Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жизнь без правил

Чем запомнился прошедший год российским юристам

В 2026 году юристы продолжили разбираться с последствиями санкций для российского бизнеса, в особенности с проблемами оверкомплаенса и проведения платежей. На фоне этого в России продолжались судебные тяжбы по национализации активов, ужесточался налоговый контроль и менялись подходы судов в спорах с госорганами. Изменилась и корпоративная структура российского бизнеса — многим пришлось «переехать» в РФ из зарубежных юрисдикций, а хозяйственная деятельность в основном переориентировалась на контрагентов из дружественных стран. Об этом “Ъ” поговорил с представителями юридического рынка страны.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Санкционное давление и реакция России

По словам партнера практик разрешения споров, строительства и санкций E L W I Федора Белых, хотя санкции стали уже фоновой проблемой и многие российские предприятия к ним адаптировались, они не перестали оказывать влияние, но в этом факторе осталось мало непосредственно юридической составляющей. Большинство юристов признают, что санкционное давление продолжает оставаться важным негативным фактором для бизнеса. «Компании, работающие в чувствительных для мировой экономики отраслях, сталкиваются с потерей ключевых рынков сбыта, ограничением доступа к необходимым технологиям и оборудованию, а также с массовыми проблемами в международных расчетах и блокировками активов»,— комментирует управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Корельский. Управляющий партнер бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов указывает на сложности импорта европейских товаров, выстраивание логистики через третьи страны, что приводит к увеличению сроков доставки, росту документооборота, а также затрат. По словам партнера Denuo Евгения Глухова, российский бизнес главным образом страдает от высокой стоимости платежной инфраструктуры при взаимодействии с иностранными контрагентами, а также от отказа многих иностранных контрагентов работать с российским бизнесом полностью или напрямую.

В результате на сегодняшний момент вопрос стоит шире — в целом о возможности ведения деятельности в недружественных, прежде всего европейских, странах и о возможности защиты своих прав, нарушенных контрагентами из таких стран либо компаниями под их контролем, констатирует партнер Lidings Степан Гузей. Партнер корпоративной практики АБ «Вертикаль» Алена Бачинская добавляет, что к 2026 году многие бизнесы существенно перестроили свои процессы либо сами трансформировались, полностью изменив бизнес модель и переориентировавшись на Восток, среди них: ритейлеры, крупные розничные сети, автодилеры.

Чаще всего российским компаниям приходится сталкиваться с проблемой чрезмерного соблюдения санкционного законодательства (overcompliance), когда даже формально допустимые операции не совершаются из-за санкционных рисков, подчеркивает партнер BGP Litigation Дмитрий Базаров. «Речь идет о ситуациях, когда даже при отсутствии прямых, а зачастую и косвенных указаний на санкционный статус российского контрагента или наличие санкционных рисков иностранные компании предпочитают применять механизмы углубленной проверки. В ряде случаев это приводит к отказу от ведения деятельности с российскими контрагентами»,— добавляет господин Гузей.

В этих условиях особое значение приобретают разъяснения компетентных органов зарубежных стран, отмечает Дмитрий Базаров. Так, Еврокомиссия публикует ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) касательно запретов и ограничений на предоставление ряда услуг российским лицам. Хотя они носят рекомендательный характер, на практике их учитывают, в частности, банки и финансовые учреждения, указывает господин Базаров. Еще один инструмент преодоления overcompliance, добавляет он,— это подготовка юридических заключений с анализом санкционного законодательства и оценкой рисков, что «позволяет выстраивать более аргументированную позицию при коммуникации с зарубежными контрагентами».

Еще один аспект влияния санкций заключается в том, что ряд значимых бенефициаров оказались де-факто отрезаны от управления своими публичными и непубличными компаниями, зарегистрированными в недружественных юрисдикциях, указывает партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич. Причем попытки редомициляции компаний намеренно блокируются иностранными регуляторами, которые не исключают юрлицо из реестра, уточняет госпожа Бачинская.

Российское право в целом дает реакцию на эти вызовы (контрсанкции, перенос споров в российскую юрисдикцию, anti-suits), указывает соуправляющий партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. Однако, как уточняет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, «меры имеют непродолжительный горизонт планирования и направлены скорее на залатывание дыр, нежели на выстраивание выверенной системы в рамках долгосрочной стратегии». К тому же российское судебное решение или антиисковой запрет не гарантируют его признания и исполнения за рубежом, поясняет старший партнер VERBA LEGAL Олег Хуажев. Впрочем, российская практика идет по тому же пути, продолжает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов: «Мы наблюдаем устойчивый тренд на снижение числа признаваемых иностранных судебных решений, российские суды все чаще отказывают в их легитимации, апеллируя к защите публичного порядка и государственного суверенитета».

Риски оставшегося в РФ иностранного бизнеса

Для иностранного бизнеса, продолжившего работать в России после 2022 года, правовая среда стала существенно более рискованной, особенно для тех инвесторов, которые происходят из недружественных государств, отмечает Никита Филиппов. По сути, замечает старший партнер и один из основателей АЛРУД Василий Рудомино, иностранный бизнес, оставшийся в России, оказался зажат между двумя системами давления: внешним санкционным режимом и внутренним контрсанкционным регулированием.

Андрей Тимчук относит к ключевым правовым угрозам невозможность выйти из России, продав активы за адекватные деньги, сложности иностранных акционеров с получением дивидендов и возвратом займов, риск введения внешнего управления. К тому же в регулировании остается много белых пятен, в том числе отсутствие сроков на получение разрешений правкомиссии на сделку, указывает Никита Филиппов.

По оценкам Степана Гузея, выше всего риски введения временного управления или отстранения управленческих органов у крупного иностранного бизнеса, особенно если компания работает в стратегически значимом секторе российской экономики (агропромышленном, машиностроительном и др.). При этом, обращает внимание партнер Nextons Булат Жамбалнимбуев, для введения временного управления нормативно не установлены какие-либо критерии или основания: «Решение принимается при наличии угрозы национальной или экономической безопасности, а также в качестве ответных мер на изъятие российских активов за рубежом».

Еще одна угроза для иностранцев сегодня — возможность пересмотра ранее выданных государственных согласований на сделки по приобретению российских активов. «Речь идет об исках со стороны госорганов, которые могут оспаривать законность уже завершенных сделок, если сочтут, что те нарушают нормы контроля за иностранными инвестициями»,— поясняет Роман Прудентов. К тому же, продолжает господин Корельский, иностранные компании сталкиваются с ужесточением регуляторного давления со стороны российских надзорных органов (ФНС, ФАС, валютный контроль), что ведет к росту проверок и административных претензий. Выросли, по его словам, и уголовно-правовые риски для руководителей по обвинениям в нарушении российского законодательства. Василий Рудомино отмечает также развитие практики по деликтным искам к российским «дочкам» зарубежных компаний, а также по банкротству иностранных юрлиц в России.

«К сожалению, сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда остающийся в России иностранный бизнес становится объектом атаки в судах со стороны своих конкурентов, бывших бизнес-партнеров и корпоративных рейдеров»,— констатирует управляющий партнер московского офиса АБ ЕПАМ Денис Архипов. При этом развивается судебное правоприменение, указывает господин Архипов: «Верховный суд формулирует новые подходы в спорах с иностранцами, которые со временем, возможно, будут кодифицированы или обобщены на уровне обязательных разъяснений».

Юристы указывают, что реальных эффективных механизмов защиты своих активов в РФ у иностранного бизнеса осталось крайне мало. Доступные инструменты, по словам Андрея Корельского, сводятся, скорее, к адаптации и минимизации потерь: «русификация» управления, поиск влиятельного российского партнера, безукоризненный комплаенс и «переезд» в дружественные юрисдикции. Господин Станкевич полагает, что оптимальная модель функционирования иностранного бизнеса сейчас — это глубокая интеграция в российское правовое поле (создание личных фондов, структурирование через российских бенефициаров). Господин Филиппов также напоминает о возможности обращения в международный инвестиционный арбитраж, но эта мера применима далеко не в каждом кейсе.

Новые подходы в судах

Мы наблюдаем устойчивый тренд на усиление роли государства в судебных процессах, констатирует Василий Рудомино. «Используя ускоренные судебные процедуры, расширительное толкование оснований для изъятия активов и тотальный цифровой контроль, власть консолидирует стратегические ресурсы и задает новые, гораздо более жесткие правила игры для крупного капитала»,— отмечает Никита Филиппов. Андрей Тимчук указывает, что государство усиливает контроль над стратегическими и чувствительными активами, при этом наполняя бюджет, а «судебная система становится инструментом перераспределения активов». «Основная тенденция — это маршевый темп в сторону полного огосударствления экономики, и в этом позитивного мало»,— говорит Константин Добрынин. Так, если в 2022 году оценочный объем изымаемых активов составлял порядка 440 млрд руб., то данные за девять месяцев 2025 года указывают на рост этого показателя до 2,4 трлн руб., при этом доля отклонения исков Генпрокуратуры оценивается всего в 2–3%, добавляет господин Жамбалнимбуев.

Эта практика меняет общий правовой и экономический ландшафт, говорит партнер Forward Legal Карим Файзрахманов: «Страх потерять собственность не мотивирует людей инвестировать и не создает условий для инноваций. В целом нет ничего плохого в том, что на определенных этапах государство увеличивает свою роль и участие в экономике, но обычно такие решения исходят от органов законодательной власти, проходя установленные законом фильтры и процедуры, которые выверяют решения и сопровождают их нормативной базой».

Расширяются и основания, по которым происходит так называемая национализация. Можно вспомнить коррупционные основания, как в деле «Южуралзолота», экстремистские основания, как в случае с изъятием холдинга KDV Group, или нарушение контрсанкций, как было в деле «Главпродукта», указывает господин Файзрахманов. По его словам, крупный бизнес с тревогой наблюдает то, что происходит вокруг, и пытается оценить собственные риски. Кроме того, почти все подобные дела стали рассматриваться в закрытом режиме, что исключает доступ общественности к судебным актам и их мотивировкам, добавляет господин Добрынин. Господин Корельский отмечает также активную ротацию судей и драматическое снижение стандартов доказывания.

Впрочем, Степан Гузей отмечает, что во многих кейсах речь идет о возврате активов, приобретенных с использованием незаконно полученных денежных средств. К тому же, добавляет он, есть «очевидное понимание того, что государство не является наиболее эффективным менеджером, поэтому те активы, которые фактически национализируются, как правило, не остаются в собственности государства, а впоследствии передаются бизнес-структурам».

В целом, по словам Алексея Станкевича, судебная нагрузка смещается в сторону публично-правовых споров и трансграничных конфликтов, но он не наблюдает очевидного крена в сторону интересов государства, если предмет спора не связан со стратегическими активами. Андрей Тимчук выделяет рост числа споров с санкционным элементом (взыскание убытков за блокировку активов, неисполнение обязательств из-за санкций), а также большое количество корпоративных конфликтов и банкротств. Те же дела выделяет и Алена Бачинская: «В последние годы бизнес готов выносить в судебную плоскость давние и наболевшие проблемы, предъявлять накопившиеся претензии и судиться по-крупному».

Господин Филиппов также отмечает расширение практики ФАС в части контроля цен, антикартельных расследований. Дмитрий Базаров видит ужесточение и расширение налогового контроля в том числе благодаря ИИ при обработке большого массива данных и экстерриториальности налоговых проверок. По его словам, начинают возникать новые вопросы к мелкому бизнесу, появляются нестандартные основания для привлечения к ответственности: «Дробление крупного бизнеса на МСП для получения льгот по страховым взносам, завышение среднего дохода у персонала в общепите для льгот по НДС, необоснованные расходы розничной торговли в связи с возвратом товаров от потребителей и признанием товаров некачественными».

Новая структура бизнеса и внешнеэкономических сделок

Андрей Корельский констатирует, что в корпоративной структуре российского бизнеса происходит «долгосрочная перестройка, направленная на создание более суверенной и устойчивой к внешним шокам экономики». Тем временем рынок M&A для частного бизнеса находится в стадии угасания после пика 2022–2024 годов — сегодня основным игроком на нем стало государство, добавляет он.

Ключевым изменением является возвращение российских компаний в юрисдикцию РФ, подчеркивает управляющий партнер LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц. Ранее крупный бизнес часто использовал иностранные структуры в качестве материнских компаний российских операционных обществ, но начиная с 2022 года большое количество таких холдинговых компаний «переехало» в Россию, поясняет господин Эрвиц. Основными факторами таких переездов, по его словам, являются санкционные риски и введенные санкции, прекращение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, ограничения на движение капитала. Эту тенденцию подтверждает и Федор Белых: «Последние годы большинство изменений в структурировании российского бизнеса преимущественно связаны с переездом схем владения таким бизнесом в Россию или с разделением бизнеса на российский и зарубежный контуры».

Перевод иностранных «ветвей» корпоративной структуры в РФ осуществлялся, в частности, через механизмы редомициляции, смены контроля в КИКах и репатриации прибыли — в таком случае путь от актива до бенефициара спрямляется и становится довольно прозрачным, уточняет Алена Бачинская. Константин Добрынин поясняет, что возвращались в Россию в первую очередь компании, которые как-то взаимодействуют с государством, например получают субсидии, участвуют в программах господдержки или просто имеют большие кредитные портфели в госбанках. Для других, по его словам, есть тренд на корпоративное упрощение, то есть ликвидацию тех «надстроек, которые создавались под западных инвесторов». Происходит переориентация бизнеса на дружественные юрисдикции, фиксирует ситуацию Андрей Тимчук: «Особенностью часто является создание чисто платежных компаний, а также оформление компаний на номиналов, сокрытие связи между российской компанией и иностранными структурами».

Госпожа Бачинская добавляет, что используются фонды, ЗПИФы и другие инструменты, которые позволяют скрыть бенефициара. С 2022 года в России было сформировано или находится в процессе формирования более 2,8 тыс. ЗПИФов, причем только в 2025 году их количество увеличилось на 741, отмечает Булат Жамбалнимбуев. Чистый приток средств в ПИФы в 2025 году составил 2,8 трлн руб., что близко к рекордным показателям 2023 года. Дмитрий Базаров указывает также на распространение личных фондов как инструмента структурирования частного капитала в России, который выступает успешной альтернативой трастам. Помимо обеспечения конфиденциальности владения, личные фонды помогают разделять личные и бизнес-активы бенефициаров, гибко регулировать управление бизнесом и осуществлять семейно-наследственное планирование в отношении бизнеса, поясняет господин Базаров.

Изменилось и структурирование международных сделок, которые теперь должны учитывать все нюансы современных реалий. Среди ошибок бизнеса при заключении сделок Андрей Тимчук выделяет недооценку комплаенс-процедур в соответствующих юрисдикциях (это приводит к блокировке платежей или сложностям с расчетами), неправильный выбор консультантов, применимого права и места разрешения споров. Олег Хуажев добавляет к этому учет маршрута платежа, санкционного статуса всех участников цепочки, логистики и экспортного контроля. Андрей Корельский напоминает о санкционных оговорках о форс-мажоре, условиях одностороннего отказа и компенсации потерь. Также он указывает на недооценку рисков «параллельного импорта» и реэкспорта, особенно в части документации и товаров двойного назначения, что может привести не только к аресту груза, но и к уголовной ответственности.

Впрочем, главная ошибка, по мнению большинства опрошенных юристов, в устаревшем представлении о том, что существуют четкие и понятные правила игры. Можно думать, что по внешнеэкономической сделке не возникнет проблем, если она будет «абсолютно чистой», но банк может отказать в проведении платежей «просто потому что», рассказывает Константин Добрынин. Или, приводит он другой пример, сервис-провайдеры вдруг могут заблокировать исполнение сделки и потребовать пакет чувствительных или просто странных документов, потому что их подход к KYC и комплаенсу ужесточился.

«Ошибка — это действие не по правилу. Но во внешнеэкономической деятельности все меньше правил, а значит, и все меньше действий можно отнести к категории ошибки,— резюмирует Федор Белых.— Чуть ли не единственной безусловной ошибкой в такой ситуации является игнорирование необходимости ежедневно проверять со своим юристом, какие правила еще остались».

