Жизнь без правил

В 2026 году юристы продолжили разбираться с последствиями санкций для российского бизнеса, в особенности с проблемами оверкомплаенса и проведения платежей. На фоне этого в России продолжались судебные тяжбы по национализации активов, ужесточался налоговый контроль и менялись подходы судов в спорах с госорганами. Изменилась и корпоративная структура российского бизнеса — многим пришлось «переехать» в РФ из зарубежных юрисдикций, а хозяйственная деятельность в основном переориентировалась на контрагентов из дружественных стран. Об этом “Ъ” поговорил с представителями юридического рынка страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Санкционное давление и реакция России

По словам партнера практик разрешения споров, строительства и санкций E L W I Федора Белых, хотя санкции стали уже фоновой проблемой и многие российские предприятия к ним адаптировались, они не перестали оказывать влияние, но в этом факторе осталось мало непосредственно юридической составляющей. Большинство юристов признают, что санкционное давление продолжает оставаться важным негативным фактором для бизнеса. «Компании, работающие в чувствительных для мировой экономики отраслях, сталкиваются с потерей ключевых рынков сбыта, ограничением доступа к необходимым технологиям и оборудованию, а также с массовыми проблемами в международных расчетах и блокировками активов»,— комментирует управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Корельский. Управляющий партнер бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов указывает на сложности импорта европейских товаров, выстраивание логистики через третьи страны, что приводит к увеличению сроков доставки, росту документооборота, а также затрат. По словам партнера Denuo Евгения Глухова, российский бизнес главным образом страдает от высокой стоимости платежной инфраструктуры при взаимодействии с иностранными контрагентами, а также от отказа многих иностранных контрагентов работать с российским бизнесом полностью или напрямую.

В результате на сегодняшний момент вопрос стоит шире — в целом о возможности ведения деятельности в недружественных, прежде всего европейских, странах и о возможности защиты своих прав, нарушенных контрагентами из таких стран либо компаниями под их контролем, констатирует партнер Lidings Степан Гузей. Партнер корпоративной практики АБ «Вертикаль» Алена Бачинская добавляет, что к 2026 году многие бизнесы существенно перестроили свои процессы либо сами трансформировались, полностью изменив бизнес модель и переориентировавшись на Восток, среди них: ритейлеры, крупные розничные сети, автодилеры.

Чаще всего российским компаниям приходится сталкиваться с проблемой чрезмерного соблюдения санкционного законодательства (overcompliance), когда даже формально допустимые операции не совершаются из-за санкционных рисков, подчеркивает партнер BGP Litigation Дмитрий Базаров. «Речь идет о ситуациях, когда даже при отсутствии прямых, а зачастую и косвенных указаний на санкционный статус российского контрагента или наличие санкционных рисков иностранные компании предпочитают применять механизмы углубленной проверки. В ряде случаев это приводит к отказу от ведения деятельности с российскими контрагентами»,— добавляет господин Гузей.

В этих условиях особое значение приобретают разъяснения компетентных органов зарубежных стран, отмечает Дмитрий Базаров. Так, Еврокомиссия публикует ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) касательно запретов и ограничений на предоставление ряда услуг российским лицам. Хотя они носят рекомендательный характер, на практике их учитывают, в частности, банки и финансовые учреждения, указывает господин Базаров. Еще один инструмент преодоления overcompliance, добавляет он,— это подготовка юридических заключений с анализом санкционного законодательства и оценкой рисков, что «позволяет выстраивать более аргументированную позицию при коммуникации с зарубежными контрагентами».

Еще один аспект влияния санкций заключается в том, что ряд значимых бенефициаров оказались де-факто отрезаны от управления своими публичными и непубличными компаниями, зарегистрированными в недружественных юрисдикциях, указывает партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич. Причем попытки редомициляции компаний намеренно блокируются иностранными регуляторами, которые не исключают юрлицо из реестра, уточняет госпожа Бачинская.

Российское право в целом дает реакцию на эти вызовы (контрсанкции, перенос споров в российскую юрисдикцию, anti-suits), указывает соуправляющий партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. Однако, как уточняет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, «меры имеют непродолжительный горизонт планирования и направлены скорее на залатывание дыр, нежели на выстраивание выверенной системы в рамках долгосрочной стратегии». К тому же российское судебное решение или антиисковой запрет не гарантируют его признания и исполнения за рубежом, поясняет старший партнер VERBA LEGAL Олег Хуажев. Впрочем, российская практика идет по тому же пути, продолжает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов: «Мы наблюдаем устойчивый тренд на снижение числа признаваемых иностранных судебных решений, российские суды все чаще отказывают в их легитимации, апеллируя к защите публичного порядка и государственного суверенитета».

Риски оставшегося в РФ иностранного бизнеса

Для иностранного бизнеса, продолжившего работать в России после 2022 года, правовая среда стала существенно более рискованной, особенно для тех инвесторов, которые происходят из недружественных государств, отмечает Никита Филиппов. По сути, замечает старший партнер и один из основателей АЛРУД Василий Рудомино, иностранный бизнес, оставшийся в России, оказался зажат между двумя системами давления: внешним санкционным режимом и внутренним контрсанкционным регулированием.

Андрей Тимчук относит к ключевым правовым угрозам невозможность выйти из России, продав активы за адекватные деньги, сложности иностранных акционеров с получением дивидендов и возвратом займов, риск введения внешнего управления. К тому же в регулировании остается много белых пятен, в том числе отсутствие сроков на получение разрешений правкомиссии на сделку, указывает Никита Филиппов.

По оценкам Степана Гузея, выше всего риски введения временного управления или отстранения управленческих органов у крупного иностранного бизнеса, особенно если компания работает в стратегически значимом секторе российской экономики (агропромышленном, машиностроительном и др.). При этом, обращает внимание партнер Nextons Булат Жамбалнимбуев, для введения временного управления нормативно не установлены какие-либо критерии или основания: «Решение принимается при наличии угрозы национальной или экономической безопасности, а также в качестве ответных мер на изъятие российских активов за рубежом».

Еще одна угроза для иностранцев сегодня — возможность пересмотра ранее выданных государственных согласований на сделки по приобретению российских активов. «Речь идет об исках со стороны госорганов, которые могут оспаривать законность уже завершенных сделок, если сочтут, что те нарушают нормы контроля за иностранными инвестициями»,— поясняет Роман Прудентов. К тому же, продолжает господин Корельский, иностранные компании сталкиваются с ужесточением регуляторного давления со стороны российских надзорных органов (ФНС, ФАС, валютный контроль), что ведет к росту проверок и административных претензий. Выросли, по его словам, и уголовно-правовые риски для руководителей по обвинениям в нарушении российского законодательства. Василий Рудомино отмечает также развитие практики по деликтным искам к российским «дочкам» зарубежных компаний, а также по банкротству иностранных юрлиц в России.

«К сожалению, сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда остающийся в России иностранный бизнес становится объектом атаки в судах со стороны своих конкурентов, бывших бизнес-партнеров и корпоративных рейдеров»,— констатирует управляющий партнер московского офиса АБ ЕПАМ Денис Архипов. При этом развивается судебное правоприменение, указывает господин Архипов: «Верховный суд формулирует новые подходы в спорах с иностранцами, которые со временем, возможно, будут кодифицированы или обобщены на уровне обязательных разъяснений».

Юристы указывают, что реальных эффективных механизмов защиты своих активов в РФ у иностранного бизнеса осталось крайне мало. Доступные инструменты, по словам Андрея Корельского, сводятся, скорее, к адаптации и минимизации потерь: «русификация» управления, поиск влиятельного российского партнера, безукоризненный комплаенс и «переезд» в дружественные юрисдикции. Господин Станкевич полагает, что оптимальная модель функционирования иностранного бизнеса сейчас — это глубокая интеграция в российское правовое поле (создание личных фондов, структурирование через российских бенефициаров). Господин Филиппов также напоминает о возможности обращения в международный инвестиционный арбитраж, но эта мера применима далеко не в каждом кейсе.

Новые подходы в судах

Мы наблюдаем устойчивый тренд на усиление роли государства в судебных процессах, констатирует Василий Рудомино. «Используя ускоренные судебные процедуры, расширительное толкование оснований для изъятия активов и тотальный цифровой контроль, власть консолидирует стратегические ресурсы и задает новые, гораздо более жесткие правила игры для крупного капитала»,— отмечает Никита Филиппов. Андрей Тимчук указывает, что государство усиливает контроль над стратегическими и чувствительными активами, при этом наполняя бюджет, а «судебная система становится инструментом перераспределения активов». «Основная тенденция — это маршевый темп в сторону полного огосударствления экономики, и в этом позитивного мало»,— говорит Константин Добрынин. Так, если в 2022 году оценочный объем изымаемых активов составлял порядка 440 млрд руб., то данные за девять месяцев 2025 года указывают на рост этого показателя до 2,4 трлн руб., при этом доля отклонения исков Генпрокуратуры оценивается всего в 2–3%, добавляет господин Жамбалнимбуев.

Эта практика меняет общий правовой и экономический ландшафт, говорит партнер Forward Legal Карим Файзрахманов: «Страх потерять собственность не мотивирует людей инвестировать и не создает условий для инноваций. В целом нет ничего плохого в том, что на определенных этапах государство увеличивает свою роль и участие в экономике, но обычно такие решения исходят от органов законодательной власти, проходя установленные законом фильтры и процедуры, которые выверяют решения и сопровождают их нормативной базой».

Расширяются и основания, по которым происходит так называемая национализация. Можно вспомнить коррупционные основания, как в деле «Южуралзолота», экстремистские основания, как в случае с изъятием холдинга KDV Group, или нарушение контрсанкций, как было в деле «Главпродукта», указывает господин Файзрахманов. По его словам, крупный бизнес с тревогой наблюдает то, что происходит вокруг, и пытается оценить собственные риски. Кроме того, почти все подобные дела стали рассматриваться в закрытом режиме, что исключает доступ общественности к судебным актам и их мотивировкам, добавляет господин Добрынин. Господин Корельский отмечает также активную ротацию судей и драматическое снижение стандартов доказывания.

Впрочем, Степан Гузей отмечает, что во многих кейсах речь идет о возврате активов, приобретенных с использованием незаконно полученных денежных средств. К тому же, добавляет он, есть «очевидное понимание того, что государство не является наиболее эффективным менеджером, поэтому те активы, которые фактически национализируются, как правило, не остаются в собственности государства, а впоследствии передаются бизнес-структурам».

В целом, по словам Алексея Станкевича, судебная нагрузка смещается в сторону публично-правовых споров и трансграничных конфликтов, но он не наблюдает очевидного крена в сторону интересов государства, если предмет спора не связан со стратегическими активами. Андрей Тимчук выделяет рост числа споров с санкционным элементом (взыскание убытков за блокировку активов, неисполнение обязательств из-за санкций), а также большое количество корпоративных конфликтов и банкротств. Те же дела выделяет и Алена Бачинская: «В последние годы бизнес готов выносить в судебную плоскость давние и наболевшие проблемы, предъявлять накопившиеся претензии и судиться по-крупному».

Господин Филиппов также отмечает расширение практики ФАС в части контроля цен, антикартельных расследований. Дмитрий Базаров видит ужесточение и расширение налогового контроля в том числе благодаря ИИ при обработке большого массива данных и экстерриториальности налоговых проверок. По его словам, начинают возникать новые вопросы к мелкому бизнесу, появляются нестандартные основания для привлечения к ответственности: «Дробление крупного бизнеса на МСП для получения льгот по страховым взносам, завышение среднего дохода у персонала в общепите для льгот по НДС, необоснованные расходы розничной торговли в связи с возвратом товаров от потребителей и признанием товаров некачественными».

Новая структура бизнеса и внешнеэкономических сделок

Андрей Корельский констатирует, что в корпоративной структуре российского бизнеса происходит «долгосрочная перестройка, направленная на создание более суверенной и устойчивой к внешним шокам экономики». Тем временем рынок M&A для частного бизнеса находится в стадии угасания после пика 2022–2024 годов — сегодня основным игроком на нем стало государство, добавляет он.

Ключевым изменением является возвращение российских компаний в юрисдикцию РФ, подчеркивает управляющий партнер LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц. Ранее крупный бизнес часто использовал иностранные структуры в качестве материнских компаний российских операционных обществ, но начиная с 2022 года большое количество таких холдинговых компаний «переехало» в Россию, поясняет господин Эрвиц. Основными факторами таких переездов, по его словам, являются санкционные риски и введенные санкции, прекращение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, ограничения на движение капитала. Эту тенденцию подтверждает и Федор Белых: «Последние годы большинство изменений в структурировании российского бизнеса преимущественно связаны с переездом схем владения таким бизнесом в Россию или с разделением бизнеса на российский и зарубежный контуры».

Перевод иностранных «ветвей» корпоративной структуры в РФ осуществлялся, в частности, через механизмы редомициляции, смены контроля в КИКах и репатриации прибыли — в таком случае путь от актива до бенефициара спрямляется и становится довольно прозрачным, уточняет Алена Бачинская. Константин Добрынин поясняет, что возвращались в Россию в первую очередь компании, которые как-то взаимодействуют с государством, например получают субсидии, участвуют в программах господдержки или просто имеют большие кредитные портфели в госбанках. Для других, по его словам, есть тренд на корпоративное упрощение, то есть ликвидацию тех «надстроек, которые создавались под западных инвесторов». Происходит переориентация бизнеса на дружественные юрисдикции, фиксирует ситуацию Андрей Тимчук: «Особенностью часто является создание чисто платежных компаний, а также оформление компаний на номиналов, сокрытие связи между российской компанией и иностранными структурами».

Госпожа Бачинская добавляет, что используются фонды, ЗПИФы и другие инструменты, которые позволяют скрыть бенефициара. С 2022 года в России было сформировано или находится в процессе формирования более 2,8 тыс. ЗПИФов, причем только в 2025 году их количество увеличилось на 741, отмечает Булат Жамбалнимбуев. Чистый приток средств в ПИФы в 2025 году составил 2,8 трлн руб., что близко к рекордным показателям 2023 года. Дмитрий Базаров указывает также на распространение личных фондов как инструмента структурирования частного капитала в России, который выступает успешной альтернативой трастам. Помимо обеспечения конфиденциальности владения, личные фонды помогают разделять личные и бизнес-активы бенефициаров, гибко регулировать управление бизнесом и осуществлять семейно-наследственное планирование в отношении бизнеса, поясняет господин Базаров.

Изменилось и структурирование международных сделок, которые теперь должны учитывать все нюансы современных реалий. Среди ошибок бизнеса при заключении сделок Андрей Тимчук выделяет недооценку комплаенс-процедур в соответствующих юрисдикциях (это приводит к блокировке платежей или сложностям с расчетами), неправильный выбор консультантов, применимого права и места разрешения споров. Олег Хуажев добавляет к этому учет маршрута платежа, санкционного статуса всех участников цепочки, логистики и экспортного контроля. Андрей Корельский напоминает о санкционных оговорках о форс-мажоре, условиях одностороннего отказа и компенсации потерь. Также он указывает на недооценку рисков «параллельного импорта» и реэкспорта, особенно в части документации и товаров двойного назначения, что может привести не только к аресту груза, но и к уголовной ответственности.

Впрочем, главная ошибка, по мнению большинства опрошенных юристов, в устаревшем представлении о том, что существуют четкие и понятные правила игры. Можно думать, что по внешнеэкономической сделке не возникнет проблем, если она будет «абсолютно чистой», но банк может отказать в проведении платежей «просто потому что», рассказывает Константин Добрынин. Или, приводит он другой пример, сервис-провайдеры вдруг могут заблокировать исполнение сделки и потребовать пакет чувствительных или просто странных документов, потому что их подход к KYC и комплаенсу ужесточился.

«Ошибка — это действие не по правилу. Но во внешнеэкономической деятельности все меньше правил, а значит, и все меньше действий можно отнести к категории ошибки,— резюмирует Федор Белых.— Чуть ли не единственной безусловной ошибкой в такой ситуации является игнорирование необходимости ежедневно проверять со своим юристом, какие правила еще остались».

