей
|Иванян и партнеры
|Шлюнько Светлана
|Kept
|ТМТ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ
|Band 1
|Али Максим
|Comply
|Бачинская Алена
|АБ Вертикаль
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Вирясов Владислав
|Asari Legal
|Гореславская Надия
|Melling, Voitishkin & Partners
|Джальчинов Джангар
|Nextons
|Дмитриев Артем
|Comply
|Долгов Александр
|VERBA LEGAL
|Журавлев Александр
|Юридическая компания «ЭБР»
|Зайцев Роман
|Nextons
|Захаров Григорий
|Orchards
|Зеленский Евгений
|Orion
|Ильин Вадим
|Б1 – Консалт
|Константинова Анастасия
|Asari Legal
|Косовская Ирина
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Кузнецова Наталья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Минеев Константин
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Монин Александр
|Melling, Voitishkin & Partners
|Носова Дарья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Тимоничев Геннадий
|Б1 – Консалт
|Хабаров Денис
|Melling, Voitishkin & Partners
|Школун Евгений
|Asari Legal
|Эрвиц Леонид
|LEVEL Legal Services
|Band 2
|Баханец Роман
|Orion
|Бычков Роман
|Бычков, Волгина и партнеры
|Волгина Анна
|Бычков, Волгина и партнеры
|Гуриева Юлия
|Seven Hills Legal
|Ермолина Дарья
|Ermolina & Partners
|Зубарев Леонид
|SL Legal
|Кабанова Мария
|SEAMLESS Legal
|Калиничева Екатерина
|Semenov & Pevzner
|Коваленко Георгий
|Б1 – Консалт
|Лебедев Виталий
|Ermolina & Partners
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Лукьянов Роман
|Semenov & Pevzner
|Макарова Екатерина
|White Square
|Максименко Анна
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Мирошниченко Наталья
|Nevsky IP Law
|Наумов Виктор
|Firm One
|Олефир Константин
|Orion
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Сайганов Сергей
|Comply
|Семенов Сергей
|TAXOLOGY
|Солодовников Николай
|Firm One
|Суворов Михаил
|White Square
|Тиллинг Екатерина
|BIRCH
|Федореев Валерий
|SL Legal
|ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
|Band 1
|Бакуменко Василий
|Asari Legal
|Глухов Евгений
|Denuo
|Долгов Александр
|VERBA LEGAL
|Дудко Анастасия
|BGP Litigation
|Дякин Дмитрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Кайсин Дмитрий
|Asari Legal
|Карчемов Алексей
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Килинкаров Владимир
|Nextons
|Колерова Наталья
|АБ Вертикаль
|Кульков Максим
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Кучер Алена
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Махонин Юрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Музыка Максим
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Орлов Андрей
|Регионсервис
|Пиров Камран
|Соколов, Маслов и Партнеры
|Позин Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Путря Константин
|NAVICUS
|Риков Владислав
|BGP Litigation
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Савина Ольга
|SAVINA LEGAL
|Ситникова Екатерина
|Asari Legal
|Степаненко Елена
|ЛГС Юридические Услуги
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Турцев Вадим
|Orion
|Band 2
|Аванесян Артур
|Рустам Курмаев и партнеры
|Акимова Ирина
|BGP Litigation
|Базурин Глеб
|VK Partners
|Бинашев Искандер
|ALUMNI Partners
|Воробьев Юрий
|Пепеляев Групп
|Горленко Андрей
|Иванян и партнеры
|Захаров Григорий
|Orchards
|Зубарев Леонид
|SL Legal
|Карпунин Павел
|CLS
|Качкин Денис
|Качкин и Партнеры
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Ковалёв Вадим
|CLS
|Конюшкевич Вадим
|VK Partners
|Краснова Мария
|КИАП
|Краснокутский Константин
|NAVICUS
|Курмаев Рустам
|Рустам Курмаев и партнеры
|Лебедев Илья
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|Маркер Жан-Франсуа
|SEAMLESS Legal
|Пепеляев Сергей
|Пепеляев Групп
|Пермяков Олег
|Рустам Курмаев и партнеры
|Персиянцева Анна
|CLS
|Пиров Ифтихар
|Соколов, Маслов и Партнеры
|Руднев Антон
|Kept
|Русакомский Климент