Лучшие юридические практики: федеральный рейтинг

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АЛРУД
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 VERBA LEGAL
5 Рустам Курмаев и партнеры
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 Forward Legal
8 Asari Legal
9 Delcredere
10 LEVEL Legal Services
11 АБ Вертикаль
12 Регионсервис
13 Melling, Voitishkin & Partners
14 BGP Litigation
15 Orchards
Band 2
1 ALUMNI Partners
2 Ковалев, Тугуши и партнеры
3 Кульков, Колотилов и Покрышкин
4 ELWI
5 BIRCH
6 Nextons
7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
8 КИАП
9 Иванян и партнеры
10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
11 VEGAS LEX
12 PB Legal
13 Artegra
14 Better Chance
15 Denuo
Band 3
1 ЮКО
2 Юридическая группа «Пилот»
3 CLS
4 Бартолиус
5 ФБК Legal
6 Пепеляев Групп
7 Аронов и партнеры
8 Briefcase Law Office
9 АБ «Парадигма» (Paradigma)
10 MALGORA Group
11 Аснис и партнеры
12 ProLegals
13 Orlova\Ermolenko
14 Юстина
15 Юридическое бюро «ОЛИМП»
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Бюро адвокатов «Де-юре»
2 Pen & Paper
3 Сотби
4 Инфралекс
5 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
6 A.T.Legal
7 Линия Права
8 K&P.Group
9 BFL | Арбитраж.ру
10 РИ-консалтинг
11 KDZ&partners
12 Kislov.law
13 Alphabet
14 Land Law Firm
15 NERRA
Band 2
1 STREAM
2 Лемчик, Крупский и Партнеры
3 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
4 МКА «Николаев и партнеры»
5 Адвокаты: Голенев и Партнёры
6 ЭЛКО профи
7 Versus.legal
8 МКА «ЮПБ»
9 Lidings
10 Гуричев, Малинин и партнеры
11 Косенков и Суворов
12 RSP International
13 Юридическое агентство «Правый берег»
14 INSIGHT advocates
15 SEAMLESS Legal
Band 3
1 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
2 СТРОЙКАПИТАЛ
3 ЕМПП
4 Бендерский и партнеры
5 DS Law
6 AKS Legal
7 Адвокаты и Бизнес
8 АТ Юридическая фирма
9 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
10 ЛЕГИКОН-ПРАВО
11 NEVSKY IP Law
12 Легес Бюро
13 МКА «Мовсесян и партнеры»
14 Надмитов, Иванов и партнеры
15 Юрлов и Партнеры
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Forward Legal
4 Pen & Paper
5 VERBA LEGAL
6 АЛРУД
7 АБ Вертикаль
8 Бюро адвокатов «Де-юре»
9 Регионсервис
10 Orchards
11 Delcredere
12 КИАП
13 PB Legal
14 Бартолиус
15 VINDER
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Инфралекс
2 АНП ЗЕНИТ
3 Пепеляев Групп
4 АБ «Парадигма» (Paradigma)
5 ЮСТ
6 Legal Principles
7 CLS
8 АТ Юридическая фирма
9 РИ-консалтинг
10 ЭЛКО профи
11 Бородин и Партнеры
12 Адвокатское бюро «А2»
13 ЕМПП
14 RSP International
15 TAXBURO
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 VERBA LEGAL
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 Asari Legal
7 Kulik & Partners Law.Economics
8 Antitrust Advisory
9 Инфралекс
10 Delcredere
11 BGP Litigation
12 SEAMLESS Legal
13 Рустам Курмаев и партнеры
14 Orchards
15 CLS
Band 2
1 Lidings
2 Artegra
3 Линия Права
4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
5 ЕМПП
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 ALUMNI Partners
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
6 Nextons
7 VERBA LEGAL
8 Stonebridge Legal
9 Denuo
10 Asari Legal
11 Kulik & Partners Law.Economics
12 Delcredere
13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
14 Better Chance
15 КИАП
Band 2
1 BGP Litigation
2 Инфралекс
3 Antitrust Advisory
4 BIRCH
5 Firm One
6 Kept
7 SEAMLESS Legal
8 VEGAS LEX
9 White Square
10 Б1 – Консалт
11 Orchards
12 Пепеляев Групп
13 CLS
14 Рустам Курмаев и партнеры
15 Artegra
Band 3
1 Arno Legal
2 BBNP
3 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
4 Центральный округ
5 ЮСТ
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Band 1
1 LEVEL Legal Services
2 Ковалев, Тугуши и партнеры
3 АНП ЗЕНИТ
4 Бюро адвокатов «Де-юре»
5 Юков и партнеры
6 Стрижак и партнеры
7 Бендерский и партнеры
8 Линия Права
9 Delcredere
10 Адвокаты: Голенев и Партнёры
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: HIGH-END
Band 1
1 Сотби
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Авангард Права
4 Ковалев, Тугуши и партнеры
5 BGP Litigation
6 Рустам Курмаев и партнеры
7 АЛРУД
8 VERBA LEGAL
9 Melling, Voitishkin & Partners
10 Бюро адвокатов «Де-юре»
11 LEVEL Legal Services
12 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
13 Forward Legal
14 АБ Вертикаль
15 Регионсервис
Band 2
1 Дякин, Горцунян и Партнеры
2 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
3 УК «ПОМОЩЬ»
4 Юков и партнеры
5 Инфралекс
6 Казаков и партнеры
7 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
8 Nextons
9 Пепеляев Групп
10 VEGAS LEX
11 SAVINA LEGAL
12 Delcredere
13 A.T.Legal
14 STREAM
15 ЮКО
Band 3
1 Юридическая группа «Пилот»
2 Бартолиус
3 ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
4 АО «РискИнвест»
5 INGVARR
6 Kislov.law
7 Адвокаты: Голенев и Партнёры
8 МАЛЬГОРА Групп
9 Intana
10 Линия Права
11 Maxima Legal
12 PB Legal
13 ЮР-ПРОЕКТ
14 Андрей Городисский и партнеры
15 Плешаков, Ушкалов и партнеры
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: MID-MARKET
Band 1
1 Orchards
2 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
3 ALUMNI Partners
4 КИАП
5 BFL | Арбитраж.ру
6 Бендерский и партнеры
7 Технологии Доверия
8 INSIGHT advocates
9 Лемчик, Крупский и Партнеры
10 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
11 K&P.Group
12 Legal Group NOVATOR
13 NERRA
14 ЮрТехКонсалт
15 Enforce Law Company
Band 2
1 EQUAL LEGAL PARTNERS
2 Афонин, Божор и партнеры
3 ЮР-СТАТУС
4 Хренов и партнеры
5 Бубликов и партнеры
6 Центральный округ
7 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
8 Юридическое агентство «Правый берег»
9 АБ «Парадигма» (Paradigma)
10 ЭЛКО профи
11 Orlova\Ermolenko
12 Sudohod
13 Адвокаты и бизнес
14 VINDER
15 UNIO law firm
Band 3
1 Падва и Эпштейн
2 Адвокатское бюро «А2»
3 СТРОЙКАПИТАЛ
4 Юстина
5 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
6 Impact Legal
7 RSP Partners
8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
9 АНВИ Консалтинг
10 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
11 ЮСТ
12 Аронов и партнеры
13 Legal One
14 Gate.Legal
15 АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
1 Бюро адвокатов «Де-юре»
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Сотби
4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
5 АЛРУД
6 Ковалев, Тугуши и партнеры
7 Инфралекс
8 Дякин, Горцунян и Партнеры
9 Рустам Курмаев и партнеры
10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
11 ЮКО
12 Delcredere
13 АБ Вертикаль
14 Аснис и партнеры
15 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Band 2
1 Nextons
2 Линия Права
3 INSIGHT advocates
4 ЭЛКО профи
5 Андрей Городисский и партнеры
6 NERRA
7 Intana
8 Бородин и Партнеры
9 ЮрТехКонсалт
10 Юрлов и партнеры
11 H2BO GROUP
12 АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
14 IMPACT LEGAL
15 Замалаев, Стороженко и партнеры
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Б1 – Консалт
3 Nextons
4 АЛРУД
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 VERBA LEGAL
7 Kept
8 ALUMNI Partners
9 Пепеляев Групп
10 РИ-консалтинг
11 BIRCH
12 Versus.legal
13 Denuo
14 Регионсервис
15 Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
1 China Window
2 BGP Litigation
3 ФБК Legal
4 Технологии Доверия
5 Деловые Решения и Технологии
6 CLS
7 SL Legal
8 Центральный округ
9 ЛГС Юридические Услуги
10 LEXORA
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
1 Asari Legal
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 АЛРУД
4 Б1 – Консалт
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 ФБК Legal
7 Better Chance
8 Denuo
9 ALUMNI Partners
10 BGP Litigation
11 ЛГС Юридические Услуги
12 FTL Advisers
13 Технологии Доверия
14 Деловые Решения и Технологии
15 INGVARR
Band 2
1 Kept
2 Nextons
3 VERBA LEGAL
4 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
5 Пепеляев Групп
6 Лемчик, Крупский и Партнеры
7 BIRCH
8 Versus.legal
9 CLS
10 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
11 Orlova\Ermolenko
12 SEAMLESS Legal
13 SL Legal
14 Вестсайд
15 ЮСТ
Band 3
1 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
2 Quattor Advisory
3 MAGENTA Legal
4 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
5 Бычков, Волгина и партнеры
ГЧП / ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Better Chance
3 VERBA LEGAL
4 Nextons
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 Stonebridge Legal
7 Denuo
8 ELWI
9 Versus.legal
10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
11 ALUMNI Partners
12 Б1 – Консалт
13 Регионсервис
14 Линия Права
15 Качкин и партнеры
Band 2
1 VEGAS LEX
2 Kept
3 LEVEL Legal Services
4 Дякин, Горцунян и Партнеры
5 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
6 Иванян и партнеры
7 ЮСТ
8 Технологии Доверия
9 CLS
10 Юков и партнеры
11 You & Partners
12 P&P Unity
13 ЮКО
14 BLF Partners
15 RSP Partners
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Denuo
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 Городисский и Партнеры
6 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
7 BIRCH
8 VERBA LEGAL
9 Comply
10 Юридическая компания «ЭБР»
11 Б1 – Консалт
12 Kept
13 SL Legal
14 Б-152
15 Ermolina & Partners
Band 2
1 BGP Litigation
2 Seven Hills Legal
3 Firm One
4 Пепеляев Групп
5 Иванян и партнеры
6 CLS
7 Lidings
8 Alphabet
9 Деловые Решения и Технологии
10 SEAMLESS Legal
11 Arno Legal
12 Lukash & Partners
13 Digital & Analogue Partners
14 Центральный округ
15 Orlova\Ermolenko
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
1 Melling, Voitishkin & Partners
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 АЛРУД
4 Городисский и Партнеры
5 Seven Hills Legal
6 Forward Legal
7 Зуйков и партнеры
8 VERBA LEGAL
9 ООО «ППФ «ЮС»
10 BFL | PATENTUS
11 ALUMNI Partners
12 Lidings
13 BIRCH
14 Косенков и Суворов
15 Ermolina & Partners
Band 2
1 «ВАШ ПАТЕНТ»
2 BGP Litigation
3 Пепеляев Групп
4 Nextons
5 Semenov & Pevzner
6 Comply
7 Denuo
8 Firm One
9 Рустам Курмаев и партнеры
10 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
11 Versus.legal
12 Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
13 Arno Legal
14 АО «Реестр-Консалтинг»
15 Nevsky IP Law
Band 3
1 Лемчик, Крупский и Партнеры
2 ЮСТ
3 Адвокатское бюро Nordic Star
4 Интеллектуальный капитал
5 MAGENTA Legal
6 Афонин Божор и партнеры
7 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
8 Юридическая фирма «Паритет»
9 Совет Лигал
10 Институт Инноваций и Права
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
1 Melling, Voitishkin & Partners
2 Городисский и Партнеры
3 Адвокатское Бюро ЕПАМ
4 Nextons
5 Б1 – Консалт
6 ВАШ ПАТЕНТ
7 ALUMNI Partners
8 BFL | PATENTUS
9 Seven Hills Legal
10 BGP Litigation
11 VERBA LEGAL
12 Versus.legal
13 АЛРУД
14 LEVEL Legal Services
15 Регионсервис
Band 2
1 Зуйков и партнеры
2 Semenov & Pevzner
3 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
4 Kept
5 Пепеляев Групп
6 Юридическая компания «ЭБР»
7 АБ Вертикаль
8 Lidings
9 ООО «ППФ «ЮС»
10 Ermolina & Partners
11 Orchards
12 White Square
13 BIRCH
14 Косенков и Суворов
15 Digital & Analogue Partners
Band 3
1 Comply
2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
3 Delcredere
4 Denuo
5 Firm One
6 ЮСТ
7 Maxima Legal
8 Лемчик, Крупский и Партнеры
9 CLS
10 Рустам Курмаев и партнеры
11 Arno Legal
12 Адвокатское бюро Nordic Star
13 ASB Consulting Group
14 Андрей Городисский и партнеры
15 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Band 4
1 Деловые Решения и Технологии
2 SL Legal
3 STREAM
4 ЭЛКО профи
5 Lumieres Legal
6 LCH Legal
7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
8 BKMP LEGAL
9 MAGENTA Legal
10 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
11 Афонин Божор и партнеры
12 Alphabet
13 Мосрегистратор
14 Патент Лаб
15 Гардиум
КОМПЛАЕНС
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Asari Legal
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 Pen & Paper
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 ELWI
8 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
9 LEVEL Legal Services
10 Nextons
11 Б1 – Консалт
12 КИАП
13 Stonebridge Legal
14 White Square
15 Comply
Band 2
1 Amond & Smith Ltd
2 Инфралекс
3 Denuo
4 Лемчик, Крупский и Партнеры
5 FTL Advisers
6 Delcredere
7 Seven Hills Legal
8 Firm One
9 Alphabet
10 Деловые Решения и Технологии
11 Maxima Legal
12 Emet Law Firm
13 IPN Partners
14 Казаков и партнеры
15 Вестсайд
Band 3
1 Бартолиус
2 Guskov & Associates
3 Gate Legal
4 ALPINE Group
5 Kislov.law
6 Skif Consulting
7 ProLegals
8 Digital & Analogue Partners
9 AB Lawyers
10 NSV Consulting
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: HIGH-END
Band 1
1 Denuo
2 VERBA LEGAL
3 Melling, Voitishkin & Partners
4 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
5 ЛГС Юридические Услуги
6 Stonebridge Legal
7 АЛРУД
8 LEVEL Legal Services
9 Orion
10 Адвокатское Бюро ЕПАМ
11 White Square
12 ALUMNI Partners
13 ELWI
14 Forward Legal
15 Asari Legal
Band 2
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
3 Nextons
4 Дякин, Горцунян и Партнеры
5 Иванян и партнеры
6 BIRCH
7 Better Chance
8 Б1 – Консалт
9 Kept
10 АБ Вертикаль
11 INGVARR
12 STREAM
13 CLS
14 Delcredere
15 VK Partners
Band 3
1 МКА «Николаев и партнеры»
2 Пепеляев Групп
3 SEAMLESS Legal
4 Lidings
5 FTL Advisers
6 White Stone
7 Ковалев, Тугуши и партнеры
8 IPN Partners
9 Firm One
10 VEGAS LEX
11 Технологии Доверия
12 Arno Legal
13 SL Legal
14 ФБК Legal
15 Maxima Legal
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Инфралекс
2 Orchards
3 Бюро адвокатов «Де-юре»
4 ASB Consulting Group
5 КИАП
6 BGP Litigation
7 PB Legal
8 Versus.legal
9 АБ «Парадигма» (Paradigma)
10 Amond & Smith Ltd
11 Tax Compliance
12 Линия Права
13 Андрей Городисский и партнеры
14 Деловые Решения и Технологии
15 Sudohod
Band 2
1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
2 Адвокатское бюро Nordic Star
3 АБ «БРЕВИА»
4 Бартолиус
5 Лемчик, Крупский и Партнеры
6 NERRA
7 Orlova\Ermolenko
8 ЮСТ
9 Косенков и Суворов
10 China Window
11 UCL
12 Alphabet
13 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
14 АО «Реестр-Консалтинг»
15 Центральный округ
Band 3
1 ЭЛКО профи
2 BBNP
3 KnP Legal
4 Enforce Law Company
5 Marillion
6 RSP International
7 Вестсайд
8 ЕМПП
9 Intana
10 LCH Legal
11 Инвента Консалтинг
12 AB Lawyers
13 Адвокаты: Голенев и Партнёры
14 Афонин Божор и партнеры
15 Stellar Intel
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: HIGH-END
Band 1
1 LEVEL Legal Services
2 Orion
3 Pen & Paper
4 ELWI
5 VERBA LEGAL
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 Адвокатское Бюро ЕПАМ
8 White Square
9 АЛРУД
10 Stonebridge Legal
11 Nextons
12 Дякин, Горцунян и Партнеры
13 Asari Legal
14 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
15 Better Chance
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Инфралекс
3 PB Legal
4 Delcredere
5 CLS
6 FTL Arvisers
7 Maxima Legal
8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
9 IPN Partners
10 Private.law Attorneys
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
Band 1
1 Дякин, Горцунян и Партнеры
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 Orion
5 Asari Legal
6 Mansors
7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
8 АЛРУД
9 LEVEL Legal Services
10 VERBA LEGAL
11 Stonebridge Legal
12 Melling, Voitishkin & Partners
13 ELWI
14 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
15 ALUMNI Partners
Band 2
1 Denuo
2 КИАП
3 White Square
4 BELGRAVIA LAW
5 Forward Legal
6 Адвокатское бюро Nordic Star
7 Кульков, Колотилов и Покрышкин
8 BGP Litigation
9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
10 Better Chance
11 Иванян и партнеры
12 INGVARR
13 Nextons
14 АБ «БРЕВИА»
15 SEAMLESS Legal
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Band 1
1 АЛРУД
2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
3 Дякин, Горцунян и Партнеры
4 Asari Legal
5 Адвокатское Бюро ЕПАМ
6 Mansors
7 Orion
8 Pen & Paper
9 LEVEL Legal Services
10 VERBA LEGAL
11 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
12 Melling, Voitishkin & Partners
13 BGP Litigation
14 ALUMNI Partners
15 ELWI
Band 2
1 Stonebridge Legal
2 Nextons
3 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
4 White Square
5 Иванян и партнеры
6 Кульков, Колотилов и Покрышкин
7 DT Legal
8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
9 UCL
10 SL Legal
МОРСКОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 NAVICUS
3 Orion
4 Соколов, Маслов и Партнеры
5 КИАП
6 Denuo
7 BGP Litigation
8 White Square
9 Kislov.law
10 Юридическая фирма «Перегрина»
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Melling, Voitishkin & Partners
3 Nextons
4 Kept
5 Б1 – Консалт
6 TAXOLOGY
7 Пепеляев Групп
8 Tax Compliance
9 BGP Litigation
10 VERBA LEGAL
11 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
12 Бюро адвокатов «Де-юре»
13 Технологии Доверия
14 Деловые Решения и Технологии
15 ФБК Legal
Band 2
1 Рустам Курмаев и партнеры
2 Бартолиус
3 Косенков и Суворов
4 Five Stones Consulting
5 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: MID-MARKET
Band 1
1 Лемчик, Крупский и Партнеры
2 АНП ЗЕНИТ
3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
4 Orlova\Ermolenko
5 Иккерт и партнеры
6 STREAM
7 Intana
8 Гин и партнеры
9 ЮСТ
10 DS LAW
11 Архитектура Права
12 Каминский, Иванов и Партнёры
13 Адвокатское бюро «А2»
14 ЛЕГИКОН-ПРАВО
15 MKA RUBICON
Band 2
1 Налоговый бутик ADWIN
2 Бородин и Партнеры
3 R&Mdefence
4 Правовые и Бухгалтерские Услуги
5 Бюро налоговых споров
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: HIGH-END
Band 1
1 Kept
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Melling, Voitishkin & Partners
4 Пепеляев Групп
5 Б1 – Консалт
6 АЛРУД
7 Деловые Решения и Технологии
8 Технологии Доверия
9 TAXOLOGY
10 Tax Compliance
11 Forward Legal
12 Nextons
13 ФБК Legal
14 VERBA LEGAL
15 Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
1 Лемчик, Крупский и Партнеры
2 Orion
3 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
4 ALUMNI Partners
5 CLS
6 BIRCH
7 Firm One
8 FTL Advisers
9 Five Stones Consulting
10 IPN Partners
11 White Square
12 Косенков и Суворов
13 Иванян и партнеры
14 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
15 Amond & Smith Ltd
Band 3
1 Denuo
2 SEAMLESS Legal
3 VEGAS LEX
4 Ковалев, Тугуши и партнеры
5 Юков и партнеры
6 SL Legal
7 Maxima Legal
8 Иккерт и партнеры
9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
10 DS Law
11 ALPINE Group
12 Intana
13 NSV Consulting
14 Guskov & Associates
15 LCH Legal
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: MID-MARKET
Band 1
1 BGP Litigation
2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
3 ASB Consulting Group
4 Lidings
5 Emet Law Firm
6 Orlova\Ermolenko
7 Андрей Городисский и партнеры
8 Гин и партнеры
9 Arno Legal
10 КСК ГРУПП
11 INSIGHT advocates
12 АТ Юридическая фирма
13 ЛЕГИКОН-ПРАВО
14 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
15 Архитектура Права
Band 2
1 TAXBURO
2 Адвокатское бюро «А2»
3 Alphabet
4 UCL
5 K&P.Group
6 Marillion
7 China Window
8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
9 STREAM
10 ФЭО
11 Совет Лигал
12 Каминский, Иванов и Партнёры
13 R&Mdefence
14 Право Просто
15 Key Consulting Group
Band 3
1 Казаков и партнеры
2 SEAMLESS Legal
3 Клифф
4 MKA RUBICON
5 Бартолиус
6 Налоговый бутик ADWIN
7 КОМ-ЮНИТИ
8 СТРОЙКАПИТАЛ
9 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL)
10 Бородин и Партнеры
11 SCHNEIDER GROUP
12 Бычков, Волгина и партнеры
13 MAGENTA Legal
14 BLF Partners
15 Некрасов, Рудоманов и партнеры
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
СПОРЫ ИЗ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Band 1
1 Бюро адвокатов «Де-юре»
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 ЗАО «Сотби»
4 Ковалев, Тугуши и партнеры
5 Рустам Курмаев и партнеры
6 VERBA LEGAL
7 BGP Litigation
8 Регионсервис
9 Land Law Firm
10 АБ Вертикаль
11 Аснис и партнеры
12 Delcredere
13 Пепеляев Групп
14 КИАП
15 РИ-консалтинг
Band 2
1 Бартолиус
2 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
3 STREAM
4 Аронов и партнеры
5 Адвокатское бюро «А2»
6 АБ «Парадигма» (Paradigma)
7 MKA RUBICON
8 Дубровская, Кузнецова и партнеры
9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
10 KDZ&partners
11 ЮрТехКонсалт
12 Бендерский и партнеры
13 K&P.Group
14 Адвокаты и Бизнес
15 Versus.legal
Band 3
1 AKS Legal
2 ЮСТ
3 VINDER
4 Падва и Эпштейн
5 Kislov.law
6 ЛЕГИКОН-ПРАВО
7 МКА «ЮрСити»
8 Адвокатское бюро «МКП»
9 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
10 Легес Бюро
11 КА «Минушкина и партнеры»
12 Центральный округ
13 AB Lawyers
14 NEVSKY IP Law
15 LEXORA
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Аснис и партнеры
3 РИ-консалтинг
4 Рустам Курмаев и партнеры
5 Регионсервис
6 КИАП
7 Legal Principles
8 Казаков и партнеры
9 Дубровская, Кузнецова и партнеры
10 ССП-Консалт
РЫНКИ КАПИТАЛОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Stonebridge Legal
3 Asari Legal
4 Orion
5 ELWI
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 LEVEL Legal Services
8 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
9 Дякин, Горцунян и Партнеры
10 Nextons
11 VERBA LEGAL
12 White Square
13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
14 Lecap
15 Б1 – Консалт
Band 2
1 ФБК Legal
2 ВС Рынки Капитала
3 BGP Litigation
4 Линия права
5 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
6 АО «Реестр-Консалтинг»
7 Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
8 MAGENTA Legal
9 VK Partners
10 Stellar Intel
САНКЦИОННОЕ ПРАВО
Band 1
1 Asari Legal
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Pen&Paper
4 АЛРУД
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 Orion
7 Дякин, Горцунян и Партнеры
8 ELWI
9 VERBA LEGAL
10 LEVEL Legal Services
11 White Square
12 ЛГС Юридические Услуги
13 Denuo
14 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
15 Регионсервис
Band 2
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Nextons
3 Stonebridge Legal
4 ALUMNI Partners
5 BGP Litigation
6 Инфралекс
7 АБ Вертикаль
8 Delcredere
9 BELGRAVIA LAW
10 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
11 Б1 – Консалт
12 Better Chance
13 Кульков, Колотилов и Покрышкин
14 BIRCH
15 ITSWM
Band 3
1 Orchards
2 Firm One
3 Kept
4 Пепеляев Групп
5 FTL Advisers
6 АБ «БРЕВИА»
7 Деловые Решения и Технологии
8 PB Legal
9 Технологии Доверия
10 ФБК Legal
11 Orlova\Ermolenko
12 SEAMLESS Legal
13 Versus.legal
14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
15 White Stone
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ
Band 1
1 Pen&Paper
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 BGP Litigation
5 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
6 АБ Вертикаль
7 Аснис и партнеры
8 IPN Partners
9 Инфралекс
10 Бюро адвокатов «Де-юре»
11 Регионсервис
12 КИАП
13 VERBA LEGAL
14 LEVEL Legal Services
15 MKA RUBICON
Band 2
1 Казаков и партнеры
2 Ивановы и Партнеры
3 Maxima Legal
4 Гришин, Павлова и Партнеры
5 Андрей Городисский и партнеры
6 K&P.Group
7 Orlova\Ermolenko
8 Дубровская, Кузнецова и партнеры
9 ALPINE Group
10 АТ Юридическая фирма
11 ГК Лигал
12 STREAM
13 NSV Consulting
14 DS LAW
15 Д.Ямашев и партнеры
Band 3
1 ЮСТ
2 ЭЛКО профи
3 ЕМПП
4 Kislov.law
5 Легес Бюро
6 Key Consulting Group
7 ARFEMIDA law firm
8 SZP Law Boutique
9 АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
10 Кафырова и партнеры
11 МКА «ЮрСити»
12 КА «Минушкина и партнеры»
13 Gate Legal
14 Центр Правосудия
15 Адвокатский кабинет Камалдинова В.В.
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ
Band 1
1 Pen & Paper
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 АЛРУД
4 Инфралекс
5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
6 FTL Advisers
7 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
8 Бюро адвокатов «Де-юре»
9 АБ Вертикаль
10 Аснис и партнеры
11 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
12 LEVEL Legal Services
13 Регионсервис
14 АНП ЗЕНИТ
15 Казаков и партнеры
Band 2
1 ITSWM
2 Б1 – Консалт
3 Maxima Legal
4 IPN Partners
5 Emet law firm
6 ГК ЛИГАЛ
7 КИАП
8 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL)
9 Андрей Городисский и партнеры
10 EQUAL LEGAL PARTNERS
11 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
12 Gate Legal
13 SZP Law Boutique
14 АБ «Титов и партнеры»
15 Бычков, Волгина и партнеры
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 BFL | BENEFIT-Litigation
3 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
4 КИАП
5 Бюро адвокатов «Де-юре»
6 VERBA LEGAL
7 Melling, Voitishkin & Partners
8 BGP Litigation
9 SL Legal
10 LCI PARTNER
11 NAVICUS
12 Kislov.law
13 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
14 ССП-Консалт
15 AKS Legal
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 BGP Litigation
4 ALUMNI Partners
5 VERBA LEGAL
6 Lidings
7 АБ Вертикаль
8 Melling, Voitishkin & Partners
9 Пепеляев Групп
10 Nordic Star
11 BIRCH
12 Ковалев, Тугуши и партнеры
13 Бюро адвокатов «Де-юре»
14 Качкин и Партнеры
15 Orchards
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Nextons
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 BGP Litigation
6 ALUMNI Partners
7 VERBA LEGAL
8 BIRCH
9 Lidings
10 Иванян и партнеры
11 Инфралекс
12 АБ Вертикаль
13 Регионсервис
14 Андрей Городисский и партнеры
15 Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
1 Б1 – Консалт
2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
3 Пепеляев Групп
4 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
5 Stonebridge Legal
6 Технологии Доверия
7 КИАП
8 Orlova\Ermolenko
9 IPN Partners
10 BBNP
11 Arno Legal
12 Five Stones Consulting
13 SL Legal
14 AB Lawyers
15 КА «Минушкина и партнеры»
Band 3
1 Denuo
2 Деловые Решения и Технологии
3 ФБК Legal
4 SEAMLESS Legal
5 CLS
6 Alphabet
7 MKA RUBICON
8 Вестсайд
9 Качкин и Партнеры
10 АТ Юридическая фирма
11 ТРУД-ЮРИСТ
12 STREAM
13 ЮСТ
14 Skif Consulting
15 ФЭО
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Коблев и партнеры
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Criminal Defense Firm
4 Рустам Курмаев и партнеры
5 Регионсервис
6 Romanov & Partners Law Firm
7 Лобутев и партнеры
8 Аснис и партнеры
9 Бюро адвокатов «Де-юре»
10 Инфралекс
11 Melling, Voitishkin & Partners
12 Забейда и партнеры
13 Ковалев, Тугуши и партнеры
14 Адвокатское бюро MILL
15 Феоктистов и партнеры
Band 2
1 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры
2 Бартолиус
3 KDZ&partners
4 VINDER
5 Савенков и партнеры
6 АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
7 АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
8 Бородин и Партнеры
9 LUMEN
10 R&M Defence
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Коблев и партнеры
3 Pen & Paper
4 Criminal Defense Firm
5 Рустам Курмаев и партнеры
6 Romanov & Partners Law Firm
7 РИ-консалтинг
8 Регионсервис
9 Забейда и партнеры
10 «Большаков, Челышева и партнеры»
11 Бюро адвокатов «Де-юре»
12 Аснис и партнеры
13 Сотби
14 АБ Вертикаль
15 Melling, Voitishkin & Partners
Band 2
1 Дякин, Горцунян и Партнеры
2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
3 BGP Litigation
4 АЛРУД
5 Ковалев, Тугуши и партнеры
6 Лобутев и партнеры
7 Аронов и партнеры
8 КИАП
9 Инфралекс
10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
11 MKA RUBICON
12 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
13 Юков и партнеры
14 Адвокатское бюро MILL
15 VEGAS LEX
Band 3
1 LUMEN
2 VINDER
3 K&P.Group
4 АБ «Китсинг и партнеры»
5 STREAM
6 ЭЛКО профи
7 KDZ&partners
8 Адвокаты и Бизнес
9 ЕМПП
10 SZP Law Boutique
11 BIRCH
12 Адвокатское бюро «А2»
13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
14 МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
15 Legal Group NOVATOR
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Юридическая компания «ЭБР»
4 Digital & Analogue Partners
5 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 АЛРУД
8 Косенков и Суворов
9 VERBA LEGAL
10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
11 Comply
12 LEVEL Legal Services
13 Firm One
14 Б1 – Консалт
15 ASB Consulting Group
Band 2
1 АНП ЗЕНИТ
2 Denuo
3 Asari Legal
4 BGP Litigation
5 BIRCH
6 Delcredere
7 GMT Legal
8 SL Legal
9 TAXOLOGY
10 Пепеляев Групп
11 IPN Partners
12 Лемчик, Крупский и Партнеры
13 Линия права
14 LCH Legal
15 Зарцын и партнеры
Band 3
1 INGVARR
2 ФБК Legal
3 Emet Law Firm
4 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
5 White Stone
6 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
7 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
9 Афонин Божор и партнеры
10 Gate Legal
11 VK Partners
12 Совет Лигал
13 Бычков, Волгина и партнеры
14 Право Просто
15 Право Закон Порядок
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Orchards
3 Zharov Group
4 Kept
5 Пепеляев Групп
6 Регионсервис
7 LEVEL Legal Services
8 VERBA LEGAL
9 Versus.legal
10 VEGAS LEX
11 BIRCH
12 P&P Unity
13 Б1-Консалт
14 Бартолиус
15 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Band 2
1 Казаков и партнеры
2 Рустам Курмаев и партнеры
3 SL Legal
4 Kislov.law
5 Инвента Консалтинг
GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 Юридическая компания «ЭБР»
4 Baikal Lobridge
5 Kesarev