Лучшие юридические практики: федеральный рейтинг Выйти из полноэкранного режима АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АЛРУД 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 VERBA LEGAL 5 Рустам Курмаев и партнеры 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 Forward Legal 8 Asari Legal 9 Delcredere 10 LEVEL Legal Services 11 АБ Вертикаль 12 Регионсервис 13 Melling, Voitishkin & Partners 14 BGP Litigation 15 Orchards Band 2 1 ALUMNI Partners 2 Ковалев, Тугуши и партнеры 3 Кульков, Колотилов и Покрышкин 4 ELWI 5 BIRCH 6 Nextons 7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 8 КИАП 9 Иванян и партнеры 10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 11 VEGAS LEX 12 PB Legal 13 Artegra 14 Better Chance 15 Denuo Band 3 1 ЮКО 2 Юридическая группа «Пилот» 3 CLS 4 Бартолиус 5 ФБК Legal 6 Пепеляев Групп 7 Аронов и партнеры 8 Briefcase Law Office 9 АБ «Парадигма» (Paradigma) 10 MALGORA Group 11 Аснис и партнеры 12 ProLegals 13 Orlova\Ermolenko 14 Юстина 15 Юридическое бюро «ОЛИМП» АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 1 Бюро адвокатов «Де-юре» 2 Pen & Paper 3 Сотби 4 Инфралекс 5 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ 6 A.T.Legal 7 Линия Права 8 K&P.Group 9 BFL | Арбитраж.ру 10 РИ-консалтинг 11 KDZ&partners 12 Kislov.law 13 Alphabet 14 Land Law Firm 15 NERRA Band 2 1 STREAM 2 Лемчик, Крупский и Партнеры 3 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 4 МКА «Николаев и партнеры» 5 Адвокаты: Голенев и Партнёры 6 ЭЛКО профи 7 Versus.legal 8 МКА «ЮПБ» 9 Lidings 10 Гуричев, Малинин и партнеры 11 Косенков и Суворов 12 RSP International 13 Юридическое агентство «Правый берег» 14 INSIGHT advocates 15 SEAMLESS Legal Band 3 1 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 2 СТРОЙКАПИТАЛ 3 ЕМПП 4 Бендерский и партнеры 5 DS Law 6 AKS Legal 7 Адвокаты и Бизнес 8 АТ Юридическая фирма 9 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 10 ЛЕГИКОН-ПРАВО 11 NEVSKY IP Law 12 Легес Бюро 13 МКА «Мовсесян и партнеры» 14 Надмитов, Иванов и партнеры 15 Юрлов и Партнеры АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Forward Legal 4 Pen & Paper 5 VERBA LEGAL 6 АЛРУД 7 АБ Вертикаль 8 Бюро адвокатов «Де-юре» 9 Регионсервис 10 Orchards 11 Delcredere 12 КИАП 13 PB Legal 14 Бартолиус 15 VINDER АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 1 Инфралекс 2 АНП ЗЕНИТ 3 Пепеляев Групп 4 АБ «Парадигма» (Paradigma) 5 ЮСТ 6 Legal Principles 7 CLS 8 АТ Юридическая фирма 9 РИ-консалтинг 10 ЭЛКО профи 11 Бородин и Партнеры 12 Адвокатское бюро «А2» 13 ЕМПП 14 RSP International 15 TAXBURO АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 VERBA LEGAL 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 Asari Legal 7 Kulik & Partners Law.Economics 8 Antitrust Advisory 9 Инфралекс 10 Delcredere 11 BGP Litigation 12 SEAMLESS Legal 13 Рустам Курмаев и партнеры 14 Orchards 15 CLS Band 2 1 Lidings 2 Artegra 3 Линия Права 4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 5 ЕМПП АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 ALUMNI Partners 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 6 Nextons 7 VERBA LEGAL 8 Stonebridge Legal 9 Denuo 10 Asari Legal 11 Kulik & Partners Law.Economics 12 Delcredere 13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 14 Better Chance 15 КИАП Band 2 1 BGP Litigation 2 Инфралекс 3 Antitrust Advisory 4 BIRCH 5 Firm One 6 Kept 7 SEAMLESS Legal 8 VEGAS LEX 9 White Square 10 Б1 – Консалт 11 Orchards 12 Пепеляев Групп 13 CLS 14 Рустам Курмаев и партнеры 15 Artegra Band 3 1 Arno Legal 2 BBNP 3 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 4 Центральный округ 5 ЮСТ БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Band 1 1 LEVEL Legal Services 2 Ковалев, Тугуши и партнеры 3 АНП ЗЕНИТ 4 Бюро адвокатов «Де-юре» 5 Юков и партнеры 6 Стрижак и партнеры 7 Бендерский и партнеры 8 Линия Права 9 Delcredere 10 Адвокаты: Голенев и Партнёры БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: HIGH-END Band 1 1 Сотби 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Авангард Права 4 Ковалев, Тугуши и партнеры 5 BGP Litigation 6 Рустам Курмаев и партнеры 7 АЛРУД 8 VERBA LEGAL 9 Melling, Voitishkin & Partners 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 LEVEL Legal Services 12 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 13 Forward Legal 14 АБ Вертикаль 15 Регионсервис Band 2 1 Дякин, Горцунян и Партнеры 2 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 3 УК «ПОМОЩЬ» 4 Юков и партнеры 5 Инфралекс 6 Казаков и партнеры 7 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ 8 Nextons 9 Пепеляев Групп 10 VEGAS LEX 11 SAVINA LEGAL 12 Delcredere 13 A.T.Legal 14 STREAM 15 ЮКО Band 3 1 Юридическая группа «Пилот» 2 Бартолиус 3 ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ 4 АО «РискИнвест» 5 INGVARR 6 Kislov.law 7 Адвокаты: Голенев и Партнёры 8 МАЛЬГОРА Групп 9 Intana 10 Линия Права 11 Maxima Legal 12 PB Legal 13 ЮР-ПРОЕКТ 14 Андрей Городисский и партнеры 15 Плешаков, Ушкалов и партнеры БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: MID-MARKET Band 1 1 Orchards 2 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 3 ALUMNI Partners 4 КИАП 5 BFL | Арбитраж.ру 6 Бендерский и партнеры 7 Технологии Доверия 8 INSIGHT advocates 9 Лемчик, Крупский и Партнеры 10 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 11 K&P.Group 12 Legal Group NOVATOR 13 NERRA 14 ЮрТехКонсалт 15 Enforce Law Company Band 2 1 EQUAL LEGAL PARTNERS 2 Афонин, Божор и партнеры 3 ЮР-СТАТУС 4 Хренов и партнеры 5 Бубликов и партнеры 6 Центральный округ 7 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 8 Юридическое агентство «Правый берег» 9 АБ «Парадигма» (Paradigma) 10 ЭЛКО профи 11 Orlova\Ermolenko 12 Sudohod 13 Адвокаты и бизнес 14 VINDER 15 UNIO law firm Band 3 1 Падва и Эпштейн 2 Адвокатское бюро «А2» 3 СТРОЙКАПИТАЛ 4 Юстина 5 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 6 Impact Legal 7 RSP Partners 8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 9 АНВИ Консалтинг 10 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры 11 ЮСТ 12 Аронов и партнеры 13 Legal One 14 Gate.Legal 15 АБ «Глушков, Саенко и партнёры» БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 1 Бюро адвокатов «Де-юре» 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Сотби 4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 5 АЛРУД 6 Ковалев, Тугуши и партнеры 7 Инфралекс 8 Дякин, Горцунян и Партнеры 9 Рустам Курмаев и партнеры 10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 11 ЮКО 12 Delcredere 13 АБ Вертикаль 14 Аснис и партнеры 15 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Band 2 1 Nextons 2 Линия Права 3 INSIGHT advocates 4 ЭЛКО профи 5 Андрей Городисский и партнеры 6 NERRA 7 Intana 8 Бородин и Партнеры 9 ЮрТехКонсалт 10 Юрлов и партнеры 11 H2BO GROUP 12 АБ «Глушков, Саенко и партнёры» 13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 14 IMPACT LEGAL 15 Замалаев, Стороженко и партнеры ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Б1 – Консалт 3 Nextons 4 АЛРУД 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 VERBA LEGAL 7 Kept 8 ALUMNI Partners 9 Пепеляев Групп 10 РИ-консалтинг 11 BIRCH 12 Versus.legal 13 Denuo 14 Регионсервис 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 China Window 2 BGP Litigation 3 ФБК Legal 4 Технологии Доверия 5 Деловые Решения и Технологии 6 CLS 7 SL Legal 8 Центральный округ 9 ЛГС Юридические Услуги 10 LEXORA ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 1 Asari Legal 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 АЛРУД 4 Б1 – Консалт 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 ФБК Legal 7 Better Chance 8 Denuo 9 ALUMNI Partners 10 BGP Litigation 11 ЛГС Юридические Услуги 12 FTL Advisers 13 Технологии Доверия 14 Деловые Решения и Технологии 15 INGVARR Band 2 1 Kept 2 Nextons 3 VERBA LEGAL 4 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 5 Пепеляев Групп 6 Лемчик, Крупский и Партнеры 7 BIRCH 8 Versus.legal 9 CLS 10 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 11 Orlova\Ermolenko 12 SEAMLESS Legal 13 SL Legal 14 Вестсайд 15 ЮСТ Band 3 1 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 2 Quattor Advisory 3 MAGENTA Legal 4 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 5 Бычков, Волгина и партнеры ГЧП / ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Better Chance 3 VERBA LEGAL 4 Nextons 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 Stonebridge Legal 7 Denuo 8 ELWI 9 Versus.legal 10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 11 ALUMNI Partners 12 Б1 – Консалт 13 Регионсервис 14 Линия Права 15 Качкин и партнеры Band 2 1 VEGAS LEX 2 Kept 3 LEVEL Legal Services 4 Дякин, Горцунян и Партнеры 5 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 6 Иванян и партнеры 7 ЮСТ 8 Технологии Доверия 9 CLS 10 Юков и партнеры 11 You & Partners 12 P&P Unity 13 ЮКО 14 BLF Partners 15 RSP Partners ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Denuo 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 Городисский и Партнеры 6 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 7 BIRCH 8 VERBA LEGAL 9 Comply 10 Юридическая компания «ЭБР» 11 Б1 – Консалт 12 Kept 13 SL Legal 14 Б-152 15 Ermolina & Partners Band 2 1 BGP Litigation 2 Seven Hills Legal 3 Firm One 4 Пепеляев Групп 5 Иванян и партнеры 6 CLS 7 Lidings 8 Alphabet 9 Деловые Решения и Технологии 10 SEAMLESS Legal 11 Arno Legal 12 Lukash & Partners 13 Digital & Analogue Partners 14 Центральный округ 15 Orlova\Ermolenko ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 1 Melling, Voitishkin & Partners 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 АЛРУД 4 Городисский и Партнеры 5 Seven Hills Legal 6 Forward Legal 7 Зуйков и партнеры 8 VERBA LEGAL 9 ООО «ППФ «ЮС» 10 BFL | PATENTUS 11 ALUMNI Partners 12 Lidings 13 BIRCH 14 Косенков и Суворов 15 Ermolina & Partners Band 2 1 «ВАШ ПАТЕНТ» 2 BGP Litigation 3 Пепеляев Групп 4 Nextons 5 Semenov & Pevzner 6 Comply 7 Denuo 8 Firm One 9 Рустам Курмаев и партнеры 10 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 11 Versus.legal 12 Правовая группа «Интеллектуальная собственность» 13 Arno Legal 14 АО «Реестр-Консалтинг» 15 Nevsky IP Law Band 3 1 Лемчик, Крупский и Партнеры 2 ЮСТ 3 Адвокатское бюро Nordic Star 4 Интеллектуальный капитал 5 MAGENTA Legal 6 Афонин Божор и партнеры 7 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 8 Юридическая фирма «Паритет» 9 Совет Лигал 10 Институт Инноваций и Права ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 1 Melling, Voitishkin & Partners 2 Городисский и Партнеры 3 Адвокатское Бюро ЕПАМ 4 Nextons 5 Б1 – Консалт 6 ВАШ ПАТЕНТ 7 ALUMNI Partners 8 BFL | PATENTUS 9 Seven Hills Legal 10 BGP Litigation 11 VERBA LEGAL 12 Versus.legal 13 АЛРУД 14 LEVEL Legal Services 15 Регионсервис Band 2 1 Зуйков и партнеры 2 Semenov & Pevzner 3 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 4 Kept 5 Пепеляев Групп 6 Юридическая компания «ЭБР» 7 АБ Вертикаль 8 Lidings 9 ООО «ППФ «ЮС» 10 Ermolina & Partners 11 Orchards 12 White Square 13 BIRCH 14 Косенков и Суворов 15 Digital & Analogue Partners Band 3 1 Comply 2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 3 Delcredere 4 Denuo 5 Firm One 6 ЮСТ 7 Maxima Legal 8 Лемчик, Крупский и Партнеры 9 CLS 10 Рустам Курмаев и партнеры 11 Arno Legal 12 Адвокатское бюро Nordic Star 13 ASB Consulting Group 14 Андрей Городисский и партнеры 15 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Band 4 1 Деловые Решения и Технологии 2 SL Legal 3 STREAM 4 ЭЛКО профи 5 Lumieres Legal 6 LCH Legal 7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 8 BKMP LEGAL 9 MAGENTA Legal 10 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 11 Афонин Божор и партнеры 12 Alphabet 13 Мосрегистратор 14 Патент Лаб 15 Гардиум КОМПЛАЕНС Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Asari Legal 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 Pen & Paper 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 ELWI 8 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 9 LEVEL Legal Services 10 Nextons 11 Б1 – Консалт 12 КИАП 13 Stonebridge Legal 14 White Square 15 Comply Band 2 1 Amond & Smith Ltd 2 Инфралекс 3 Denuo 4 Лемчик, Крупский и Партнеры 5 FTL Advisers 6 Delcredere 7 Seven Hills Legal 8 Firm One 9 Alphabet 10 Деловые Решения и Технологии 11 Maxima Legal 12 Emet Law Firm 13 IPN Partners 14 Казаков и партнеры 15 Вестсайд Band 3 1 Бартолиус 2 Guskov & Associates 3 Gate Legal 4 ALPINE Group 5 Kislov.law 6 Skif Consulting 7 ProLegals 8 Digital & Analogue Partners 9 AB Lawyers 10 NSV Consulting КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: HIGH-END Band 1 1 Denuo 2 VERBA LEGAL 3 Melling, Voitishkin & Partners 4 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 5 ЛГС Юридические Услуги 6 Stonebridge Legal 7 АЛРУД 8 LEVEL Legal Services 9 Orion 10 Адвокатское Бюро ЕПАМ 11 White Square 12 ALUMNI Partners 13 ELWI 14 Forward Legal 15 Asari Legal Band 2 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 3 Nextons 4 Дякин, Горцунян и Партнеры 5 Иванян и партнеры 6 BIRCH 7 Better Chance 8 Б1 – Консалт 9 Kept 10 АБ Вертикаль 11 INGVARR 12 STREAM 13 CLS 14 Delcredere 15 VK Partners Band 3 1 МКА «Николаев и партнеры» 2 Пепеляев Групп 3 SEAMLESS Legal 4 Lidings 5 FTL Advisers 6 White Stone 7 Ковалев, Тугуши и партнеры 8 IPN Partners 9 Firm One 10 VEGAS LEX 11 Технологии Доверия 12 Arno Legal 13 SL Legal 14 ФБК Legal 15 Maxima Legal КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: MID-MARKET Band 1 1 Инфралекс 2 Orchards 3 Бюро адвокатов «Де-юре» 4 ASB Consulting Group 5 КИАП 6 BGP Litigation 7 PB Legal 8 Versus.legal 9 АБ «Парадигма» (Paradigma) 10 Amond & Smith Ltd 11 Tax Compliance 12 Линия Права 13 Андрей Городисский и партнеры 14 Деловые Решения и Технологии 15 Sudohod Band 2 1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 2 Адвокатское бюро Nordic Star 3 АБ «БРЕВИА» 4 Бартолиус 5 Лемчик, Крупский и Партнеры 6 NERRA 7 Orlova\Ermolenko 8 ЮСТ 9 Косенков и Суворов 10 China Window 11 UCL 12 Alphabet 13 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 14 АО «Реестр-Консалтинг» 15 Центральный округ Band 3 1 ЭЛКО профи 2 BBNP 3 KnP Legal 4 Enforce Law Company 5 Marillion 6 RSP International 7 Вестсайд 8 ЕМПП 9 Intana 10 LCH Legal 11 Инвента Консалтинг 12 AB Lawyers 13 Адвокаты: Голенев и Партнёры 14 Афонин Божор и партнеры 15 Stellar Intel КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: HIGH-END Band 1 1 LEVEL Legal Services 2 Orion 3 Pen & Paper 4 ELWI 5 VERBA LEGAL 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 Адвокатское Бюро ЕПАМ 8 White Square 9 АЛРУД 10 Stonebridge Legal 11 Nextons 12 Дякин, Горцунян и Партнеры 13 Asari Legal 14 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 15 Better Chance КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: MID-MARKET Band 1 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Инфралекс 3 PB Legal 4 Delcredere 5 CLS 6 FTL Arvisers 7 Maxima Legal 8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 9 IPN Partners 10 Private.law Attorneys МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ Band 1 1 Дякин, Горцунян и Партнеры 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 Orion 5 Asari Legal 6 Mansors 7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 8 АЛРУД 9 LEVEL Legal Services 10 VERBA LEGAL 11 Stonebridge Legal 12 Melling, Voitishkin & Partners 13 ELWI 14 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 15 ALUMNI Partners Band 2 1 Denuo 2 КИАП 3 White Square 4 BELGRAVIA LAW 5 Forward Legal 6 Адвокатское бюро Nordic Star 7 Кульков, Колотилов и Покрышкин 8 BGP Litigation 9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 10 Better Chance 11 Иванян и партнеры 12 INGVARR 13 Nextons 14 АБ «БРЕВИА» 15 SEAMLESS Legal МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА Band 1 1 АЛРУД 2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 3 Дякин, Горцунян и Партнеры 4 Asari Legal 5 Адвокатское Бюро ЕПАМ 6 Mansors 7 Orion 8 Pen & Paper 9 LEVEL Legal Services 10 VERBA LEGAL 11 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 12 Melling, Voitishkin & Partners 13 BGP Litigation 14 ALUMNI Partners 15 ELWI Band 2 1 Stonebridge Legal 2 Nextons 3 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 4 White Square 5 Иванян и партнеры 6 Кульков, Колотилов и Покрышкин 7 DT Legal 8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 9 UCL 10 SL Legal МОРСКОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 NAVICUS 3 Orion 4 Соколов, Маслов и Партнеры 5 КИАП 6 Denuo 7 BGP Litigation 8 White Square 9 Kislov.law 10 Юридическая фирма «Перегрина» НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Melling, Voitishkin & Partners 3 Nextons 4 Kept 5 Б1 – Консалт 6 TAXOLOGY 7 Пепеляев Групп 8 Tax Compliance 9 BGP Litigation 10 VERBA LEGAL 11 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 12 Бюро адвокатов «Де-юре» 13 Технологии Доверия 14 Деловые Решения и Технологии 15 ФБК Legal Band 2 1 Рустам Курмаев и партнеры 2 Бартолиус 3 Косенков и Суворов 4 Five Stones Consulting 5 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: MID-MARKET Band 1 1 Лемчик, Крупский и Партнеры 2 АНП ЗЕНИТ 3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 4 Orlova\Ermolenko 5 Иккерт и партнеры 6 STREAM 7 Intana 8 Гин и партнеры 9 ЮСТ 10 DS LAW 11 Архитектура Права 12 Каминский, Иванов и Партнёры 13 Адвокатское бюро «А2» 14 ЛЕГИКОН-ПРАВО 15 MKA RUBICON Band 2 1 Налоговый бутик ADWIN 2 Бородин и Партнеры 3 R&Mdefence 4 Правовые и Бухгалтерские Услуги 5 Бюро налоговых споров НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: HIGH-END Band 1 1 Kept 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Melling, Voitishkin & Partners 4 Пепеляев Групп 5 Б1 – Консалт 6 АЛРУД 7 Деловые Решения и Технологии 8 Технологии Доверия 9 TAXOLOGY 10 Tax Compliance 11 Forward Legal 12 Nextons 13 ФБК Legal 14 VERBA LEGAL 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 Лемчик, Крупский и Партнеры 2 Orion 3 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 4 ALUMNI Partners 5 CLS 6 BIRCH 7 Firm One 8 FTL Advisers 9 Five Stones Consulting 10 IPN Partners 11 White Square 12 Косенков и Суворов 13 Иванян и партнеры 14 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 15 Amond & Smith Ltd Band 3 1 Denuo 2 SEAMLESS Legal 3 VEGAS LEX 4 Ковалев, Тугуши и партнеры 5 Юков и партнеры 6 SL Legal 7 Maxima Legal 8 Иккерт и партнеры 9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 10 DS Law 11 ALPINE Group 12 Intana 13 NSV Consulting 14 Guskov & Associates 15 LCH Legal НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: MID-MARKET Band 1 1 BGP Litigation 2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 3 ASB Consulting Group 4 Lidings 5 Emet Law Firm 6 Orlova\Ermolenko 7 Андрей Городисский и партнеры 8 Гин и партнеры 9 Arno Legal 10 КСК ГРУПП 11 INSIGHT advocates 12 АТ Юридическая фирма 13 ЛЕГИКОН-ПРАВО 14 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 15 Архитектура Права Band 2 1 TAXBURO 2 Адвокатское бюро «А2» 3 Alphabet 4 UCL 5 K&P.Group 6 Marillion 7 China Window 8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 9 STREAM 10 ФЭО 11 Совет Лигал 12 Каминский, Иванов и Партнёры 13 R&Mdefence 14 Право Просто 15 Key Consulting Group Band 3 1 Казаков и партнеры 2 SEAMLESS Legal 3 Клифф 4 MKA RUBICON 5 Бартолиус 6 Налоговый бутик ADWIN 7 КОМ-ЮНИТИ 8 СТРОЙКАПИТАЛ 9 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL) 10 Бородин и Партнеры 11 SCHNEIDER GROUP 12 Бычков, Волгина и партнеры 13 MAGENTA Legal 14 BLF Partners 15 Некрасов, Рудоманов и партнеры РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СПОРЫ ИЗ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ Band 1 1 Бюро адвокатов «Де-юре» 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 ЗАО «Сотби» 4 Ковалев, Тугуши и партнеры 5 Рустам Курмаев и партнеры 6 VERBA LEGAL 7 BGP Litigation 8 Регионсервис 9 Land Law Firm 10 АБ Вертикаль 11 Аснис и партнеры 12 Delcredere 13 Пепеляев Групп 14 КИАП 15 РИ-консалтинг Band 2 1 Бартолиус 2 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 3 STREAM 4 Аронов и партнеры 5 Адвокатское бюро «А2» 6 АБ «Парадигма» (Paradigma) 7 MKA RUBICON 8 Дубровская, Кузнецова и партнеры 9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 10 KDZ&partners 11 ЮрТехКонсалт 12 Бендерский и партнеры 13 K&P.Group 14 Адвокаты и Бизнес 15 Versus.legal Band 3 1 AKS Legal 2 ЮСТ 3 VINDER 4 Падва и Эпштейн 5 Kislov.law 6 ЛЕГИКОН-ПРАВО 7 МКА «ЮрСити» 8 Адвокатское бюро «МКП» 9 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР» 10 Легес Бюро 11 КА «Минушкина и партнеры» 12 Центральный округ 13 AB Lawyers 14 NEVSKY IP Law 15 LEXORA РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Аснис и партнеры 3 РИ-консалтинг 4 Рустам Курмаев и партнеры 5 Регионсервис 6 КИАП 7 Legal Principles 8 Казаков и партнеры 9 Дубровская, Кузнецова и партнеры 10 ССП-Консалт РЫНКИ КАПИТАЛОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Stonebridge Legal 3 Asari Legal 4 Orion 5 ELWI 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 LEVEL Legal Services 8 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 9 Дякин, Горцунян и Партнеры 10 Nextons 11 VERBA LEGAL 12 White Square 13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 14 Lecap 15 Б1 – Консалт Band 2 1 ФБК Legal 2 ВС Рынки Капитала 3 BGP Litigation 4 Линия права 5 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 6 АО «Реестр-Консалтинг» 7 Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект») 8 MAGENTA Legal 9 VK Partners 10 Stellar Intel САНКЦИОННОЕ ПРАВО Band 1 1 Asari Legal 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Pen&Paper 4 АЛРУД 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 Orion 7 Дякин, Горцунян и Партнеры 8 ELWI 9 VERBA LEGAL 10 LEVEL Legal Services 11 White Square 12 ЛГС Юридические Услуги 13 Denuo 14 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 15 Регионсервис Band 2 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Nextons 3 Stonebridge Legal 4 ALUMNI Partners 5 BGP Litigation 6 Инфралекс 7 АБ Вертикаль 8 Delcredere 9 BELGRAVIA LAW 10 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 11 Б1 – Консалт 12 Better Chance 13 Кульков, Колотилов и Покрышкин 14 BIRCH 15 ITSWM Band 3 1 Orchards 2 Firm One 3 Kept 4 Пепеляев Групп 5 FTL Advisers 6 АБ «БРЕВИА» 7 Деловые Решения и Технологии 8 PB Legal 9 Технологии Доверия 10 ФБК Legal 11 Orlova\Ermolenko 12 SEAMLESS Legal 13 Versus.legal 14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 15 White Stone СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ Band 1 1 Pen&Paper 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 BGP Litigation 5 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 6 АБ Вертикаль 7 Аснис и партнеры 8 IPN Partners 9 Инфралекс 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 Регионсервис 12 КИАП 13 VERBA LEGAL 14 LEVEL Legal Services 15 MKA RUBICON Band 2 1 Казаков и партнеры 2 Ивановы и Партнеры 3 Maxima Legal 4 Гришин, Павлова и Партнеры 5 Андрей Городисский и партнеры 6 K&P.Group 7 Orlova\Ermolenko 8 Дубровская, Кузнецова и партнеры 9 ALPINE Group 10 АТ Юридическая фирма 11 ГК Лигал 12 STREAM 13 NSV Consulting 14 DS LAW 15 Д.Ямашев и партнеры Band 3 1 ЮСТ 2 ЭЛКО профи 3 ЕМПП 4 Kislov.law 5 Легес Бюро 6 Key Consulting Group 7 ARFEMIDA law firm 8 SZP Law Boutique 9 АБ «Михальчик и партнеры ЮК» 10 Кафырова и партнеры 11 МКА «ЮрСити» 12 КА «Минушкина и партнеры» 13 Gate Legal 14 Центр Правосудия 15 Адвокатский кабинет Камалдинова В.В. СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ Band 1 1 Pen & Paper 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 АЛРУД 4 Инфралекс 5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 6 FTL Advisers 7 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 8 Бюро адвокатов «Де-юре» 9 АБ Вертикаль 10 Аснис и партнеры 11 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 12 LEVEL Legal Services 13 Регионсервис 14 АНП ЗЕНИТ 15 Казаков и партнеры Band 2 1 ITSWM 2 Б1 – Консалт 3 Maxima Legal 4 IPN Partners 5 Emet law firm 6 ГК ЛИГАЛ 7 КИАП 8 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL) 9 Андрей Городисский и партнеры 10 EQUAL LEGAL PARTNERS 11 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 12 Gate Legal 13 SZP Law Boutique 14 АБ «Титов и партнеры» 15 Бычков, Волгина и партнеры СТРАХОВОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 BFL | BENEFIT-Litigation 3 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 4 КИАП 5 Бюро адвокатов «Де-юре» 6 VERBA LEGAL 7 Melling, Voitishkin & Partners 8 BGP Litigation 9 SL Legal 10 LCI PARTNER 11 NAVICUS 12 Kislov.law 13 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 14 ССП-Консалт 15 AKS Legal ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 BGP Litigation 4 ALUMNI Partners 5 VERBA LEGAL 6 Lidings 7 АБ Вертикаль 8 Melling, Voitishkin & Partners 9 Пепеляев Групп 10 Nordic Star 11 BIRCH 12 Ковалев, Тугуши и партнеры 13 Бюро адвокатов «Де-юре» 14 Качкин и Партнеры 15 Orchards ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Nextons 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 BGP Litigation 6 ALUMNI Partners 7 VERBA LEGAL 8 BIRCH 9 Lidings 10 Иванян и партнеры 11 Инфралекс 12 АБ Вертикаль 13 Регионсервис 14 Андрей Городисский и партнеры 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 Б1 – Консалт 2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 3 Пепеляев Групп 4 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 5 Stonebridge Legal 6 Технологии Доверия 7 КИАП 8 Orlova\Ermolenko 9 IPN Partners 10 BBNP 11 Arno Legal 12 Five Stones Consulting 13 SL Legal 14 AB Lawyers 15 КА «Минушкина и партнеры» Band 3 1 Denuo 2 Деловые Решения и Технологии 3 ФБК Legal 4 SEAMLESS Legal 5 CLS 6 Alphabet 7 MKA RUBICON 8 Вестсайд 9 Качкин и Партнеры 10 АТ Юридическая фирма 11 ТРУД-ЮРИСТ 12 STREAM 13 ЮСТ 14 Skif Consulting 15 ФЭО УГОЛОВНОЕ ПРАВО ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Коблев и партнеры 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Criminal Defense Firm 4 Рустам Курмаев и партнеры 5 Регионсервис 6 Romanov & Partners Law Firm 7 Лобутев и партнеры 8 Аснис и партнеры 9 Бюро адвокатов «Де-юре» 10 Инфралекс 11 Melling, Voitishkin & Partners 12 Забейда и партнеры 13 Ковалев, Тугуши и партнеры 14 Адвокатское бюро MILL 15 Феоктистов и партнеры Band 2 1 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры 2 Бартолиус 3 KDZ&partners 4 VINDER 5 Савенков и партнеры 6 АБ «Михальчик и партнеры ЮК» 7 АБ «Глушков, Саенко и партнёры» 8 Бородин и Партнеры 9 LUMEN 10 R&M Defence УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Коблев и партнеры 3 Pen & Paper 4 Criminal Defense Firm 5 Рустам Курмаев и партнеры 6 Romanov & Partners Law Firm 7 РИ-консалтинг 8 Регионсервис 9 Забейда и партнеры 10 «Большаков, Челышева и партнеры» 11 Бюро адвокатов «Де-юре» 12 Аснис и партнеры 13 Сотби 14 АБ Вертикаль 15 Melling, Voitishkin & Partners Band 2 1 Дякин, Горцунян и Партнеры 2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 3 BGP Litigation 4 АЛРУД 5 Ковалев, Тугуши и партнеры 6 Лобутев и партнеры 7 Аронов и партнеры 8 КИАП 9 Инфралекс 10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 11 MKA RUBICON 12 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры 13 Юков и партнеры 14 Адвокатское бюро MILL 15 VEGAS LEX Band 3 1 LUMEN 2 VINDER 3 K&P.Group 4 АБ «Китсинг и партнеры» 5 STREAM 6 ЭЛКО профи 7 KDZ&partners 8 Адвокаты и Бизнес 9 ЕМПП 10 SZP Law Boutique 11 BIRCH 12 Адвокатское бюро «А2» 13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 14 МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры» 15 Legal Group NOVATOR ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Юридическая компания «ЭБР» 4 Digital & Analogue Partners 5 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 АЛРУД 8 Косенков и Суворов 9 VERBA LEGAL 10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 11 Comply 12 LEVEL Legal Services 13 Firm One 14 Б1 – Консалт 15 ASB Consulting Group Band 2 1 АНП ЗЕНИТ 2 Denuo 3 Asari Legal 4 BGP Litigation 5 BIRCH 6 Delcredere 7 GMT Legal 8 SL Legal 9 TAXOLOGY 10 Пепеляев Групп 11 IPN Partners 12 Лемчик, Крупский и Партнеры 13 Линия права 14 LCH Legal 15 Зарцын и партнеры Band 3 1 INGVARR 2 ФБК Legal 3 Emet Law Firm 4 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 5 White Stone 6 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) 7 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 9 Афонин Божор и партнеры 10 Gate Legal 11 VK Partners 12 Совет Лигал 13 Бычков, Волгина и партнеры 14 Право Просто 15 Право Закон Порядок ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Orchards 3 Zharov Group 4 Kept 5 Пепеляев Групп 6 Регионсервис 7 LEVEL Legal Services 8 VERBA LEGAL 9 Versus.legal 10 VEGAS LEX 11 BIRCH 12 P&P Unity 13 Б1-Консалт 14 Бартолиус 15 O2 Consulting (О2 Консалтинг) Band 2 1 Казаков и партнеры 2 Рустам Курмаев и партнеры 3 SL Legal 4 Kislov.law 5 Инвента Консалтинг GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 Юридическая компания «ЭБР» 4 Baikal Lobridge 5 Kesarev Открыть в новом окне

