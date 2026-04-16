На Мосбирже появился сервис для проверки квалифицированности инвесторов

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 16 апреля запустила сервис «Скоринг», который позволит брокерам при регистрации нового клиента оценить его опыт и активность на бирже. Опция также поможет узнать о наличии статуса квалифицированного инвестора или потенциала к его получению, указано на сайте торговой площадки.

«В личных кабинетах участников торгов эта функциональность уже готова. Мы делали этот продукт в очень плотном взаимодействии с брокерами. У нас уже есть интересанты, которые будут этим продуктом пользоваться»,— рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин на форуме площадки (цитата по «Интерфаксу»).

По оценкам Мосбиржи, «Скоринг» позволит снизить расходы, поскольку ежемесячно к брокерам приходят около 400-450 тыс. инвесторов. Из-за запуска со сниженным тарифом сервис будет недорогим, пообещал Борис Блохин.

Дополнительных доработок для начала использования «Скоринга» участникам не потребуется. По каждому из направлений система будет выставлять баллы от одного до пяти, где большее значение равно большему опыту и объему активов. Сейчас при открытии счета для нового клиента брокерам неизвестно о его активности на бирже, напомнила торговая площадка.