Лучшие отраслевые практики: федеральный рейтинг

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 VERBA LEGAL
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Бюро адвокатов «Де-юре»
4 Аронов и партнеры
5 BGP Litigation
6 Seven Hills Legal
7 ALUMNI Partners
8 Ermolina & Partners
9 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
10 Lidings
11 Деловые Решения и Технологии
12 ООО «ППФ «ЮС»
13 Инфралекс
14 ЮСТ
15 MKA RUBICON
Band 2
1 Legal Principles
2 ProLegals
3 ЭЛКО профи
4 ЛЕГИКОН-ПРАВО
5 LEXORA
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ФАРМАКОЛОГИИ
Band 1
1 Б1 – Консалт
2 Seven Hills Legal
3 Городисский и Партнеры
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 ALUMNI Partners
6 Lidings
7 Firm One
8 VERBA LEGAL
9 Nextons
10 Клифф
11 Адвокатское Бюро ЕПАМ
12 Stonebridge Legal
13 Бюро адвокатов «Де-юре»
14 LEVEL Legal Services
15 BIRCH
Band 2
1 Аронов и партнеры
2 Пепеляев Групп
3 BGP Litigation
4 АЛРУД
5 SL Legal
6 Деловые Решения и Технологии
7 Ковалев, Тугуши и партнеры
8 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
9 SEAMLESS Legal
10 Афонин Божор и партнеры
11 «ВАШ ПАТЕНТ»
12 АБ «Китсинг и партнеры»
13 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
14 Kislov.law
15 K&P.Group
ИСКУССТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 АБ Вертикаль
2 Semenov & Pevzner
3 ЮСТ
4 Ermolina & Partners
5 Nevsky IP Law
ИСКУССТВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Band 1
1 Digital & Analogue Partners
2 Аснис и партнеры
3 Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
4 АБ Вертикаль
5 Semenov & Pevzner
6 Адвокатское бюро Nordic Star
7 Versus.legal
8 Городисский и Партнеры
9 ЮНИКОНСУЛ
10 Seven Hills Legal
11 Интеллектуальный капитал
12 Андрей Городисский и партнеры
13 «ВАШ ПАТЕНТ»
14 ЭЛКО профи
15 Патент Лаб
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Asari Legal
4 АЛРУД
5 Бюро адвокатов «Де-юре»
6 Mansors
7 Дякин, Горцунян и Партнеры
8 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
9 Пепеляев Групп
10 ELWI
11 VERBA LEGAL
12 LEVEL Legal Services
13 Delcredere
14 Сотби
15 Регионсервис
Band 2
1 Orchards
2 Казаков и партнеры
3 BGP Litigation
4 Рустам Курмаев и партнеры
5 Kulik & Partners Law.Economics
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 Melling, Voitishkin & Partners
3 LEVEL Legal Services
4 Orion
5 Asari Legal
6 VERBA LEGAL
7 АЛРУД
8 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
9 Регионсервис
10 ЛГС Юридические Услуги
11 BIRCH
12 Better Chance
13 Denuo
14 Stonebridge Legal
15 Kept
Band 2
1 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
2 VEGAS LEX
3 ELWI
4 White Square
5 Дякин, Горцунян и Партнеры
6 ALUMNI Partners
7 Иванян и партнеры
8 Б1 – Консалт
9 Деловые Решения и Технологии
10 Delcredere
11 Maxima Legal
12 BELGRAVIA LAW
13 Пепеляев Групп
14 BGP Litigation
15 INGVARR
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
3 VERBA LEGAL
4 Дякин, Горцунян и Партнеры
5 АЛРУД
6 Инфралекс
7 Delcredere
8 BGP Litigation
9 Melling, Voitishkin & Partners
10 LEVEL Legal Services
11 АБ Вертикаль
12 Asari Legal
13 ELWI
14 Регионсервис
15 КИАП
Band 2
1 Ковалев, Тугуши и партнеры
2 Kulik & Partners Law.Economics
3 Рустам Курмаев и партнеры
4 VEGAS LEX
5 ALUMNI Partners
6 Land Law Firm
7 SAVINA LEGAL
8 A.T.Legal
9 Стрижак и партнеры
10 Казаков и партнеры
11 Лемчик, Крупский и Партнеры
12 PARADIGMA
13 VINDER
14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
15 H2BO GROUP
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Denuo
2 Nextons
3 SEAMLESS Legal
4 Asari Legal
5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
6 VERBA LEGAL
7 Orion
8 Melling, Voitishkin & Partners
9 ELWI
10 Иванян и партнеры
11 Kulik & Partners Law.Economics
12 Stonebridge Legal
13 LEVEL Legal Services
14 АЛРУД
15 BIRCH
Band 2
1 Orchards
2 BGP Litigation
3 Versus.legal
4 Б1 – Консалт
5 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
6 Kept
7 CLS
8 КИАП
9 Дякин, Горцунян и Партнеры
10 ALUMNI Partners
11 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
12 Firm One
13 Лемчик, Крупский и Партнеры
14 Delcredere
15 Пепеляев Групп
Band 3
1 VEGAS LEX
2 Линия Права
3 МКА «Николаев и партнеры»
4 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
5 Деловые Решения и Технологии
6 Kislov.law
7 АО «Реестр-Консалтинг»
8 Адвокатское бюро Nordic Star
9 Arno Legal
10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
11 ФБК Legal
12 Maxima Legal
13 Юридическая группа «Пилот»
14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
15 Seven Hills Legal
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Semenov & Pevzner
2 ALUMNI Partners
3 Seven Hills Legal
4 VERBA LEGAL
5 Адвокатское Бюро ЕПАМ
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 Tax Compliance
8 АЛРУД
9 LEVEL Legal Services
10 BFL | PATENTUS
11 Orchards
12 КИАП
13 Лемчик, Крупский и Партнеры
14 Пепеляев Групп
15 Delcredere
Band 2
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Инфралекс
3 Рустам Курмаев и партнеры
4 BGP Litigation
5 АБ Вертикаль
6 Косенков и Суворов
7 Artegra
8 BKMP LEGAL
9 Ermolina & Partners
10 Legal Principles
11 РИ-консалтинг
12 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
13 ЕМПП
14 ЛЕГИКОН-ПРАВО
15 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Nextons
2 АЛРУД
3 Stonebridge Legal
4 Denuo
5 VERBA LEGAL
6 Seven Hills Legal
7 Адвокатское бюро ЕПАМ
8 Melling, Voitishkin & Partners
9 ALUMNI Partners
10 Б1 – Консалт
11 LEVEL Legal Services
12 O2 Consulting
13 Деловые Решения и Технологии
14 Kept
15 Tax Compliance
Band 2
1 BGP Litigation
2 BIRCH
3 White Square
4 Orchards
5 TAXOLOGY
6 ФБК Legal
7 Пепеляев Групп
8 Semenov & Pevzner
9 BFL | PATENTUS
10 Comply
11 SEAMLESS Legal (SL Legal)
12 Инфралекс
13 Лемчик, Крупский и Партнеры
14 Рустам Курмаев и партнеры
15 Косенков и Суворов
Band 3
1 BKMP LEGAL
2 Maxima Legal
3 Технологии Доверия
4 Versus.legal
5 Lidings
6 Андрей Городисский и партнеры
7 КИАП
8 FTL Advisers
9 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
10 Правовые и бухгалтерские услуги
11 Интеллектуальный капитал
12 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
13 K&P.Group
14 Клифф
15 ЛЕГИКОН-ПРАВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 VERBA LEGAL
2 Ковалев, Тугуши и партнеры
3 AKS Legal
4 РИ-консалтинг
5 ЭЛКО профи
6 Legal Principles
7 INGVARR
8 VINDER
9 Центральный округ
10 Адвокатское Бюро ЕПАМ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АЛРУД
3 ALUMNI Partners
4 Kept
5 VERBA LEGAL
6 BGP Litigation
7 BIRCH
8 Б1 – Консалт
9 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
10 Lidings
11 Ковалев, Тугуши и партнеры
12 Деловые Решения и Технологии
13 Регионсервис
14 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
15 White Stone
Band 2
1 Пепеляев Групп
2 Технологии Доверия
3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
5 Центральный округ
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 LEVEL Legal Services
3 VERBA LEGAL
4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
5 АЛРУД
6 Land Law Firm
7 Бюро адвокатов «Де-юре»
8 Sirota & Partners
9 Инфралекс
10 BGP Litigation
11 АБ Вертикаль
12 ALUMNI Partners
13 КИАП
14 Регионсервис
15 Ковалев, Тугуши и партнеры
Band 2
1 Orchards
2 Дякин, Горцунян и Партнеры
3 ELWI
4 Иванян и партнеры
5 Пепеляев Групп
6 Юков и Партнеры
7 Рустам Курмаев и партнеры
8 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
9 Казаков и партнеры
10 РИ-консалтинг
11 VEGAS LEX
12 Качкин и Партнеры
13 Юридическое бюро 1147
14 ЮрТехКонсалт
15 ЮКО
Band 3
1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
2 K&P.Group
3 Бартолиус
4 Центральный округ
5 ЮСТ
6 Ляпунов Терехин и партнеры
7 NERRA
8 Деловой Дом
9 A.T.Legal
10 Аронов и партнеры
11 VINDER
12 ProLegals
13 Юридическая компания «L1»
14 Адвокатское бюро «BGMP»
15 Адвокатское бюро «А2»
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СДЕЛКАМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 LEVEL Legal Services
4 АЛРУД
5 Land Law Firm
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
8 Б1 – Консалт
9 Nextons
10 Stonebridge Legal
11 Качкин и Партнеры
12 Бюро адвокатов «Де-юре»
13 Регионсервис
14 Versus.legal
15 Юридическое бюро 1147
Band 2
1 Инфралекс
2 Denuo
3 Kept
4 ALUMNI Partners
5 Пепеляев Групп
6 Sirota & Partners
7 Better Chance
8 Иванян и партнеры
9 Orchards
10 Рустам Курмаев и партнеры
11 Юков и Партнеры
12 BIRCH
13 Юридическая группа «Пилот»
14 A.T.Legal
15 Maxima Legal
Band 3
1 VEGAS LEX
2 STREAM
3 LCI PARTNER
4 ЮрТехКонсалт
5 INSIGHT advocates
6 Линия Права
7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
8 АБ «Парадигма» (Paradigma)
9 Five Stones Consulting
10 Падва и Эпштейн
11 Intana
12 You & Partners
13 АНВИ Консалтинг
14 RSP Partners
15 AB Lawyers
ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ТМТ
Band 1
1 ALUMNI Partners
2 Melling, Voitishkin & Partners
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 Адвокатское Бюро ЕПАМ
5 Asari Legal
6 VERBA LEGAL
7 LEVEL Legal Services
8 АЛРУД
9 BGP Litigation
10 Tax Compliance
11 Инфралекс
12 Orchards
13 Дякин, Горцунян и Партнеры
14 АБ Вертикаль
15 Delcredere
Band 2
1 Semenov & Pevzner
2 Ermolina & Partners
3 INTELLECT
4 Nevsky IP Law
5 Бычков, Волгина и партнеры
ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ТМТ
Band 1
1 Melling, Voitishkin & Partners
2 Orion
3 ALUMNI Partners
4 Адвокатское Бюро ЕПАМ
5 АЛРУД
6 LEVEL Legal Services
7 Nextons
8 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
9 Denuo
10 VERBA LEGAL
11 Stonebridge Legal
12 Б1 – Консалт
13 Asari Legal
14 Юридическая компания «ЭБР»
15 Comply
Band 2
1 Seven Hills Legal
2 White Square
3 Orchards
4 BIRCH
5 Kept
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 BGP Litigation
8 Delcredere
9 Городисский и Партнеры
10 ELWI
11 Tax Compliance
11 Firm One
12 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
13 SEAMLESS Legal
14 TAXOLOGY
15 Better Chance
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 NAVICUS.LAW
4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
5 Дякин, Горцунян и Партнеры
6 Соколов, Маслов и Партнеры
7 Asari Legal
8 АЛРУД
9 АБ Вертикаль
10 Бюро адвокатов «Де-юре»
11 Регионсервис
12 BGP Litigation
13 Delcredere
14 SAVINA LEGAL
15 A.T.Legal
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 NAVICUS
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Orion
4 Stonebridge Legal
5 Nextons
6 Asari Legal
7 Denuo
8 ЛГС Юридические Услуги
9 SAVINA LEGAL
10 Регионсервис
11 Дякин, Горцунян и Партнеры
12 VERBA LEGAL
13 BGP Litigation
14 Кульков, Колотилов и Покрышкин
15 Соколов, Маслов и Партнеры
Band 2
1 КИАП
2 White Square
3 Orchards
4 ALUMNI Partners
5 Пепеляев Групп
6 Kept
7 Иванян и партнеры
8 Качкин и Партнеры
9 SEAMLESS Legal
10 CLS
11 Архитектура Права
12 Kislov.law
13 Рустам Курмаев и партнеры
14 АБ «Парадигма» (Paradigma)
15 VK Partners
Band 3
1 Инфралекс
2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
3 Kulik & Partners Law.Economics
4 Линия Права
5 P&P Unity
6 Lidings
7 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
8 BBNP
9 Адвокаты и Бизнес
10 «ВАШ ПАТЕНТ»
11 Бородин и Партнеры
12 Аронов и партнеры
13 Надмитов, Иванов и партнеры
14 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
15 ТРУД-ЮРИСТ
ТУРИЗМ И СПОРТ
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ
Band 1
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 VERBA LEGAL
3 Orchards
4 Land Law Firm
5 Качкин и Партнеры
ТУРИЗМ И СПОРТ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 Orchards
4 Land Law Firm
5 Качкин и Партнеры
6 ЮСТ
7 Ermolina & Partners
8 Versus.legal
9 KnP Legal
10 Каминский, Иванов и Партнёры
ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛЯХ БАНКОВСКИХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Band 1
1 ELWI
2 ALUMNI Partners
3 Сотби
4 АЛРУД
5 Бюро адвокатов «Де-юре»
6 Ковалев, Тугуши и партнеры
7 Адвокатское Бюро ЕПАМ
8 VERBA LEGAL
9 Asari Legal
10 LEVEL Legal Services
11 Дякин, Горцунян и Партнеры
12 Стрижак и партнеры
13 АБ Вертикаль
14 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
15 Orchards
Band 2
1 Инфралекс
2 Юков и Партнеры
3 Delcredere
4 ЮКО
5 Kislov.law
6 Legal Group NOVATOR
7 A.T.Legal
8 Бендерский и партнеры
9 VINDER
10 Центральный округ
ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ФИНАНСОВОГО И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Б1 – Консалт
3 АЛРУД
4 Better Chance
5 Asari Legal
6 VERBA LEGAL
7 ALUMNI Partners
8 Бюро адвокатов «Де-юре»
9 Orion
10 Melling, Voitishkin & Partners
11 Stonebridge Legal
12 LEVEL Legal Services
13 ЛГС Юридические Услуги
14 Кульков, Колотилов и Покрышкин
15 Иванян и партнеры
Band 2
1 Nextons
2 White Square
3 ELWI
4 SL Legal
5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
6 Denuo
7 Дякин, Горцунян и Партнеры
8 Delcredere
9 ЮКО
10 Юков и партнеры
11 Orchards
12 BFL | BENEFIT-Litigation
13 VK Partners
14 ПромКонсалтИнвест
15 DT Legal
Band 3
1 Kislov.law
2 PB Legal
3 Линия Права
4 LCH Legal
5 FTL Advisers
6 Intana
7 Адвокаты: Голенев и Партнёры
8 Муранов, Черняков и партнеры
9 White Stone
10 Versus.legal
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Band 1
1 Orion
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
4 IPN Partners
5 Asari Legal
6 Amond & Smith Ltd
7 Бюро адвокатов «Де-юре»
8 АЛРУД
9 ITSWM
10 АБ Вертикаль
11 Firm One
12 LEVEL Legal Services
13 VERBA LEGAL
14 Регионсервис
15 Private.law Attorneys
Band 2
1 White Square
2 МКА «Николаев и партнеры»
3 Melling, Voitishkin & Partners
4 Б1 – Консалт
5 FTL Advisers
6 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
7 ELWI
8 ALUMNI Partners
9 BGP Litigation
10 Дякин, Горцунян и Партнеры
11 Сотби
12 КИАП
13 BIRCH
14 Delcredere
15 ASB Consulting Group
Band 3
1 Orchards
2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
3 Emet law firm
4 Kept
5 Лемчик, Крупский и Партнеры
6 CLS
7 Maxima Legal
8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
9 White Stone
10 Технологии Доверия
11 ЮКО
12 VK Partners
13 АБ «БРЕВИА»
14 Деловые Решения и Технологии
15 SL Legal
ЭНЕРГЕТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Asari Legal
4 LEVEL Legal Services
5 VEGAS LEX
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 Иванян и партнеры
8 BGP Litigation
9 Регионсервис
10 Рустам Курмаев и партнеры
11 Сотби
12 Кульков, Колотилов и Покрышкин
13 Delcredere
14 VERBA LEGAL
15 Пепеляев Групп
Band 2
1 Mansors
2 Бартолиус
3 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
4 Maxima Legal
5 Kislov.law
ЭНЕРГЕТИКА:
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское бюро ЕПАМ
3 Asari Legal
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 VERBA LEGAL
6 VEGAS LEX
7 LEVEL Legal Services
8 ALUMNI Partners
9 Mansors
10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
11 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
12 BGP Litigation
13 Регионсервис
14 Иванян и партнеры
15 Stonebridge Legal
Band 2
1 Nextons
2 Kept
3 Versus.legal
4 Denuo
5 PB Legal
6 TAXOLOGY
7 Бартолиус
8 ФБК Legal
9 Lidings
10 Intana
11 Alphabet
12 АБ «Парадигма» (Paradigma)
13 ЮСТ
14 Иккерт и партнеры
15 China Window