Лучшие отраслевые практики: федеральный рейтинг Выйти из полноэкранного режима ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 VERBA LEGAL 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Бюро адвокатов «Де-юре» 4 Аронов и партнеры 5 BGP Litigation 6 Seven Hills Legal 7 ALUMNI Partners 8 Ermolina & Partners 9 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 10 Lidings 11 Деловые Решения и Технологии 12 ООО «ППФ «ЮС» 13 Инфралекс 14 ЮСТ 15 MKA RUBICON Band 2 1 Legal Principles 2 ProLegals 3 ЭЛКО профи 4 ЛЕГИКОН-ПРАВО 5 LEXORA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ФАРМАКОЛОГИИ Band 1 1 Б1 – Консалт 2 Seven Hills Legal 3 Городисский и Партнеры 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 ALUMNI Partners 6 Lidings 7 Firm One 8 VERBA LEGAL 9 Nextons 10 Клифф 11 Адвокатское Бюро ЕПАМ 12 Stonebridge Legal 13 Бюро адвокатов «Де-юре» 14 LEVEL Legal Services 15 BIRCH Band 2 1 Аронов и партнеры 2 Пепеляев Групп 3 BGP Litigation 4 АЛРУД 5 SL Legal 6 Деловые Решения и Технологии 7 Ковалев, Тугуши и партнеры 8 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 9 SEAMLESS Legal 10 Афонин Божор и партнеры 11 «ВАШ ПАТЕНТ» 12 АБ «Китсинг и партнеры» 13 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 14 Kislov.law 15 K&P.Group ИСКУССТВО РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 АБ Вертикаль 2 Semenov & Pevzner 3 ЮСТ 4 Ermolina & Partners 5 Nevsky IP Law ИСКУССТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Band 1 1 Digital & Analogue Partners 2 Аснис и партнеры 3 Правовая группа «Интеллектуальная собственность» 4 АБ Вертикаль 5 Semenov & Pevzner 6 Адвокатское бюро Nordic Star 7 Versus.legal 8 Городисский и Партнеры 9 ЮНИКОНСУЛ 10 Seven Hills Legal 11 Интеллектуальный капитал 12 Андрей Городисский и партнеры 13 «ВАШ ПАТЕНТ» 14 ЭЛКО профи 15 Патент Лаб ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Asari Legal 4 АЛРУД 5 Бюро адвокатов «Де-юре» 6 Mansors 7 Дякин, Горцунян и Партнеры 8 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 9 Пепеляев Групп 10 ELWI 11 VERBA LEGAL 12 LEVEL Legal Services 13 Delcredere 14 Сотби 15 Регионсервис Band 2 1 Orchards 2 Казаков и партнеры 3 BGP Litigation 4 Рустам Курмаев и партнеры 5 Kulik & Partners Law.Economics ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 Melling, Voitishkin & Partners 3 LEVEL Legal Services 4 Orion 5 Asari Legal 6 VERBA LEGAL 7 АЛРУД 8 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 9 Регионсервис 10 ЛГС Юридические Услуги 11 BIRCH 12 Better Chance 13 Denuo 14 Stonebridge Legal 15 Kept Band 2 1 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 2 VEGAS LEX 3 ELWI 4 White Square 5 Дякин, Горцунян и Партнеры 6 ALUMNI Partners 7 Иванян и партнеры 8 Б1 – Консалт 9 Деловые Решения и Технологии 10 Delcredere 11 Maxima Legal 12 BELGRAVIA LAW 13 Пепеляев Групп 14 BGP Litigation 15 INGVARR ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 3 VERBA LEGAL 4 Дякин, Горцунян и Партнеры 5 АЛРУД 6 Инфралекс 7 Delcredere 8 BGP Litigation 9 Melling, Voitishkin & Partners 10 LEVEL Legal Services 11 АБ Вертикаль 12 Asari Legal 13 ELWI 14 Регионсервис 15 КИАП Band 2 1 Ковалев, Тугуши и партнеры 2 Kulik & Partners Law.Economics 3 Рустам Курмаев и партнеры 4 VEGAS LEX 5 ALUMNI Partners 6 Land Law Firm 7 SAVINA LEGAL 8 A.T.Legal 9 Стрижак и партнеры 10 Казаков и партнеры 11 Лемчик, Крупский и Партнеры 12 PARADIGMA 13 VINDER 14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 15 H2BO GROUP ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Denuo 2 Nextons 3 SEAMLESS Legal 4 Asari Legal 5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 6 VERBA LEGAL 7 Orion 8 Melling, Voitishkin & Partners 9 ELWI 10 Иванян и партнеры 11 Kulik & Partners Law.Economics 12 Stonebridge Legal 13 LEVEL Legal Services 14 АЛРУД 15 BIRCH Band 2 1 Orchards 2 BGP Litigation 3 Versus.legal 4 Б1 – Консалт 5 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 6 Kept 7 CLS 8 КИАП 9 Дякин, Горцунян и Партнеры 10 ALUMNI Partners 11 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 12 Firm One 13 Лемчик, Крупский и Партнеры 14 Delcredere 15 Пепеляев Групп Band 3 1 VEGAS LEX 2 Линия Права 3 МКА «Николаев и партнеры» 4 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 5 Деловые Решения и Технологии 6 Kislov.law 7 АО «Реестр-Консалтинг» 8 Адвокатское бюро Nordic Star 9 Arno Legal 10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 11 ФБК Legal 12 Maxima Legal 13 Юридическая группа «Пилот» 14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 15 Seven Hills Legal РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Semenov & Pevzner 2 ALUMNI Partners 3 Seven Hills Legal 4 VERBA LEGAL 5 Адвокатское Бюро ЕПАМ 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 Tax Compliance 8 АЛРУД 9 LEVEL Legal Services 10 BFL | PATENTUS 11 Orchards 12 КИАП 13 Лемчик, Крупский и Партнеры 14 Пепеляев Групп 15 Delcredere Band 2 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Инфралекс 3 Рустам Курмаев и партнеры 4 BGP Litigation 5 АБ Вертикаль 6 Косенков и Суворов 7 Artegra 8 BKMP LEGAL 9 Ermolina & Partners 10 Legal Principles 11 РИ-консалтинг 12 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 13 ЕМПП 14 ЛЕГИКОН-ПРАВО 15 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Nextons 2 АЛРУД 3 Stonebridge Legal 4 Denuo 5 VERBA LEGAL 6 Seven Hills Legal 7 Адвокатское бюро ЕПАМ 8 Melling, Voitishkin & Partners 9 ALUMNI Partners 10 Б1 – Консалт 11 LEVEL Legal Services 12 O2 Consulting 13 Деловые Решения и Технологии 14 Kept 15 Tax Compliance Band 2 1 BGP Litigation 2 BIRCH 3 White Square 4 Orchards 5 TAXOLOGY 6 ФБК Legal 7 Пепеляев Групп 8 Semenov & Pevzner 9 BFL | PATENTUS 10 Comply 11 SEAMLESS Legal (SL Legal) 12 Инфралекс 13 Лемчик, Крупский и Партнеры 14 Рустам Курмаев и партнеры 15 Косенков и Суворов Band 3 1 BKMP LEGAL 2 Maxima Legal 3 Технологии Доверия 4 Versus.legal 5 Lidings 6 Андрей Городисский и партнеры 7 КИАП 8 FTL Advisers 9 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 10 Правовые и бухгалтерские услуги 11 Интеллектуальный капитал 12 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 13 K&P.Group 14 Клифф 15 ЛЕГИКОН-ПРАВО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 VERBA LEGAL 2 Ковалев, Тугуши и партнеры 3 AKS Legal 4 РИ-консалтинг 5 ЭЛКО профи 6 Legal Principles 7 INGVARR 8 VINDER 9 Центральный округ 10 Адвокатское Бюро ЕПАМ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АЛРУД 3 ALUMNI Partners 4 Kept 5 VERBA LEGAL 6 BGP Litigation 7 BIRCH 8 Б1 – Консалт 9 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 10 Lidings 11 Ковалев, Тугуши и партнеры 12 Деловые Решения и Технологии 13 Регионсервис 14 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 15 White Stone Band 2 1 Пепеляев Групп 2 Технологии Доверия 3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 5 Центральный округ СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 LEVEL Legal Services 3 VERBA LEGAL 4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 5 АЛРУД 6 Land Law Firm 7 Бюро адвокатов «Де-юре» 8 Sirota & Partners 9 Инфралекс 10 BGP Litigation 11 АБ Вертикаль 12 ALUMNI Partners 13 КИАП 14 Регионсервис 15 Ковалев, Тугуши и партнеры Band 2 1 Orchards 2 Дякин, Горцунян и Партнеры 3 ELWI 4 Иванян и партнеры 5 Пепеляев Групп 6 Юков и Партнеры 7 Рустам Курмаев и партнеры 8 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 9 Казаков и партнеры 10 РИ-консалтинг 11 VEGAS LEX 12 Качкин и Партнеры 13 Юридическое бюро 1147 14 ЮрТехКонсалт 15 ЮКО Band 3 1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 2 K&P.Group 3 Бартолиус 4 Центральный округ 5 ЮСТ 6 Ляпунов Терехин и партнеры 7 NERRA 8 Деловой Дом 9 A.T.Legal 10 Аронов и партнеры 11 VINDER 12 ProLegals 13 Юридическая компания «L1» 14 Адвокатское бюро «BGMP» 15 Адвокатское бюро «А2» СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СДЕЛКАМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 LEVEL Legal Services 4 АЛРУД 5 Land Law Firm 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 8 Б1 – Консалт 9 Nextons 10 Stonebridge Legal 11 Качкин и Партнеры 12 Бюро адвокатов «Де-юре» 13 Регионсервис 14 Versus.legal 15 Юридическое бюро 1147 Band 2 1 Инфралекс 2 Denuo 3 Kept 4 ALUMNI Partners 5 Пепеляев Групп 6 Sirota & Partners 7 Better Chance 8 Иванян и партнеры 9 Orchards 10 Рустам Курмаев и партнеры 11 Юков и Партнеры 12 BIRCH 13 Юридическая группа «Пилот» 14 A.T.Legal 15 Maxima Legal Band 3 1 VEGAS LEX 2 STREAM 3 LCI PARTNER 4 ЮрТехКонсалт 5 INSIGHT advocates 6 Линия Права 7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 8 АБ «Парадигма» (Paradigma) 9 Five Stones Consulting 10 Падва и Эпштейн 11 Intana 12 You & Partners 13 АНВИ Консалтинг 14 RSP Partners 15 AB Lawyers ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ) РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ТМТ Band 1 1 ALUMNI Partners 2 Melling, Voitishkin & Partners 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 Адвокатское Бюро ЕПАМ 5 Asari Legal 6 VERBA LEGAL 7 LEVEL Legal Services 8 АЛРУД 9 BGP Litigation 10 Tax Compliance 11 Инфралекс 12 Orchards 13 Дякин, Горцунян и Партнеры 14 АБ Вертикаль 15 Delcredere Band 2 1 Semenov & Pevzner 2 Ermolina & Partners 3 INTELLECT 4 Nevsky IP Law 5 Бычков, Волгина и партнеры ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ) КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ТМТ Band 1 1 Melling, Voitishkin & Partners 2 Orion 3 ALUMNI Partners 4 Адвокатское Бюро ЕПАМ 5 АЛРУД 6 LEVEL Legal Services 7 Nextons 8 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 9 Denuo 10 VERBA LEGAL 11 Stonebridge Legal 12 Б1 – Консалт 13 Asari Legal 14 Юридическая компания «ЭБР» 15 Comply Band 2 1 Seven Hills Legal 2 White Square 3 Orchards 4 BIRCH 5 Kept 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 BGP Litigation 8 Delcredere 9 Городисский и Партнеры 10 ELWI 11 Tax Compliance 11 Firm One 12 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 13 SEAMLESS Legal 14 TAXOLOGY 15 Better Chance ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 NAVICUS.LAW 4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 5 Дякин, Горцунян и Партнеры 6 Соколов, Маслов и Партнеры 7 Asari Legal 8 АЛРУД 9 АБ Вертикаль 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 Регионсервис 12 BGP Litigation 13 Delcredere 14 SAVINA LEGAL 15 A.T.Legal ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 NAVICUS 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Orion 4 Stonebridge Legal 5 Nextons 6 Asari Legal 7 Denuo 8 ЛГС Юридические Услуги 9 SAVINA LEGAL 10 Регионсервис 11 Дякин, Горцунян и Партнеры 12 VERBA LEGAL 13 BGP Litigation 14 Кульков, Колотилов и Покрышкин 15 Соколов, Маслов и Партнеры Band 2 1 КИАП 2 White Square 3 Orchards 4 ALUMNI Partners 5 Пепеляев Групп 6 Kept 7 Иванян и партнеры 8 Качкин и Партнеры 9 SEAMLESS Legal 10 CLS 11 Архитектура Права 12 Kislov.law 13 Рустам Курмаев и партнеры 14 АБ «Парадигма» (Paradigma) 15 VK Partners Band 3 1 Инфралекс 2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 3 Kulik & Partners Law.Economics 4 Линия Права 5 P&P Unity 6 Lidings 7 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 8 BBNP 9 Адвокаты и Бизнес 10 «ВАШ ПАТЕНТ» 11 Бородин и Партнеры 12 Аронов и партнеры 13 Надмитов, Иванов и партнеры 14 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР» 15 ТРУД-ЮРИСТ ТУРИЗМ И СПОРТ РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ Band 1 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 VERBA LEGAL 3 Orchards 4 Land Law Firm 5 Качкин и Партнеры ТУРИЗМ И СПОРТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 Orchards 4 Land Law Firm 5 Качкин и Партнеры 6 ЮСТ 7 Ermolina & Partners 8 Versus.legal 9 KnP Legal 10 Каминский, Иванов и Партнёры ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛЯХ БАНКОВСКИХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ Band 1 1 ELWI 2 ALUMNI Partners 3 Сотби 4 АЛРУД 5 Бюро адвокатов «Де-юре» 6 Ковалев, Тугуши и партнеры 7 Адвокатское Бюро ЕПАМ 8 VERBA LEGAL 9 Asari Legal 10 LEVEL Legal Services 11 Дякин, Горцунян и Партнеры 12 Стрижак и партнеры 13 АБ Вертикаль 14 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 15 Orchards Band 2 1 Инфралекс 2 Юков и Партнеры 3 Delcredere 4 ЮКО 5 Kislov.law 6 Legal Group NOVATOR 7 A.T.Legal 8 Бендерский и партнеры 9 VINDER 10 Центральный округ ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ФИНАНСОВОГО И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Б1 – Консалт 3 АЛРУД 4 Better Chance 5 Asari Legal 6 VERBA LEGAL 7 ALUMNI Partners 8 Бюро адвокатов «Де-юре» 9 Orion 10 Melling, Voitishkin & Partners 11 Stonebridge Legal 12 LEVEL Legal Services 13 ЛГС Юридические Услуги 14 Кульков, Колотилов и Покрышкин 15 Иванян и партнеры Band 2 1 Nextons 2 White Square 3 ELWI 4 SL Legal 5 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 6 Denuo 7 Дякин, Горцунян и Партнеры 8 Delcredere 9 ЮКО 10 Юков и партнеры 11 Orchards 12 BFL | BENEFIT-Litigation 13 VK Partners 14 ПромКонсалтИнвест 15 DT Legal Band 3 1 Kislov.law 2 PB Legal 3 Линия Права 4 LCH Legal 5 FTL Advisers 6 Intana 7 Адвокаты: Голенев и Партнёры 8 Муранов, Черняков и партнеры 9 White Stone 10 Versus.legal ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ Band 1 1 Orion 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 4 IPN Partners 5 Asari Legal 6 Amond & Smith Ltd 7 Бюро адвокатов «Де-юре» 8 АЛРУД 9 ITSWM 10 АБ Вертикаль 11 Firm One 12 LEVEL Legal Services 13 VERBA LEGAL 14 Регионсервис 15 Private.law Attorneys Band 2 1 White Square 2 МКА «Николаев и партнеры» 3 Melling, Voitishkin & Partners 4 Б1 – Консалт 5 FTL Advisers 6 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 7 ELWI 8 ALUMNI Partners 9 BGP Litigation 10 Дякин, Горцунян и Партнеры 11 Сотби 12 КИАП 13 BIRCH 14 Delcredere 15 ASB Consulting Group Band 3 1 Orchards 2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 3 Emet law firm 4 Kept 5 Лемчик, Крупский и Партнеры 6 CLS 7 Maxima Legal 8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 9 White Stone 10 Технологии Доверия 11 ЮКО 12 VK Partners 13 АБ «БРЕВИА» 14 Деловые Решения и Технологии 15 SL Legal ЭНЕРГЕТИКА РАЗРЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПОРОВ В ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Asari Legal 4 LEVEL Legal Services 5 VEGAS LEX 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 Иванян и партнеры 8 BGP Litigation 9 Регионсервис 10 Рустам Курмаев и партнеры 11 Сотби 12 Кульков, Колотилов и Покрышкин 13 Delcredere 14 VERBA LEGAL 15 Пепеляев Групп Band 2 1 Mansors 2 Бартолиус 3 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ 4 Maxima Legal 5 Kislov.law ЭНЕРГЕТИКА: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское бюро ЕПАМ 3 Asari Legal 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 VERBA LEGAL 6 VEGAS LEX 7 LEVEL Legal Services 8 ALUMNI Partners 9 Mansors 10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 11 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 12 BGP Litigation 13 Регионсервис 14 Иванян и партнеры 15 Stonebridge Legal Band 2 1 Nextons 2 Kept 3 Versus.legal 4 Denuo 5 PB Legal 6 TAXOLOGY 7 Бартолиус 8 ФБК Legal 9 Lidings 10 Intana 11 Alphabet 12 АБ «Парадигма» (Paradigma) 13 ЮСТ 14 Иккерт и партнеры 15 China Window Открыть в новом окне