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|Самохвалов Антон
|КИАП
|ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
|Band 1
|Абрамова Марина
|Андрей Городисский и партнеры
|Берлина Анна
|VERBA LEGAL
|Данелия Георгий
|SL Legal
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Егиазарова Маргарита
|АЛРУД
|Иванова Анна
|BGP Litigation
|Илюшина Надежда
|ALUMNI Partners
|Кириллов Дмитрий
|АБ Вертикаль
|Кузнецова Виталия
|Пепеляев Групп
|Кучер Алена
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Максименко Анна
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Мжаванадзе Григорий
|Melling, Voitishkin & Partners
|Мохонько Ольга
|Arno Legal
|Носова Дарья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Паушкина Юлия
|КИАП
|Питиримова Елена
|Melling, Voitishkin & Partners
|Присяжнюк Яков
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Рыжкова Марина
|Nextons
|Степанов Владимир
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Тимонов Михаил
|BIRCH
|Урчуков Руслан
|White Stone
|Федореев Валерий
|SL Legal
|Фурсова Елизавета
|Lidings
|Черепанова Елена
|BBNP
|Шаклеин Денис
|Б1 – Консалт
|Band 2
|Абузов Артур
|AB Lawyers
|Арутюнян Виктория
|ФБК Legal
|Балашова Елена
|STREAM
|Бачинская Алена
|АБ Вертикаль
|Водолагина Наталья
|Вестсайд
|Гаврилова Мария
|Alphabet
|Герасимова Александра
|Orlova\Ermolenko
|Дученко Ольга
|Качкин и Партнеры
|Жеребцов Роман
|VERBA LEGAL
|Замятина Юлия
|АТ Юридическая фирма
|Карпухин Александр
|Five Stones Consulting
|Ключников Максим
|ALPINE Group
|Мазур Владислав
|Denuo
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Минушкина Анна
|КА «Минушкина и партнеры»
|Пушкина Наталия
|ALPINE Group
|Уэ Кристоф
|SEAMLESS Legal
|Шайдуллина Рината
|ТРУД-ЮРИСТ
|Швецов Андрей
|ЮНИКОНСУЛ
|Шевцова Виктория
|MKA RUBICON
|ТУРИЗМ И СПОРТ
|Band 1
|Алексеев Антон
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Долгов Александр
|VERBA LEGAL
|Евдокимов Александр
|ЮСТ
|Захаров Григорий
|Orchards
|Котова-Смоленская Анна
|ЮСТ
|Литвинов Денис
|Land Law Firm
|Саськов Кирилл
|Качкин и Партнеры
|Удовиченко Кирилл
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Ульянова Ксения
|Land Law Firm
|Шолохов Михаил
|Ermolina & Partners
|УГОЛОВНОЕ ПРАВО
|ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
|Band 1
|Агапов Владимир
|Регионсервис
|Артемов Алексей
|Адвокатское бюро MILL
|Бастраков Андрей
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Бородин Сергей
|Бородин и Партнеры
|Буканев Алексей
|LUMEN
|Горбунов Дмитрий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Горьков Даниил
|Адвокатское бюро MILL
|Данилов Дмитрий
|Феоктистов и партнеры
|Долотов Руслан
|Феоктистов и партнеры
|Загребельный Сергей
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Касаткин Алексей
|Адвокатское бюро MILL
|Кравченко Дмитрий
|Аснис и партнеры
|Кузнецов Анатолий
|Бартолиус
|Маценко Максим
|VINDER
|Михальчик Алексей
|АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
|Погодин Александр
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Рохлин Артур
|Инфралекс
|Савенков Юрий
|Савенков и партнеры
|Саенко Антон
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|Сокиринская Лилия
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Сопоцинский Олег
|Адвокатское бюро MILL
|Тугуши Дмитрий
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Феоктистов Вячеслав
|Феоктистов и партнеры
|Шульгина Дарья
|LUMEN
|Хутов Тимур
|Коблев и партнеры
|УГОЛОВНОЕ ПРАВО
|ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
|Band 1
|Агапов Владимир
|Регионсервис
|Алешин Владимир
|АБ Вертикаль
|Аснис Александр
|Аснис и партнеры
|Благоволина Мария
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Большаков Артур
|Большаков, Челышева и партнеры
|Воронин Роман
|РИ-консалтинг
|Горбунов Дмитрий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Добрынин Алексей