Лучшие юристы: федеральный рейтинг

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
Band 1
Акимова Ирина BGP Litigation
Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics
Лим Денис Artegra
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Москвитин Олег Delcredere
Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Панов Александр VERBA LEGAL
Петров Валентин ЕМПП
Рохлин Артур Инфралекс
Султанов Айдар Пепеляев Групп
Тараданкина Анастасия Delcredere
Чернов Николай Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Band 1
Акимова Ирина BGP Litigation
Ахундов Тимур BIRCH
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Гаврилов Денис Denuo
Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners
Джальчинов Джангар Nextons
Дианов Виталий ALUMNI Partners
Зайцев Роман Nextons
Захаров Герман АЛРУД
Захарько Алексей Nextons
Иванов Даниил Asari Legal
Ищук Илья КИАП
Кобаненко Мария Адвокатское Бюро ЕПАМ
Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мурадов Марат Nextons
Панов Александр VERBA LEGAL
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Пономарева Валерия Nextons
Тамаев Артем Better Chance
Тараданкина Анастасия Delcredere
Цхакая Нато Asari Legal
Band 2
Гаврилов Александр BIRCH
Егорушкин Александр Antitrust Advisory
Захаров Григорий Orchards
Карпунин Павел CLS
Кислица Денис CLS
Клименко Сергей Firm One
Королев Евгений White Square
Лим Денис Artegra
Львова Елена Firm One
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Махлай Любовь КИАП
Нарышева Ирина Kept
Омельченко Элла Better Chance
Рохлин Артур Инфралекс
Ситников Александр VEGAS LEX
Солодовников Николай Firm One
Тимонов Михаил BIRCH
Хохлов Евгений Antitrust Advisory
Чурин Дмитрий CLS
Ширяев Андрей Kept
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Band 1
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Лавров Максим Юков и партнеры
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Савосько Сергей Delcredere
Чепуренко Дмитрий Линия Права
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Бодров Евгений Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Бухарин Данил Forward Legal
Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Захаров Григорий Orchards
Иванова Юлия ЮКО
Исканцев Ян Казаков и партнеры
Кирсанов Павел Регионсервис
Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR
Красников Антон Сотби
Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Михайлов Александр NERRA
Николаев Алексей ЮрТехКонсалт
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Порамонова Елизавета INSIGHT advocates
Хамматова Алина АБ Вертикаль
Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры
Band 2
Белявцев Владимир A.T.Legal
Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры
Беседин Анатолий ЭЛКО профи
Бубликов Владимир Бубликов и партнеры
Валежников Станислав Центральный округ
Ганоцкий Андрей Юридическое агентство «Правый берег»
Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Зайцев Роман Nextons
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Каретин Марк Юков и партнеры
Катков Александр Legal Group NOVATOR
Кукин Артем Инфралекс
Ларина Анна УК «ПОМОЩЬ»
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Мухамбетова Айжан EQUAL LEGAL PARTNERS
Рохлин Артур Инфралекс
Саблуков Денис Sudohod
Савина Ольга SAVINA LEGAL
Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру
Саликов Максим UNIO law firm
Стрижак Максим Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
Титов Николай A.T.Legal
Тюрин Юрий ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
Фаттахов Марат VINDER
Чунин Валентин Бубликов и партнеры
Band 3
Богородицкий Константин ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
Герасимов Павел Падва и Эпштейн
Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры
Голунов Станислав Enforce Law Company
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Губайдулин Руслан NERRA
Емелина Надежда K&P.Group
Ионкис Леонид АО «РискИнвест»
Кислов Сергей Kislov.law
Кононов Давид Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL
Маджар Анна Плешаков, Ушкалов и партнеры
Михеева Мария Intana
Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот»
Орлова Мария Адвокатское бюро «А2»
Панченко Виктор ЮР-ПРОЕКТ
Садриев Руслан СТРОЙКАПИТАЛ
Салов Дмитрий RSP Partners
Симонов Александр Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
Сычев Антон МКА «Авангард Права»
Тихонова Валерия VEGAS LEX
Чепуренко Дмитрий Линия Права
Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот»
Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
Борисова Ксения Аснис и партнеры
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Высоцких Сергей АБ Вертикаль
Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Зайцев Роман Nextons
Замалаев Павел Замалаев, Стороженко и партнеры
Иванова Юлия ЮКО
Ионкис Леонид АО «РискИнвест»
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Колерова Наталья АБ Вертикаль
Корума Кира Аснис и партнеры
Кукин Артем Инфралекс
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Михайлов Александр NERRA
Михеева Мария Intana
Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Николаев Алексей ЮрТехКонсалт
Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры
Савосько Сергей Delcredere
Смирнова Виктория CLS
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Чепуренко Дмитрий Линия Права
Band 2
Божко Максим H2BO GROUP
Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Горбатов Кирилл Юрлов и партнеры
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Губайдулин Руслан NERRA
Козина Елена ЭЛКО профи
Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL
Михайлов Александр NERRA
Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Седляр Владислав INSIGHT advocates
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
Белозерова Елена ALUMNI Partners
Борткевича Виктория Better Chance
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Водолагин Сергей Вестсайд
Водолагина Наталья Вестсайд
Голиков Александр BGP Litigation
Джальчинов Джангар Nextons
Забродин Владислав CLS
Зыков Антон Деловые Решения и Технологии
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Кондуков Павел BGP Litigation
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кузнецова Наталья Деловые Решения и Технологии
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Кукла Мария FTL Advisers
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Мартиросян Гайк Quattor Advisory
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Нарышева Ирина Kept
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Пацева Наталья FTL Advisers
Руднев Антон Kept
Цхакая Нато Asari Legal
Band 2
Патапкина Дарья «РосКо — Консалтинг и аудит»
Пригода Яна VERBA LEGAL
Руднев Антон Kept
Савон Анна Quattor Advisory
Сидоров Дмитрий ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Смоловая Екатерина CLS
Стрельниченко Анна Quattor Advisory
Черленяк Роман ЮСТ
Чуманова Мария FTL Advisers
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Band 1
Акчурина Галина Kept
Алексахина Раиса Технологии Доверия
Аронов Алексей Denuo
Борисичев Антон BIRCH
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Васильев Сергей Denuo
Васютин Руслан Denuo
Водолагин Сергей Вестсайд
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Вольфус Евгения Kept
Джальчинов Джангар Nextons
Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners
Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ
Касьяненко Ксения Регионсервис
Кирильченко Александр BGP Litigation
Косов Александр Пепеляев Групп
Кулаков Андрей Versus.legal
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Орлова Надежда Orlova\Ermolenko
Панов Александр VERBA LEGAL
Руденко Денис РИ-консалтинг
Сизов Алексей Бюро адвокатов «Де-юре»
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Цхакая Нато Asari Legal
Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт
Band 2
Валежников Станислав Центральный округ
Васильев Александр Деловые Решения и Технологии
Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги
Грачев Андрей BIRCH
Гюльбасаров Эдуард ФБК Legal
Дианов Виталий ALUMNI Partners
Елисанова Инна TAXOLOGY
Елистратов Артем VERBA LEGAL
Зайнигабдинов Александр China Window
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кондуков Павел BGP Litigation
Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии
Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Лузиньян Константин Denuo
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Сафарян Гайк SL Legal
Ситдыков Искандер LEXORA
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Смоловая Екатерина CLS
Смурова Юлия SL Legal
Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Чикин Владимир Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО/ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Band 1
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Барболин Владимир Better Chance
Белых Федор ELWI
Бинашев Искандер ALUMNI Partners
Борткевича Виктория Better Chance
Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Галин Ян Better Chance
Глухов Евгений Denuo
Долгов Александр VERBA LEGAL
Качкин Денис Качкин и Партнеры
Килинкаров Владимир Nextons
Корнев Михаил Линия Права
Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Литовкин Константин Б1 – Консалт
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Омельченко Элла Better Chance
Откина Анна Denuo
Подшивалов Данил Versus.legal
Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ситников Александр VEGAS LEX
Сотников Игорь ELWI
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Чернова Валерия ELWI
Чумаченко Игорь VEGAS LEX
Band 2
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Белоусова Олеся P&P Unity
Блинов Сергей ELWI
Гавриков Евгений RSP Partners
Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги
Долгов Александр VERBA LEGAL
Зусман Евгения You & Partners
Иванов Дмитрий Юков и партнеры
Карпунин Павел CLS
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Курбанов Тимур BLF Partners
Любимов Сергей LEVEL Legal Services
Макаревич Константин VERBA LEGAL
Панин Вадим Better Chance
Персиянцева Анна CLS
Скрипников Илья Дякин, Горцунян и Партнеры
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Туктаров Юрий Lecap
Хитяник Олеся Kept
Шахназарова Инга Технологии Доверия
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
Band 1
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Афонин Александр Афонин Божор и партнеры
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Божор Михаил Афонин Божор и партнеры
Болдинова Екатерина Five Stones Consulting
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Гусев Антон Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Емелин Антон Аронов и партнеры
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Загребина Дарья Marillion
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Зеленин Андрей Lidings
Кислов Сергей Kislov.law
Клименко Сергей Firm One
Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Малахов Борис Lidings
Мурадов Марат Nextons
Панов Александр VERBA LEGAL
Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services
Ситдыков Искандер LEXORA
Трусов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Тюпа Всеволод SL Legal
Шолохов Михаил Ermolina & Partners
Band 2
Базурин Глеб VK Partners
Безрукова Ольга RSP International
Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС»
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Данилова Эльвира Marillion
Джафаров Евгений Клифф
Захаров Григорий Orchards
Зуйков Сергей Зуйков и партнеры
Илюшина Надежда ALUMNI Partners
Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры»
Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт
Львова Елена Firm One
Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law
Михайлов Алексей BFL | PATENTUS
Мойсеенко Артем Технологии Доверия
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО
Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ»
Саликов Максим UNIO law firm
Третьякова Екатерина VERBA LEGAL
Фурсова Елизавета Lidings
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Band 1
Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Володин Никита Б-152
Головацкий Роман Denuo
Дмитриев Артем Comply
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Зубарев Леонид SL Legal
Крохалев Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Курбанов Шермет SL Legal
Лагутин Максим Б-152
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Медведев Сергей Городисский и Партнеры
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Осташенко Мария АЛРУД
Панов Александр VERBA LEGAL
Петровец Ксения BIRCH
Сайганов Сергей Comply
Лукаш Денис Lukash & Partners
Соседкин Денис Denuo
Трусов Александр Melling, Voitishkin & Partners
Шаклеин Денис Б1 – Консалт
Шиткин Андрей Denuo
Шолохов Михаил Ermolina & Partners
Band 2
Абузов Артур AB Lawyers
Белков Иван Alphabet
Божор Михаил Афонин Божор и партнеры
Быстров Сергей You & Partners
Голованова Ирина Иванян и партнеры
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Кириллов Дмитрий Lidings
Ковалев Вадим CLS
Колобова Карина VERBA LEGAL
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Мырсина Анастасия VERBA LEGAL
Папкин Василий Иванян и партнеры
Солодовников Николай Firm One
Трошихина Мария Право Просто
Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега»
Хайрюзов Вячеслав Arno Legal
Ярко Илана Право Просто
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
Али Максим Comply
Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Борисов Кирилл ООО «ППФ «ЮС»
Волков Максим BFL | PATENTUS
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дарков Алексей VERBA LEGAL
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС»
Зуйков Сергей Зуйков и партнеры
Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner
Кольцова Татьяна ООО «ППФ «ЮС»
Ловцова Мария ООО «ППФ «ЮС»
Лукьянова Людмила Forward Legal
Малахов Борис Lidings
Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS
Михайлов Алексей BFL | PATENTUS
Осташенко Мария АЛРУД
Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ»
Слепенков Александр ООО «ППФ «ЮС»
Стукалова Вера ООО «ППФ «ЮС»
Трусова Елена ALUMNI Partners
Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС»
Band 2
Афонин Александр Афонин Божор и партнеры
Безрукова Ольга RSP International
Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал
Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры
Воеводин Денис Nextons
Гафуров Руслан Nevsky IP Law
Гревцова Анна Semenov & Pevzner
Дудко Анастасия BGP Litigation
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Калужский Виктор CLS
Кривоногов Антон Институт Инноваций и Права
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Маркин Дмитрий АО «Реестр-Консалтинг»
Молчанова Анна K&P.Group
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Прохоров Владислав Совет Лигал
Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner
Семченко Никита Nevsky IP Law
Ситников Глеб Юрлов и партнеры
Скворцова Ангелина Nevsky IP Law
Тараданкина Анастасия Delcredere
Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега»
Чурбакова Татьяна Semenov & Pevzner
Шицле Ярослав Рустам Курмаев и партнеры
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
Александров Евгений Городисский и Партнеры
Берлина Анна VERBA LEGAL
Бирюлин Владимир Городисский и Партнеры
Воеводин Денис Nextons
Горячев Илья Городисский и Партнеры
Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ»
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дарков Алексей VERBA LEGAL
Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners
Дудко Анастасия BGP Litigation
Климина Ксения Versus.legal
Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ»
Кратюк Алексей Городисский и Партнеры
Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS
Медведев Сергей Городисский и Партнеры
Назина Елена Городисский и Партнеры
Наталия Наумова BFL | PATENTUS
Осташенко Мария АЛРУД
Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services
Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ»
Романов Борис АБ Вертикаль
Садовский Павел Адвокатское Бюро ЕПАМ
Трусова Елена ALUMNI Partners
Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners
Band 2
Аринчева Елена Зуйков и партнеры
Ароникова Мария Semenov & Pevzner
Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры
Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС»
Волков Максим BFL | PATENTUS
Головацкий Роман Denuo
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Дмитриев Артем Comply
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС»
Зуйков Сергей Зуйков и партнеры
Лебедев Виталий Ermolina & Partners
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Маргулис Роман ASB Consulting Group
Мкртчян Кристина Юридическая компания «ЭБР»
Наумов Виктор Firm One
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Орлова Валентина Пепеляев Групп
Суворов Константин Косенков и Суворов
Тараданкина Анастасия Delcredere
Тиллинг Екатерина BIRCH
Хайрюзов Вячеслав Arno Legal
Band 3
Али Максим Comply
Буренкова Юлия Semenov & Pevzner
Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Лисовская Людмила Зуйков и партнеры
Лысенко Лариса BKMP LEGAL
Мусаелян Карен Патент Лаб
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Пурцеладзе Елена ООО «ППФ «ЮС»
Пчелинцев Георгий Firm One
Резникова Ирина Гардиум
Слемцева Римма BFL | PATENTUS
Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС»
ИСКУССТВО
Band 1
Алембаев Илья Versus.legal
Беседин Анатолий ЭЛКО профи
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры
Горячев Илья Городисский и Партнеры
Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ»
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дроздов Андрей Аснис и партнеры
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Запольский Игорь АБ Вертикаль
Зуев Василий Интеллектуальный капитал
Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner
Козина Елена ЭЛКО профи
Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ»
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law
Мусаелян Карен Патент Лаб
Пилипенко Юрий ЮСТ
Скворцова Ангелина Nevsky IP Law
Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners
Станковский Виктор Городисский и Партнеры
Тарасова Элина Интеллектуальный капитал
Черленяк Роман ЮСТ
Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ
КОМПЛАЕНС
Band 1
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Астафьев Константин КИАП
Бадретдинова Лилия Asari Legal
Белых Федор ELWI
Большаков Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners
Дикко Геладжо Б1 – Консалт
Дмитриев Артем Comply
Добрынин Константин Pen & Paper
Дьяченко Сергей Stonebridge Legal
Зайцев Роман Nextons
Захаров Герман АЛРУД
Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd
Ковригин Глеб LEVEL Legal Services
Константинова Анастасия Asari Legal
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Паушкина Юлия КИАП
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Суворов Михаил White Square
Фролова Мария Б1 – Консалт
Хаминский Роман LEVEL Legal Services
Цхакая Нато Asari Legal
Шмакова Ольга Дякин, Горцунян и Партнеры
Band 2
Аврашков Максим Maxima Legal
Белков Иван Alphabet
Братищева Алина Казаков и партнеры
Водолагин Сергей Вестсайд
Водолагина Наталья Вестсайд
Гревцов Сергей Бартолиус
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дейнега Никита Maxima Legal
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кукла Мария FTL Advisers
Литвинова Ксения Firm One
Мазур Владислав Denuo
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Пацева Наталья FTL Advisers
Перелехова Инна IPN Partners
Пушкарская Наталья IPN Partners
Рохлин Артур Инфралекс
Рябинин Андрей Delcredere
Самарский Марат VERBA LEGAL
Солодовников Николай Firm One
Тараданкина Анастасия Delcredere
Хейзе Юрий Emet Law Firm
Чуманова Мария FTL Advisers
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
Band 1
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Войтишкин Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Гаджиев Григорий Orion
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Данилов Станислав Pen & Paper
Дедова Екатерина ALUMNI Partners
Жамбалнимбуев Булат Nextons
Захарько Алексей Nextons
Зеленский Евгений Orion
Касаткина Наталья АБ Вертикаль
Краснихин Аркадий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Лузиньян Константин Denuo
Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Машковцев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Олефир Константин Orion
Остапец Игорь Asari Legal
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Рудомино Василий АЛРУД
Тимонов Михаил BIRCH
Филиппенко Андрей Forward Legal
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Антонян Игорь Denuo
Ахмедов Салимхан STREAM
Баева Мария LEVEL Legal Services
Байрамов Тимур ELWI
Иванян Христофор Иванян и партнеры
Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Кузнецов Александр VERBA LEGAL
Кукин Артем Инфралекс
Левинсон Максим ЛГС Юридические Услуги
Лукьянова Татьяна ASB Consulting Group
Любимов Сергей LEVEL Legal Services
Мазилин Игорь INGVARR
Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Оганов Арташес SL Legal
Панченков Антон ALUMNI Partners
Прудентов Роман Stonebridge Legal
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma)
Ситников Антон BIRCH
Сорокина Ольга O2 Consulting
Суворов Михаил White Square
Унароков Тимур BGP Litigation
Юров Денис Delcredere
Ясько Ольга Kept
Band 3
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Зайнигабдинов Александр China Window
Литовкин Константин Б1 – Консалт
Конюшкевич Вадим VK Partners
Тамаев Артем Better Chance
Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Базурин Глеб VK Partners
Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры»
Белков Иван Alphabet
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг»
Агабалян Марат Delcredere
Дарбаков Тамрин UCL
Пекарская Лариса NERRA
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ
Band 1
Байрамкулов Алан PB Legal
Байрамов Тимур ELWI
Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Дьяченко Сергей Stonebridge Legal
Жарский Андрей АЛРУД
Зеленский Евгений Orion
Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры
Клещев Александр АЛРУД
Константинова Анастасия Asari Legal
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Панин Александр PB Legal
Панов Александр VERBA LEGAL
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Пушкарская Наталья IPN Partners
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Скворцов Владислав VERBA LEGAL
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Сотников Игорь ELWI
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Трахтенберг Сергей Nextons
Унароков Тимур BGP Litigation
Чернова Валерия ELWI
Band 2
Вильке Наталья SCHNEIDER GROUP
Демиденко Дмитрий Skif Consulting
Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги
Титов Александр SCHNEIDER GROUP
Чеботарева Ирина Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
Band 1
Алехин Сергей ELWI
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Башмаков Юрий ELWI
Войнова Варвара Asari Legal
Вунукайнен Вадим Дякин, Горцунян и Партнеры
Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Гасанов Магомед АЛРУД
