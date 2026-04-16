Челябинский суд отправил в СИЗО обвиняемого во взятках инспектора Росгвардии

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу старшего инспектора отдела центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Вадима Коновалова. Обвиняемый в получении взяток пробудет в СИЗО до 15 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Вадима Коновалова задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 15 апреля. По данным следствия, с 2024-го по 2026 год он получал взятки от сотрудников частных охранных предприятий. По одному из эпизодов сумма составляет не менее 295 тыс. руб. Взамен сотрудник Росгвардии покровительствовал ЧОПам, не реагировал на нарушения и предупреждал их о проверках, считает следствие.

Ольга Воробьева