Совладелец «Авито» допустил проведение IPO

Сервис объявлений «Авито» готов к первичному размещению акций на бирже, но многое зависит от предлагаемой рынком цены. Об этом заявил совладелец компании, основатель Kismet Capital Group Иван Таврин. Сейчас у холдинга только один публичный актив — HeadHunter.

«В этот год, в следующий или дальше — это, скорее всего, вопрос цены этого капитала. При том рынке, когда долговой капитал сильно больше дает доходность, мультипликаторы технологических компаний тоже падают»,— пояснил господин Таврин на форуме Московской биржи (цитата по «Интерфаксу»).

По словам бизнесмена, при нынешнем состоянии рынка низкой оказывается оценка многих российских технологических компаний, включая «Яндекс», Ozon, HeadHunter и ЦИАН. «Компаний такого размера по такой низкой оценке — их в мире просто нет»,— уточнил Иван Таврин.

Прежде чем разместить акции на бирже, многие партнеры «Авито» на рынке получали частные инвестиции, что позволяло им расти, добавил совладелец компании. «Авито», напомнил господин Таврин, проходило те же стадии. Kismet Capital Group выкупила компанию в 2022 году. «В ней было достаточно большое количество долга, но с тех пор наша долговая нагрузка снизилась кратно, выручка выросла более чем в три раза. В компании стало работать более чем в два раза больше программистов и (возникли.—"Ъ") новые продукты»,— рассказал бизнесмен.

Kismet Capital Group выкупил 100% акций «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers (владел группой через нидерландскую Prosus) за 151 млрд руб. В апреле прошлого года подконтрольная Россельхозбанку структура приобрела 50% бизнеса «Авито».