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Зыков Роман Mansors
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карандасов Станислав Asari Legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Мельников Владимир Orion
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Ращевский Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ
Рыбалкин Илья Asari Legal
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Хвалей Владимир Mansors
Хретинин Александр Orion
Шехади Пол Asari Legal
Band 2
Белых Федор ELWI
Галин Ян Better Chance
Горленко Андрей Иванян и партнеры
Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Зайцев Роман Nextons
Иванов Михаил Firm One
Иванян Христофор Иванян и партнеры
Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин
Кондратьева Эльмира Forward Legal
Кузьмин Максим BGP Litigation
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Купцов Дмитрий АЛРУД
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Никифоров Илья Адвокатское Бюро ЕПАМ
Панин Вадим Better Chance
Проскурнов Ратмир UCL
Розеева Анастасия White Square
Султанов Степан КИАП
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Таланов Владимир Адвокатское бюро ЕПАМ
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА»
Шурыгин Александр INGVARR
Юрьев Сергей SEAMLESS Legal
МОРСКОЕ ПРАВО
Band 1
Дедова Мария Orion
Карчемов Алексей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кислов Сергей Kislov.law
Королев Евгений White Square
Краснова Мария КИАП
Краснокутский Константин NAVICUS
Ламзин Филипп Denuo
Откина Анна Denuo
Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры
Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры
Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина»
Путря Константин NAVICUS
Риков Владислав BGP Litigation
Савина Ольга SAVINA LEGAL
Турцев Вадим Orion
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ
Band 1
Акчурина Галина Kept
Артюх Алексей TAXOLOGY
Барский Дмитрий Intana
Бегунов Михаил Tax Compliance
Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии
Гин Кира Гин и партнеры
Голиков Александр BGP Litigation
Джальчинов Джангар Nextons
Заинчуковская Евгения VERBA LEGAL
Зуйков Андрей Архитектура Права
Зыков Антон Деловые Решения и Технологии
Иванилова Надежда Каминский, Иванов и Партнёры
Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт
Констандина Елена Рустам Курмаев и партнеры
Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Панов Александр VERBA LEGAL
Пепеляев Сергей Пепеляев Групп
Семенов Сергей TAXOLOGY
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Сомов Леонид TAXOLOGY
Старженецкая Любовь TAXOLOGY
Степанов Антон Kept
Чижов Александр Б1 – Консалт
Band 2
Акчурина Галия Бюро налоговых споров
Белов Иван Бартолиус
Березина Анна Бюро налоговых споров
Болдинова Екатерина Five Stones Consulting
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Гин Александрина Гин и партнеры
Диянов Александр Налоговый бутик ADWIN
Ерасов Александр Косенков и Суворов
Кузнецова Екатерина Правовые и Бухгалтерские Услуги
Лучкина Евгения Бюро налоговых споров
Понамарев Олег DS LAW
Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО
Родионова Алина R&M Defence
Шаховцева Наталия Бюро налоговых споров
Шашков Валерий ЛЕГИКОН-ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Band 1
Акчурина Галина Kept
Алексеев Максим АЛРУД
Алещев Илья АТ Юридическая фирма
Андрейкин Павел INSIGHT advocates
Баханец Роман Orion
Бегунов Михаил Tax Compliance
Владимиров Максим Arno Legal
Джальчинов Джангар Nextons
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Зуйков Андрей Архитектура Права
Ильин Вадим Б1 – Консалт
Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Калинина Александра Деловые Решения и Технологии
Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии
Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры
Маргулис Роман ASB Consulting Group
Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре»
Моисеев Валентин Андрей Городисский и партнеры
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Нистратов Григорий Forward Legal
Панов Александр VERBA LEGAL
Семенов Сергей TAXOLOGY
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт
Band 2
Болдинова Екатерина Five Stones Consulting
Гаренко Алексей Key Consulting Group
Грачев Андрей BIRCH
Данелян Арсен Emet Law Firm
Дергачев Семен Alphabet
Доровских Владислав White Square
Завьялова Юлия FTL Advisers
Каминский Владислав Каминский, Иванов и Партнёры
Канишевская Виктория K&P.Group
Колотов Сергей Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Литвинова Ксения Firm One
Можаровский Виталий ALUMNI Partners
Овчинников Владислав Совет Лигал
Омельченко Мария TAXBURO
Пацева Наталья FTL Advisers
Перелехова Инна IPN Partners
Проскурнов Ратмир UCL
Пушкарская Наталья IPN Partners
Родионова Алина R&M Defence
Самсонов Павел КОМ-ЮНИТИ
Синицына Анна ФЭО
Смоловая Екатерина CLS
Тимофеев Евгений Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Щаденко Сергей Юридическая компания «ЭБР»
Эйюбов Джавид КСК ГРУПП
Band 3
Афанасьева Анна SCHNEIDER GROUP
Барский Дмитрий Intana
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Венедиктов Игорь Denuo
Герасимов Сергей ALPINE Group
Гин Александрина Гин и партнеры
Гин Кира Гин и партнеры
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Григорьев Александр STREAM
Гуськов Александр Guskov & Associates
Дейнега Никита Maxima Legal
Зайнигабдинов Александр China Window
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Иккерт Павел Иккерт и партнеры
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Назаркин Сергей NSV Consulting
Понамарев Олег DS LAW
Ровинский Максим Юков и партнеры
Рудоманов Николай Некрасов, Рудоманов и партнеры
Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО
Силюк Инесса DS LAW
Смурова Юлия SL Legal
Субочева Ирина Клифф
Фролова Мария Б1 – Консалт
Чумаков Андрей LCH Legal
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Band 1
Агабалян Марат Delcredere
Байрамов Тимур ELWI
Белых Федор ELWI
Гаджиев Григорий Orion
Геда Александр Asari Legal
Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре»
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Дьяченко Сергей Stonebridge Legal
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Зиборова Мария Orion
Казанцев Михаил Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кизилова Яна Регионсервис
Константинова Анастасия Asari Legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Нарышева Ирина Kept
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Рыбалкин Илья Asari Legal
Рябинин Андрей Delcredere
Ситников Антон BIRCH
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Тамаев Артем Better Chance
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Band 2
Аврашков Максим Maxima Legal
Акимова Ирина BGP Litigation
Арабова Тахмина Бартолиус
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Голиков Александр BGP Litigation
Дейнега Никита Maxima Legal
Демина Наталья Maxima Legal
Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Козьяков Алексей Иванян и партнеры
Королев Евгений White Square
Кузнецов Анатолий Бартолиус
Мазилин Игорь INGVARR
Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Орлова Юлия Деловые Решения и Технологии
Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры
Розеева Анастасия White Square
Ситников Александр VEGAS LEX
Суворов Михаил White Square
Тихонова Валерия VEGAS LEX
Ульянов Виталий Бартолиус
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Шурыгин Александр INGVARR
Щелкалин Сергей Деловые Решения и Технологии
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Band 1
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Белых Федор ELWI
Буйко Олег VERBA LEGAL
Бульба Максим SEAMLESS Legal
Веселов Иван ALUMNI Partners
Высоцких Сергей АБ Вертикаль
Гаврилов Александр BIRCH
Гаджиев Григорий Orion
Геда Александр Asari Legal
Джальчинов Джангар Nextons
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Зайцев Роман Nextons
Захаров Григорий Orchards
Крайнов Максим Orion
Кузьмин Максим BGP Litigation
Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics
Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Мелешенко Иван Asari Legal
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Панов Александр VERBA LEGAL
Порфирьев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Учитель Сергей Pen & Paper
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Юрьев Сергей SEAMLESS Legal
Band 2
Алембаев Илья Versus.legal
Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Климина Ксения Versus.legal
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Кулаков Андрей Versus.legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры
Литвинов Денис Land Law Firm
Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Павловский Александр A.T.Legal
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Рохлин Артур Инфралекс
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Семенихина Дарья Иванян и партнеры
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Смоловая Екатерина CLS
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Тараданкина Анастасия Delcredere
Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
Band 1
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Белых Федор ELWI
Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Гасанов Магомед АЛРУД
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Иванян Христофор Иванян и партнеры
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карандасов Станислав Asari Legal
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Купцов Дмитрий АЛРУД
Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners
Мельников Владимир Orion
Наджарова Гаянэ Asari Legal
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Ращевский Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Рыбалкин Илья Asari Legal
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Хвалей Владимир Mansors
Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors
Band 2
Альхадхрами Кхалед UCL
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Байрамкулов Алан PB Legal
Горленко Андрей Иванян и партнеры
Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Зайцев Роман Nextons
Зубарев Леонид SL Legal
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Кузьмин Максим BGP Litigation
Левичев Сергей UCL
Панин Александр PB Legal
Проскурнов Ратмир UCL
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Розеева Анастасия White Square
Сотников Игорь ELWI
Суворов Михаил White Square
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Тимчук Андрей Delcredere
Увачев Вячеслав Юков и партнеры
Черненко Дмитрий DT Legal
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Буйко Олег VERBA LEGAL
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Жолобова Анна Регионсервис
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карпенко Алексей Forward Legal
Колерова Наталья АБ Вертикаль
Купцов Дмитрий АЛРУД
Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры
Лазарев Александр Asari Legal
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Панов Александр VERBA LEGAL
Петрачков Сергей АЛРУД
Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ
Тимчук Андрей Delcredere
Учитель Сергей Pen & Paper
Файзрахманов Карим Forward Legal
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Юров Денис Delcredere
Band 2
Белых Федор ELWI
Байрамкулов Алан PB Legal
Веселов Иван ALUMNI Partners
Гасанов Магомед АЛРУД
Демченко Антон Delcredere
Евдокимов Александр ЮСТ
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Ковалева Елена Legal Principles
Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин
Кукин Артем Инфралекс
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Лим Денис Artegra
Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры
Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL
Наумов Алексей Delcredere
Панин Александр PB Legal
Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин
Раудин Василий ЮСТ
Рохлин Артур Инфралекс
Савосько Сергей Delcredere
Тараданкина Анастасия Delcredere
Титов Николай A.T.Legal
Трофимов Василий ProLegals
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Ульянов Виталий Бартолиус
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
Алембаев Илья Versus.legal
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры
Губайдулин Руслан NERRA
Дарчиев Сослан KDZ&partners
Дергачев Семен Alphabet
Захаров Григорий Orchards
Канишевская Виктория K&P.Group
Кислов Сергей Kislov.law
Клементьев Евгений STREAM
Козина Елена ЭЛКО профи
Костоваров Алексей Линия Права
Кочетов Владимир K&P.Group
Литвинов Денис Land Law Firm
Малинин Антон Гуричев, Малинин и партнеры
Михайлов Александр NERRA
Озерский Игорь K&P.Group
Петрова Юлия INSIGHT advocates
Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру
Стешенцев Александр BFL | Арбитраж.ру
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Чепуренко Дмитрий Линия Права
Черкасов Денис BFL | Арбитраж.ру
Четвергов Алексей K&P.Group
Band 2
Алимирзоев Сергей АТ Юридическая фирма
Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Гузей Степан Lidings
Егоров Сергей ЕМПП
Зеленин Андрей Lidings
Калинина Мария DS LAW
Косенков Денис Косенков и Суворов
Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры
Малинская Римма Косенков и Суворов
Мовсесян Елена МКА «Мовсесян и партнеры»
Мусийко Мария ЛЕГИКОН-ПРАВО
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Пешкова Евгения STREAM
Попелюк Александр Lidings
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Свинцов Александр AKS Legal
Ситников Александр VEGAS LEX
Ситников Дмитрий ПромКонсалтИнвест
Спиридонова Мария Легес Бюро
Степкин Михаил Надмитов, Иванов и партнеры
Тихонова Вера Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Трещев Сергей RSP International
Фокеев Артем Юридическое бюро «ОЛИМП»
Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес
Юрьев Сергей SEAMLESS Legal
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
Band 1
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Беседин Анатолий ЭЛКО профи
Буйко Олег VERBA LEGAL
Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Дораев Мерген ЕМПП
Захаров Григорий Orchards
Зинченко Валерий Pen & Paper
Козина Елена ЭЛКО профи
Крутильников Константин АБ Вертикаль
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Орлов Андрей Регионсервис
Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры
Шейкин Олег Forward Legal
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ
Band 1
Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры
Астафьев Константин КИАП
Ахметов Азат Orchards
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Борисова Ксения Аснис и партнеры
Буйко Олег VERBA LEGAL
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Демченко Антон Delcredere
Дроздов Андрей Аснис и партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Корельский Андрей КИАП
Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Литвинов Денис Land Law Firm
Наумов Алексей Delcredere
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Панов Александр VERBA LEGAL
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ
Савосько Сергей Delcredere
Султанов Степан КИАП
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Чернобель Яна Павел Хлюстов и партнеры
Band 2
Агабалян Марат Delcredere
Арабова Тахмина Бартолиус
Аронов Александр Аронов и партнеры
Берлина Анна VERBA LEGAL
Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Голотвин Станислав Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Дарчиев Сослан KDZ&partners
Жеребцов Роман VERBA LEGAL
И Андрей Бендерский и партнеры
Ивушкина Надежда Аснис и партнеры
Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma)
Корума Кира Аснис и партнеры
Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры
Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Николаев Алексей ЮрТехКонсалт
Новиков Павел ЮрТехКонсалт
Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Пешкова Евгения STREAM
Розенблат Евгений Аронов и партнеры
Романов Михаил Адвокаты и Бизнес
Рясина Наталья STREAM
Сыренко Виктор VINDER
Ульянов Виталий Бартолиус
Хасанов Марат АБ «Парадигма» (Paradigma)
Шевцова Виктория MKA RUBICON
Ясенков Михаил ЮрТехКонсалт
Band 3
Абузов Артур AB Lawyers
Бабенко Антон Падва и Эпштейн
Валежников Станислав Центральный округ
Васильева Наталья Бартолиус
Венгер Ольга КА «Минушкина и партнеры»
Гафуров Руслан Nevsky IP Law
Герасимов Павел Падва и Эпштейн
Евдокимов Александр ЮСТ
Жихарев Евгений Центральный округ
Захарова Валерия Адвокатское бюро «МКП»
Кислов Сергей Kislov.law
Ковалева Елена Legal Principles
Ковбель Артем Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
Колесник Елена Бартолиус
Кошечкина Ирина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Мазур Александр ЛЕГИКОН-ПРАВО
Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры»
Резникова Александра LEXORA
Рясина Наталья DS Law
Свинцова Кира AKS Legal
Спиридонова Мария Легес Бюро
Шакин Виталий МКА «ЮрСити»
Шакина Виктория МКА «ЮрСити»
Шаляпина Людмила Падва и Эпштейн
Штыков Дмитрий Падва и Эпштейн
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Band 1
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Дроздов Андрей Аснис и партнеры
Закарая Русудани Legal Principles
Ковалева Елена Legal Principles
Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
Band 1
Ароникова Мария Semenov & Pevzner
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Бегунов Михаил Tax Compliance
Большаков Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ
Буренкова Юлия Semenov & Pevzner
Волков Максим BFL | PATENTUS
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners
Захарько Алексей Nextons
Ищук Илья КИАП
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Корельский Андрей КИАП
Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS
Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Матюнин Сергей Лемчик, Крупский и Партнеры
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Панов Александр VERBA LEGAL
Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner
Рихтерман Вера Адвокатское бюро ЕПАМ
Соков Владимир Firm One
Стоянов Андрей Delcredere
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт
Band 2
Али Максим Comply
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры
Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Булгаков Павел BKMP LEGAL
Воеводин Денис Nextons
Грачев Андрей BIRCH
Дмитриев Артем Comply
Елисанова Инна TAXOLOGY
Захаров Григорий Orchards
Иванова Анна BGP Litigation
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Калинина Александра Деловые Решения и Технологии
Ковалева Елена Legal Principles
Косенков Денис Косенков и Суворов
Лим Денис Artegra
Лысенко Лариса BKMP LEGAL
Нарышева Ирина Kept
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Рохлин Артур Инфралекс
Руденко Денис РИ-консалтинг
Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО
Смурова Юлия SL Legal
Степанов Антон Kept
Суворов Константин Косенков и Суворов
РЫНКИ КАПИТАЛОВ
Band 1
Аничкин Александр ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Баранов Константин LEVEL Legal Services
Боргояков Александр Asari Legal
Быховская Ирина Б1 – Консалт
Геда Александр Asari Legal
Глазунов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Гоглачев Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Зеленский Евгений Orion
Илиев Артур Nextons
Кузнецов Александр VERBA LEGAL
Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Макарова Екатерина White Square
Малиновский Михаил Lecap
Махалин Иван Lecap
Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры
Петюков Филипп Nextons
Самохвалов Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Сотников Игорь ELWI
Суворов Михаил White Square
Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры
Band 2
Алещев Илья АТ Юридическая фирма
Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг»
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Базурин Глеб VK Partners
Барейша Илья Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
Бычков Олег Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
Глухов Евгений Denuo
Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Егорова Мария Б1 – Консалт
Ермакова Эльвира АО «Реестр-Консалтинг»
Зеленин Андрей Lidings
Иванов Денис ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Ильина Эльвира BGP Litigation
Конюшкевич Вадим VK Partners
Малинская Римма Косенков и Суворов
Мясников Вадим Правовой блок
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Семенкин Иван Линия Права
Сергей Волков ВС Рынки Капитала
Смирнов Илья Stellar Intel
Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Шаматонов Антон MAGENTA Legal
Шаматонова Дарина MAGENTA Legal
САНКЦИОННОЕ ПРАВО
Band 1
Байрамов Тимур ELWI
Батретдинова Лилия Asari Legal
Баханец Роман Orion
Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners
Гаджиев Григорий Orion
Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners
Зимин Андрей ELWI
Именнов Антон Pen & Paper
Константинова Анастасия Asari Legal
Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners
Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги
Лузиньян Константин Denuo
Маловицкий Роман Адвокатское Бюро ЕПАМ
Мельников Владимир Orion
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Нумерова Анна Адвокатское Бюро ЕПАМ
Панов Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Суворов Михаил White Square
Турцев Вадим Orion
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Борткевича Виктория Better Chance
Гаврилов Александр BIRCH
Захаров Герман АЛРУД
Захаров Григорий Orchards
Илюхин Алексей ITSWM
Клименко Сергей Firm One
Королев Евгений White Square
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кукин Артем Инфралекс
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры»
Панин Александр PB Legal
Паршак Татьяна ALUMNI Partners
Пацева Наталья FTL Advisers
Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин
Пучков Степан BELGRAVIA LAW
Рябинин Андрей Delcredere
Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги
Тимчук Андрей Delcredere
Тихонова Светлана NSV Consulting
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА»
Чиркин Дмитрий White Stone
Band 3
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Горшкова Лидия Пепеляев Групп
Жаворонков Артем Адвокатское бюро Nordic Star
Назаркин Сергей NSV Consulting
Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Band 1
Барышников Павел Адвокатское бюро ЕПАМ
Валежников Станислав Центральный округ
Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star
Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Касьяненко Ксения Регионсервис
Кирсанов Павел Регионсервис
Коблев Руслан Коблев и партнеры
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Культербаева Асият VERBA LEGAL
Маковкин Василий Б1 – Консалт
Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL
Переладов Андрей Регионсервис
Просвирин Дмитрий Центральный округ
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Свинцов Александр AKS Legal
Свинцова Кира AKS Legal
Серопян Эдгар Инвента Консалтинг
Синицына Анна ФЭО
Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Сычев Антон МКА «Авангард Права»
Чиркин Дмитрий White Stone