Лучшие юристы: федеральный рейтинг Выйти из полноэкранного режима АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ Band 1 Акимова Ирина BGP Litigation Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры Бульба Максим SEAMLESS Legal Вознесенский Николай ALUMNI Partners Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics Лим Денис Artegra Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Москвитин Олег Delcredere Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Панов Александр VERBA LEGAL Петров Валентин ЕМПП Рохлин Артур Инфралекс Султанов Айдар Пепеляев Групп Тараданкина Анастасия Delcredere Чернов Николай Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Band 1 Акимова Ирина BGP Litigation Ахундов Тимур BIRCH Бульба Максим SEAMLESS Legal Вознесенский Николай ALUMNI Partners Гаврилов Денис Denuo Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners Джальчинов Джангар Nextons Дианов Виталий ALUMNI Partners Зайцев Роман Nextons Захаров Герман АЛРУД Захарько Алексей Nextons Иванов Даниил Asari Legal Ищук Илья КИАП Кобаненко Мария Адвокатское Бюро ЕПАМ Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics Локтионов Михаил Stonebridge Legal Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мурадов Марат Nextons Панов Александр VERBA LEGAL Позин Дмитрий Stonebridge Legal Пономарева Валерия Nextons Тамаев Артем Better Chance Тараданкина Анастасия Delcredere Цхакая Нато Asari Legal Band 2 Гаврилов Александр BIRCH Егорушкин Александр Antitrust Advisory Захаров Григорий Orchards Карпунин Павел CLS Кислица Денис CLS Клименко Сергей Firm One Королев Евгений White Square Лим Денис Artegra Львова Елена Firm One Маковкин Василий Б1 – Консалт Махлай Любовь КИАП Нарышева Ирина Kept Омельченко Элла Better Chance Рохлин Артур Инфралекс Ситников Александр VEGAS LEX Солодовников Николай Firm One Тимонов Михаил BIRCH Хохлов Евгений Antitrust Advisory Чурин Дмитрий CLS Ширяев Андрей Kept БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Band 1 Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Лавров Максим Юков и партнеры Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Савосько Сергей Delcredere Чепуренко Дмитрий Линия Права БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Базаров Дмитрий BGP Litigation Бодров Евгений Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Бухарин Данил Forward Legal Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ Захаров Григорий Orchards Иванова Юлия ЮКО Исканцев Ян Казаков и партнеры Кирсанов Павел Регионсервис Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR Красников Антон Сотби Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Михайлов Александр NERRA Николаев Алексей ЮрТехКонсалт Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Порамонова Елизавета INSIGHT advocates Хамматова Алина АБ Вертикаль Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры Band 2 Белявцев Владимир A.T.Legal Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры Беседин Анатолий ЭЛКО профи Бубликов Владимир Бубликов и партнеры Валежников Станислав Центральный округ Ганоцкий Андрей Юридическое агентство «Правый берег» Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Зайцев Роман Nextons Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Каретин Марк Юков и партнеры Катков Александр Legal Group NOVATOR Кукин Артем Инфралекс Ларина Анна УК «ПОМОЩЬ» Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Мухамбетова Айжан EQUAL LEGAL PARTNERS Рохлин Артур Инфралекс Саблуков Денис Sudohod Савина Ольга SAVINA LEGAL Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру Саликов Максим UNIO law firm Стрижак Максим Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» Титов Николай A.T.Legal Тюрин Юрий ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ Фаттахов Марат VINDER Чунин Валентин Бубликов и партнеры Band 3 Богородицкий Константин ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ Герасимов Павел Падва и Эпштейн Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры Голунов Станислав Enforce Law Company Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Губайдулин Руслан NERRA Емелина Надежда K&P.Group Ионкис Леонид АО «РискИнвест» Кислов Сергей Kislov.law Кононов Давид Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL Маджар Анна Плешаков, Ушкалов и партнеры Михеева Мария Intana Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот» Орлова Мария Адвокатское бюро «А2» Панченко Виктор ЮР-ПРОЕКТ Садриев Руслан СТРОЙКАПИТАЛ Салов Дмитрий RSP Partners Симонов Александр Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» Сычев Антон МКА «Авангард Права» Тихонова Валерия VEGAS LEX Чепуренко Дмитрий Линия Права Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот» Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 Борисова Ксения Аснис и партнеры Бородин Сергей Бородин и Партнеры Высоцких Сергей АБ Вертикаль Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Зайцев Роман Nextons Замалаев Павел Замалаев, Стороженко и партнеры Иванова Юлия ЮКО Ионкис Леонид АО «РискИнвест» Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Колерова Наталья АБ Вертикаль Корума Кира Аснис и партнеры Кукин Артем Инфралекс Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Михайлов Александр NERRA Михеева Мария Intana Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Николаев Алексей ЮрТехКонсалт Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры Савосько Сергей Delcredere Смирнова Виктория CLS Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Чепуренко Дмитрий Линия Права Band 2 Божко Максим H2BO GROUP Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Горбатов Кирилл Юрлов и партнеры Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Губайдулин Руслан NERRA Козина Елена ЭЛКО профи Лазарев Тимофей IMPACT LEGAL Михайлов Александр NERRA Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Седляр Владислав INSIGHT advocates ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 Белозерова Елена ALUMNI Partners Борткевича Виктория Better Chance Бульба Максим SEAMLESS Legal Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Водолагин Сергей Вестсайд Водолагина Наталья Вестсайд Голиков Александр BGP Litigation Джальчинов Джангар Nextons Забродин Владислав CLS Зыков Антон Деловые Решения и Технологии Кабанова Мария SEAMLESS Legal Кондуков Павел BGP Litigation Котова-Смоленская Анна ЮСТ Кузнец Игорь FTL Advisers Кузнецова Наталья Деловые Решения и Технологии Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Кукла Мария FTL Advisers Маковкин Василий Б1 – Консалт Мартиросян Гайк Quattor Advisory Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Нарышева Ирина Kept Нестеренко Алексей ФБК Legal Пацева Наталья FTL Advisers Руднев Антон Kept Цхакая Нато Asari Legal Band 2 Патапкина Дарья «РосКо — Консалтинг и аудит» Пригода Яна VERBA LEGAL Руднев Антон Kept Савон Анна Quattor Advisory Сидоров Дмитрий ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Смоловая Екатерина CLS Стрельниченко Анна Quattor Advisory Черленяк Роман ЮСТ Чуманова Мария FTL Advisers Шаматонов Антон MAGENTA Legal ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО Band 1 Акчурина Галина Kept Алексахина Раиса Технологии Доверия Аронов Алексей Denuo Борисичев Антон BIRCH Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Васильев Сергей Denuo Васютин Руслан Denuo Водолагин Сергей Вестсайд Вознесенский Николай ALUMNI Partners Вольфус Евгения Kept Джальчинов Джангар Nextons Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ Касьяненко Ксения Регионсервис Кирильченко Александр BGP Litigation Косов Александр Пепеляев Групп Кулаков Андрей Versus.legal Невеева Татьяна VERBA LEGAL Орлова Надежда Orlova\Ermolenko Панов Александр VERBA LEGAL Руденко Денис РИ-консалтинг Сизов Алексей Бюро адвокатов «Де-юре» Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Цхакая Нато Asari Legal Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт Band 2 Валежников Станислав Центральный округ Васильев Александр Деловые Решения и Технологии Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги Грачев Андрей BIRCH Гюльбасаров Эдуард ФБК Legal Дианов Виталий ALUMNI Partners Елисанова Инна TAXOLOGY Елистратов Артем VERBA LEGAL Зайнигабдинов Александр China Window Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кондуков Павел BGP Litigation Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners Лузиньян Константин Denuo Просвирин Дмитрий Центральный округ Рудяков Александр VERBA LEGAL Сафарян Гайк SL Legal Ситдыков Искандер LEXORA Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Смоловая Екатерина CLS Смурова Юлия SL Legal Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Чикин Владимир Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Шаматонов Антон MAGENTA Legal ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО/ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ Band 1 Аристова Наталья Б1 – Консалт Барболин Владимир Better Chance Белых Федор ELWI Бинашев Искандер ALUMNI Partners Борткевича Виктория Better Chance Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ Галин Ян Better Chance Глухов Евгений Denuo Долгов Александр VERBA LEGAL Качкин Денис Качкин и Партнеры Килинкаров Владимир Nextons Корнев Михаил Линия Права Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Литовкин Константин Б1 – Консалт Локтионов Михаил Stonebridge Legal Омельченко Элла Better Chance Откина Анна Denuo Подшивалов Данил Versus.legal Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ситников Александр VEGAS LEX Сотников Игорь ELWI Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Чернова Валерия ELWI Чумаченко Игорь VEGAS LEX Band 2 Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Белоусова Олеся P&P Unity Блинов Сергей ELWI Гавриков Евгений RSP Partners Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги Долгов Александр VERBA LEGAL Зусман Евгения You & Partners Иванов Дмитрий Юков и партнеры Карпунин Павел CLS Котова-Смоленская Анна ЮСТ Курбанов Тимур BLF Partners Любимов Сергей LEVEL Legal Services Макаревич Константин VERBA LEGAL Панин Вадим Better Chance Персиянцева Анна CLS Скрипников Илья Дякин, Горцунян и Партнеры Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Туктаров Юрий Lecap Хитяник Олеся Kept Шахназарова Инга Технологии Доверия ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА Band 1 Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Афонин Александр Афонин Божор и партнеры Базаров Дмитрий BGP Litigation Божор Михаил Афонин Божор и партнеры Болдинова Екатерина Five Stones Consulting Гуриева Юлия Seven Hills Legal Гусев Антон Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Емелин Антон Аронов и партнеры Ермолина Дарья Ermolina & Partners Загребина Дарья Marillion Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Зеленин Андрей Lidings Кислов Сергей Kislov.law Клименко Сергей Firm One Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ Ломакин Сергей Melling, Voitishkin & Partners Маковкин Василий Б1 – Консалт Малахов Борис Lidings Мурадов Марат Nextons Панов Александр VERBA LEGAL Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services Ситдыков Искандер LEXORA Трусов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Тюпа Всеволод SL Legal Шолохов Михаил Ermolina & Partners Band 2 Базурин Глеб VK Partners Безрукова Ольга RSP International Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии Бульба Максим SEAMLESS Legal Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС» Вознесенский Николай ALUMNI Partners Данилова Эльвира Marillion Джафаров Евгений Клифф Захаров Григорий Orchards Зуйков Сергей Зуйков и партнеры Илюшина Надежда ALUMNI Partners Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры» Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт Львова Елена Firm One Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law Михайлов Алексей BFL | PATENTUS Мойсеенко Артем Технологии Доверия Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ» Саликов Максим UNIO law firm Третьякова Екатерина VERBA LEGAL Фурсова Елизавета Lidings ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Band 1 Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ Аристова Наталья Б1 – Консалт Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Володин Никита Б-152 Головацкий Роман Denuo Дмитриев Артем Comply Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Зубарев Леонид SL Legal Крохалев Сергей Melling, Voitishkin & Partners Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Курбанов Шермет SL Legal Лагутин Максим Б-152 Маковкин Василий Б1 – Консалт Медведев Сергей Городисский и Партнеры Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Осташенко Мария АЛРУД Панов Александр VERBA LEGAL Петровец Ксения BIRCH Сайганов Сергей Comply Лукаш Денис Lukash & Partners Соседкин Денис Denuo Трусов Александр Melling, Voitishkin & Partners Шаклеин Денис Б1 – Консалт Шиткин Андрей Denuo Шолохов Михаил Ermolina & Partners Band 2 Абузов Артур AB Lawyers Белков Иван Alphabet Божор Михаил Афонин Божор и партнеры Быстров Сергей You & Partners Голованова Ирина Иванян и партнеры Гуриева Юлия Seven Hills Legal Просвирин Дмитрий Центральный округ Кириллов Дмитрий Lidings Ковалев Вадим CLS Колобова Карина VERBA LEGAL Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Мырсина Анастасия VERBA LEGAL Папкин Василий Иванян и партнеры Солодовников Николай Firm One Трошихина Мария Право Просто Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега» Хайрюзов Вячеслав Arno Legal Ярко Илана Право Просто ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность» Али Максим Comply Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Борисов Кирилл ООО «ППФ «ЮС» Волков Максим BFL | PATENTUS Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дарков Алексей VERBA LEGAL Ермолина Дарья Ermolina & Partners Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС» Зуйков Сергей Зуйков и партнеры Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner Кольцова Татьяна ООО «ППФ «ЮС» Ловцова Мария ООО «ППФ «ЮС» Лукьянова Людмила Forward Legal Малахов Борис Lidings Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS Михайлов Алексей BFL | PATENTUS Осташенко Мария АЛРУД Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ» Слепенков Александр ООО «ППФ «ЮС» Стукалова Вера ООО «ППФ «ЮС» Трусова Елена ALUMNI Partners Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners Шаматонов Антон MAGENTA Legal Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС» Band 2 Афонин Александр Афонин Божор и партнеры Безрукова Ольга RSP International Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры Воеводин Денис Nextons Гафуров Руслан Nevsky IP Law Гревцова Анна Semenov & Pevzner Дудко Анастасия BGP Litigation Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Калужский Виктор CLS Кривоногов Антон Институт Инноваций и Права Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Маркин Дмитрий АО «Реестр-Консалтинг» Молчанова Анна K&P.Group Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Прохоров Владислав Совет Лигал Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner Семченко Никита Nevsky IP Law Ситников Глеб Юрлов и партнеры Скворцова Ангелина Nevsky IP Law Тараданкина Анастасия Delcredere Уваркин Геннадий Правовое бюро «Омега» Чурбакова Татьяна Semenov & Pevzner Шицле Ярослав Рустам Курмаев и партнеры ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 Александров Евгений Городисский и Партнеры Берлина Анна VERBA LEGAL Бирюлин Владимир Городисский и Партнеры Воеводин Денис Nextons Горячев Илья Городисский и Партнеры Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ» Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дарков Алексей VERBA LEGAL Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners Дудко Анастасия BGP Litigation Климина Ксения Versus.legal Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ» Кратюк Алексей Городисский и Партнеры Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS Медведев Сергей Городисский и Партнеры Назина Елена Городисский и Партнеры Наталия Наумова BFL | PATENTUS Осташенко Мария АЛРУД Пилюгина Вироника LEVEL Legal Services Робинов Алексей «ВАШ ПАТЕНТ» Романов Борис АБ Вертикаль Садовский Павел Адвокатское Бюро ЕПАМ Трусова Елена ALUMNI Partners Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners Band 2 Аринчева Елена Зуйков и партнеры Ароникова Мария Semenov & Pevzner Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры Борзило Евгения Рустам Курмаев и партнеры Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Вилесов Александр ООО «ППФ «ЮС» Волков Максим BFL | PATENTUS Головацкий Роман Denuo Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Дмитриев Артем Comply Ермолина Дарья Ermolina & Partners Захарова Олеся ООО «ППФ «ЮС» Зуйков Сергей Зуйков и партнеры Лебедев Виталий Ermolina & Partners Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Маргулис Роман ASB Consulting Group Мкртчян Кристина Юридическая компания «ЭБР» Наумов Виктор Firm One Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Орлова Валентина Пепеляев Групп Суворов Константин Косенков и Суворов Тараданкина Анастасия Delcredere Тиллинг Екатерина BIRCH Хайрюзов Вячеслав Arno Legal Band 3 Али Максим Comply Буренкова Юлия Semenov & Pevzner Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Котова-Смоленская Анна ЮСТ Лисовская Людмила Зуйков и партнеры Лысенко Лариса BKMP LEGAL Мусаелян Карен Патент Лаб Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Пурцеладзе Елена ООО «ППФ «ЮС» Пчелинцев Георгий Firm One Резникова Ирина Гардиум Слемцева Римма BFL | PATENTUS Щелкунова Елена ООО «ППФ «ЮС» ИСКУССТВО Band 1 Алембаев Илья Versus.legal Беседин Анатолий ЭЛКО профи Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Городисская Елена Андрей Городисский и партнеры Горячев Илья Городисский и Партнеры Григорьева Анна «ВАШ ПАТЕНТ» Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дроздов Андрей Аснис и партнеры Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Запольский Игорь АБ Вертикаль Зуев Василий Интеллектуальный капитал Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner Козина Елена ЭЛКО профи Костин Павел «ВАШ ПАТЕНТ» Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Микони Татьяна АБ Вертикаль Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law Мусаелян Карен Патент Лаб Пилипенко Юрий ЮСТ Скворцова Ангелина Nevsky IP Law Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners Станковский Виктор Городисский и Партнеры Тарасова Элина Интеллектуальный капитал Черленяк Роман ЮСТ Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ КОМПЛАЕНС Band 1 Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Аристова Наталья Б1 – Консалт Астафьев Константин КИАП Бадретдинова Лилия Asari Legal Белых Федор ELWI Большаков Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners Дикко Геладжо Б1 – Консалт Дмитриев Артем Comply Добрынин Константин Pen & Paper Дьяченко Сергей Stonebridge Legal Зайцев Роман Nextons Захаров Герман АЛРУД Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd Ковригин Глеб LEVEL Legal Services Константинова Анастасия Asari Legal Маковкин Василий Б1 – Консалт Паушкина Юлия КИАП Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Суворов Михаил White Square Фролова Мария Б1 – Консалт Хаминский Роман LEVEL Legal Services Цхакая Нато Asari Legal Шмакова Ольга Дякин, Горцунян и Партнеры Band 2 Аврашков Максим Maxima Legal Белков Иван Alphabet Братищева Алина Казаков и партнеры Водолагин Сергей Вестсайд Водолагина Наталья Вестсайд Гревцов Сергей Бартолиус Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дейнега Никита Maxima Legal Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии Кузнец Игорь FTL Advisers Кукла Мария FTL Advisers Литвинова Ксения Firm One Мазур Владислав Denuo Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Пацева Наталья FTL Advisers Перелехова Инна IPN Partners Пушкарская Наталья IPN Partners Рохлин Артур Инфралекс Рябинин Андрей Delcredere Самарский Марат VERBA LEGAL Солодовников Николай Firm One Тараданкина Анастасия Delcredere Хейзе Юрий Emet Law Firm Чуманова Мария FTL Advisers КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ Band 1 Бачинская Алена АБ Вертикаль Войтишкин Сергей Melling, Voitishkin & Partners Гаджиев Григорий Orion Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Данилов Станислав Pen & Paper Дедова Екатерина ALUMNI Partners Жамбалнимбуев Булат Nextons Захарько Алексей Nextons Зеленский Евгений Orion Касаткина Наталья АБ Вертикаль Краснихин Аркадий Адвокатское Бюро ЕПАМ Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Лузиньян Константин Denuo Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Машковцев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ Олефир Константин Orion Остапец Игорь Asari Legal Позин Дмитрий Stonebridge Legal Рудомино Василий АЛРУД Тимонов Михаил BIRCH Филиппенко Андрей Forward Legal Хуажев Олег VERBA LEGAL Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Антонян Игорь Denuo Ахмедов Салимхан STREAM Баева Мария LEVEL Legal Services Байрамов Тимур ELWI Иванян Христофор Иванян и партнеры Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Кузнецов Александр VERBA LEGAL Кукин Артем Инфралекс Левинсон Максим ЛГС Юридические Услуги Лукьянова Татьяна ASB Consulting Group Любимов Сергей LEVEL Legal Services Мазилин Игорь INGVARR Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Оганов Арташес SL Legal Панченков Антон ALUMNI Partners Прудентов Роман Stonebridge Legal Рудяков Александр VERBA LEGAL Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma) Ситников Антон BIRCH Сорокина Ольга O2 Consulting Суворов Михаил White Square Унароков Тимур BGP Litigation Юров Денис Delcredere Ясько Ольга Kept Band 3 Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Зайнигабдинов Александр China Window Литовкин Константин Б1 – Консалт Конюшкевич Вадим VK Partners Тамаев Артем Better Chance Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Базурин Глеб VK Partners Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры» Белков Иван Alphabet Просвирин Дмитрий Центральный округ Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг» Агабалян Марат Delcredere Дарбаков Тамрин UCL Пекарская Лариса NERRA КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ Band 1 Байрамкулов Алан PB Legal Байрамов Тимур ELWI Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Дьяченко Сергей Stonebridge Legal Жарский Андрей АЛРУД Зеленский Евгений Orion Исаев Олег Дякин, Горцунян и Партнеры Клещев Александр АЛРУД Константинова Анастасия Asari Legal Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Локтионов Михаил Stonebridge Legal Панин Александр PB Legal Панов Александр VERBA LEGAL Позин Дмитрий Stonebridge Legal Пушкарская Наталья IPN Partners Рудяков Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Скворцов Владислав VERBA LEGAL Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Сотников Игорь ELWI Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Трахтенберг Сергей Nextons Унароков Тимур BGP Litigation Чернова Валерия ELWI Band 2 Вильке Наталья SCHNEIDER GROUP Демиденко Дмитрий Skif Consulting Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги Титов Александр SCHNEIDER GROUP Чеботарева Ирина Московская коллегия адвокатов «ГРАД» МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ Band 1 Алехин Сергей ELWI Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Бабичев Юрий ALUMNI Partners Башмаков Юрий ELWI Войнова Варвара Asari Legal Вунукайнен Вадим Дякин, Горцунян и Партнеры Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Гасанов Магомед АЛРУД Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дудко Алексей LEVEL Legal Services Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Зыков Роман Mansors Кайсин Дмитрий Asari Legal Карандасов Станислав Asari Legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Мельников Владимир Orion Невеева Татьяна VERBA LEGAL Ращевский Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ Рыбалкин Илья Asari Legal Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Хвалей Владимир Mansors Хретинин Александр Orion Шехади Пол Asari Legal Band 2 Белых Федор ELWI Галин Ян Better Chance Горленко Андрей Иванян и партнеры Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Зайцев Роман Nextons Иванов Михаил Firm One Иванян Христофор Иванян и партнеры Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин Кондратьева Эльмира Forward Legal Кузьмин Максим BGP Litigation Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Купцов Дмитрий АЛРУД Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Никифоров Илья Адвокатское Бюро ЕПАМ Панин Вадим Better Chance Проскурнов Ратмир UCL Розеева Анастасия White Square Султанов Степан КИАП Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Таланов Владимир Адвокатское бюро ЕПАМ Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА» Шурыгин Александр INGVARR Юрьев Сергей SEAMLESS Legal МОРСКОЕ ПРАВО Band 1 Дедова Мария Orion Карчемов Алексей Адвокатское Бюро ЕПАМ Кислов Сергей Kislov.law Королев Евгений White Square Краснова Мария КИАП Краснокутский Константин NAVICUS Ламзин Филипп Denuo Откина Анна Denuo Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина» Путря Константин NAVICUS Риков Владислав BGP Litigation Савина Ольга SAVINA LEGAL Турцев Вадим Orion НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ Band 1 Акчурина Галина Kept Артюх Алексей TAXOLOGY Барский Дмитрий Intana Бегунов Михаил Tax Compliance Бондарева Евгения Деловые Решения и Технологии Гин Кира Гин и партнеры Голиков Александр BGP Litigation Джальчинов Джангар Nextons Заинчуковская Евгения VERBA LEGAL Зуйков Андрей Архитектура Права Зыков Антон Деловые Решения и Технологии Иванилова Надежда Каминский, Иванов и Партнёры Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Книженцев Дмитрий Б1 – Консалт Констандина Елена Рустам Курмаев и партнеры Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры Нестеренко Алексей ФБК Legal Панов Александр VERBA LEGAL Пепеляев Сергей Пепеляев Групп Семенов Сергей TAXOLOGY Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Сомов Леонид TAXOLOGY Старженецкая Любовь TAXOLOGY Степанов Антон Kept Чижов Александр Б1 – Консалт Band 2 Акчурина Галия Бюро налоговых споров Белов Иван Бартолиус Березина Анна Бюро налоговых споров Болдинова Екатерина Five Stones Consulting Бородин Сергей Бородин и Партнеры Гин Александрина Гин и партнеры Диянов Александр Налоговый бутик ADWIN Ерасов Александр Косенков и Суворов Кузнецова Екатерина Правовые и Бухгалтерские Услуги Лучкина Евгения Бюро налоговых споров Понамарев Олег DS LAW Попова Оксана ЛЕГИКОН-ПРАВО Родионова Алина R&M Defence Шаховцева Наталия Бюро налоговых споров Шашков Валерий ЛЕГИКОН-ПРАВО НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Band 1 Акчурина Галина Kept Алексеев Максим АЛРУД Алещев Илья АТ Юридическая фирма Андрейкин Павел INSIGHT advocates Баханец Роман Orion Бегунов Михаил Tax Compliance Владимиров Максим Arno Legal Джальчинов Джангар Nextons Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Зуйков Андрей Архитектура Права Ильин Вадим Б1 – Консалт Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Калинина Александра Деловые Решения и Технологии Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры Маргулис Роман ASB Consulting Group Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре» Моисеев Валентин Андрей Городисский и партнеры Нестеренко Алексей ФБК Legal Нистратов Григорий Forward Legal Панов Александр VERBA LEGAL Семенов Сергей TAXOLOGY Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт Band 2 Болдинова Екатерина Five Stones Consulting Гаренко Алексей Key Consulting Group Грачев Андрей BIRCH Данелян Арсен Emet Law Firm Дергачев Семен Alphabet Доровских Владислав White Square Завьялова Юлия FTL Advisers Каминский Владислав Каминский, Иванов и Партнёры Канишевская Виктория K&P.Group Колотов Сергей Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Литвинова Ксения Firm One Можаровский Виталий ALUMNI Partners Овчинников Владислав Совет Лигал Омельченко Мария TAXBURO Пацева Наталья FTL Advisers Перелехова Инна IPN Partners Проскурнов Ратмир UCL Пушкарская Наталья IPN Partners Родионова Алина R&M Defence Самсонов Павел КОМ-ЮНИТИ Синицына Анна ФЭО Смоловая Екатерина CLS Тимофеев Евгений Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Щаденко Сергей Юридическая компания «ЭБР» Эйюбов Джавид КСК ГРУПП Band 3 Афанасьева Анна SCHNEIDER GROUP Барский Дмитрий Intana Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Венедиктов Игорь Denuo Герасимов Сергей ALPINE Group Гин Александрина Гин и партнеры Гин Кира Гин и партнеры Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Григорьев Александр STREAM Гуськов Александр Guskov & Associates Дейнега Никита Maxima Legal Зайнигабдинов Александр China Window Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Иккерт Павел Иккерт и партнеры Кабанова Мария SEAMLESS Legal Назаркин Сергей NSV Consulting Понамарев Олег DS LAW Ровинский Максим Юков и партнеры Рудоманов Николай Некрасов, Рудоманов и партнеры Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО Силюк Инесса DS LAW Смурова Юлия SL Legal Субочева Ирина Клифф Фролова Мария Б1 – Консалт Чумаков Андрей LCH Legal ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ Band 1 Агабалян Марат Delcredere Байрамов Тимур ELWI Белых Федор ELWI Гаджиев Григорий Orion Геда Александр Asari Legal Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре» Дудко Алексей LEVEL Legal Services Дьяченко Сергей Stonebridge Legal Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Зиборова Мария Orion Казанцев Михаил Адвокатское Бюро ЕПАМ Кизилова Яна Регионсервис Константинова Анастасия Asari Legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги Локтионов Михаил Stonebridge Legal Нарышева Ирина Kept Невеева Татьяна VERBA LEGAL Позин Дмитрий Stonebridge Legal Рыбалкин Илья Asari Legal Рябинин Андрей Delcredere Ситников Антон BIRCH Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Тамаев Артем Better Chance Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Band 2 Аврашков Максим Maxima Legal Акимова Ирина BGP Litigation Арабова Тахмина Бартолиус Аристова Наталья Б1 – Консалт Голиков Александр BGP Litigation Дейнега Никита Maxima Legal Демина Наталья Maxima Legal Клеточкин Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Козьяков Алексей Иванян и партнеры Королев Евгений White Square Кузнецов Анатолий Бартолиус Мазилин Игорь INGVARR Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Орлова Юлия Деловые Решения и Технологии Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры Розеева Анастасия White Square Ситников Александр VEGAS LEX Суворов Михаил White Square Тихонова Валерия VEGAS LEX Ульянов Виталий Бартолиус Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Шурыгин Александр INGVARR Щелкалин Сергей Деловые Решения и Технологии ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Band 1 Бачинская Алена АБ Вертикаль Белых Федор ELWI Буйко Олег VERBA LEGAL Бульба Максим SEAMLESS Legal Веселов Иван ALUMNI Partners Высоцких Сергей АБ Вертикаль Гаврилов Александр BIRCH Гаджиев Григорий Orion Геда Александр Asari Legal Джальчинов Джангар Nextons Дудко Алексей LEVEL Legal Services Зайцев Роман Nextons Захаров Григорий Orchards Крайнов Максим Orion Кузьмин Максим BGP Litigation Кулик Ярослав Kulik & Partners Law.Economics Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Мелешенко Иван Asari Legal Невеева Татьяна VERBA LEGAL Панов Александр VERBA LEGAL Порфирьев Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ Учитель Сергей Pen & Paper Хуажев Олег VERBA LEGAL Юрьев Сергей SEAMLESS Legal Band 2 Алембаев Илья Versus.legal Арбузов Александр АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Аристова Наталья Б1 – Консалт Бабичев Юрий ALUMNI Partners Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Климина Ксения Versus.legal Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Кулаков Андрей Versus.legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры Литвинов Денис Land Law Firm Мотрич Михаил Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Павловский Александр A.T.Legal Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Рохлин Артур Инфралекс Рудяков Александр VERBA LEGAL Семенихина Дарья Иванян и партнеры Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Смоловая Екатерина CLS Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Тараданкина Анастасия Delcredere Хлыстов Михаил АЛЬТХАУС (ALTHAUS) РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ Band 1 Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Белых Федор ELWI Вячеславов Федор Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Гасанов Магомед АЛРУД Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дудко Алексей LEVEL Legal Services Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Иванян Христофор Иванян и партнеры Кайсин Дмитрий Asari Legal Карандасов Станислав Asari Legal Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Купцов Дмитрий АЛРУД Кучер Алёна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners Мельников Владимир Orion Наджарова Гаянэ Asari Legal Невеева Татьяна VERBA LEGAL Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Ращевский Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Рыбалкин Илья Asari Legal Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Хвалей Владимир Mansors Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors Band 2 Альхадхрами Кхалед UCL Бабичев Юрий ALUMNI Partners Байрамкулов Алан PB Legal Горленко Андрей Иванян и партнеры Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Зайцев Роман Nextons Зубарев Леонид SL Legal Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Кузьмин Максим BGP Litigation Левичев Сергей UCL Панин Александр PB Legal Проскурнов Ратмир UCL Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Розеева Анастасия White Square Сотников Игорь ELWI Суворов Михаил White Square Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Тимчук Андрей Delcredere Увачев Вячеслав Юков и партнеры Черненко Дмитрий DT Legal РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Антонов Артем Melling, Voitishkin & Partners Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Буйко Олег VERBA LEGAL Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ Жолобова Анна Регионсервис Кайсин Дмитрий Asari Legal Карпенко Алексей Forward Legal Колерова Наталья АБ Вертикаль Купцов Дмитрий АЛРУД Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры Лазарев Александр Asari Legal Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Панов Александр VERBA LEGAL Петрачков Сергей АЛРУД Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ Тимчук Андрей Delcredere Учитель Сергей Pen & Paper Файзрахманов Карим Forward Legal Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Юров Денис Delcredere Band 2 Белых Федор ELWI Байрамкулов Алан PB Legal Веселов Иван ALUMNI Partners Гасанов Магомед АЛРУД Демченко Антон Delcredere Евдокимов Александр ЮСТ Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Ковалева Елена Legal Principles Колотилов Олег Кульков, Колотилов и Покрышкин Кукин Артем Инфралекс Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Лим Денис Artegra Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL Наумов Алексей Delcredere Панин Александр PB Legal Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин Раудин Василий ЮСТ Рохлин Артур Инфралекс Савосько Сергей Delcredere Тараданкина Анастасия Delcredere Титов Николай A.T.Legal Трофимов Василий ProLegals Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Ульянов Виталий Бартолиус РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 Алембаев Илья Versus.legal Гладышева Елена РИ-консалтинг Голенев Вячеслав Адвокаты: Голенев и Партнёры Губайдулин Руслан NERRA Дарчиев Сослан KDZ&partners Дергачев Семен Alphabet Захаров Григорий Orchards Канишевская Виктория K&P.Group Кислов Сергей Kislov.law Клементьев Евгений STREAM Козина Елена ЭЛКО профи Костоваров Алексей Линия Права Кочетов Владимир K&P.Group Литвинов Денис Land Law Firm Малинин Антон Гуричев, Малинин и партнеры Михайлов Александр NERRA Озерский Игорь K&P.Group Петрова Юлия INSIGHT advocates Савченко Даниил BFL | Арбитраж.