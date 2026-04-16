Уралвагонзавод опроверг информацию о сокращении 60% сотрудников

Концерн Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») опроверг информацию о сокращении персонала на 60% и проведении мобилизационных мероприятий на предприятии.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, утром 16 апреля в социальных сетях и мессенджерах начал распространяться документ, стилизованный под служебное письмо. Сотрудники УВЗ оперативно выявили признаки подделки — в частности, использован неверный бланк, указаны некорректные инициалы и подписи, а регистрационные номера не соответствуют внутреннему документообороту.

В концерне подчеркнули, что предприятие работает в штатном режиме и продолжает выполнение всех государственных контрактов. «Ни о каких сокращениях на Уралвагонзаводе речи нет. Набор персонала ведется постоянно, в том числе с обучением. Вагоны и танки стране нужны всегда»,— заявили в пресс-службе УВЗ.

Ранее исполнительный директор Уралвагонзавода, депутат Владимир Рощупкин опроверг информацию о сокращении сотрудников завода и назвал это провокацией.