Яковлева Татьяна VERBA LEGAL
Band 2
Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
Барский Дмитрий Intana
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Бунякин Максим Branan Legal
Вадиян Эмиль INGVARR
Гаврилов Александр BIRCH
Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
Елисанова Инна TAXOLOGY
Зайнигабдинов Александр China Window
Клещев Александр АЛРУД
Климина Ксения Versus.legal
Малахов Борис Lidings
Назаркин Сергей NSV Consulting
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Нестеренко Алексей ФБК Legal
Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Салов Дмитрий RSP Partners
Степанищева Ксения Ковалев, Тугуши и партнеры
Хмелевский Олег МКА «Авангард Права»
Ясько Ольга Kept
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ
Band 1
Алексеев Максим АЛРУД
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Зеленая Ольга SZP Law Boutique
Корума Кира Аснис и партнеры
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Кукла Мария FTL Advisers
Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Пацева Наталья FTL Advisers
Перелехова Инна IPN Partners
Пушкарская Наталья IPN Partners
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Тягай Екатерина Pen & Paper
Чуманова Мария FTL Advisers
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ
Band 1
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бокова Наталья Казаков и партнеры
Гавриличев Кирилл ГК Лигал
Герасимов Сергей ALPINE Group
Демина Наталья Maxima Legal
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Запольский Игорь АБ Вертикаль
Захарова Марина Asari Legal
Корума Кира Аснис и партнеры
Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры
Кукин Артем Инфралекс
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL
Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Николаенко Марина Бюро адвокатов «Де-юре»
Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
Павлова Полина Гришин, Павлова и Партнеры
Перелехова Инна IPN Partners
Пушкарская Наталья IPN Partners
Рябченко Филипп БИЭЛ
Стукалова Татьяна Регионсервис
Тягай Екатерина Pen & Paper
Шевцова Виктория МКА RUBICON
Штоян Гаяне BGP Litigation
Band 2
Артамонова Анна ЕМПП
Волкова Марина NSV Consulting
Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры
Зеленая Ольга SZP Law Boutique
Земсков Вячеслав Д.Ямашев и партнеры
Зыкова Анастасия Key Consulting Group
Кафырова Александра Кафырова и партнеры
Мясникова Юлия МКА «Николаев и партнеры»
Орешников Даниил ГК Лигал
Расторгуева Анастасия ARFEMIDA law firm
Рясина Наталья DS LAW
Сычева Ольга DS LAW
Шакина Виктория МКА «ЮрСити»
Шушкевич Дарья K&P.Group
Ямашев Дмитрий Д.Ямашев и партнеры
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Band 1
Алексанян Виктория BFL | BENEFIT-Litigation
Барский Дмитрий Intana
Васильевых Лев Адвокатское Бюро ЕПАМ
Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Злотя Ольга LCI PARTNER
Зубарев Леонид SL Legal
Киселев Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кислов Сергей Kislov.law
Краснов Кирилл BFL | BENEFIT-Litigation
Краснова Мария КИАП
Краснокутский Константин NAVICUS
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Панов Александр VERBA LEGAL
Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners
Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина»
Путря Константин NAVICUS
Ровинский Максим Юков и партнеры
Свинцова Кира AKS Legal
Семенкин Иван Линия Права
Ягофаров Руслан Ягофаров и Партнеры
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Band 1
Акимова Ирина BGP Litigation
Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Алехин Сергей ELWI
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Белых Федор ELWI
Веселов Иван ALUMNI Partners
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Казаков Дмитрий Казаков и партнеры
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Кукин Артем Инфралекс
Лактюшин Виталий Бюро адвокатов «Де-юре»
Литвинов Денис Land Law Firm
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Медведев Павел Казаков и партнеры
Микони Андрей АБ Вертикаль
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Панов Александр VERBA LEGAL
Петрачков Сергей АЛРУД
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Рудомино Василий АЛРУД
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Хамматова Алина АБ Вертикаль
Шумилов Сергей ProLegals
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Band 1
Алембаев Илья Versus.legal
Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Жолобова Анна Регионсервис
Зайцев Роман Nextons
Иванов Дмитрий Юков и партнеры
Каретин Марк Юков и партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Кузин Константин Melling, Voitishkin & Partners
Кулаков Андрей Versus.legal
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Литвинов Денис Land Law Firm
Литовкин Константин Б1 – Консалт
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Некрестьянов Дмитрий Качкин и Партнеры
Овчинникова Мария Бюро адвокатов «Де-юре»
Подшивалов Данил Versus.legal
Ровинский Максим Юков и партнеры
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Саськов Кирилл Качкин и Партнеры
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Ульянова Ксения Land Law Firm
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Хамматова Алина АБ Вертикаль
Чижов Александр Б1 – Консалт
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Боженова Галина Юридическое бюро 1147
Дейнега Никита Maxima Legal
Демина Наталья Maxima Legal
Долгов Александр VERBA LEGAL
Захаров Григорий Orchards
Коневский Алексей Пепеляев Групп
Кукин Артем Инфралекс
Любимов Сергей LEVEL Legal Services
Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры
Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре»
Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот»
Омельченко Элла Better Chance
Откина Анна Denuo
Павловский Александр A.T.Legal
Прохоров Андрей Юридическое бюро 1147
Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Сирота Артем Sirota & Partners
Стенина Наталья Пепеляев Групп
Титов Николай A.T.Legal
Трахтенберг Сергей Nextons
Филановский Леонид Maxima Legal
Чернобривцев Юрий ALUMNI Partners
Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот»
Чупрыгин Сергей Иванян и партнеры
Шлюнько Светлана Kept
ТМТ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ
Band 1
Али Максим Comply
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Бегунов Михаил Tax Compliance
Вирясов Владислав Asari Legal
Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners
Джальчинов Джангар Nextons
Дмитриев Артем Comply
Долгов Александр VERBA LEGAL
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Зайцев Роман Nextons
Захаров Григорий Orchards
Зеленский Евгений Orion
Ильин Вадим Б1 – Консалт
Константинова Анастасия Asari Legal
Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры
Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Панов Александр VERBA LEGAL
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт
Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners
Школун Евгений Asari Legal
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Баханец Роман Orion
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры
Гуриева Юлия Seven Hills Legal
Ермолина Дарья Ermolina & Partners
Зубарев Леонид SL Legal
Кабанова Мария SEAMLESS Legal
Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Лебедев Виталий Ermolina & Partners
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Лукьянов Роман Semenov & Pevzner
Макарова Екатерина White Square
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law
Наумов Виктор Firm One
Олефир Константин Orion
Рохлин Артур Инфралекс
Рыбалкин Илья Asari Legal
Сайганов Сергей Comply
Семенов Сергей TAXOLOGY
Солодовников Николай Firm One
Суворов Михаил White Square
Тиллинг Екатерина BIRCH
Федореев Валерий SL Legal
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Band 1
Бакуменко Василий Asari Legal
Глухов Евгений Denuo
Долгов Александр VERBA LEGAL
Дудко Анастасия BGP Litigation
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ
Килинкаров Владимир Nextons
Колерова Наталья АБ Вертикаль
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Орлов Андрей Регионсервис
Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Путря Константин NAVICUS
Риков Владислав BGP Litigation
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Савина Ольга SAVINA LEGAL
Ситникова Екатерина Asari Legal
Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Турцев Вадим Orion
Band 2
Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры
Акимова Ирина BGP Litigation
Базурин Глеб VK Partners
Бинашев Искандер ALUMNI Partners
Воробьев Юрий Пепеляев Групп
Горленко Андрей Иванян и партнеры
Захаров Григорий Orchards
Зубарев Леонид SL Legal
Карпунин Павел CLS
Качкин Денис Качкин и Партнеры
Кислов Сергей Kislov.law
Ковалёв Вадим CLS
Конюшкевич Вадим VK Partners
Краснова Мария КИАП
Краснокутский Константин NAVICUS
Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры
Лебедев Илья АБ «Парадигма» (Paradigma)
Маркер Жан-Франсуа SEAMLESS Legal
Пепеляев Сергей Пепеляев Групп
Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры
Персиянцева Анна CLS
Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры
Руднев Антон Kept
Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma)
Самохвалов Антон КИАП
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
Band 1
Абрамова Марина Андрей Городисский и партнеры
Берлина Анна VERBA LEGAL
Данелия Георгий SL Legal
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Егиазарова Маргарита АЛРУД
Иванова Анна BGP Litigation
Илюшина Надежда ALUMNI Partners
Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль
Кузнецова Виталия Пепеляев Групп
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Мжаванадзе Григорий Melling, Voitishkin & Partners
Мохонько Ольга Arno Legal
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Паушкина Юлия КИАП
Питиримова Елена Melling, Voitishkin & Partners
Присяжнюк Яков Бюро адвокатов «Де-юре»
Рыжкова Марина Nextons
Степанов Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ
Тимонов Михаил BIRCH
Урчуков Руслан White Stone
Федореев Валерий SL Legal
Фурсова Елизавета Lidings
Черепанова Елена BBNP
Шаклеин Денис Б1 – Консалт
Band 2
Абузов Артур AB Lawyers
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Балашова Елена STREAM
Бачинская Алена АБ Вертикаль
Водолагина Наталья Вестсайд
Гаврилова Мария Alphabet
Герасимова Александра Orlova\Ermolenko
Дученко Ольга Качкин и Партнеры
Жеребцов Роман VERBA LEGAL
Замятина Юлия АТ Юридическая фирма
Карпухин Александр Five Stones Consulting
Ключников Максим ALPINE Group
Мазур Владислав Denuo
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры»
Пушкина Наталия ALPINE Group
Уэ Кристоф SEAMLESS Legal
Шайдуллина Рината ТРУД-ЮРИСТ
Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ
Шевцова Виктория MKA RUBICON
ТУРИЗМ И СПОРТ
Band 1
Алексеев Антон Адвокатское Бюро ЕПАМ
Долгов Александр VERBA LEGAL
Евдокимов Александр ЮСТ
Захаров Григорий Orchards
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Литвинов Денис Land Law Firm
Саськов Кирилл Качкин и Партнеры
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Ульянова Ксения Land Law Firm
Шолохов Михаил Ermolina & Partners
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
Агапов Владимир Регионсервис
Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL
Бастраков Андрей Адвокатское бюро ЕПАМ
Бородин Сергей Бородин и Партнеры
Буканев Алексей LUMEN
Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL
Данилов Дмитрий Феоктистов и партнеры
Долотов Руслан Феоктистов и партнеры
Загребельный Сергей Бюро адвокатов «Де-юре»
Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL
Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры
Кузнецов Анатолий Бартолиус
Маценко Максим VINDER
Михальчик Алексей АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре»
Рохлин Артур Инфралекс
Савенков Юрий Савенков и партнеры
Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
Сокиринская Лилия Бюро адвокатов «Де-юре»
Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL
Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры
Феоктистов Вячеслав Феоктистов и партнеры
Шульгина Дарья LUMEN
Хутов Тимур Коблев и партнеры
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
Агапов Владимир Регионсервис
Алешин Владимир АБ Вертикаль
Аснис Александр Аснис и партнеры
Благоволина Мария Дякин, Горцунян и Партнеры
Большаков Артур Большаков, Челышева и партнеры
Воронин Роман РИ-консалтинг
Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Добрынин Алексей Pen & Paper
Забейда Александр Забейда и партнеры
Закалюжный Руслан Коблев и партнеры
Клювгант Вадим Pen & Paper
Коблев Руслан Коблев и партнеры
Кожура Руслан Аснис и партнеры
Константинова Дарья Забейда и партнеры
Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры
Крутильников Константин АБ Вертикаль
Новиков Алексей Criminal Defense Firm
Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners
Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре»
Протасов Матвей Romanov & Partners Law Firm
Романов Сергей Romanov & Partners Law Firm
Третьяков Константин Адвокатское Бюро ЕПАМ
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры
Хутов Тимур Коблев и партнеры
Band 2
Аронов Александр Аронов и партнеры
Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL
Аскаров Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Гибадуллин Евгений Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Голуб Анна Criminal Defense Firm
Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL
Григориади Дмитрий КИАП
Дарчиев Сослан KDZ&partners
Дьячков Олег Legal Group NOVATOR
Егоров Сергей ЕМПП
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Зорин Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL
Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры»
Логинов Анатолий BGP Litigation
Матюшенков Сергей STREAM
Павлов Роман Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Перетятко Виктор АБ «Китсинг и партнеры»
Романов Михаил Адвокаты и Бизнес
Романова Татьяна Romanov & Partners Law Firm
Солдаткин Дмитрий SZP Law Boutique
Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL
Узденский Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
Челышева Елена Большаков, Челышева и партнеры
Шевцова Виктория МКА RUBICON
Band 3
Клинков Дмитрий МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
Корчагин Михаил KDZ&partners
Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR
Коточигов Владислав Адвокатское бюро «А2»
Любимов Филипп Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Маценко Максим VINDER
Пахомов Константин МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
Потапов Алексей K&P.Group
Шеляшкова Анастасия Коблев и партнеры
Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес
ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО
Band 1
Аристова Наталья Б1 – Консалт
Барболин Владимир Better Chance
Белых Федор ELWI
Боргояков Александр Asari Legal
Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги
Геда Александр Asari Legal
Глазунов Дмитрий Адвокатское бюро ЕПАМ
Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners
Захаров Григорий Orchards
Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры
Коваленко Георгий Б1 – Консалт
Крайнов Максим Orion
Красников Антон Сотби
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Курмашев Николай Orion
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Локтионов Михаил Stonebridge Legal
Микони Андрей АБ Вертикаль
Панов Александр VERBA LEGAL
Паршак Татьяна ALUMNI Partners
Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин
Семенихина Дарья Иванян и партнеры
Тамаев Артем Better Chance
Турцев Вадим Orion
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
Белявцев Владимир A.T.Legal
Борткевича Виктория Better Chance
Галин Ян Better Chance
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Иванова Юлия ЮКО
Кандыба Максим Технологии Доверия
Каретин Марк Юков и партнеры
Килинкаров Владимир Nextons
Кислов Сергей Kislov.law
Конюшкевич Вадим VK Partners
Королев Евгений White Square
Кузнецов Александр VERBA LEGAL
Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Оганов Арташес SL Legal
Панин Вадим Better Chance
Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners
Рябинин Андрей Delcredere
Савосько Сергей Delcredere
Скворцов Владислав VERBA LEGAL
Титов Николай A.T.Legal
Увачев Вячеслав Юков и партнеры
Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Фаттахов Марат VINDER
Черненко Дмитрий DT Legal
Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH
Band 1
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Вознесенский Николай ALUMNI Partners
Глухов Евгений Denuo
Грачев Андрей BIRCH
Дедова Екатерина ALUMNI Partners
Дмитриев Артем Comply
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Журба Евгений BGP Litigation
Каплоухий Матвей ALUMNI Partners
Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ
Курдюмова Александра BGP Litigation
Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners
Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Панов Александр VERBA LEGAL
Панченков Антон ALUMNI Partners
Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners
Позин Дмитрий Stonebridge Legal
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Рыбалкин Илья Asari Legal
Сайганов Сергей Comply
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Стоянов Андрей Delcredere
Федореев Валерий SL Legal
Школун Евгений Asari Legal
Band 2
Базурин Глеб VK Partners
Барышев Максим Адвокатское Бюро ЕПАМ
Божор Михаил Афонин Божор и партнеры
Брисов Юрий Digital & Analogue Partners
Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры
Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры
Дульский Олег Афонин Божор и партнеры
Захарова Екатерина ASB Consulting Group
Зубарев Леонид SL Legal
Кицмаришвили Давид Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Конюшкевич Вадим VK Partners
Косенков Денис Косенков и Суворов
Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Поляков Денис GMT Legal
Семенов Сергей TAXOLOGY
Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners
Смурова Юлия SL Legal
Соколова Екатерина Лемчик, Крупский и Партнеры
Суворов Константин Косенков и Суворов
Тугарин Андрей GMT Legal
Урчуков Руслан White Stone
Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Халецкий Михаил Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Харитонова Людмила Зарцын и партнеры
Хейзе Юрий Emet Law Firm
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Band 1
Алексеев Максим АЛРУД
Баханец Роман Orion
Бегунов Михаил Tax Compliance
Гавриличев Кирилл ГК Лигал
Герасимов Сергей ALPINE Group
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Захарова Марина Asari Legal
Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd
Илюхин Алексей ITSWM
Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ключников Максим ALPINE Group
Константинова Анастасия Asari Legal
Маргулис Роман ASB Consulting Group
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Непомнящий Александр Emet Law Firm
Певницкий Сергей Корпус Права
Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре»
Пушкарская Наталья IPN Partners
Пушкина Наталия ALPINE Group
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Хейзе Юрий Emet Law Firm
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Шевцова Виктория MKA RUBICON
Band 2
Алещев Илья АТ Юридическая фирма
Аронов Александр Аронов и партнеры
Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры
Ганюшин Олег Gate Legal
Гладышева Елена РИ-консалтинг
Данелян Арсен Emet Law Firm
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Захаров Григорий Orchards
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Камалдинов Виктор Адвокатский кабинет Камалдинова В.В.
Кафырова Александра Кафырова и партнеры
Ковалева Елена Legal Principles
Козина Елена ЭЛКО профи
Корума Кира Аснис и партнеры
Кравцов Станислав KnP Legal
Молостов Николай Clear Case
Назаркин Сергей NSV Consulting
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Перелехова Инна IPN Partners
Савон Анна Quattor Advisory
Суворов Михаил White Square
Фролова Мария Б1 – Консалт
Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА»
Шакин Виталий МКА «ЮрСити»
Шакина Виктория МКА «ЮрСити»
Эйюбов Джавид КСК ГРУПП
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Band 1
Арабова Тахмина Бартолиус
Афанасьев Валерий Baikal Lobridge
Белоусова Олеся P&P Unity
Бойцова Анастасия Адвокатское Бюро ЕПАМ
Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры
Дабижа Станислав Казаков и партнеры
Захаров Григорий Orchards
Каримов Бобур VERBA LEGAL
Кислов Сергей Kislov.law
Кузнецов Анатолий Бартолиус
Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Махалин Иван Lecap
Переладов Андрей Регионсервис
Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Ситников Александр VEGAS LEX
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Стенина Наталья Пепеляев Групп
Юрченко Юлия Пепеляев Групп
Ясько Ольга Kept
ЭНЕРГЕТИКА
Band 1
Агапов Владимир Регионсервис
Акимова Ирина BGP Litigation
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Бабичев Юрий ALUMNI Partners
Базаров Дмитрий BGP Litigation
Буйко Олег VERBA LEGAL
Веселов Иван ALUMNI Partners
Геда Александр Asari Legal
Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре»
Дианов Виталий ALUMNI Partners
Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры
Кайсин Дмитрий Asari Legal
Каплоухий Матвей ALUMNI Partners
Каримов Бобур VERBA LEGAL
Кизилова Яна Регионсервис
Кузьмин Максим BGP Litigation
Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин
Рыбалкин Илья Asari Legal
Ситников Александр VEGAS LEX
Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Суриков Дмитрий Stonebridge Legal
Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners
Хвалей Владимир Mansors
Цхакая Нато Asari Legal
Band 2
Арабова Тахмина Бартолиус
Арутюнян Виктория ФБК Legal
Байрамкулов Алан PB Legal
Барский Дмитрий Intana
Воеводин Денис Nextons
Голиков Александр BGP Litigation
Гревцов Сергей Бартолиус
Гузей Степан Lidings
Дергачев Семен Alphabet
Зайнигабдинов Александр China Window
Иккерт Павел Иккерт и партнеры
Илюшина Надежда ALUMNI Partners
Кислов Сергей Kislov.law
Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma)
Котова-Смоленская Анна ЮСТ
Михеева Мария Intana
Подшивалов Данил Versus.legal
Ульянов Виталий Бартолиус
Унароков Тимур BGP Litigation
Усталов Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Фидаев Феруз Denuo
Хитяник Олеся Kept
Цакоев Александр Nextons
Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors
Ясько Ольга Kept
GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО
Band 1
Белоусова Олеся P&P Unity
Быховская Ирина Б1 – Консалт
Войтенко Эдуард Baikal Lobridge
Грибков Игорь Юридическая компания «ЭБР»
Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР»
Зусман Евгения You & Partners
Клименко Сергей Firm One
Ларина Татьяна Firm One
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры»
Панасик Юрий Kesarev
Панов Александр VERBA LEGAL
Рошков Евгений Kesarev
Степанов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ
Югай Вячеслав VERBA LEGAL