ру Стешенцев Александр BFL | Арбитраж.ру Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Чепуренко Дмитрий Линия Права Черкасов Денис BFL | Арбитраж.ру Четвергов Алексей K&P.Group Band 2 Алимирзоев Сергей АТ Юридическая фирма Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Гузей Степан Lidings Егоров Сергей ЕМПП Зеленин Андрей Lidings Калинина Мария DS LAW Косенков Денис Косенков и Суворов Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры Малинская Римма Косенков и Суворов Мовсесян Елена МКА «Мовсесян и партнеры» Мусийко Мария ЛЕГИКОН-ПРАВО Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Пешкова Евгения STREAM Попелюк Александр Lidings Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Свинцов Александр AKS Legal Ситников Александр VEGAS LEX Ситников Дмитрий ПромКонсалтИнвест Спиридонова Мария Легес Бюро Степкин Михаил Надмитов, Иванов и партнеры Тихонова Вера Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Трещев Сергей RSP International Фокеев Артем Юридическое бюро «ОЛИМП» Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес Юрьев Сергей SEAMLESS Legal РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ Band 1 Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Бачинская Алена АБ Вертикаль Беседин Анатолий ЭЛКО профи Буйко Олег VERBA LEGAL Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Дораев Мерген ЕМПП Захаров Григорий Orchards Зинченко Валерий Pen & Paper Козина Елена ЭЛКО профи Крутильников Константин АБ Вертикаль Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Мухоморов Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Орлов Андрей Регионсервис Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры Шейкин Олег Forward Legal РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ Band 1 Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры Астафьев Константин КИАП Ахметов Азат Orchards Бачинская Алена АБ Вертикаль Борисова Ксения Аснис и партнеры Буйко Олег VERBA LEGAL Гладышева Елена РИ-консалтинг Демченко Антон Delcredere Дроздов Андрей Аснис и партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Корельский Андрей КИАП Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Литвинов Денис Land Law Firm Наумов Алексей Delcredere Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Панов Александр VERBA LEGAL Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Рихтерман Вера Адвокатское Бюро ЕПАМ Савосько Сергей Delcredere Султанов Степан КИАП Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Чернобель Яна Павел Хлюстов и партнеры Band 2 Агабалян Марат Delcredere Арабова Тахмина Бартолиус Аронов Александр Аронов и партнеры Берлина Анна VERBA LEGAL Быканов Денис Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Голотвин Станислав Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Дарчиев Сослан KDZ&partners Жеребцов Роман VERBA LEGAL И Андрей Бендерский и партнеры Ивушкина Надежда Аснис и партнеры Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma) Корума Кира Аснис и партнеры Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Николаев Алексей ЮрТехКонсалт Новиков Павел ЮрТехКонсалт Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Пешкова Евгения STREAM Розенблат Евгений Аронов и партнеры Романов Михаил Адвокаты и Бизнес Рясина Наталья STREAM Сыренко Виктор VINDER Ульянов Виталий Бартолиус Хасанов Марат АБ «Парадигма» (Paradigma) Шевцова Виктория MKA RUBICON Ясенков Михаил ЮрТехКонсалт Band 3 Абузов Артур AB Lawyers Бабенко Антон Падва и Эпштейн Валежников Станислав Центральный округ Васильева Наталья Бартолиус Венгер Ольга КА «Минушкина и партнеры» Гафуров Руслан Nevsky IP Law Герасимов Павел Падва и Эпштейн Евдокимов Александр ЮСТ Жихарев Евгений Центральный округ Захарова Валерия Адвокатское бюро «МКП» Кислов Сергей Kislov.law Ковалева Елена Legal Principles Ковбель Артем Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР» Колесник Елена Бартолиус Кошечкина Ирина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Мазур Александр ЛЕГИКОН-ПРАВО Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры» Резникова Александра LEXORA Рясина Наталья DS Law Свинцова Кира AKS Legal Спиридонова Мария Легес Бюро Шакин Виталий МКА «ЮрСити» Шакина Виктория МКА «ЮрСити» Шаляпина Людмила Падва и Эпштейн Штыков Дмитрий Падва и Эпштейн РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ Band 1 Гладышева Елена РИ-консалтинг Дроздов Андрей Аснис и партнеры Закарая Русудани Legal Principles Ковалева Елена Legal Principles Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG Band 1 Ароникова Мария Semenov & Pevzner Бачинская Алена АБ Вертикаль Бегунов Михаил Tax Compliance Большаков Евгений Адвокатское бюро ЕПАМ Буренкова Юлия Semenov & Pevzner Волков Максим BFL | PATENTUS Гуриева Юлия Seven Hills Legal Дивина Маргарита Melling, Voitishkin & Partners Захарько Алексей Nextons Ищук Илья КИАП Коваленко Георгий Б1 – Консалт Корельский Андрей КИАП Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры Маковкин Василий Б1 – Консалт Марканов Дмитрий BFL | PATENTUS Марчан Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Матюнин Сергей Лемчик, Крупский и Партнеры Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Панов Александр VERBA LEGAL Пчелинцев Роман Semenov & Pevzner Рихтерман Вера Адвокатское бюро ЕПАМ Соков Владимир Firm One Стоянов Андрей Delcredere Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Шавшина Вильгельмина Б1 – Консалт Band 2 Али Максим Comply Базаров Дмитрий BGP Litigation Баршай Елена Лемчик, Крупский и Партнеры Большакова Анна Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Булгаков Павел BKMP LEGAL Воеводин Денис Nextons Грачев Андрей BIRCH Дмитриев Артем Comply Елисанова Инна TAXOLOGY Захаров Григорий Orchards Иванова Анна BGP Litigation Кабанова Мария SEAMLESS Legal Калинина Александра Деловые Решения и Технологии Ковалева Елена Legal Principles Косенков Денис Косенков и Суворов Лим Денис Artegra Лысенко Лариса BKMP LEGAL Нарышева Ирина Kept Нестеренко Алексей ФБК Legal Рохлин Артур Инфралекс Руденко Денис РИ-консалтинг Ряховский Дмитрий ЛЕГИКОН-ПРАВО Смурова Юлия SL Legal Степанов Антон Kept Суворов Константин Косенков и Суворов РЫНКИ КАПИТАЛОВ Band 1 Аничкин Александр ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Баранов Константин LEVEL Legal Services Боргояков Александр Asari Legal Быховская Ирина Б1 – Консалт Геда Александр Asari Legal Глазунов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ Гоглачев Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Дудко Алексей LEVEL Legal Services Зеленский Евгений Orion Илиев Артур Nextons Кузнецов Александр VERBA LEGAL Кулешов Максим ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Макарова Екатерина White Square Малиновский Михаил Lecap Махалин Иван Lecap Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры Петюков Филипп Nextons Самохвалов Сергей Melling, Voitishkin & Partners Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Сотников Игорь ELWI Суворов Михаил White Square Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры Band 2 Алещев Илья АТ Юридическая фирма Андреев Олег АО «Реестр-Консалтинг» Арутюнян Виктория ФБК Legal Базурин Глеб VK Partners Барейша Илья Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект») Бычков Олег Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект») Глухов Евгений Denuo Григорян Арам Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Егорова Мария Б1 – Консалт Ермакова Эльвира АО «Реестр-Консалтинг» Зеленин Андрей Lidings Иванов Денис ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Ильина Эльвира BGP Litigation Конюшкевич Вадим VK Partners Малинская Римма Косенков и Суворов Мясников Вадим Правовой блок Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Нестеренко Алексей ФБК Legal Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Семенкин Иван Линия Права Сергей Волков ВС Рынки Капитала Смирнов Илья Stellar Intel Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Шаматонов Антон MAGENTA Legal Шаматонова Дарина MAGENTA Legal САНКЦИОННОЕ ПРАВО Band 1 Байрамов Тимур ELWI Батретдинова Лилия Asari Legal Баханец Роман Orion Бычков Александр Melling, Voitishkin & Partners Гаджиев Григорий Orion Горцунян Сурен Дякин, Горцунян и Партнеры Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дудко Алексей LEVEL Legal Services Ефремов Владимир Melling, Voitishkin & Partners Зимин Андрей ELWI Именнов Антон Pen & Paper Константинова Анастасия Asari Legal Кузнеченков Максим Melling, Voitishkin & Partners Литвиненко Константин ЛГС Юридические Услуги Лузиньян Константин Denuo Маловицкий Роман Адвокатское Бюро ЕПАМ Мельников Владимир Orion Микони Татьяна АБ Вертикаль Нумерова Анна Адвокатское Бюро ЕПАМ Панов Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Суворов Михаил White Square Турцев Вадим Orion Хуажев Олег VERBA LEGAL Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Аристова Наталья Б1 – Консалт Борткевича Виктория Better Chance Гаврилов Александр BIRCH Захаров Герман АЛРУД Захаров Григорий Orchards Илюхин Алексей ITSWM Клименко Сергей Firm One Королев Евгений White Square Кузнец Игорь FTL Advisers Кукин Артем Инфралекс Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры» Панин Александр PB Legal Паршак Татьяна ALUMNI Partners Пацева Наталья FTL Advisers Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин Пучков Степан BELGRAVIA LAW Рябинин Андрей Delcredere Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги Тимчук Андрей Delcredere Тихонова Светлана NSV Consulting Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА» Чиркин Дмитрий White Stone Band 3 Арутюнян Виктория ФБК Legal Горшкова Лидия Пепеляев Групп Жаворонков Артем Адвокатское бюро Nordic Star Назаркин Сергей NSV Consulting Рачков Илья Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Band 1 Барышников Павел Адвокатское бюро ЕПАМ Валежников Станислав Центральный округ Глушков Никита АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Гузенко Иван Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Заброцкая Анна Адвокатское бюро Nordic Star Залесов Алексей Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Касьяненко Ксения Регионсервис Кирсанов Павел Регионсервис Коблев Руслан Коблев и партнеры Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Культербаева Асият VERBA LEGAL Маковкин Василий Б1 – Консалт Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL Переладов Андрей Регионсервис Просвирин Дмитрий Центральный округ Рудяков Александр VERBA LEGAL Свинцов Александр AKS Legal Свинцова Кира AKS Legal Серопян Эдгар Инвента Консалтинг Синицына Анна ФЭО Смирнов Игорь АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Сычев Антон МКА «Авангард Права» Чиркин Дмитрий White Stone Яковлева Татьяна VERBA LEGAL Band 2 Абрамов Василий Правовая группа «Интеллектуальная собственность» Барский Дмитрий Intana Бородин Сергей Бородин и Партнеры Бунякин Максим Branan Legal Вадиян Эмиль INGVARR Гаврилов Александр BIRCH Грибкова Юлия Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) Елисанова Инна TAXOLOGY Зайнигабдинов Александр China Window Клещев Александр АЛРУД Климина Ксения Versus.legal Малахов Борис Lidings Назаркин Сергей NSV Consulting Невеева Татьяна VERBA LEGAL Нестеренко Алексей ФБК Legal Озолина Ирина Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Салов Дмитрий RSP Partners Степанищева Ксения Ковалев, Тугуши и партнеры Хмелевский Олег МКА «Авангард Права» Ясько Ольга Kept СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ Band 1 Алексеев Максим АЛРУД Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Зеленая Ольга SZP Law Boutique Корума Кира Аснис и партнеры Кузнец Игорь FTL Advisers Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Кукла Мария FTL Advisers Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Пацева Наталья FTL Advisers Перелехова Инна IPN Partners Пушкарская Наталья IPN Partners Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Тягай Екатерина Pen & Paper Чуманова Мария FTL Advisers СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ Band 1 Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Бокова Наталья Казаков и партнеры Гавриличев Кирилл ГК Лигал Герасимов Сергей ALPINE Group Демина Наталья Maxima Legal Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Запольский Игорь АБ Вертикаль Захарова Марина Asari Legal Корума Кира Аснис и партнеры Кузнецова Ирина Дубровская, Кузнецова и партнеры Кукин Артем Инфралекс Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Мальбин Дмитрий VERBA LEGAL Монастырский Юрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Николаенко Марина Бюро адвокатов «Де-юре» Павлова Галина Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры Павлова Полина Гришин, Павлова и Партнеры Перелехова Инна IPN Partners Пушкарская Наталья IPN Partners Рябченко Филипп БИЭЛ Стукалова Татьяна Регионсервис Тягай Екатерина Pen & Paper Шевцова Виктория МКА RUBICON Штоян Гаяне BGP Litigation Band 2 Артамонова Анна ЕМПП Волкова Марина NSV Consulting Городисский Алексей Андрей Городисский и партнеры Зеленая Ольга SZP Law Boutique Земсков Вячеслав Д.Ямашев и партнеры Зыкова Анастасия Key Consulting Group Кафырова Александра Кафырова и партнеры Мясникова Юлия МКА «Николаев и партнеры» Орешников Даниил ГК Лигал Расторгуева Анастасия ARFEMIDA law firm Рясина Наталья DS LAW Сычева Ольга DS LAW Шакина Виктория МКА «ЮрСити» Шушкевич Дарья K&P.Group Ямашев Дмитрий Д.Ямашев и партнеры СТРАХОВОЕ ПРАВО Band 1 Алексанян Виктория BFL | BENEFIT-Litigation Барский Дмитрий Intana Васильевых Лев Адвокатское Бюро ЕПАМ Еременко Валерий Адвокатское Бюро ЕПАМ Злотя Ольга LCI PARTNER Зубарев Леонид SL Legal Киселев Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Кислов Сергей Kislov.law Краснов Кирилл BFL | BENEFIT-Litigation Краснова Мария КИАП Краснокутский Константин NAVICUS Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Панов Александр VERBA LEGAL Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners Попова Елена Юридическая фирма «Перегрина» Путря Константин NAVICUS Ровинский Максим Юков и партнеры Свинцова Кира AKS Legal Семенкин Иван Линия Права Ягофаров Руслан Ягофаров и Партнеры СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Band 1 Акимова Ирина BGP Litigation Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Алехин Сергей ELWI Бабичев Юрий ALUMNI Partners Белых Федор ELWI Веселов Иван ALUMNI Partners Гладышева Елена РИ-консалтинг Казаков Дмитрий Казаков и партнеры Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Кукин Артем Инфралекс Лактюшин Виталий Бюро адвокатов «Де-юре» Литвинов Денис Land Law Firm Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Медведев Павел Казаков и партнеры Микони Андрей АБ Вертикаль Невеева Татьяна VERBA LEGAL Панов Александр VERBA LEGAL Петрачков Сергей АЛРУД Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Рудомино Василий АЛРУД Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Хамматова Алина АБ Вертикаль Шумилов Сергей ProLegals СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ Band 1 Алембаев Илья Versus.legal Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ Жолобова Анна Регионсервис Зайцев Роман Nextons Иванов Дмитрий Юков и партнеры Каретин Марк Юков и партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Кузин Константин Melling, Voitishkin & Partners Кулаков Андрей Versus.legal Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Литвинов Денис Land Law Firm Литовкин Константин Б1 – Консалт Локтионов Михаил Stonebridge Legal Некрестьянов Дмитрий Качкин и Партнеры Овчинникова Мария Бюро адвокатов «Де-юре» Подшивалов Данил Versus.legal Ровинский Максим Юков и партнеры Рудяков Александр VERBA LEGAL Саськов Кирилл Качкин и Партнеры Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Ульянова Ксения Land Law Firm Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Хамматова Алина АБ Вертикаль Чижов Александр Б1 – Консалт Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Боженова Галина Юридическое бюро 1147 Дейнега Никита Maxima Legal Демина Наталья Maxima Legal Долгов Александр VERBA LEGAL Захаров Григорий Orchards Коневский Алексей Пепеляев Групп Кукин Артем Инфралекс Любимов Сергей LEVEL Legal Services Малинин Василий Рустам Курмаев и партнеры Мельник Евгения Бюро адвокатов «Де-юре» Николаенко Дмитрий Юридическая группа «Пилот» Омельченко Элла Better Chance Откина Анна Denuo Павловский Александр A.T.Legal Прохоров Андрей Юридическое бюро 1147 Раев Дмитрий ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Сирота Артем Sirota & Partners Стенина Наталья Пепеляев Групп Титов Николай A.T.Legal Трахтенберг Сергей Nextons Филановский Леонид Maxima Legal Чернобривцев Юрий ALUMNI Partners Четвериков Максим Юридическая группа «Пилот» Чупрыгин Сергей Иванян и партнеры Шлюнько Светлана Kept ТМТ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ Band 1 Али Максим Comply Бачинская Алена АБ Вертикаль Бегунов Михаил Tax Compliance Вирясов Владислав Asari Legal Гореславская Надия Melling, Voitishkin & Partners Джальчинов Джангар Nextons Дмитриев Артем Comply Долгов Александр VERBA LEGAL Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Зайцев Роман Nextons Захаров Григорий Orchards Зеленский Евгений Orion Ильин Вадим Б1 – Консалт Константинова Анастасия Asari Legal Косовская Ирина Адвокатское Бюро ЕПАМ Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Минеев Константин Дякин, Горцунян и Партнеры Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Панов Александр VERBA LEGAL Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Тимоничев Геннадий Б1 – Консалт Хабаров Денис Melling, Voitishkin & Partners Школун Евгений Asari Legal Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Баханец Роман Orion Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры Гуриева Юлия Seven Hills Legal Ермолина Дарья Ermolina & Partners Зубарев Леонид SL Legal Кабанова Мария SEAMLESS Legal Калиничева Екатерина Semenov & Pevzner Коваленко Георгий Б1 – Консалт Лебедев Виталий Ermolina & Partners Локтионов Михаил Stonebridge Legal Лукьянов Роман Semenov & Pevzner Макарова Екатерина White Square Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мирошниченко Наталья Nevsky IP Law Наумов Виктор Firm One Олефир Константин Orion Рохлин Артур Инфралекс Рыбалкин Илья Asari Legal Сайганов Сергей Comply Семенов Сергей TAXOLOGY Солодовников Николай Firm One Суворов Михаил White Square Тиллинг Екатерина BIRCH Федореев Валерий SL Legal ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА Band 1 Бакуменко Василий Asari Legal Глухов Евгений Denuo Долгов Александр VERBA LEGAL Дудко Анастасия BGP Litigation Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Кайсин Дмитрий Asari Legal Карчемов Алексей Адвокатское бюро ЕПАМ Килинкаров Владимир Nextons Колерова Наталья АБ Вертикаль Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Махонин Юрий Дякин, Горцунян и Партнеры Музыка Максим Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Орлов Андрей Регионсервис Пиров Камран Соколов, Маслов и Партнеры Позин Дмитрий Stonebridge Legal Путря Константин NAVICUS Риков Владислав BGP Litigation Рудяков Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Савина Ольга SAVINA LEGAL Ситникова Екатерина Asari Legal Степаненко Елена ЛГС Юридические Услуги Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Турцев Вадим Orion Band 2 Аванесян Артур Рустам Курмаев и партнеры Акимова Ирина BGP Litigation Базурин Глеб VK Partners Бинашев Искандер ALUMNI Partners Воробьев Юрий Пепеляев Групп Горленко Андрей Иванян и партнеры Захаров Григорий Orchards Зубарев Леонид SL Legal Карпунин Павел CLS Качкин Денис Качкин и Партнеры Кислов Сергей Kislov.law Ковалёв Вадим CLS Конюшкевич Вадим VK Partners Краснова Мария КИАП Краснокутский Константин NAVICUS Курмаев Рустам Рустам Курмаев и партнеры Лебедев Илья АБ «Парадигма» (Paradigma) Маркер Жан-Франсуа SEAMLESS Legal Пепеляев Сергей Пепеляев Групп Пермяков Олег Рустам Курмаев и партнеры Персиянцева Анна CLS Пиров Ифтихар Соколов, Маслов и Партнеры Руднев Антон Kept Русакомский Климент АБ «Парадигма» (Paradigma) Самохвалов Антон КИАП ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО Band 1 Абрамова Марина Андрей Городисский и партнеры Берлина Анна VERBA LEGAL Данелия Георгий SL Legal Дуйко Любовь АБ Вертикаль Егиазарова Маргарита АЛРУД Иванова Анна BGP Litigation Илюшина Надежда ALUMNI Partners Кириллов Дмитрий АБ Вертикаль Кузнецова Виталия Пепеляев Групп Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Мжаванадзе Григорий Melling, Voitishkin & Partners Мохонько Ольга Arno Legal Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Паушкина Юлия КИАП Питиримова Елена Melling, Voitishkin & Partners Присяжнюк Яков Бюро адвокатов «Де-юре» Рыжкова Марина Nextons Степанов Владимир Адвокатское Бюро ЕПАМ Тимонов Михаил BIRCH Урчуков Руслан White Stone Федореев Валерий SL Legal Фурсова Елизавета Lidings Черепанова Елена BBNP Шаклеин Денис Б1 – Консалт Band 2 Абузов Артур AB Lawyers Арутюнян Виктория ФБК Legal Балашова Елена STREAM Бачинская Алена АБ Вертикаль Водолагина Наталья Вестсайд Гаврилова Мария Alphabet Герасимова Александра Orlova\Ermolenko Дученко Ольга Качкин и Партнеры Жеребцов Роман VERBA LEGAL Замятина Юлия АТ Юридическая фирма Карпухин Александр Five Stones Consulting Ключников Максим ALPINE Group Мазур Владислав Denuo Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Минушкина Анна КА «Минушкина и партнеры» Пушкина Наталия ALPINE Group Уэ Кристоф SEAMLESS Legal Шайдуллина Рината ТРУД-ЮРИСТ Швецов Андрей ЮНИКОНСУЛ Шевцова Виктория MKA RUBICON ТУРИЗМ И СПОРТ Band 1 Алексеев Антон Адвокатское Бюро ЕПАМ Долгов Александр VERBA LEGAL Евдокимов Александр ЮСТ Захаров Григорий Orchards Котова-Смоленская Анна ЮСТ Литвинов Денис Land Law Firm Саськов Кирилл Качкин и Партнеры Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Ульянова Ксения Land Law Firm Шолохов Михаил Ermolina & Partners УГОЛОВНОЕ ПРАВО ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 Агапов Владимир Регионсервис Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL Бастраков Андрей Адвокатское бюро ЕПАМ Бородин Сергей Бородин и Партнеры Буканев Алексей LUMEN Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL Данилов Дмитрий Феоктистов и партнеры Долотов Руслан Феоктистов и партнеры Загребельный Сергей Бюро адвокатов «Де-юре» Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры Кузнецов Анатолий Бартолиус Маценко Максим VINDER Михальчик Алексей АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре» Рохлин Артур Инфралекс Савенков Юрий Савенков и партнеры Саенко Антон АБ «Глушков, Саенко и партнёры» Сокиринская Лилия Бюро адвокатов «Де-юре» Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL Тугуши Дмитрий Ковалев, Тугуши и партнеры Феоктистов Вячеслав Феоктистов и партнеры Шульгина Дарья LUMEN Хутов Тимур Коблев и партнеры УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 Агапов Владимир Регионсервис Алешин Владимир АБ Вертикаль Аснис Александр Аснис и партнеры Благоволина Мария Дякин, Горцунян и Партнеры Большаков Артур Большаков, Челышева и партнеры Воронин Роман РИ-консалтинг Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Добрынин Алексей Pen & Paper Забейда Александр Забейда и партнеры Закалюжный Руслан Коблев и партнеры Клювгант Вадим Pen & Paper Коблев Руслан Коблев и партнеры Кожура Руслан Аснис и партнеры Константинова Дарья Забейда и партнеры Кравченко Дмитрий Аснис и партнеры Крутильников Константин АБ Вертикаль Новиков Алексей Criminal Defense Firm Новиков Павел Melling, Voitishkin & Partners Погодин Александр Бюро адвокатов «Де-юре» Протасов Матвей Romanov & Partners Law Firm Романов Сергей Romanov & Partners Law Firm Третьяков Константин Адвокатское Бюро ЕПАМ Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Хлюстов Павел Павел Хлюстов и партнеры Хутов Тимур Коблев и партнеры Band 2 Аронов Александр Аронов и партнеры Артемов Алексей Адвокатское бюро MILL Аскаров Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Гибадуллин Евгений Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Голуб Анна Criminal Defense Firm Горьков Даниил Адвокатское бюро MILL Григориади Дмитрий КИАП Дарчиев Сослан KDZ&partners Дьячков Олег Legal Group NOVATOR Егоров Сергей ЕМПП Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Зорин Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Касаткин Алексей Адвокатское бюро MILL Китсинг Владимир АБ «Китсинг и партнеры» Логинов Анатолий BGP Litigation Матюшенков Сергей STREAM Павлов Роман Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Перетятко Виктор АБ «Китсинг и партнеры» Романов Михаил Адвокаты и Бизнес Романова Татьяна Romanov & Partners Law Firm Солдаткин Дмитрий SZP Law Boutique Сопоцинский Олег Адвокатское бюро MILL Узденский Сергей Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры Челышева Елена Большаков, Челышева и партнеры Шевцова Виктория МКА RUBICON Band 3 Клинков Дмитрий МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры» Корчагин Михаил KDZ&partners Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR Коточигов Владислав Адвокатское бюро «А2» Любимов Филипп Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Маценко Максим VINDER Пахомов Константин МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры» Потапов Алексей K&P.Group Шеляшкова Анастасия Коблев и партнеры Штукатуров Дмитрий Адвокаты и Бизнес ФИНАНСОВОЕ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО Band 1 Аристова Наталья Б1 – Консалт Барболин Владимир Better Chance Белых Федор ELWI Боргояков Александр Asari Legal Гармонин Константин ЛГС Юридические Услуги Геда Александр Asari Legal Глазунов Дмитрий Адвокатское бюро ЕПАМ Дембич Дмитрий Melling, Voitishkin & Partners Захаров Григорий Orchards Ковалев Сергей Ковалев, Тугуши и партнеры Коваленко Георгий Б1 – Консалт Крайнов Максим Orion Красников Антон Сотби Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Курмашев Николай Orion Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Локтионов Михаил Stonebridge Legal Микони Андрей АБ Вертикаль Панов Александр VERBA LEGAL Паршак Татьяна ALUMNI Partners Покрышкин Николай Кульков, Колотилов и Покрышкин Семенихина Дарья Иванян и партнеры Тамаев Артем Better Chance Турцев Вадим Orion Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 Белявцев Владимир A.T.Legal Борткевича Виктория Better Chance Галин Ян Better Chance Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Иванова Юлия ЮКО Кандыба Максим Технологии Доверия Каретин Марк Юков и партнеры Килинкаров Владимир Nextons Кислов Сергей Kislov.law Конюшкевич Вадим VK Partners Королев Евгений White Square Кузнецов Александр VERBA LEGAL Кучер Алена ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Оганов Арташес SL Legal Панин Вадим Better Chance Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners Рябинин Андрей Delcredere Савосько Сергей Delcredere Скворцов Владислав VERBA LEGAL Титов Николай A.T.Legal Увачев Вячеслав Юков и партнеры Удовиченко Кирилл Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Фаттахов Марат VINDER Черненко Дмитрий DT Legal Чубыкина Елена Дякин, Горцунян и Партнеры ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH Band 1 Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Вознесенский Николай ALUMNI Partners Глухов Евгений Denuo Грачев Андрей BIRCH Дедова Екатерина ALUMNI Partners Дмитриев Артем Comply Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Журба Евгений BGP Litigation Каплоухий Матвей ALUMNI Partners Коростелева Наталья Адвокатское Бюро ЕПАМ Курдюмова Александра BGP Litigation Монин Александр Melling, Voitishkin & Partners Носова Дарья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Панов Александр VERBA LEGAL Панченков Антон ALUMNI Partners Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners Позин Дмитрий Stonebridge Legal Рудяков Александр VERBA LEGAL Рыбалкин Илья Asari Legal Сайганов Сергей Comply Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Стоянов Андрей Delcredere Федореев Валерий SL Legal Школун Евгений Asari Legal Band 2 Базурин Глеб VK Partners Барышев Максим Адвокатское Бюро ЕПАМ Божор Михаил Афонин Божор и партнеры Брисов Юрий Digital & Analogue Partners Бычков Роман Бычков, Волгина и партнеры Волгина Анна Бычков, Волгина и партнеры Дульский Олег Афонин Божор и партнеры Захарова Екатерина ASB Consulting Group Зубарев Леонид SL Legal Кицмаришвили Давид Московская коллегия адвокатов «ГРАД» Конюшкевич Вадим VK Partners Косенков Денис Косенков и Суворов Максименко Анна ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Поляков Денис GMT Legal Семенов Сергей TAXOLOGY Смирнова Екатерина Digital & Analogue Partners Смурова Юлия SL Legal Соколова Екатерина Лемчик, Крупский и Партнеры Суворов Константин Косенков и Суворов Тугарин Андрей GMT Legal Урчуков Руслан White Stone Филимонов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Халецкий Михаил Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Харитонова Людмила Зарцын и партнеры Хейзе Юрий Emet Law Firm ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ Band 1 Алексеев Максим АЛРУД Баханец Роман Orion Бегунов Михаил Tax Compliance Гавриличев Кирилл ГК Лигал Герасимов Сергей ALPINE Group Дуйко Любовь АБ Вертикаль Захарова Марина Asari Legal Зимянин Михаил Amond & Smith Ltd Илюхин Алексей ITSWM Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Ключников Максим ALPINE Group Константинова Анастасия Asari Legal Маргулис Роман ASB Consulting Group Микони Татьяна АБ Вертикаль Непомнящий Александр Emet Law Firm Певницкий Сергей Корпус Права Петрова Валентина Бюро адвокатов «Де-юре» Пушкарская Наталья IPN Partners Пушкина Наталия ALPINE Group Рудяков Александр VERBA LEGAL Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Хейзе Юрий Emet Law Firm Хуажев Олег VERBA LEGAL Шевцова Виктория MKA RUBICON Band 2 Алещев Илья АТ Юридическая фирма Аронов Александр Аронов и партнеры Берестень Дмитрий Афонин Божор и партнеры Ганюшин Олег Gate Legal Гладышева Елена РИ-консалтинг Данелян Арсен Emet Law Firm Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Захаров Григорий Orchards Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Камалдинов Виктор Адвокатский кабинет Камалдинова В.В. Кафырова Александра Кафырова и партнеры Ковалева Елена Legal Principles Козина Елена ЭЛКО профи Корума Кира Аснис и партнеры Кравцов Станислав KnP Legal Молостов Николай Clear Case Назаркин Сергей NSV Consulting Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Перелехова Инна IPN Partners Савон Анна Quattor Advisory Суворов Михаил White Square Фролова Мария Б1 – Консалт Цветкова Ольга АБ «БРЕВИА» Шакин Виталий МКА «ЮрСити» Шакина Виктория МКА «ЮрСити» Эйюбов Джавид КСК ГРУПП ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО Band 1 Арабова Тахмина Бартолиус Афанасьев Валерий Baikal Lobridge Белоусова Олеся P&P Unity Бойцова Анастасия Адвокатское Бюро ЕПАМ Горбунов Дмитрий Рустам Курмаев и партнеры Дабижа Станислав Казаков и партнеры Захаров Григорий Orchards Каримов Бобур VERBA LEGAL Кислов Сергей Kislov.law Кузнецов Анатолий Бартолиус Кузнецова Наталья O2 Consulting (О2 Консалтинг) Махалин Иван Lecap Переладов Андрей Регионсервис Помазан Антон Рустам Курмаев и партнеры Рудяков Александр VERBA LEGAL Ситников Александр VEGAS LEX Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Стенина Наталья Пепеляев Групп Юрченко Юлия Пепеляев Групп Ясько Ольга Kept ЭНЕРГЕТИКА Band 1 Агапов Владимир Регионсервис Акимова Ирина BGP Litigation Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Бабичев Юрий ALUMNI Partners Базаров Дмитрий BGP Litigation Буйко Олег VERBA LEGAL Веселов Иван ALUMNI Partners Геда Александр Asari Legal Гитинов Рашид Бюро адвокатов «Де-юре» Дианов Виталий ALUMNI Partners Добшевич Станислав ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры Дякин Дмитрий Дякин, Горцунян и Партнеры Кайсин Дмитрий Asari Legal Каплоухий Матвей ALUMNI Partners Каримов Бобур VERBA LEGAL Кизилова Яна Регионсервис Кузьмин Максим BGP Litigation Кульков Максим Кульков, Колотилов и Покрышкин Рыбалкин Илья Asari Legal Ситников Александр VEGAS LEX Сорокина Ольга O2 Consulting (О2 Консалтинг) Суриков Дмитрий Stonebridge Legal Фролов Алексей Melling, Voitishkin & Partners Хвалей Владимир Mansors Цхакая Нато Asari Legal Band 2 Арабова Тахмина Бартолиус Арутюнян Виктория ФБК Legal Байрамкулов Алан PB Legal Барский Дмитрий Intana Воеводин Денис Nextons Голиков Александр BGP Litigation Гревцов Сергей Бартолиус Гузей Степан Lidings Дергачев Семен Alphabet Зайнигабдинов Александр China Window Иккерт Павел Иккерт и партнеры Илюшина Надежда ALUMNI Partners Кислов Сергей Kislov.law Колодежная Наталия АБ «Парадигма» (Paradigma) Котова-Смоленская Анна ЮСТ Михеева Мария Intana Подшивалов Данил Versus.legal Ульянов Виталий Бартолиус Унароков Тимур BGP Litigation Усталов Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Фидаев Феруз Denuo Хитяник Олеся Kept Цакоев Александр Nextons Шмарко-Кудрявцева Александра Mansors Ясько Ольга Kept GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО Band 1 Белоусова Олеся P&P Unity Быховская Ирина Б1 – Консалт Войтенко Эдуард Baikal Lobridge Грибков Игорь Юридическая компания «ЭБР» Журавлев Александр Юридическая компания «ЭБР» Зусман Евгения You & Partners Клименко Сергей Firm One Ларина Татьяна Firm One Невеева Татьяна VERBA LEGAL Николаев Юрий МКА «Николаев и партнеры» Панасик Юрий Kesarev Панов Александр VERBA LEGAL Рошков Евгений Kesarev Степанов Дмитрий Адвокатское Бюро ЕПАМ Югай Вячеслав VERBA LEGAL Открыть в новом окне

