Иск к «Кагальницкому молокозаводу» на 936 млн рублей оставлен без движения

Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения иск ООО «Молочный завод „На Лугу“» к ОАО «Кагальницкий молокозавод», ПАО «МТСБанк», ООО «Молторг» и Регине Батраковой о взыскании убытков в сумме 936 млн руб., из которых 282 млн руб. составляет реальный ущерб, 954 млн руб. — упущенная выгодна. Копия соответствующего определения имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Как указано в документе, иск оставлен без движения из-за неуплаты государственной пошлины, которая в этом случае составляет более 5 млн руб. «Истцом заявлено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины. В обоснование ходатайства истец ссылается на тяжелое финансовое положение»,— говорится в определении суда. При этом к ходатайству о предоставлении отсрочки не приложены документы, которые позволили бы суду сделать вывод о тяжелом имущественном состоянии должника, сказано в документе. Суд предложил истцу уплатить госпошлину или представить доказательства, подтверждающие обоснованность отсрочки.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Молочный завод „На лугу“» зарегистрировано в 2014 году в Ростове-на-Дону. Пост директора предприятия занимает Виталий Кизявка. Ранее он являлся совладельцем ОАО «Кагальницкий молокозавод».

Кагальницкий молокозавод начал работу в 2003 году и стал одним из крупнейших переработчиков молока в Ростовской области. Предприятие выпускало продукцию под некогда популярной в регионе торговой маркой «На лугу». В августе 2014 гола, после того как МТС-банк потребовал от владельцев предприятия возврата более 750 млн руб. кредитных средств, предприятие было объявлено банкротом. В апреле 2017 года банкротившийся молокозавод перешел в собственность МТС-банка. Сейчас предприятие не работает.

О том, что в отношении учредителя Кагальницкого молокозавода Виталия Кизявки возбуждены уголовные дела о мошенничестве и отмывании средств, стало известно в 2018 году. По версии следствия, в 2012–2013 годах он вместе с экс-гендиректором предприятия Дмитрием Фандиенко похитил 819 млн руб. кредитных средств, предоставленных заводу МТС-банком. Кроме того, Кизявку обвиняли в том, что в 2012–2014 годах он совершил сделки по отмыванию 196 млн руб. Предприниматель вину не признал.

В декабре 2022 года Виталий Кизявка получил шесть лет колонии общего режима. Позднее Ростовский областной суд сократил наказание до пяти лет колонии.

Кристина Федичкина