Мэр Омска подал заявление на участие в праймериз единороссов в Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест подал документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) в Омской области на выборы в Госдуму РФ. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

«За время работы в энергетике, омском подразделении «Росводоканала», на посту мэра Омска накоплен достаточно большой опыт, который может пригодиться для законотворческой деятельности в нижней палате Федерального собрания», — прокомментировал градоначальник свое решение.

Сергей Шелест возглавляет Омск с января 2022 года. До этого он на протяжении семи лет руководил «Омскводоканалом». Срок его полномочий на посту мэра истекает в 2027 году. Выборы главы Омска состоятся в конце текущего года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели член Совета Федерации от Омской области Дмитрий Перминов объявил о своем участии в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидата на выборах в Госдуму РФ в Омском одномандатном округе. Предварительное голосование ЕР состоится с 25 по 31 мая. Выборы в Госдуму пройдут во второй половине сентября.

Александра Стрелкова