Лучшие юристы: региональный рейтинг Выйти из полноэкранного режима Антимонопольное право Band 1 Возисов Кирилл Contra Legal Firm Кириллов Кирилл Contra Legal Firm Курчук Елена GRATA International Лукин Игорь GRATA International Шулындин Евгений Судебное агентство «Барристер» Банкротство Band 1 Ахметшин Артур Судебное агентство «Барристер» Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ Борисов Максим IMPRAVO Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры Каиров Сослан Митра Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры Насонов Алексей Nasonov&Partners Радзивил Радмила Правый берег Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Севостьянова Юлия Адвокатское Бюро ЕПАМ Уразаев Тимур А2К Лигал Шестаков Денис GRATA International Band 2 Антипенко Никита N.A. Legal Богданова Мария ANT ATTORNEYS Голунов Станислав Enforce Law Company Гончарова Татьяна ЛексПроф Грушко Татьяна Legal to Business Егоров Владимир Западная юридическая компания Елизаров Владимир Сибирская Юридическая Компания Коробов Олег Мейер и партнеры Платова Татьяна Адвокатское бюро «Нортия» Привалов Сергей ССП-Консалт Свистунов Антон Юридический центр «Развитие» Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры Смирнов Семен ЛексПроф Соболевская Людмила Sollars Субачев Роман Гребнева и Партнеры Band 3 Айтнджян Ани Sollars Баринова Вера РАУД Бритвин Богдан Юридический центр «Развитие» Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры Зенкова Татьяна LL.C-Право Кандауров Никита Лобби Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры Левентырь Яна Солнцев и партнеры Метла Анастасия ЮМСЭЙ Лигал Групп Минин Максим Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры Пискунова Юлия Сибирская Юридическая Компания Суднева Юлия Nasonov&Partners Чипчиков Ринат VILEX GROUP Шатилов Илья Лобби Шумская Анна Шумская и Партнеры Внешнеэкономическая деятельность Band 1 Антонов Михаил Аспектум. Афанасьева Валерия Казарновски Групп Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры Бойко Алена Аспектум. Варшавский Владислав Варшавский и партнеры Иванчин Константин Инмар Казаков Игорь Казарновски Групп Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Матина Юлия Казарновски Групп Мирзоев Юрий Митра Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ Талагаева Юлия Forte Tax & Law Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников Хоровский Вячеслав GRATA International Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия» Защита персональных данных Band 1 Кафанов Дмитрий Инмар Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Залуцкая София AG-LEGAL Собко Мария AG-LEGAL Здравоохранение и фармацевтика Band 1 Бородкина Светлана ССП-Консалт Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ Величкова Оксана Величкова и партнеры Иванчин Константин Инмар Кафанов Дмитрий Инмар Крицына Анна GRATA International Левенкова Александра GRATA International Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Привалов Сергей ССП-Консалт Самигуллин Дмитрий GRATA International Теньковская Ирина Юридический Центр Теньковской Интеллектуальная собственность Band 1 Афхазава Дурмишхан Ялилов и Партнеры Байкалов Андрей Sollars Возисов Кирилл Contra Legal Firm Дедков Евгений Дедков и партнеры Дударев Александр ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Дышлюк Максим Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) Землянова Аида Юридический бутик Аиды Земляновой Китушина Алина Юридическая Ассоциация Президент Клюшина Виктория РОКА «СОВЕТНИК» Колесников Андрей Гребнева и Партнеры Македошин Максим AG-LEGAL Самигуллин Дмитрий GRATA International Сокольникова Тамара IQ Technology Солнцев Станислав Солнцев и партнеры Тимошатов Михаил Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW) Band 2 Бейдуллаев Рамиль Совет Лигал Бутенко Светлана Бутенко и партнеры Валентов Дмитрий Contra Legal Firm Кархалёва Татьяна IMPRAVO Кололеева Светлана Дедков и партнеры Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Прокофьева Ангелина МЕДИА-НН Рухтин Николай AG-LEGAL Фахрисламова София Казарновски Групп Корпоративное право / Слияния и поглощения Band 1 Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ Бондаренко Евгения Юсконсалт Гузь Светлана Legal to Business Гущев Игорь Дювернуа Лигал Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ Кабаков Антон Forte Tax & Law Комаров Владимир GRATA International Левенсон Анна Сибирская Юридическая Компания Макаренко Юлия Юридическое партнерство «Курсив» Марткочаков Антон Enforce Law Company Парамонова Татьяна Золотое правило Спасеннов Сергей «Пепеляев Групп» Степанова Евгения РОКА «СОВЕТНИК» Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия» Филина Дарья Legal to Business Band 2 Антюфеева Ирина РОКА «СОВЕТНИК» Епанчинцева Анастасия Dmitrenko Legal Возисов Кирилл Contra Legal Firm Гарден Артем Совет Лигал Григорьева Татьяна Юридическая компания «Эклекс» Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кордешова Евгения Юсконсалт Мильхина Елизавета Солнцев и партнеры Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер» Панфиленко Сергей ССП-Консалт Пастухов Алексей Совет Лигал Савенко Анна Юридическая фирма «ФОКС» Скибина Юлия РОКА «СОВЕТНИК» Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов Пастухов Алексей Совет Лигал Скибина Юлия РОКА «СОВЕТНИК» Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов Налогообложение: налоговое консультирование Band 1 Афанасьева Оксана GRATA International Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ Галияхметов Рустам «Пепеляев Групп» Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Грибов Кирилл Гребнева и Партнеры Григоренко Екатерина ССП-Консалт Золотовская Юлия Гребнева и Партнеры Ильяшенко Мария Курсив, юридическое партнерство Коваленко Юлия Легалайт Маслова Оксана AG-LEGAL Мельников Алексей Адвокатское бюро «Нортия» Михнов Олег ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Овчинников Владислав Совет Лигал Сосновский Сергей «Пепеляев Групп» Ярулина Альфия АНП ЗЕНИТ Band 2 Кузнецов Иван Комплаенс Решения Неволин Даниил Nevolin&Partners Портнов Александр Комплаенс Решения Хисматуллина Дарья А2К Лигал Ященко Герман AG-LEGAL Налогообложение: налоговые споры Band 1 Афанасьева Алена ЛексПроф Ахметов Заурбек Митра Вишнякова Мария Совет Лигал Мирзоев Юрий Митра Огородова Екатерина Войнов, Маслов и партнеры Природные ресурсы Band 1 Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры Иванова Алена GRATA International Коваленко Юлия Легалайт Комаров Владимир GRATA International Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Курчук Елена GRATA International Марткочаков Антон Enforce Law Company Сабитов Тимур Шаймарданов и Сабитов Сосновский Сергей Пепеляев Групп Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Промышленность Band 1 Антонов Михаил Аспектум. Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал Афанасьева Оксана GRATA International Беляков Кирилл Аспектум. Валеева Гузель АНП ЗЕНИТ Гущев Игорь Дювернуа Лигал Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры Карпекин Сергей Сибирская Юридическая Компания Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P Комаров Владимир GRATA International Кочура Максим Золотое правило Лизунова Екатерина LL.C Право Марткочаков Антон Enforce Law Company Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер» Радзивил Радмила Правый берег Band 2 Александров Вячеслав LOYS Бондаренко Евгения Юсконсалт Борисов Максим IMPRAVO Варшавская Владлена Варшавский и партнеры Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры Голунов Станислав Enforce Law Company Догадина Юлия Консультационная группа ТИМ Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кабаков Антон Forte Tax & Law Спасеннов Сергей Пепеляев Групп Легашова Елена Юсланд Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Носков Егор Дювернуа Лигал Шестаков Денис GRATA International Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры Band 3 Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив» Казаков Игорь Казарновски Групп Кололеева Светлана Дедков и партнеры Кольцов Александр А2К Лигал Куревлева Вероника De Novo Praxis Привалов Сергей ССП-Консалт Солнцев Станислав Солнцев и партнеры Степанов Кирилл Команда Степанова Шаймарданов Роберт Шаймарданов и Сабитов Разрешение коммерческих споров Band 1 Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ Ахметов Заурбек Митра Воронцова Анна РОКА «СОВЕТНИК» Гудков Денис Адвокатское бюро «Нортия» Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Иванов Алексей АБ «Правовой статус» Константинова Анастасия Юридическая компания «Эклекс» Легашова Елена Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Кочура Максим Золотое правило Мазур Татьяна Юридическая фирма «АФИНА» Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг» Рвачев Сергей Деметриос Консалт Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры Band 2 Фальковская Ирина FSI - LEGAL Андреев Виктор Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Антонов Денис Гуцу, Жуковский и партнеры Белоножкин Андрей Мейер и партнеры Возисов Кирилл Contra Legal Firm Демьяненко Алина Легалайт Деняков Александр Лобби Маранц Юлия Маранц, Соловьев и Партнеры Матаев Степан Аспект-М Мосин Владимир МОСИН ГРУПП Субечев Роман Гребнева и Партнеры Титкова Дарья ССП-Консалт Утегушев Беслан ЮКАМ Хабибуллин Ильдар А2К Лигал Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Band 3 Аликов Сергей YAHATIN Аракелян Астхик ГК групп Асафова Яна Технологии обжалования Булгару Юрий Юридическая Ассоциация Президент Бухмин Антон Гребнева и Партнеры Городова Екатерина Легалайт Исаков Станислав ССП-Консалт Каиров Сослан Митра Леппа Федор Технологии обжалования Манташян Ани ЮКАМ Митрофанов Александр Юридическая фирма «ОЛИМП» Морозов Михаил Сибирская Юридическая Компания Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры Третинникова Анастасия ССП-Консалт Разрешение споров в судах общей юрисдикции Band 1 Александров Вячеслав LOYS Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал Валеев Ильгиз Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вайлекс» (юридическая компания VILEX GROUP) Васильева Татьяна РОКА «СОВЕТНИК» Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры Дрыга Василий Rezolut Law Firm Ефейкина Ксения YAHATIN Ковалев Евгений Адвокатское бюро KR&P Комиссаров Илья VILEX GROUP Маркарова Юнона Западная юридическая компания Петров Станислав Прецедент Консалтинг Посаженников Максим Шумская и Партнеры Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг» Самарина Ольга Адвокатское бюро KR&P Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс» Band 2 Ахметов Заурбек Митра Белоножкин Андрей Мейер и партнеры Бурикова Юлия Солнцев и партнеры Возисов Кирилл Contra Legal Firm Герман Алена ГК групп Дробь Анастасия Солнцев и партнеры Исупова Софья ЛексПроф Киселева Любовь Прецедент Консалтинг Костиков Мирослав Юридическая фирма «ОЛИМП» Ломакин Дмитрий Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW) Мограбян Марине Лобби Нохрина Екатерина Технологии обжалования Смирнов Антон YAHATIN Урадовских Ирина Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» Чигвинцева Ирина Западная юридическая компания Ритейл и торговля, FMCG Band 1 Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры Филина Дарья Legal 2 Business Афанасьева Наталия Дювернуа Лигал Тарасов Роман Адвокатское бюро «Нортия» Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс» Солнцев Станислав Солнцев и партнеры Талагаева Юлия Forte Tax & Law Субачев Роман Гребнева и Партнеры Кордешова Евгения Юсконсалт Варшавский Владислав Варшавский и партнеры Спасеннов Сергей Пепеляев Групп Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ Дедков Евгений Дедков и партнеры Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Муллануров Айдар Судебное агентство «Барристер» Сельское хозяйство Band 1 Антюфеева Ирина РОКА «Советник» Валеев Ильгиз VILEX GROUP Величкова Оксана Величкова и партнеры Галиаскарова Зульфия АНП ЗЕНИТ Жадан Юлия GRATA International Закиров Эльдар Ялилов и Партнеры Кочура Максим Золотое правило Митин Александр РАУД Радзивил Радмила Правый берег Степанов Игорь GRATA International Семейное и наследственное право Band 1 Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ Величкова Оксана Величкова и партнеры Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг Зуруева Елена Sollars Имханицкий Лев Юридическая Ассоциация Президент Конрат Валерия Юридическая компания «Эклекс» Кутельникова Екатерина Ивановы и Партнеры Перфильева Вероника Адвокатское бюро «Q&A» Селина Алёна Солнцев и партнеры Стафиевская Елена Сибирская Юридическая Компания Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры» Успешный Максим Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» Швед Ксения Ивановы и Партнеры Шевельков Иван Высшая Инстанция Band 2 Бухмин Антон Гребнева и Партнеры Возисов Кирилл Contra Legal Firm Ивонин Андрей ANT ATTORNEYS Мезенцева Екатерина Гребнева и Партнеры Можаровская Арина Шумская и Партнеры Петрановский Илья Vamos Law Firm Скорых Самира Коллегия адвокатов Ленинградской области «ПРО ИН ЛО» (Профессионал в законе) (Коллегия адвокатов PRO IN LAW) Смолина (Бауэр) Дарья Sollars Соболева Кристина Юридическая Ассоциация Президент Хабибуллин Айдар А2К Лигал Строительство и недвижимость Band 1 Антонов Денис АНП ЗЕНИТ Багаутдинов Ильдар Гуцу, Жуковский и партнеры Волков Максим Nasonov&Partners Гузь Светлана Legal 2 Business Гурченко Евгений Адвокатское Бюро ЕПАМ Гуцу Константин Гуцу, Жуковский и партнеры Долотин Ренат АНП ЗЕНИТ Завацкая Евгения Прецедент Консалтинг Закорко Елена Юридическая фирма «ОЛИМП» Захаров Дмитрий Sollars Комиссаров Илья VILEX GROUP Корнилов Анатолий Гуцу, Жуковский и партнеры Крестьянцева Елена «Пепеляев Групп» Куревлева Вероника De Novo Praxis Лизунова Екатерина LL.C Право Свашенко Александр Адвокатское Бюро ЕПАМ Band 2 Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Науменко Лариса ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Посаженников Максим Шумская и партнеры Семин Павел Гуцу, Жуковский и партнеры Склярова Виктория VOSTERA Сосновский Сергей Пепеляев Групп Степанов Игорь GRATA International Стороженко Ольга Западная юридическая компания Токмакова Марина Дювернуа Лигал Филина Дарья Legal 2 Business Черепнов Михаил Тимофеев/Черепнов/Калашников Шестаков Денис GRATA International Ялилов Айнур Ялилов и Партнеры Band 2 Афанасьева Оксана GRATA International Беглова Гульнара Ялилов и Партнеры Бородкина Светлана ССП-Консалт Воронцова Анна РОКА «Советник» Дрыга Василий Rezolut Law Firm Егоров Владимир Западная юридическая компания Макаренко Юлия Юридическое агентство «Курсив» Миронов Виктор Консультационная группа ТИМ Петров Станислав Прецедент Консалтинг Проводин Иван Деметриос Консалт Рвачев Сергей Деметриос Консалт Терюхова Валерия Nasonov&Partners Тимофеев Олег Тимофеев/Черепнов/Калашников Хабибуллин Ильдар А2К Лигал Швайка Артем Юридическая компания «Эклекс» TMT Band 1 Абянов Рамис АНП ЗЕНИТ Дедков Евгений Дедков и партнеры Дмитренко Артем Dmitrenko Legal Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры Иванов Алексей АБ «Правовой статус» Кархалева Татьяна IMPRAVO Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Левенкова Александра GRATA International Маслов Александр Войнов, Маслов и партнеры Насонов Алексей Nasonov&Partners Петрова Дарья ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Самигуллин Дмитрий GRATA International Сергеева Софья Гуцу, Жуковский и партнеры Сокольникова Тамара IQ Technology Титкова Дарья ССП-Консалт Транспорт и логистика Band 1 Андреев Виктор Юсланд Богданова Мария ANT ATTORNEYS Варшавский Владислав Варшавский и партнеры Герман Михаил IMPRAVO Демьяненко Алина Легалайт Иванчин Константин Инмар Макарова Инна GRATA International Соловьев Александр Маранц, Соловьев и Партнеры Трофимов Илья Консультационная группа ТИМ Чурсина Анастасия Адвокатское бюро «Нортия» Трудовое и миграционное право Band 1 Агаева Елена Адвокатское Бюро ЕПАМ Беляков Кирилл Аспектум. Возисов Кирилл Contra Legal Firm Питунова Ирина Тимофеев/Черепнов/Калашников Шестаков Владислав Юридическая Ассоциация Президент Уголовное право Band 1 Антоненко Илья Адвокатское бюро «Q&A» Батманов Станислав РОКА «СОВЕТНИК» Бочкарев Андрей Rezolut Law Firm Гиндус (Ганженко) Мария Земчихин и партнеры Гребнева Ирина Гребнева и Партнеры Губайдуллин Рустам Ялилов и Партнеры Земчихин Вячеслав Земчихин и партнеры Кириенко Михаил Адвокатское бюро KR&P Нефедов Роман Адвокатское бюро «Q&A» Рассолов Иван Гребнева и Партнеры Стафилов Максим LOYS Ушакевич Виктор Адвокатское бюро «Q&A» Федосеенко Владислав Земчихин и партнеры Харин Игорь АБ «След» Чугудаев Василий PRO IN LAW Band 2 Крицына Анна GRATA International Марданов Булат Ялилов и Партнеры Пелых Арина Sollars Харина Александра АБ «След» Шулдеев Сергей Адвокатское бюро «Q&A» Финансовое и банковское право Band 1 Багаутдинов Ильдар АНП ЗЕНИТ Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Гузь Светлана Legal 2 Business Фатыхова Римма АНП ЗЕНИТ Хоровский Вячеслав GRATA International Частный капитал Band 1 Вайман Аркадий АНП ЗЕНИТ Жуковский Роман Гуцу, Жуковский и партнеры Титов Илья АБ «Илья Титов и партнёры» Топлакалцян Седа ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Хоровский Вячеслав GRATA International Энергетика Band 1 Белоножкин Андрей Мейер и партнеры Войнов Василий Войнов, Маслов и партнеры Ильяшенко Мария Юридическое агентство «Курсив» Каиров Сослан Митра Коняева Анна ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Мецаев Батрадз Митра Пустовит Юрий Адвокатское бюро «Юг» Сосновский Сергей Пепеляев Групп Черменин Евгений ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Дербенева Инна Гуцу, Жуковский и партнеры Коваленко Юлия Легалайт Комаров Владимир GRATA International Мирзоев Юрий Митра Митин Александр РАУД Радченко Сергей Адвокатское бюро «Юг» Открыть в новом окне

