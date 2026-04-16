Свердловская область заняла 3 место в России по объему жилищного строительства

Свердловская область по итогам первого квартала 2026 года вышла на третье место в России по общему объему жилищного строительства и на второе — по вводу многоквартирных домов, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, за первый квартал в регионе сдано более 1,3 млн кв. м жилья. Это составляет 130,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь новых многоквартирных домов превысила 747 тыс. кв. м, что составило 327% к уровню первого квартала 2025 года. Общая площадь построенных индивидуальных жилых домов достигла 625,9 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в квартале улиц Артинская — Книжная застройщик «ТРИС Девелопер» планирует реализовать микрорайон по принципу «15-минутного города». Вложения оцениваются в 15 млрд руб.