|Pen & Paper
|Забейда Александр
|Забейда и партнеры
|Закалюжный Руслан
|Коблев и партнеры
|Клювгант Вадим
|Pen & Paper
|Коблев Руслан
|Коблев и партнеры
|Кожура Руслан
|Аснис и партнеры
|Константинова Дарья
|Забейда и партнеры
|Кравченко Дмитрий
|Аснис и партнеры
|Крутильников Константин
|АБ Вертикаль
|Новиков Алексей
|Criminal Defense Firm
|Новиков Павел
|Melling, Voitishkin & Partners
|Погодин Александр
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Протасов Матвей
|Romanov & Partners Law Firm
|Романов Сергей
|Romanov & Partners Law Firm
|Третьяков Константин
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Хлюстов Павел
|Павел Хлюстов и партнеры
|Хутов Тимур
|Коблев и партнеры
|Band 2
|Аронов Александр
|Аронов и партнеры
|Артемов Алексей
|Адвокатское бюро MILL
|Аскаров Сергей
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|Гибадуллин Евгений
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|Голуб Анна
|Criminal Defense Firm
|Горьков Даниил
|Адвокатское бюро MILL
|Григориади Дмитрий
|КИАП
|Дарчиев Сослан
|KDZ&partners
|Дьячков Олег
|Legal Group NOVATOR
|Егоров Сергей
|ЕМПП
|Жестков Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Зорин Сергей
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|Касаткин Алексей
|Адвокатское бюро MILL
|Китсинг Владимир
|АБ «Китсинг и партнеры»
|Логинов Анатолий
|BGP Litigation
|Матюшенков Сергей
|STREAM
|Павлов Роман
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|Перетятко Виктор
|АБ «Китсинг и партнеры»
|Романов Михаил
|Адвокаты и Бизнес
|Романова Татьяна
|Romanov & Partners Law Firm
|Солдаткин Дмитрий
|SZP Law Boutique
|Сопоцинский Олег
|Адвокатское бюро MILL
|Узденский Сергей
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|Челышева Елена
|Большаков, Челышева и партнеры
|Шевцова Виктория
|МКА RUBICON
|Band 3
|Клинков Дмитрий
|МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
|Корчагин Михаил
|KDZ&partners
|Косаков Вячеслав
|Legal Group NOVATOR
|Коточигов Владислав
|Адвокатское бюро «А2»
|Любимов Филипп
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|Маценко Максим
|VINDER
|Пахомов Константин
|МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
|Потапов Алексей
|K&P.Group
|Шеляшкова Анастасия
|Коблев и партнеры
|Штукатуров Дмитрий
|Адвокаты и Бизнес
|ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО
|Band 1
|Аристова Наталья
|Б1 – Консалт
|Барболин Владимир
|Better Chance
|Белых Федор
|ELWI
|Боргояков Александр
|Asari Legal
|Гармонин Константин
|ЛГС Юридические Услуги
|Геда Александр
|Asari Legal
|Глазунов Дмитрий
|Адвокатское бюро ЕПАМ
|Дембич Дмитрий
|Melling, Voitishkin & Partners
|Захаров Григорий
|Orchards
|Ковалев Сергей
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|Коваленко Георгий
|Б1 – Консалт
|Крайнов Максим
|Orion
|Красников Антон
|Сотби
|Кульков Максим
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Курмашев Николай
|Orion
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Локтионов Михаил
|Stonebridge Legal
|Микони Андрей
|АБ Вертикаль
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Паршак Татьяна
|ALUMNI Partners
|Покрышкин Николай
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Семенихина Дарья
|Иванян и партнеры
|Тамаев Артем
|Better Chance
|Турцев Вадим
|Orion
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Band 2
|Белявцев Владимир
|A.T.Legal
|Борткевича Виктория
|Better Chance
|Галин Ян
|Better Chance
|Добшевич Станислав
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Иванова Юлия
|ЮКО
|Кандыба Максим
|Технологии Доверия
|Каретин Марк
|Юков и партнеры
|Килинкаров Владимир
|Nextons
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Конюшкевич Вадим
|VK Partners
|Королев Евгений
|White Square
|Кузнецов Александр
|VERBA LEGAL
|Кучер Алена
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Оганов Арташес