Лучшие отраслевые практики: региональный рейтинг Выйти из полноэкранного режима ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Инмар 3 Сибирская Юридическая Компания 4 Судебное агентство «Барристер» 5 FSI - LEGAL 6 Юридический Центр Теньковской 7 GRATA International 8 Vamos Law Firm 9 ССП-Консалт 10 Юсланд 11 Ялилов и Партнеры 12 Dmitrenko Legal 13 Nasonov&Partners 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) Band 2 1 Адвокатское бюро KR&P 2 Казарновски Групп 3 Дювернуа Лигал 4 Варшавский и партнеры 5 Гребнева и Партнеры 6 А2К Лигал 7 PRO IN LAW 8 Адвокатское бюро «Нортия» 9 Contra Legal Firm 10 РОКА «СОВЕТНИК» 11 Солнцев и партнеры 12 IMPRAVO 13 Легалайт 14 Шаймарданов и Сабитов 15 Юридическая Ассоциация Президент ИСКУССТВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 МЕДИА-НН 3 ССП-Консалт 4 Ялилов и Партнеры 5 Солнцев и партнеры 6 ЛексПроф 7 PRO IN LAW 8 Vamos Law Firm 9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 10 Sollars ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Пепеляев Групп 4 LL.C-Право 5 Митра 6 Адвокатское бюро «Q&A» 7 ССП-Консалт 8 Войнов, Маслов и партнеры 9 GRATA International 10 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 11 YAHATIN 12 Юридическое партнерство «Курсив» 13 Легалайт 14 Адвокатское бюро «Нортия» 15 Гребнева и Партнеры Band 2 1 А2К Лигал 2 Маранц, Соловьев и Партнеры 3 Шумская и Партнеры 4 Адвокатское бюро «Нортия» 5 Шаймарданов и Сабитов ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Ялилов и Партнеры 4 Пепеляев Групп 5 Митра 6 Сибирская Юридическая Компания 7 Гуцу, Жуковский и партнеры 8 Аспектум. 9 Варшавский и партнеры 10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 11 Тимофеев/Черепнов/Калашников 12 Vamos Law Firm 13 Forte Tax & Law 14 ССП-Консалт 15 Консультационная группа ТИМ Band 2 1 Дювернуа Лигал 2 Легалайт 3 FSI - LEGAL 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Курсив, юридическое партнерство 6 А2К Лигал 7 Юридическая Ассоциация Президент 8 Золотое правило 9 Sollars 10 De Novo Praxis 11 GRATA International 12 Юридический центр «Развитие» 13 Судебное агентство «Барристер» 14 РОКА «СОВЕТНИК» 15 Шаймарданов и Сабитов Band 3 1 Шумская и Партнеры 2 Адвокатское бюро KR&P 3 Dmitrenko Legal 4 Гребнева и Партнеры 5 Адвокатское бюро «Нортия» 6 IMPRAVO 7 Маранц, Соловьев и Партнеры 8 МОСИН ГРУПП 9 Nasonov&Partners 10 Комплаенс Решения 11 Enforce Law Company 12 AG-LEGAL 13 YAHATIN 14 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 15 Юсланд Band 4 1 Инмар 2 Legal to Business 3 ЮК «Команда Степанова» 4 Солнцев и партнеры 5 ЛексПроф 6 Правый берег 7 VOSTERA 8 VILEX GROUP 9 LOYS 10 Юридическая компания «Эклекс» 11 Аспект-М 12 Urals Legal 13 Юсконсалт 14 LL.C-Право 15 Адвокатское бюро «Q&A» РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ, FMCG РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Казарновски Групп 4 Пепеляев Групп 5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 6 Адвокатское бюро «Нортия» 7 Дювернуа Лигал 8 Варшавский и партнеры 9 IQ Technology 10 Forte Tax & Law 11 Гуцу, Жуковский и партнеры 12 РОКА «СОВЕТНИК» 13 Legal to Business 14 Юридическая компания «Эклекс» 15 GRATA International Band 2 1 Ялилов и Партнеры 2 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 3 Совет Лигал 4 Золотое правило 5 Шумская и Партнеры 6 Юридическая фирма «АФИНА» 7 Адвокатское бюро «Q&A» 8 Скрипченко и Партнеры 9 Гребнева и Партнеры 10 Судебное агентство «Барристер» 11 Юридическое партнерство «Курсив» 12 Легалайт 13 Юсконсалт 14 Аспектум. 15 Войнов, Маслов и партнеры Band 3 1 Консультационная группа ТИМ 2 Прецедент Консалтинг 3 Юсланд 4 Адвокатское бюро «Юг» 5 ЛексПроф 6 Лобби 7 Технологии обжалования 8 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 9 Солнцев и партнеры 10 IMPRAVO 11 ССП-Консалт 12 Enforce Law Company 13 Тимофеев/Черепнов/Калашников 14 Адвокатское бюро KR&P 15 Юридическая фирма ФОКС СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Адвокатское бюро «Юг» 4 РОКА «СОВЕТНИК» 5 GRATA International 6 Ялилов и Партнеры 7 А2К Лигал 8 Сибирская Юридическая Компания 9 Казарновски Групп 10 YAHATIN 11 Nasonov&Partners 12 Митра 13 Правый берег 14 Юридическая фирма ФОКС 15 Гребнева и Партнеры Band 2 1 VILEX GROUP 2 Лобби 3 De Novo Praxis 4 Forte Tax & Law 5 VOSTERA 6 Юсланд 7 Судебное агентство «Барристер» 8 Войнов, Маслов и партнеры 9 Величкова и Партнеры 10 Варшавский и партнеры СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 GRATA International 4 А2К Лигал 5 Войнов, Маслов и партнеры 6 ССП-Консалт 7 Rezolut Law Firm 8 Contra Legal Firm 9 Легалайт 10 Высшая инстанция 11 Гуцу, Жуковский и партнеры 12 Ялилов и Партнеры 13 РОКА «СОВЕТНИК» 14 Судебное агентство «Барристер» 15 Дювернуа Лигал Band 2 1 IMPRAVO 2 ЛексПроф 3 Варшавский и партнеры 4 ГК Групп 5 Legal to Business 6 Прецедент Консалтинг 7 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 8 Шумская и Партнеры 9 Sollars 10 Митра 11 Адвокатское бюро «Q&A» 12 YAHATIN 13 Западная юридическая компания 14 Юсконсалт 15 Юридическая фирма ФОКС Band 3 1 АБ «Правовой статус» 2 Гребнева и Партнеры 3 Юридическая фирма «АФИНА» 4 Юридический центр «Развитие» 5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 6 Деметриос Консалт 7 LL.C-Право 8 Юридическая компания «Эклекс» 9 «Пепеляев Групп» 10 Адвокатское бюро «Юг» 11 Технологии обжалования 12 Сибирская Юридическая Компания 13 ЮКАМ 14 VILEX GROUP 15 Forte Tax & Law Band 4 1 FSI - LEGAL 2 Золотое правило 3 Юридическая Ассоциация Президент 4 Шаймарданов и Сабитов 5 Юридическая фирма «ОЛИМП» 6 ЮК «Команда Степанова» 7 Enforce Law Company 8 De Novo Praxis 9 Тимофеев/Черепнов/Калашников 10 Комплаенс Решения 11 Юридическое партнерство «Курсив» 12 VOSTERA 13 МОСИН ГРУПП 14 Лобби 15 Юсланд ТМТ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, ТЕХНОЛОГИИ) РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 AG-LEGAL 3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 4 Dmitrenko Legal 5 GRATA International 6 АБ «Правовой статус» 7 ССП-Консалт 8 Пепеляев Групп 9 Войнов, Маслов и партнеры 10 Золотое правило 11 Юридический бутик Аиды Земляновой 12 Шумская и Партнеры 13 Совет Лигал 14 Гуцу, Жуковский и партнеры 15 Шаймарданов и Сабитов Band 2 1 Ялилов и Партнеры 2 Vamos Law Firm 3 Юридическое партнерство «Курсив» 4 Адвокатское бюро «Нортия» 5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 6 Юсконсалт 7 IMPRAVO 8 VILEX GROUP 9 РОКА «СОВЕТНИК» 10 Forte Tax & Law 11 Варшавский и партнеры 12 Дедков и партнеры 13 Казарновски Групп 14 Маранц, Соловьев и Партнеры 15 ЮКАМ Band 3 1 Солнцев и партнеры 2 ЛексПроф 3 РАУД 4 LOYS 5 Гребнева и Партнеры 6 Адвокатское бюро «Q&A» 7 Инмар 8 Дювернуа Лигал 9 Юридическая компания «Эклекс» 10 Аспект-М 11 Величкова и Партнеры 11 Urals Legal 12 Сибирская Юридическая Компания 13 Институт проблем предпринимательства 14 Nasonov&Partners 15 Better Chance ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Юсланд 4 Казарновски Групп 5 Варшавский и партнеры 6 Гребнева и Партнеры 7 Консультационная группа ТИМ 8 Инмар 9 ANT ATTORNEYS 10 LL.C-Право 11 Пепеляев Групп 12 Nasonov&Partners 13 Маранц, Соловьев и Партнеры 14 Войнов, Маслов и партнеры 15 ЛексПроф Band 2 1 Лобби 2 IMPRAVO 3 Адвокатское бюро «Нортия» 4 Шумская и Партнеры 5 Forte Tax & Law 6 ЮКАМ 7 РАУД 8 Аспектум. 9 Адвокатское бюро «Q&A» 10 ССП-Консалт 11 Шаймарданов и Сабитов 12 Dmitrenko Legal 13 Юсконсалт 14 Судебное агентство «Барристер» 15 Тимофеев/Черепнов/Калашников ТУРИЗМ И СПОРТ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Прецедент Консалтинг 3 Юридическая фирма ФОКС 4 Vamos Law Firm 5 Солнцев и партнеры 6 Тимофеев/Черепнов/Калашников 7 IMPRAVO 8 PRO IN LAW 9 Nasonov&Partners 10 YAHATIN ФИНАНСОВЫЙ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Пепеляев Групп 4 РОКА «СОВЕТНИК» 5 Sollars 6 GRATA International 7 Высшая инстанция 8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 9 Шаймарданов и Сабитов 10 Nasonov&Partners 11 А2К Лигал 12 Legal to Business 13 Юсконсалт 14 Ялилов и Партнеры 15 ЛексПроф Band 2 1 Правый берег 2 Дювернуа Лигал 3 Гребнева и Партнеры 4 PRO IN LAW 5 Маранц, Соловьев и Партнеры 6 Варшавский и партнеры 7 Vamos Law Firm 8 Forte Tax & Law 9 Аспектум. 10 АБ «След» 11 Бутенко и партнеры 12 Юридическая фирма «ОЛИМП» 13 Сибирская Юридическая Компания 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Nevolin&Partners ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ Band 1 1 АНП ЗЕНИТ 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Западная юридическая компания 4 Юридическая Ассоциация Президент 5 Vamos Law Firm 6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 7 Пепеляев Групп 8 LOYS 9 АБ «Илья Титов и партнёры» 10 Прецедент Консалтинг 11 Казарновски Групп 12 Дювернуа Лигал 13 Мейер и партнеры 14 Sollars 15 АБ «Правовой статус» Band 2 1 PRO IN LAW 2 Юридическая компания «Эклекс» 3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 4 Легалайт 5 GRATA International 6 Forte Tax & Law 7 ССП-Консалт 8 Варшавский и партнеры 9 IMPRAVO 10 Гребнева и Партнеры 11 Золотое правило 12 Шаймарданов и Сабитов 13 Войнов, Маслов и партнеры 14 Ялилов и Партнеры 15 N.A. Legal ЭНЕРГЕТИКА РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Митра 4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 5 Юридический центр «Развитие» 6 Vamos Law Firm 7 Мейер и партнеры 8 Гребнева и Партнеры 9 Адвокатское бюро «Юг» 10 Войнов, Маслов и партнеры 11 Nasonov&Partners 12 А2К Лигал 13 Адвокатское бюро «Q&A» 14 Ялилов и Партнеры 15 GRATA International Band 2 1 Sollars 2 Легалайт 3 Институт проблем предпринимательства 4 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 5 Величкова и Партнеры Открыть в новом окне

