В Челябинске СК проверяет информацию об отравлении воспитанников детсада

Следователи начали проверку информации о вспышке кишечной инфекции в детском саду Челябинска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Информация появилась в публикациях СМИ и в социальных сетях. Родители одного из детских садов пожаловались на массовое отравление. По предварительным данным, один ребенок госпитализирован.

Следователи проверят организаторов детского питания и соблюдение санитарных норм.

Ольга Воробьева