Лучшие юристы: региональный рейтинг

Антимонопольное право
Band 1
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Кириллов Кирилл Contra Legal Firm
Курчук Елена GRATA International
Лукин Игорь GRATA International
Шулындин Евгений Судебное агентство «Барристер»
Банкротство
Band 1
Ахметшин Артур Судебное агентство «Барристер»
Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ
Борисов Максим IMPRAVO
Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры
Каиров Сослан Митра
Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры
Насонов Алексей Nasonov&Partners
Радзивил Радмила Правый берег
Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов
Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Севостьянова Юлия Адвокатское Бюро ЕПАМ
Уразаев Тимур А2К Лигал
Шестаков Денис GRATA International
Band 2
Антипенко Никита N.A. Legal
Богданова Мария ANT ATTORNEYS
Голунов Станислав Enforce Law Company
Гончарова Татьяна ЛексПроф
Грушко Татьяна Legal to Business
Егоров Владимир Западная юридическая компания
Елизаров Владимир Сибирская Юридическая Компания
Коробов Олег Мейер и партнеры
Платова Татьяна Адвокатское бюро «Нортия»
Привалов Сергей ССП-Консалт
Свистунов Антон Юридический центр «Развитие»
Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры
Смирнов Семен ЛексПроф
Соболевская Людмила Sollars
Субачев Роман Гребнева и Партнеры
Band 3
Айтнджян Ани Sollars
Баринова Вера РАУД
Бритвин Богдан Юридический центр «Развитие»
Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры
Зенкова Татьяна LL.C-Право
Кандауров Никита Лобби
Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры
Левентырь Яна Солнцев и партнеры
Метла Анастасия ЮМСЭЙ Лигал Групп
Минин Максим Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
Пискунова Юлия Сибирская Юридическая Компания
Суднева Юлия Nasonov&Partners
Чипчиков Ринат VILEX GROUP
Шатилов Илья Лобби
Шумская Анна Шумская и Партнеры
Внешнеэкономическая деятельность
Band 1
Антонов Михаил Аспектум.
Афанасьева Валерия Казарновски Групп
Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры
Бойко Алена Аспектум.
Варшавский Владислав Варшавский и партнеры
Иванчин Константин Инмар
Казаков Игорь Казарновски Групп
Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Матина Юлия Казарновски Групп
Мирзоев Юрий Митра
Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ
Талагаева Юлия Forte Tax & Law
Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников
Хоровский Вячеслав GRATA International
Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия»
Защита персональных данных
Band 1
Кафанов Дмитрий Инмар
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Залуцкая София AG-LEGAL
Собко Мария AG-LEGAL
Здравоохранение и фармацевтика
Band 1
Бородкина Светлана ССП-Консалт
Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ
Величкова Оксана Величкова и партнеры
Иванчин Константин Инмар
Кафанов Дмитрий Инмар
Крицына Анна GRATA International
Левенкова Александра GRATA International
Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Привалов Сергей ССП-Консалт
Самигуллин Дмитрий GRATA International
Теньковская Ирина Юридический Центр Теньковской
Интеллектуальная собственность
Band 1
Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры
Байкалов Андрей Sollars
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Дедков Евгений Дедков и партнеры
Дударев Александр ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Дышлюк Максим Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
Землянова Аида Юридический бутик Аиды Земляновой
Китушина Алина Юридическая Ассоциация Президент
Клюшина Виктория РОКА «СОВЕТНИК»
Колесников Андрей Гребнева и Партнеры
Македошин Максим AG-LEGAL
Самигуллин Дмитрий GRATA International
Сокольникова Тамара IQ Technology
Солнцев Станислав Солнцев и партнеры
Тимошатов Михаил Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
Band 2
Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал
Бутенко Светлана Бутенко и партнеры
Валентов Дмитрий Contra Legal Firm
Кархалёва Татьяна IMPRAVO
Кололеева Светлана Дедков и партнеры
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Прокофьева Ангелина МЕДИА-НН
Рухтин Николай AG-LEGAL
Фахрисламова София Казарновски Групп
Корпоративное право / Слияния и поглощения
Band 1
Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бондаренко Евгения Юсконсалт
Гузь Светлана Legal to Business
Гущев Игорь Дювернуа Лигал
Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ
Кабаков Антон Forte Tax & Law
Комаров Владимир GRATA International
Левенсон Анна Сибирская Юридическая Компания
Макаренко Юлия Юридическое партнерство «Курсив»
Марткочаков Антон Enforce Law Company
Парамонова Татьяна Золотое правило
Спасеннов Сергей «Пепеляев Групп»
Степанова Евгения РОКА «СОВЕТНИК»
Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия»
Филина Дарья Legal to Business
Band 2
Антюфеева Ирина РОКА «СОВЕТНИК»
Епанчинцева Анастасия Dmitrenko Legal
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Гарден Артем Совет Лигал
Григорьева Татьяна Юридическая компания «Эклекс»
Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кордешова Евгения Юсконсалт
Мильхина Елизавета Солнцев и партнеры
Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер»
Панфиленко Сергей ССП-Консалт
Пастухов Алексей Совет Лигал
Савенко Анна Юридическая фирма «ФОКС»
Скибина Юлия РОКА «СОВЕТНИК»
Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов
Пастухов Алексей Совет Лигал
Скибина Юлия РОКА «СОВЕТНИК»
Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов
Налогообложение: налоговое консультирование
Band 1
Афанасьева Оксана GRATA International
Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ
Галияхметов Рустам «Пепеляев Групп»
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Грибов Кирилл Гребнева и Партнеры
Григоренко Екатерина ССП-Консалт
Золотовская Юлия Гребнева и Партнеры
Ильяшенко Мария Курсив, юридическое партнерство
Коваленко Юлия Легалайт
Маслова Оксана AG-LEGAL
Мельников Алексей Адвокатское бюро «Нортия»
Михнов Олег ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Овчинников Владислав Совет Лигал
Сосновский Сергей «Пепеляев Групп»
Ярулина Альфия АНП ЗЕНИТ
Band 2
Кузнецов Иван Комплаенс Решения
Неволин Даниил Nevolin&Partners
Портнов Александр Комплаенс Решения
Хисматуллина Дарья А2К Лигал
Ященко Герман AG-LEGAL
Налогообложение: налоговые споры
Band 1
Афанасьева Алена ЛексПроф
Ахметов Заурбек Митра
Вишнякова Мария Совет Лигал
Мирзоев Юрий Митра
Огородова Екатерина Войнов, Маслов и партнеры
Природные ресурсы
Band 1
Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры
Иванова Алена GRATA International
Коваленко Юлия Легалайт
Комаров Владимир GRATA International
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Курчук Елена GRATA International
Марткочаков Антон Enforce Law Company
Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов
Сосновский Сергей Пепеляев Групп
Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Промышленность
Band 1
Антонов Михаил Аспектум.
Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал
Афанасьева Оксана GRATA International
Беляков Кирилл Аспектум.
Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ
Гущев Игорь Дювернуа Лигал
Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры
Карпекин Сергей Сибирская Юридическая Компания
Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P
Комаров Владимир GRATA International
Кочура Максим Золотое правило
Лизунова Екатерина LL.C Право
Марткочаков Антон Enforce Law Company
Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер»
Радзивил Радмила Правый берег
Band 2
Александров Вячеслав LOYS
Бондаренко Евгения Юсконсалт
Борисов Максим IMPRAVO
Варшавская Владлена Варшавский и партнеры
Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры
Голунов Станислав Enforce Law Company
Догадина Юлия Консультационная группа ТИМ
Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кабаков Антон Forte Tax & Law
Спасеннов Сергей Пепеляев Групп
Легашова Елена Юсланд
Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Носков Егор Дювернуа Лигал
Шестаков Денис GRATA International
Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры
Band 3
Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры
Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив»
Казаков Игорь Казарновски Групп
Кололеева Светлана Дедков и партнеры
Кольцов Александр А2К Лигал
Куревлева Вероника De Novo Praxis
Привалов Сергей ССП-Консалт
Солнцев Станислав Солнцев и партнеры
Степанов Кирилл Команда Степанова
Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов
Разрешение коммерческих споров
Band 1
Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ
Ахметов Заурбек Митра
Воронцова Анна РОКА «СОВЕТНИК»
Гудков Денис Адвокатское бюро «Нортия»
Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Иванов Алексей АБ «Правовой статус»
Константинова Анастасия Юридическая компания «Эклекс»
Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Кочура Максим Золотое правило
Мазур Татьяна Юридическая фирма «АФИНА»
Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг»
Рвачев Сергей Деметриос Консалт
Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры
Band 2
Фальковская Ирина FSI - LEGAL
Андреев Виктор Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Антонов Денис Гуцу, Жуковский и партнеры
Белоножкин Андрей Мейер и партнеры
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Демьяненко Алина Легалайт
Деняков Александр Лобби
Маранц Юлия Маранц, Соловьев и Партнеры
Матаев Степан Аспект-М
Мосин Владимир МОСИН ГРУПП
Субечев Роман Гребнева и Партнеры
Титкова Дарья ССП-Консалт
Утегушев Беслан ЮКАМ
Хабибуллин Ильдар А2К Лигал
Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Band 3
Аликов Сергей YAHATIN
Аракелян Астхик ГК групп
Асафова Яна Технологии обжалования
Булгару Юрий Юридическая Ассоциация Президент
Бухмин Антон Гребнева и Партнеры
Городова Екатерина Легалайт
Исаков Станислав ССП-Консалт
Каиров Сослан Митра
Леппа Федор Технологии обжалования
Манташян Ани ЮКАМ
Митрофанов Александр Юридическая фирма «ОЛИМП»
Морозов Михаил Сибирская Юридическая Компания
Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры
Третинникова Анастасия ССП-Консалт
Разрешение споров в судах общей юрисдикции
Band 1
Александров Вячеслав LOYS
Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал
Валеев Ильгиз Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вайлекс» (юридическая компания VILEX GROUP)
Васильева Татьяна РОКА «СОВЕТНИК»
Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры
Дрыга Василий Rezolut Law Firm
Ефейкина Ксения YAHATIN
Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P
Комиссаров Илья VILEX GROUP
Маркарова Юнона Западная юридическая компания
Петров Станислав Прецедент Консалтинг
Посаженников Максим Шумская и Партнеры
Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг»
Самарина Ольга Адвокатское бюро KR&P
Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс»
Band 2
Ахметов Заурбек Митра
Белоножкин Андрей Мейер и партнеры
Бурикова Юлия Солнцев и партнеры
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Герман Алена ГК групп
Дробь Анастасия Солнцев и партнеры
Исупова Софья ЛексПроф
Киселева Любовь Прецедент Консалтинг
Костиков Мирослав Юридическая фирма «ОЛИМП»
Ломакин Дмитрий Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
Мограбян Марине Лобби
Нохрина Екатерина Технологии обжалования
Смирнов Антон YAHATIN
Урадовских Ирина Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд»
Чигвинцева Ирина Западная юридическая компания
Ритейл и торговля, FMCG
Band 1
Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры
Филина Дарья Legal 2 Business
Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал
Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия»
Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс»
Солнцев Станислав Солнцев и партнеры
Талагаева Юлия Forte Tax & Law
Субачев Роман Гребнева и Партнеры
Кордешова Евгения Юсконсалт
Варшавский Владислав Варшавский и партнеры
Спасеннов Сергей Пепеляев Групп
Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ
Дедков Евгений Дедков и партнеры
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер»
Сельское хозяйство
Band 1
Антюфеева Ирина РОКА «Советник»
Валеев Ильгиз VILEX GROUP
Величкова Оксана Величкова и партнеры
Галиаскарова Зульфия АНП ЗЕНИТ
Жадан Юлия GRATA International
Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры
Кочура Максим Золотое правило
Митин Александр РАУД
Радзивил Радмила Правый берег
Степанов Игорь GRATA International
Семейное и наследственное право
Band 1
Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры
Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ
Величкова Оксана Величкова и партнеры
Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг
Зуруева Елена Sollars
Имханицкий Лев Юридическая Ассоциация Президент
Конрат Валерия Юридическая компания «Эклекс»
Кутельникова Екатерина Ивановы и Партнеры
Перфильева Вероника Адвокатское бюро «Q&A»
Селина Алёна Солнцев и партнеры
Стафиевская Елена Сибирская Юридическая Компания
Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры»
Успешный Максим Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
Швед Ксения Ивановы и Партнеры
Шевельков Иван Высшая Инстанция
Band 2
Бухмин Антон Гребнева и Партнеры
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Ивонин Андрей ANT ATTORNEYS
Мезенцева Екатерина Гребнева и Партнеры
Можаровская Арина Шумская и Партнеры
Петрановский Илья Vamos Law Firm
Скорых Самира Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW)
Смолина (Бауэр) Дарья Sollars
Соболева Кристина Юридическая Ассоциация Президент
Хабибуллин Айдар А2К Лигал
Строительство и недвижимость
Band 1
Антонов Денис АНП ЗЕНИТ
Багаутдинов Ильдар Гуцу, Жуковский и партнеры
Волков Максим Nasonov&Partners
Гузь Светлана Legal 2 Business
Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ
Гуцу Константин Гуцу, Жуковский и партнеры
Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ
Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг
Закорко Елена Юридическая фирма «ОЛИМП»
Захаров Дмитрий Sollars
Комиссаров Илья VILEX GROUP
Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры
Крестьянцева Елена «Пепеляев Групп»
Куревлева Вероника De Novo Praxis
Лизунова Екатерина LL.C Право
Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ
Band 2
Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры
Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Посаженников Максим Шумская и партнеры
Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры
Склярова Виктория VOSTERA
Сосновский Сергей Пепеляев Групп
Степанов Игорь GRATA International
Стороженко Ольга Западная юридическая компания
Токмакова Марина Дювернуа Лигал
Филина Дарья Legal 2 Business
Черепнов Михаил Тимофеев/Черепнов/Калашников
Шестаков Денис GRATA International
Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры
Band 2
Афанасьева Оксана GRATA International
Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры
Бородкина Светлана ССП-Консалт
Воронцова Анна РОКА «Советник»
Дрыга Василий Rezolut Law Firm
Егоров Владимир Западная юридическая компания
Макаренко Юлия Юридическое агентство «Курсив»
Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ
Петров Станислав Прецедент Консалтинг
Проводин Иван Деметриос Консалт
Рвачев Сергей Деметриос Консалт
Терюхова Валерия Nasonov&Partners
Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников
Хабибуллин Ильдар А2К Лигал
Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс»
TMT
Band 1
Абянов Рамис АНП ЗЕНИТ
Дедков Евгений Дедков и партнеры
Дмитренко Артем Dmitrenko Legal
Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры
Иванов Алексей АБ «Правовой статус»
Кархалева Татьяна IMPRAVO
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Левенкова Александра GRATA International
Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры
Насонов Алексей Nasonov&Partners
Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Самигуллин Дмитрий GRATA International
Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры
Сокольникова Тамара IQ Technology
Титкова Дарья ССП-Консалт
Транспорт и логистика
Band 1
Андреев Виктор Юсланд
Богданова Мария ANT ATTORNEYS
Варшавский Владислав Варшавский и партнеры
Герман Михаил IMPRAVO
Демьяненко Алина Легалайт
Иванчин Константин Инмар
Макарова Инна GRATA International
Соловьев Александр Маранц, Соловьев и Партнеры
Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ
Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия»
Трудовое и миграционное право
Band 1
Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ
Беляков Кирилл Аспектум.
Возисов Кирилл Contra Legal Firm
Питунова Ирина Тимофеев/Черепнов/Калашников
Шестаков Владислав Юридическая Ассоциация Президент
Уголовное право
Band 1
Антоненко Илья Адвокатское бюро «Q&A»
Батманов Станислав РОКА «СОВЕТНИК»
Бочкарев Андрей Rezolut Law Firm
Гиндус (Ганженко) Мария Земчихин и партнеры
Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры
Губайдуллин Рустам Ялилов и Партнеры
Земчихин Вячеслав Земчихин и партнеры
Кириенко Михаил Адвокатское бюро KR&P
Нефедов Роман Адвокатское бюро «Q&A»
Рассолов Иван Гребнева и Партнеры
Стафилов Максим LOYS
Ушакевич Виктор Адвокатское бюро «Q&A»
Федосеенко Владислав Земчихин и партнеры
Харин Игорь АБ «След»
Чугудаев Василий PRO IN LAW
Band 2
Крицына Анна GRATA International
Марданов Булат Ялилов и Партнеры
Пелых Арина Sollars
Харина Александра АБ «След»
Шулдеев Сергей Адвокатское бюро «Q&A»
Финансовое и банковское право
Band 1
Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Гузь Светлана Legal 2 Business
Фатыхова Римма АНП ЗЕНИТ
Хоровский Вячеслав GRATA International
Частный капитал
Band 1
Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ
Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры
Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры»
Топлакалцян Седа ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Хоровский Вячеслав GRATA International
Энергетика
Band 1
Белоножкин Андрей Мейер и партнеры
Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры
Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив»
Каиров Сослан Митра
Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Мецаев Батрадз Митра
Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг»
Сосновский Сергей Пепеляев Групп
Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры
Коваленко Юлия Легалайт
Комаров Владимир GRATA International
Мирзоев Юрий Митра
Митин Александр РАУД
Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг»

