Матвиенко обсудила с Эрдоганом переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Стамбул в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с турецким президентом.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Обсудили переговоры по Украине. Уважаемый президент Турции предложил опять стамбульскую площадку», — сказала госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС).

Она отметила, что в Турции по вопросу украинского урегулирования «занимают взвешенную позицию», Москва поддерживает контакты с Анкарой по этой теме.

Госпожа Матвиенко добавила, что передала господину Эрдогану «привет от Владимира Владимировича Путина». Президент Турции в ответ попросил передать, что президента России ждут с визитом.