Лучшие юридические практики: региональный рейтинг Выйти из полноэкранного режима АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 1 АНП ЗЕНИТ 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Легалайт 4 Юсланд 5 Адвокатское бюро «Юг» 6 Гребнева и партнеры 7 Гуцу, Жуковский и партнеры 8 Прецедент Консалтинг 9 Качкин и партнеры 10 Войнов, Маслов и партнеры 11 Золотое правило 12 Варшавский и партнеры 13 Дювернуа Лигал 14 Маранц, Соловьев и партнеры 15 ССП-Консалт Band 2 1 Митра 2 Шаймарданов и Сабитов 3 Юридический центр «Развитие» 4 Contra Legal Firm 5 Юридическое партнерство «Курсив» 6 Legal to Business 7 РОКА «СОВЕТНИК» 8 Консультационная группа ТИМ 9 Адвокатское бюро «Нортия» 10 Западная юридическая компания 11 Nasonov&Partners 12 Sollars 13 ЮК «Команда Степанова» 14 FSI LEGAL 15 ЮКАМ АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 1 Деметриос Консалт 2 Юридическая фирма «ФОКС» 3 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 4 Аспект-М 5 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 6 Сибирская Юридическая Компания 7 Технологии обжалования 8 Rezolut Law Firm 9 Лобби 10 МОСИН ГРУПП 11 YAHATIN 12 Ялилов и Партнеры 13 Шумская и Партнеры 14 Мейер и партнеры 15 Юридическая компания «Эклекс» Band 2 1 VILEX GROUP 2 Юридическая фирма «АФИНА» 3 Адвокатское бюро KR&P 4 Юридическая Ассоциация Президент 5 Юсконсалт 6 IMPRAVO 7 ГК Групп 8 Юридическая фирма «ОЛИМП» 9 Инмар 10 Тимофеев/Черепнов/Калашников 11 ЛексПроф 12 Казарновски Групп 13 N.A. Legal 14 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 15 Солнцев и партнеры АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Гребнева и Партнеры 4 Юридическая Ассоциация Президент 5 Легалайт 6 ЛексПроф 7 Прецедент Консалтинг 8 Западная юридическая компания 9 Юридическая компания «Эклекс» 10 Аспект-М БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Гуцу, Жуковский и партнеры 4 Гребнева и партнеры 5 Митра 6 Ялилов и Партнеры 7 GRATF International 8 IMPRAVO 9 Nasonov&Partners 10 Legal to Business 11 Легалайт 12 Sollars 13 Правый берег 14 VILEX GROUP 15 ССП-Консалт Band 2 1 Юридический центр «Развитие» 2 А2К Лигал 3 FSI LEGAL 4 Vamos Law Firm 5 ANT ATTORNEYS 6 LOYS 7 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 8 ЛексПроф 9 РАУД 10 Шаймарданов и Сабитов 11 ЮМСЭЙ Лигал Групп 12 Лобби 13 Шумская и Партнеры 14 Войнов, Маслов и партнеры 15 VILEX GROUP Band 3 1 Адвокатское бюро «Нортия» 2 Сибирская Юридическая Компания 3 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры 4 Юсланд 5 Солнцев и партнеры 6 Enforce Law Company 7 Contra Legal Firm 8 LL.C-Право 9 N.A. Legal 10 Судебное агентство «Барристер» БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Гуцу, Жуковский и партнеры 4 Высшая инстанция 5 Судебное агентство «Барристер» 6 Гребнева и Партнеры 7 Юридическая фирма «АФИНА» 8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 9 Юридический центр «Развитие» 10 Юридическая компания «Эклекс» ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВАЛЮТНОЕ И ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Казарновски Групп 3 GRATA International 4 Vamos Law Firm 5 Юсланд 6 Forte Tax & Law 7 Митра 8 Аспектум. 9 Варшавский и партнеры 10 Адвокатское бюро «Нортия» 11 Инмар 12 Консультационная группа «ТИМ» 13 Ялилов и Партнеры 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Право Просто ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Band 1 1 AG-LEGAL 2 Sollars 3 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 4 Инмар 5 Юридический Центр Теньковской ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) 3 АНП ЗЕНИТ 4 Maxima Legal 5 Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) 6 GRATA International 7 IQ Technology 8 Качкин и Партнеры 9 AG-LEGAL 10 МЕДИА-НН 11 Совет Лигал 12 Юридическая Ассоциация Президент 13 Dmitrenko Legal 14 Ялилов и Партнеры 15 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг Band 2 1 Солнцев и партнеры 2 Гребнева и Партнеры 3 Казарновски Групп 4 Contra Legal Firm 5 Дедков и партнеры 6 Юридический бутик Аиды Земляновой 7 Юридический Центр Теньковской 8 Sollars 9 Бутенко и партнеры 10 РОКА «СОВЕТНИК» 11 Аспект-М 12 IMPRAVO 13 PRO IN LAW 14 А2К Лигал 15 Варшавский и партнеры КОМПЛАЕНС Band 1 1 Судебное агентство «Барристер» 2 ССП-Консалт 3 Западная юридическая компания 4 Шумская и Партнеры 5 Юридический Центр Теньковской КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Vamos Law Firm 4 GRATA International 5 Юсконсалт 6 Maxima Legal 7 РОКА «СОВЕТНИК» 8 Forte Tax & Law 9 Юридическое партнерство «Курсив» 10 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 11 Шаймарданов и Сабитов 12 Варшавский и партнеры 13 Ялилов и Партнеры 14 «Пепеляев Групп» 15 Юридический Центр Теньковской Band 2 1 De Novo Praxis 2 Адвокатское бюро «Нортия» 3 Дювернуа Лигал 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Сибирская Юридическая Компания 6 Юридическая фирма «ФОКС» 7 Legal to Business 8 Аспектум. 9 А2К Лигал 10 Совет Лигал 11 Солнцев и партнеры 12 Золотое правило 13 Шумская и Партнеры 14 Dmitrenko Legal 15 Адвокатское бюро KR&P Band 3 1 ССП-Консалт 2 Консультационная группа ТИМ 3 IMPRAVO 4 Судебное агентство «Барристер» 5 Urals Legal 6 Contra Legal Firm 7 Тимофеев/Черепнов/Калашников 8 Sollars 9 Enforce Law Company 10 Юридическая компания «Эклекс» 11 Nasonov&Partners 12 ЮМСЭЙ Лигал Групп 13 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 14 Институт проблем предпринимательства 15 YAHATIN НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 GRATA International 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Юридическое партнерство «Курсив» 6 Митра 7 Совет Лигал 8 ЛексПроф 9 Forte Tax & Law 10 Институт проблем предпринимательства НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 Пепеляев Групп 3 АНП ЗЕНИТ 4 Адвокатское бюро «Нортия» 5 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 6 Варшавский и партнеры 7 Сибирская Юридическая Компания 8 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 9 Юридическое партнерство «Курсив» 10 Комплаенс Решения 11 Митра 12 Forte Tax & Law 13 AG-LEGAL 14 Nevolin&Partners 15 GRATA International Band 2 1 Консультационная группа ТИМ 2 ССП-Консалт 3 Легалайт 4 Юридический Центр Теньковской 5 А2К Лигал 6 ЛексПроф 7 Гребнева и Партнеры 8 Совет Лигал 9 PRO IN LAW 10 Юсконсалт РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Высшая инстанция 4 Войнов, Маслов и партнеры 5 Золотое правило 6 Прецедент Консалтинг 7 РОКА «СОВЕТНИК» 8 Rezolut Law Firm 9 Казарновски Групп 10 YAHATIN 11 Адвокатское бюро KR&P 12 Адвокатское бюро «Юг» 13 Юридическая фирма «ФОКС» 14 VILEX GROUP 15 Юсланд Band 2 1 Солнцев и партнеры 2 Дювернуа Лигал 3 Юридическая Ассоциация Президент 4 LOYS 5 ЛексПроф 6 Легалайт 7 Лобби 8 Contra Legal Firm 9 АБ «Правовой статус» 10 Юридическая фирма «АФИНА» 11 IMPRAVO 12 Митра 13 Юридическая компания «Эклекс» 14 Западная юридическая компания 15 Шумская и Партнеры Band 3 1 Ялилов и Партнеры 2 ССП-Консалт 3 Технологии обжалования 4 Юридическая фирма «ОЛИМП» 5 Инмар 6 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 7 Юридический центр «Развитие» 8 ГК Групп 9 Юридический бутик Аиды Земляновой 10 PRO IN LAW 11 Ивановы и Партнеры 12 FSI - LEGAL 13 Гребнева и Партнеры 14 Тимофеев/Черепнов/Калашников 15 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» Band 4 1 Судебное агентство «Барристер» 2 Варшавский и партнеры 3 Консультационная группа ТИМ 4 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 5 Кузин, Мохорев, Савенко и партнеры СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Band 1 1 АНП ЗЕНИТ 2 Адвокатское бюро ЕПАМ 3 Высшая инстанция 4 Vamos Law Firm 5 Ивановы и Партнеры 6 Сибирская Юридическая Компания 7 АБ «Илья Титов и партнёры» 8 Прецедент Консалтинг 9 Адвокатское бюро «Q&A» 10 GRATA International 11 Юридическая Ассоциация Президент 12 Величкова и Партнеры 13 Солнцев и партнеры 14 Шумская и Партнеры 15 АБ «Илья Титов и партнёры» Band 2 1 Шаймарданов и Сабитов 2 Юридическая компания «Эклекс» 3 Ялилов и Партнеры 4 СТРОЙКАПИТАЛ 5 Гребнева и Партнеры 6 Митра 7 Contra Legal Firm 8 Sollars 9 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 10 А2К Лигал 11 PRO IN LAW 12 ANT ATTORNEYS 13 АБ «Правовой статус» 14 FSI - LEGAL 15 IMPRAVO СТРАХОВОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 ССП-Консалт 3 Сибирская правовая компания «Успешный и партнеры» 4 YAHATIN 5 Высшая инстанция ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) 3 Адвокатское бюро Nordic Star 4 Forte Tax & Law 5 Dmitrenko Legal 6 Аспектум. 7 IMPRAVO 8 GRATA International 9 Тимофеев/Черепнов/Калашников 10 Юридическая Ассоциация Президент 11 Contra Legal Firm 12 Инмар 13 ССП-Консалт 14 Шумская и Партнеры 15 A2K Legal УГОЛОВНОЕ ПРАВО ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АБ «Правовой статус» 3 Земчихин и партнеры 4 Гребнева и Партнеры 5 LOYS УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Адвокатское бюро ЕПАМ 2 АНП ЗЕНИТ 3 Maxima Legal 4 Адвокатское бюро «Q&A» 5 LOYS 6 Земчихин и партнеры 7 Адвокатское бюро Nordic Star 8 Rezolut Law Firm 9 Адвокатское бюро KR&P 10 РОКА «СОВЕТНИК» 11 Ялилов и Партнеры 12 АБ «След» 13 Гребнева и Партнеры 14 Юсланд 15 АБ «Правовой статус» Band 2 1 GRATA International 2 Sollars 3 PRO IN LAW 4 A2K Legal 5 Urals Legal ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО Band 1 1 Юридический Центр Теньковской 2 FSI - LEGAL 3 YAHATIN 4 Юсконсалт 5 Судебное агентство «Барристер» Открыть в новом окне

Анна Занина