Лучшие отраслевые практики: региональный рейтинг

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Инмар
3 Сибирская Юридическая Компания
4 Судебное агентство «Барристер»
5 FSI - LEGAL
6 Юридический Центр Теньковской
7 GRATA International
8 Vamos Law Firm
9 ССП-Консалт
10 Юсланд
11 Ялилов и Партнеры
12 Dmitrenko Legal
13 Nasonov&Partners
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
Band 2
1 Адвокатское бюро KR&P
2 Казарновски Групп
3 Дювернуа Лигал
4 Варшавский и партнеры
5 Гребнева и Партнеры
6 А2К Лигал
7 PRO IN LAW
8 Адвокатское бюро «Нортия»
9 Contra Legal Firm
10 РОКА «СОВЕТНИК»
11 Солнцев и партнеры
12 IMPRAVO
13 Легалайт
14 Шаймарданов и Сабитов
15 Юридическая Ассоциация Президент
ИСКУССТВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 МЕДИА-НН
3 ССП-Консалт
4 Ялилов и Партнеры
5 Солнцев и партнеры
6 ЛексПроф
7 PRO IN LAW
8 Vamos Law Firm
9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
10 Sollars
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Пепеляев Групп
4 LL.C-Право
5 Митра
6 Адвокатское бюро «Q&A»
7 ССП-Консалт
8 Войнов, Маслов и партнеры
9 GRATA International
10 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
11 YAHATIN
12 Юридическое партнерство «Курсив»
13 Легалайт
14 Адвокатское бюро «Нортия»
15 Гребнева и Партнеры
Band 2
1 А2К Лигал
2 Маранц, Соловьев и Партнеры
3 Шумская и Партнеры
4 Адвокатское бюро «Нортия»
5 Шаймарданов и Сабитов
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Ялилов и Партнеры
4 Пепеляев Групп
5 Митра
6 Сибирская Юридическая Компания
7 Гуцу, Жуковский и партнеры
8 Аспектум.
9 Варшавский и партнеры
10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
11 Тимофеев/Черепнов/Калашников
12 Vamos Law Firm
13 Forte Tax & Law
14 ССП-Консалт
15 Консультационная группа ТИМ
Band 2
1 Дювернуа Лигал
2 Легалайт
3 FSI - LEGAL
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Курсив, юридическое партнерство
6 А2К Лигал
7 Юридическая Ассоциация Президент
8 Золотое правило
9 Sollars
10 De Novo Praxis
11 GRATA International
12 Юридический центр «Развитие»
13 Судебное агентство «Барристер»
14 РОКА «СОВЕТНИК»
15 Шаймарданов и Сабитов
Band 3
1 Шумская и Партнеры
2 Адвокатское бюро KR&P
3 Dmitrenko Legal
4 Гребнева и Партнеры
5 Адвокатское бюро «Нортия»
6 IMPRAVO
7 Маранц, Соловьев и Партнеры
8 МОСИН ГРУПП
9 Nasonov&Partners
10 Комплаенс Решения
11 Enforce Law Company
12 AG-LEGAL
13 YAHATIN
14 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
15 Юсланд
Band 4
1 Инмар
2 Legal to Business
3 ЮК «Команда Степанова»
4 Солнцев и партнеры
5 ЛексПроф
6 Правый берег
7 VOSTERA
8 VILEX GROUP
9 LOYS
10 Юридическая компания «Эклекс»
11 Аспект-М
12 Urals Legal
13 Юсконсалт
14 LL.C-Право
15 Адвокатское бюро «Q&A»
РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Казарновски Групп
4 Пепеляев Групп
5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
6 Адвокатское бюро «Нортия»
7 Дювернуа Лигал
8 Варшавский и партнеры
9 IQ Technology
10 Forte Tax & Law
11 Гуцу, Жуковский и партнеры
12 РОКА «СОВЕТНИК»
13 Legal to Business
14 Юридическая компания «Эклекс»
15 GRATA International
Band 2
1 Ялилов и Партнеры
2 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
3 Совет Лигал
4 Золотое правило
5 Шумская и Партнеры
6 Юридическая фирма «АФИНА»
7 Адвокатское бюро «Q&A»
8 Скрипченко и Партнеры
9 Гребнева и Партнеры
10 Судебное агентство «Барристер»
11 Юридическое партнерство «Курсив»
12 Легалайт
13 Юсконсалт
14 Аспектум.
15 Войнов, Маслов и партнеры
Band 3
1 Консультационная группа ТИМ
2 Прецедент Консалтинг
3 Юсланд
4 Адвокатское бюро «Юг»
5 ЛексПроф
6 Лобби
7 Технологии обжалования
8 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
9 Солнцев и партнеры
10 IMPRAVO
11 ССП-Консалт
12 Enforce Law Company
13 Тимофеев/Черепнов/Калашников
14 Адвокатское бюро KR&P
15 Юридическая фирма ФОКС
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Адвокатское бюро «Юг»
4 РОКА «СОВЕТНИК»
5 GRATA International
6 Ялилов и Партнеры
7 А2К Лигал
8 Сибирская Юридическая Компания
9 Казарновски Групп
10 YAHATIN
11 Nasonov&Partners
12 Митра
13 Правый берег
14 Юридическая фирма ФОКС
15 Гребнева и Партнеры
Band 2
1 VILEX GROUP
2 Лобби
3 De Novo Praxis
4 Forte Tax & Law
5 VOSTERA
6 Юсланд
7 Судебное агентство «Барристер»
8 Войнов, Маслов и партнеры
9 Величкова и Партнеры
10 Варшавский и партнеры
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 GRATA International
4 А2К Лигал
5 Войнов, Маслов и партнеры
6 ССП-Консалт
7 Rezolut Law Firm
8 Contra Legal Firm
9 Легалайт
10 Высшая инстанция
11 Гуцу, Жуковский и партнеры
12 Ялилов и Партнеры
13 РОКА «СОВЕТНИК»
14 Судебное агентство «Барристер»
15 Дювернуа Лигал
Band 2
1 IMPRAVO
2 ЛексПроф
3 Варшавский и партнеры
4 ГК Групп
5 Legal to Business
6 Прецедент Консалтинг
7 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
8 Шумская и Партнеры
9 Sollars
10 Митра
11 Адвокатское бюро «Q&A»
12 YAHATIN
13 Западная юридическая компания
14 Юсконсалт
15 Юридическая фирма ФОКС
Band 3
1 АБ «Правовой статус»
2 Гребнева и Партнеры
3 Юридическая фирма «АФИНА»
4 Юридический центр «Развитие»
5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
6 Деметриос Консалт
7 LL.C-Право
8 Юридическая компания «Эклекс»
9 «Пепеляев Групп»
10 Адвокатское бюро «Юг»
11 Технологии обжалования
12 Сибирская Юридическая Компания
13 ЮКАМ
14 VILEX GROUP
15 Forte Tax & Law
Band 4
1 FSI - LEGAL
2 Золотое правило
3 Юридическая Ассоциация Президент
4 Шаймарданов и Сабитов
5 Юридическая фирма «ОЛИМП»
6 ЮК «Команда Степанова»
7 Enforce Law Company
8 De Novo Praxis
9 Тимофеев/Черепнов/Калашников
10 Комплаенс Решения
11 Юридическое партнерство «Курсив»
12 VOSTERA
13 МОСИН ГРУПП
14 Лобби
15 Юсланд
ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ)
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 AG-LEGAL
3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
4 Dmitrenko Legal
5 GRATA International
6 АБ «Правовой статус»
7 ССП-Консалт
8 Пепеляев Групп
9 Войнов, Маслов и партнеры
10 Золотое правило
11 Юридический бутик Аиды Земляновой
12 Шумская и Партнеры
13 Совет Лигал
14 Гуцу, Жуковский и партнеры
15 Шаймарданов и Сабитов
Band 2
1 Ялилов и Партнеры
2 Vamos Law Firm
3 Юридическое партнерство «Курсив»
4 Адвокатское бюро «Нортия»
5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
6 Юсконсалт
7 IMPRAVO
8 VILEX GROUP
9 РОКА «СОВЕТНИК»
10 Forte Tax & Law
11 Варшавский и партнеры
12 Дедков и партнеры
13 Казарновски Групп
14 Маранц, Соловьев и Партнеры
15 ЮКАМ
Band 3
1 Солнцев и партнеры
2 ЛексПроф
3 РАУД
4 LOYS
5 Гребнева и Партнеры
6 Адвокатское бюро «Q&A»
7 Инмар
8 Дювернуа Лигал
9 Юридическая компания «Эклекс»
10 Аспект-М
11 Величкова и Партнеры
11 Urals Legal
12 Сибирская Юридическая Компания
13 Институт проблем предпринимательства
14 Nasonov&Partners
15 Better Chance
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Юсланд
4 Казарновски Групп
5 Варшавский и партнеры
6 Гребнева и Партнеры
7 Консультационная группа ТИМ
8 Инмар
9 ANT ATTORNEYS
10 LL.C-Право
11 Пепеляев Групп
12 Nasonov&Partners
13 Маранц, Соловьев и Партнеры
14 Войнов, Маслов и партнеры
15 ЛексПроф
Band 2
1 Лобби
2 IMPRAVO
3 Адвокатское бюро «Нортия»
4 Шумская и Партнеры
5 Forte Tax & Law
6 ЮКАМ
7 РАУД
8 Аспектум.
9 Адвокатское бюро «Q&A»
10 ССП-Консалт
11 Шаймарданов и Сабитов
12 Dmitrenko Legal
13 Юсконсалт
14 Судебное агентство «Барристер»
15 Тимофеев/Черепнов/Калашников
ТУРИЗМ И СПОРТ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Прецедент Консалтинг
3 Юридическая фирма ФОКС
4 Vamos Law Firm
5 Солнцев и партнеры
6 Тимофеев/Черепнов/Калашников
7 IMPRAVO
8 PRO IN LAW
9 Nasonov&Partners
10 YAHATIN
ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Пепеляев Групп
4 РОКА «СОВЕТНИК»
5 Sollars
6 GRATA International
7 Высшая инстанция
8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
9 Шаймарданов и Сабитов
10 Nasonov&Partners
11 А2К Лигал
12 Legal to Business
13 Юсконсалт
14 Ялилов и Партнеры
15 ЛексПроф
Band 2
1 Правый берег
2 Дювернуа Лигал
3 Гребнева и Партнеры
4 PRO IN LAW
5 Маранц, Соловьев и Партнеры
6 Варшавский и партнеры
7 Vamos Law Firm
8 Forte Tax & Law
9 Аспектум.
10 АБ «След»
11 Бутенко и партнеры
12 Юридическая фирма «ОЛИМП»
13 Сибирская Юридическая Компания
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Nevolin&Partners
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Band 1
1 АНП ЗЕНИТ
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Западная юридическая компания
4 Юридическая Ассоциация Президент
5 Vamos Law Firm
6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
7 Пепеляев Групп
8 LOYS
9 АБ «Илья Титов и партнёры»
10 Прецедент Консалтинг
11 Казарновски Групп
12 Дювернуа Лигал
13 Мейер и партнеры
14 Sollars
15 АБ «Правовой статус»
Band 2
1 PRO IN LAW
2 Юридическая компания «Эклекс»
3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
4 Легалайт
5 GRATA International
6 Forte Tax & Law
7 ССП-Консалт
8 Варшавский и партнеры
9 IMPRAVO
10 Гребнева и Партнеры
11 Золотое правило
12 Шаймарданов и Сабитов
13 Войнов, Маслов и партнеры
14 Ялилов и Партнеры
15 N.A. Legal
ЭНЕРГЕТИКА
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Митра
4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
5 Юридический центр «Развитие»
6 Vamos Law Firm
7 Мейер и партнеры
8 Гребнева и Партнеры
9 Адвокатское бюро «Юг»
10 Войнов, Маслов и партнеры
11 Nasonov&Partners
12 А2К Лигал
13 Адвокатское бюро «Q&A»
14 Ялилов и Партнеры
15 GRATA International
Band 2
1 Sollars
2 Легалайт
3 Институт проблем предпринимательства
4 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
5 Величкова и Партнеры

Лучшие юридические практики: региональный рейтинг

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
1 АНП ЗЕНИТ
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Легалайт
4 Юсланд
5 Адвокатское бюро «Юг»
6 Гребнева и партнеры
7 Гуцу, Жуковский и партнеры
8 Прецедент Консалтинг
9 Качкин и партнеры
10 Войнов, Маслов и партнеры
11 Золотое правило
12 Варшавский и партнеры
13 Дювернуа Лигал
14 Маранц, Соловьев и партнеры
15 ССП-Консалт
Band 2
1 Митра
2 Шаймарданов и Сабитов
3 Юридический центр «Развитие»
4 Contra Legal Firm
5 Юридическое партнерство «Курсив»
6 Legal to Business
7 РОКА «СОВЕТНИК»
8 Консультационная группа ТИМ
9 Адвокатское бюро «Нортия»
10 Западная юридическая компания
11 Nasonov&Partners
12 Sollars
13 ЮК «Команда Степанова»
14 FSI LEGAL
15 ЮКАМ
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Деметриос Консалт
2 Юридическая фирма «ФОКС»
3 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
4 Аспект-М
5 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
6 Сибирская Юридическая Компания
7 Технологии обжалования
8 Rezolut Law Firm
9 Лобби
10 МОСИН ГРУПП
11 YAHATIN
12 Ялилов и Партнеры
13 Шумская и Партнеры
14 Мейер и партнеры
15 Юридическая компания «Эклекс»
Band 2
1 VILEX GROUP
2 Юридическая фирма «АФИНА»
3 Адвокатское бюро KR&P
4 Юридическая Ассоциация Президент
5 Юсконсалт
6 IMPRAVO
7 ГК Групп
8 Юридическая фирма «ОЛИМП»
9 Инмар
10 Тимофеев/Черепнов/Калашников
11 ЛексПроф
12 Казарновски Групп
13 N.A. Legal
14 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
15 Солнцев и партнеры
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Гребнева и Партнеры
4 Юридическая Ассоциация Президент
5 Легалайт
6 ЛексПроф
7 Прецедент Консалтинг
8 Западная юридическая компания
9 Юридическая компания «Эклекс»
10 Аспект-М
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Гуцу, Жуковский и партнеры
4 Гребнева и партнеры
5 Митра
6 Ялилов и Партнеры
7 GRATF International
8 IMPRAVO
9 Nasonov&Partners
10 Legal to Business
11 Легалайт
12 Sollars
13 Правый берег
14 VILEX GROUP
15 ССП-Консалт
Band 2
1 Юридический центр «Развитие»
2 А2К Лигал
3 FSI LEGAL
4 Vamos Law Firm
5 ANT ATTORNEYS
6 LOYS
7 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
8 ЛексПроф
9 РАУД
10 Шаймарданов и Сабитов
11 ЮМСЭЙ Лигал Групп
12 Лобби
13 Шумская и Партнеры
14 Войнов, Маслов и партнеры
15 VILEX GROUP
Band 3
1 Адвокатское бюро «Нортия»
2 Сибирская Юридическая Компания
3 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
4 Юсланд
5 Солнцев и партнеры
6 Enforce Law Company
7 Contra Legal Firm
8 LL.C-Право
9 N.A. Legal
10 Судебное агентство «Барристер»
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Гуцу, Жуковский и партнеры
4 Высшая инстанция
5 Судебное агентство «Барристер»
6 Гребнева и Партнеры
7 Юридическая фирма «АФИНА»
8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
9 Юридический центр «Развитие»
10 Юридическая компания «Эклекс»
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ВАЛЮТНОЕ И ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Казарновски Групп
3 GRATA International
4 Vamos Law Firm
5 Юсланд
6 Forte Tax & Law
7 Митра
8 Аспектум.
9 Варшавский и партнеры
10 Адвокатское бюро «Нортия»
11 Инмар
12 Консультационная группа «ТИМ»
13 Ялилов и Партнеры
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Право Просто
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Band 1
1 AG-LEGAL
2 Sollars
3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
4 Инмар
5 Юридический Центр Теньковской
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
3 АНП ЗЕНИТ
4 Maxima Legal
5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК)
6 GRATA International
7 IQ Technology
8 Качкин и Партнеры
9 AG-LEGAL
10 МЕДИА-НН
11 Совет Лигал
12 Юридическая Ассоциация Президент
13 Dmitrenko Legal
14 Ялилов и Партнеры
15 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
Band 2
1 Солнцев и партнеры
2 Гребнева и Партнеры
3 Казарновски Групп
4 Contra Legal Firm
5 Дедков и партнеры
6 Юридический бутик Аиды Земляновой
7 Юридический Центр Теньковской
8 Sollars
9 Бутенко и партнеры
10 РОКА «СОВЕТНИК»
11 Аспект-М
12 IMPRAVO
13 PRO IN LAW
14 А2К Лигал
15 Варшавский и партнеры
КОМПЛАЕНС
Band 1
1 Судебное агентство «Барристер»
2 ССП-Консалт
3 Западная юридическая компания
4 Шумская и Партнеры
5 Юридический Центр Теньковской
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Vamos Law Firm
4 GRATA International
5 Юсконсалт
6 Maxima Legal
7 РОКА «СОВЕТНИК»
8 Forte Tax & Law
9 Юридическое партнерство «Курсив»
10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
11 Шаймарданов и Сабитов
12 Варшавский и партнеры
13 Ялилов и Партнеры
14 «Пепеляев Групп»
15 Юридический Центр Теньковской
Band 2
1 De Novo Praxis
2 Адвокатское бюро «Нортия»
3 Дювернуа Лигал
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Сибирская Юридическая Компания
6 Юридическая фирма «ФОКС»
7 Legal to Business
8 Аспектум.
9 А2К Лигал
10 Совет Лигал
11 Солнцев и партнеры
12 Золотое правило
13 Шумская и Партнеры
14 Dmitrenko Legal
15 Адвокатское бюро KR&P
Band 3
1 ССП-Консалт
2 Консультационная группа ТИМ
3 IMPRAVO
4 Судебное агентство «Барристер»
5 Urals Legal
6 Contra Legal Firm
7 Тимофеев/Черепнов/Калашников
8 Sollars
9 Enforce Law Company
10 Юридическая компания «Эклекс»
11 Nasonov&Partners
12 ЮМСЭЙ Лигал Групп
13 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
14 Институт проблем предпринимательства
15 YAHATIN
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 GRATA International
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Юридическое партнерство «Курсив»
6 Митра
7 Совет Лигал
8 ЛексПроф
9 Forte Tax & Law
10 Институт проблем предпринимательства
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 Пепеляев Групп
3 АНП ЗЕНИТ
4 Адвокатское бюро «Нортия»
5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
6 Варшавский и партнеры
7 Сибирская Юридическая Компания
8 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
9 Юридическое партнерство «Курсив»
10 Комплаенс Решения
11 Митра
12 Forte Tax & Law
13 AG-LEGAL
14 Nevolin&Partners
15 GRATA International
Band 2
1 Консультационная группа ТИМ
2 ССП-Консалт
3 Легалайт
4 Юридический Центр Теньковской
5 А2К Лигал
6 ЛексПроф
7 Гребнева и Партнеры
8 Совет Лигал
9 PRO IN LAW
10 Юсконсалт
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Высшая инстанция
4 Войнов, Маслов и партнеры
5 Золотое правило
6 Прецедент Консалтинг
7 РОКА «СОВЕТНИК»
8 Rezolut Law Firm
9 Казарновски Групп
10 YAHATIN
11 Адвокатское бюро KR&P
12 Адвокатское бюро «Юг»
13 Юридическая фирма «ФОКС»
14 VILEX GROUP
15 Юсланд
Band 2
1 Солнцев и партнеры
2 Дювернуа Лигал
3 Юридическая Ассоциация Президент
4 LOYS
5 ЛексПроф
6 Легалайт
7 Лобби
8 Contra Legal Firm
9 АБ «Правовой статус»
10 Юридическая фирма «АФИНА»
11 IMPRAVO
12 Митра
13 Юридическая компания «Эклекс»
14 Западная юридическая компания
15 Шумская и Партнеры
Band 3
1 Ялилов и Партнеры
2 ССП-Консалт
3 Технологии обжалования
4 Юридическая фирма «ОЛИМП»
5 Инмар
6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
7 Юридический центр «Развитие»
8 ГК Групп
9 Юридический бутик Аиды Земляновой
10 PRO IN LAW
11 Ивановы и Партнеры
12 FSI - LEGAL
13 Гребнева и Партнеры
14 Тимофеев/Черепнов/Калашников
15 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
Band 4
1 Судебное агентство «Барристер»
2 Варшавский и партнеры
3 Консультационная группа ТИМ
4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
5 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Band 1
1 АНП ЗЕНИТ
2 Адвокатское бюро ЕПАМ
3 Высшая инстанция
4 Vamos Law Firm
5 Ивановы и Партнеры
6 Сибирская Юридическая Компания
7 АБ «Илья Титов и партнёры»
8 Прецедент Консалтинг
9 Адвокатское бюро «Q&A»
10 GRATA International
11 Юридическая Ассоциация Президент
12 Величкова и Партнеры
13 Солнцев и партнеры
14 Шумская и Партнеры
15 АБ «Илья Титов и партнёры»
Band 2
1 Шаймарданов и Сабитов
2 Юридическая компания «Эклекс»
3 Ялилов и Партнеры
4 СТРОЙКАПИТАЛ
5 Гребнева и Партнеры
6 Митра
7 Contra Legal Firm
8 Sollars
9 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
10 А2К Лигал
11 PRO IN LAW
12 ANT ATTORNEYS
13 АБ «Правовой статус»
14 FSI - LEGAL
15 IMPRAVO
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 ССП-Консалт
3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры»
4 YAHATIN
5 Высшая инстанция
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
3 Адвокатское бюро Nordic Star
4 Forte Tax & Law
5 Dmitrenko Legal
6 Аспектум.
7 IMPRAVO
8 GRATA International
9 Тимофеев/Черепнов/Калашников
10 Юридическая Ассоциация Президент
11 Contra Legal Firm
12 Инмар
13 ССП-Консалт
14 Шумская и Партнеры
15 A2K Legal
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АБ «Правовой статус»
3 Земчихин и партнеры
4 Гребнева и Партнеры
5 LOYS
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Адвокатское бюро ЕПАМ
2 АНП ЗЕНИТ
3 Maxima Legal
4 Адвокатское бюро «Q&A»
5 LOYS
6 Земчихин и партнеры
7 Адвокатское бюро Nordic Star
8 Rezolut Law Firm
9 Адвокатское бюро KR&P
10 РОКА «СОВЕТНИК»
11 Ялилов и Партнеры
12 АБ «След»
13 Гребнева и Партнеры
14 Юсланд
15 АБ «Правовой статус»
Band 2
1 GRATA International
2 Sollars
3 PRO IN LAW
4 A2K Legal
5 Urals Legal
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Band 1
1 Юридический Центр Теньковской
2 FSI - LEGAL
3 YAHATIN
4 Юсконсалт
5 Судебное агентство «Барристер»

Анна Занина

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все