ГТЛК поставит 100 новых автобусов в Красноярский край

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в лизинг «Красноярскому пассажирскому автотранспортному предприятию №5» 100 новых автобусов большого класса. Стоимость контракта составила 1,75 млрд руб. при начальной (максимальной) цене в 2,9 млрд руб., указывается на сайте госзакупок.

На участие в конкурсе свои заявки также направили ООО «Промагролизинг-центр» и АО «Сбербанк-лизинг», предложившие выполнить условия контракта за 1,77 млрд руб. и 1,83 млрд руб. соответственно. Победила компания, предложившая наименьшую стоимость.

По условиям закупки, победителю предстоит поставить все 100 автобусов до 31 августа 2026 года. Односекционные трехдверные автобусы с дизельным двигателем экологического класса не менее «Евро-5» должны вмещать не менее 91 пассажира, также в числе требований — низкий пол, аппарель для входа маломобильных граждан и автоматическая коробка передач.

Требуется также, чтобы транспортные средства были оборудованы валидаторами, системой кондиционирования и системой видеонаблюдения — с возможностью подключения до восьми видеокамер. Кроме того, автобусы должны иметь надписи «Енисей», «На природном газе», «Чистое движение», «400 Красноярск», а также изображение герба Красноярска. Срок оказания услуг лизинга — до 31 августа 2031 года.

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания в России по объему портфеля (управляет портфелем в 3 трлн руб.), указано на сайте организации. Предприятие реализует государственные инициативы развития и содержания транспортной инфраструктуры.