|SL Legal
|Панин Вадим
|Better Chance
|Петров Виктор
|Melling, Voitishkin & Partners
|Рябинин Андрей
|Delcredere
|Савосько Сергей
|Delcredere
|Скворцов Владислав
|VERBA LEGAL
|Титов Николай
|A.T.Legal
|Увачев Вячеслав
|Юков и партнеры
|Удовиченко Кирилл
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Фаттахов Марат
|VINDER
|Черненко Дмитрий
|DT Legal
|Чубыкина Елена
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH
|Band 1
|Алмакаев Денис
|LEVEL Legal Services
|Вознесенский Николай
|ALUMNI Partners
|Глухов Евгений
|Denuo
|Грачев Андрей
|BIRCH
|Дедова Екатерина
|ALUMNI Partners
|Дмитриев Артем
|Comply
|Жестков Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Журавлев Александр
|Юридическая компания «ЭБР»
|Журба Евгений
|BGP Litigation
|Каплоухий Матвей
|ALUMNI Partners
|Коростелева Наталья
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Курдюмова Александра
|BGP Litigation
|Монин Александр
|Melling, Voitishkin & Partners
|Носова Дарья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Панченков Антон
|ALUMNI Partners
|Петров Виктор
|Melling, Voitishkin & Partners
|Позин Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Сайганов Сергей
|Comply
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Стоянов Андрей
|Delcredere
|Федореев Валерий
|SL Legal
|Школун Евгений
|Asari Legal
|Band 2
|Базурин Глеб
|VK Partners
|Барышев Максим
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Божор Михаил
|Афонин Божор и партнеры
|Брисов Юрий
|Digital & Analogue Partners
|Бычков Роман
|Бычков, Волгина и партнеры
|Волгина Анна
|Бычков, Волгина и партнеры
|Дульский Олег
|Афонин Божор и партнеры
|Захарова Екатерина
|ASB Consulting Group
|Зубарев Леонид
|SL Legal
|Кицмаришвили Давид
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|Конюшкевич Вадим
|VK Partners
|Косенков Денис
|Косенков и Суворов
|Максименко Анна
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Поляков Денис
|GMT Legal
|Семенов Сергей
|TAXOLOGY
|Смирнова Екатерина
|Digital & Analogue Partners
|Смурова Юлия
|SL Legal
|Соколова Екатерина
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Суворов Константин
|Косенков и Суворов
|Тугарин Андрей
|GMT Legal
|Урчуков Руслан
|White Stone
|Филимонов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Халецкий Михаил
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Харитонова Людмила
|Зарцын и партнеры
|Хейзе Юрий
|Emet Law Firm
|ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
|Band 1
|Алексеев Максим
|АЛРУД
|Баханец Роман
|Orion
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Гавриличев Кирилл
|ГК Лигал
|Герасимов Сергей
|ALPINE Group
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Захарова Марина
|Asari Legal
|Зимянин Михаил
|Amond & Smith Ltd
|Илюхин Алексей
|ITSWM
|Калинин Сергей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Ключников Максим
|ALPINE Group
|Константинова Анастасия
|Asari Legal
|Маргулис Роман
|ASB Consulting Group
|Микони Татьяна
|АБ Вертикаль
|Непомнящий Александр
|Emet Law Firm
|Певницкий Сергей
|Корпус Права
|Петрова Валентина
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Пушкарская Наталья
|IPN Partners
|Пушкина Наталия
|ALPINE Group
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Уэллс Бенджамин
|BELGRAVIA LAW
|Хейзе Юрий
|Emet Law Firm
|Хуажев Олег
|VERBA LEGAL
|Шевцова Виктория
|MKA RUBICON
|Band 2
|Алещев Илья
|АТ Юридическая фирма
|Аронов Александр
|Аронов и партнеры
|Берестень Дмитрий
|Афонин Божор и партнеры
|Ганюшин Олег
|Gate Legal
|Гладышева Елена
|РИ-консалтинг
|Данелян Арсен
|Emet Law Firm
|Дергунова Виктория
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Захаров Григорий
|Orchards
|Зиятдинов Константин
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Камалдинов Виктор
|Адвокатский кабинет Камалдинова В.В.
