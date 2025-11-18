Исполнительный директор УВЗ заявил о провокации из-за заявлений о сокращении

Исполнительный директор Уралвагонзавода (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область), депутат Владимир Рощупкин опроверг информацию о сокращении сотрудников завода и назвал это провокацией. «Уралвагонзавод никогда не вел сокращения — это нападки. Нас пытаются раскачать и сдержать конвейер. Мы ведем прием — нам необходимо около двух тысяч человек сейчас срочно. Это натуральная провокация. Уралвагонзавод принимает людей, расширяемся, увеличиваемся и тут же нападки — раскачать и разбалансировать коллектив»,— выступил господин Рощупкин на заседании Законодательного собрания Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Такое заявление он сделал после выступления вице-спикера от КПРФ Александра Ивачева, который в своем выступлении упомянул о сокращениях на оборонном предприятии. Ранее сообщалось, что в ходе реструктуризации на Уралвагонзаводе сократят 10% сотрудников.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на этом же заседании поддержал Владимира Рощупкина и попросил внимательно относиться ко всем данным. «Коллектив заслуженный работает, очень в непростых условиях и с высокой нагрузкой. С учетом того, что они справляются с задачами, которые перед ними ставит государство, понятно, кому это не нравится и кто заинтересован в раскачивании этой ситуации. Любые такие заявления, я без претензий говорю, на будущее, которые ведут к ухудшению обстановки внутри региона, надо взвешенно и разумно делать»,— заявил глава региона.

Василий Алексеев, Мария Игнатова