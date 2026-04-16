Каркас окрасится зеленым

В Новороссийске разработают комплексную программу озеленения территорий, которая в перспективе может служить городу десятилетиями. Мэрия заключила контракт стоимостью 64 млн руб. на разработку «зеленого каркаса» Новороссийска с петербургской проектной организацией ООО «Ленгипрогор». Разработчики проекта заявили на встрече с журналистами о планах по созданию полноценной экосистемы с учетом всех зеленых насаждений, в том числе — расположенных на частных участках.

Администрация Новороссийска заключила контракт на разработку и создание «зеленого каркаса» города с проектной организацией ООО «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга, которая специализируется на реализации инициатив в сфере градостроительства и градоустройства. Как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», на создание «зеленого каркаса» Новороссийска из городского бюджета выделили 64 млн руб. Разработчики проекта утверждают, что программа комплексного озеленения может стать «ценностью города», но для достижения результата потребуется время.

Проект «зеленого каркаса» Новороссийска будет разрабатываться на основе принципа урбобиоценоза — системы, объединяющей растения и животный мир на урбанизированных территориях. Как сообщила на совещании с журналистами исполняющая обязанности главного архитектора Новороссийска Наталья Ищенко, на территории муниципалитета присутствует растительность, но в адрес администрации часто поступают обращения от жителей по поводу нехватки зеленых насаждений.

«Мы понимаем, что в Новороссийске есть значительный перекос в сторону промышленной зоны. Большое количество промышленных территорий создают образ города не как зеленого и морского, а как промышленного и портового. Администрация ежегодно выделяет деньги на озеленение Новороссийска, обновляются цветы и высаживаются деревья, но мы не получаем ощущение зеленого и экологичного города»,— заявила Наталья Ищенко.

Мэрия планирует решить вопрос с озеленением научным путем, через создание единой экосистемы города. И.о. главного архитектора Новороссийска подчеркнула, что в СССР города строились как отдельные экосистемы, но эта тенденция оказалась во многом утеряна в современности. Она отметила, что раньше в Новороссийске было больше растительности, и самыми зелеными участками являлись территории промышленных предприятий. По словам Натальи Ищенко, представители некоторых крупных градообразующих предприятий в Новороссийске готовы принять участие в разработке и реализации проекта по озеленению. Администрация намерена провести отдельную встречу с бизнесом для проработки механизма участия.

Главный инженер ООО «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин сообщил, что специалисты готовятся к анализу ситуации с зелеными насаждениями, учитывая данные о проведенной инвентаризации в 2023-2024 годах. Господин Перелыгин подчеркнул, что имеющаяся информация составляет всего порядка 40% от того, что требуется для разработки проекта «зеленого каркаса».

«Необходимо провести анализ ситуации и вовлечь общественность, новороссийцев в проект, чтобы люди прониклись им. Они должны "заболеть" этим проектом»,— отметил Юрий Перелыгин.

По завершении анализа компания планирует создать несколько пробных проектных решений на пяти площадках в знаковых местах для Новороссийска. Уже к концу 2026 года, по словам главного инженера компании, программа позволит заложить в бюджет города расходы на закупку посадочного материала примерно на пять лет, но перед этим специалистам будет необходимо провести подробный аудит по всем зеленым насаждениям в Новороссийске. Учесть планируют не только деревья, но и кустарники, вертикальное озеленение и растительность, которую сажают граждане на своих частных участках.

Вопрос о том, когда жители смогут увидеть первые результаты реализации проекта, пока остается открытым. Разработчики «зеленого каркаса» заявляют, что сегодня в городе сделан первый шаг к созданию единой зеленой экосистемы.

Общественник и руководитель АНО Общественный центр по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова на брифинге с журналистами отметила, что большая часть деревьев на территории города была высажена во времена Советского Союза, и их срок жизни истекает.

«Средний срок жизни дерева — это 50-60 лет. Есть объективные причины, по которым деревья будут выбывать и становиться аварийными»,— сказала Елена Шувалова.

В рамках генерального плана в Новороссийске утверждено определенное количество зеленых насаждений в расчете на человека. После внесения изменений в генплан показатель составил 16 кв. м на одного жителя. Для сравнения, в Краснодаре это 1,2 кв. м, а в Сочи — 1,9 кв. м, отмечает Шувалова.

В ходе реализации проекта формирования «зеленого каркаса» Новороссийска могут рассмотреть такие решения как создание зеленого дизайн-кода города с учетом эндемиков и краснокнижных растений, обустройство контейнерного озеленения и связанных озелененных пешеходных маршрутов в микрорайонах. Также обсуждается проект озеленения набережной Новороссийска — на совещании озвучили, что в рекреационной зоне может появиться новый дендропарк.

София Моисеенко