Защита Сулейманова отрицает предъявленное ему обвинение в создании ОПС

Адвокаты миллиардера Ибрагима Сулейманова заявили, что их подзащитному не предъявляли обвинений в создании преступного сообщества (ОПС). По данным «Ъ», эту статью вменили нескольким сообщникам Сулейманова. Среди предполагаемых сообщников миллиардера оказались в том числе военнослужащие.

Согласно материалам дела, одним из обвиняемых в участии в ОПС стал военнослужащий Шамиль Умаров. Его задержали в октябре 2025 года и считают причастным к нападению на адвоката Илью Перегудова в 2021 году. Умарова арестовали, и он оформил явку с повинной. Однако позже военнослужащий отказался от показаний.

Ибрагима Сулейманова задержали и арестовали в октябре 2024 года. Его обвиняют в двух убийствах и покушении на адвоката. По версии следователей, миллиардер причастен к убийству председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 году. Еще один эпизод связан с убийством бывшего главы ВСФО Георгия Таля в 2004 году. Сам Сулейманов вину категорически отрицает.

Никита Черненко