|Кафырова Александра
|Кафырова и партнеры
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Козина Елена
|ЭЛКО профи
|Корума Кира
|Аснис и партнеры
|Кравцов Станислав
|KnP Legal
|Молостов Николай
|Clear Case
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Перелехова Инна
|IPN Partners
|Савон Анна
|Quattor Advisory
|Суворов Михаил
|White Square
|Фролова Мария
|Б1 – Консалт
|Цветкова Ольга
|АБ «БРЕВИА»
|Шакин Виталий
|МКА «ЮрСити»
|Шакина Виктория
|МКА «ЮрСити»
|Эйюбов Джавид
|КСК ГРУПП
|ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
|Band 1
|Арабова Тахмина
|Бартолиус
|Афанасьев Валерий
|Baikal Lobridge
|Белоусова Олеся
|P&P Unity
|Бойцова Анастасия
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Горбунов Дмитрий
|Рустам Курмаев и партнеры
|Дабижа Станислав
|Казаков и партнеры
|Захаров Григорий
|Orchards
|Каримов Бобур
|VERBA LEGAL
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Кузнецов Анатолий
|Бартолиус
|Кузнецова Наталья
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Махалин Иван
|Lecap
|Переладов Андрей
|Регионсервис
|Помазан Антон
|Рустам Курмаев и партнеры
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Ситников Александр
|VEGAS LEX
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Стенина Наталья
|Пепеляев Групп
|Юрченко Юлия
|Пепеляев Групп
|Ясько Ольга
|Kept
|ЭНЕРГЕТИКА
|Band 1
|Агапов Владимир
|Регионсервис
|Акимова Ирина
|BGP Litigation
|Алмакаев Денис
|LEVEL Legal Services
|Бабичев Юрий
|ALUMNI Partners
|Базаров Дмитрий
|BGP Litigation
|Буйко Олег
|VERBA LEGAL
|Веселов Иван
|ALUMNI Partners
|Геда Александр
|Asari Legal
|Гитинов Рашид
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Дианов Виталий
|ALUMNI Partners
|Добшевич Станислав
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|Дякин Дмитрий
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|Кайсин Дмитрий
|Asari Legal
|Каплоухий Матвей
|ALUMNI Partners
|Каримов Бобур
|VERBA LEGAL
|Кизилова Яна
|Регионсервис
|Кузьмин Максим
|BGP Litigation
|Кульков Максим
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|Рыбалкин Илья
|Asari Legal
|Ситников Александр
|VEGAS LEX
|Сорокина Ольга
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Суриков Дмитрий
|Stonebridge Legal
|Фролов Алексей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Хвалей Владимир
|Mansors
|Цхакая Нато
|Asari Legal
|Band 2
|Арабова Тахмина
|Бартолиус
|Арутюнян Виктория
|ФБК Legal
|Байрамкулов Алан
|PB Legal
|Барский Дмитрий
|Intana
|Воеводин Денис
|Nextons
|Голиков Александр
|BGP Litigation
|Гревцов Сергей
|Бартолиус
|Гузей Степан
|Lidings
|Дергачев Семен
|Alphabet
|Зайнигабдинов Александр
|China Window
|Иккерт Павел
|Иккерт и партнеры
|Илюшина Надежда
|ALUMNI Partners
|Кислов Сергей
|Kislov.law
|Колодежная Наталия
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|Котова-Смоленская Анна
|ЮСТ
|Михеева Мария
|Intana
|Подшивалов Данил
|Versus.legal
|Ульянов Виталий
|Бартолиус
|Унароков Тимур
|BGP Litigation
|Усталов Сергей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Фидаев Феруз
|Denuo
|Хитяник Олеся
|Kept
|Цакоев Александр
|Nextons
|Шмарко-Кудрявцева Александра
|Mansors
|Ясько Ольга
|Kept
|GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО
|Band 1
|Белоусова Олеся
|P&P Unity
|Быховская Ирина
|Б1 – Консалт
|Войтенко Эдуард
|Baikal Lobridge
|Грибков Игорь
|Юридическая компания «ЭБР»
|Журавлев Александр
|Юридическая компания «ЭБР»
|Зусман Евгения
|You & Partners
|Клименко Сергей
|Firm One
|Ларина Татьяна
|Firm One
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Николаев Юрий
|МКА «Николаев и партнеры»
|Панасик Юрий
|Kesarev
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Рошков Евгений
|Kesarev
|Степанов Дмитрий
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Югай Вячеслав
|VERBA LEGAL