Французский футболист Юго Экитике пропустит чемпионат мира из-за травмы

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у французского нападающего Юго Экитике. Игрок выбыл до конца сезона.

Юго Экитике получил повреждение на 31-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против французского ПСЖ (0:2). Француз не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. По информации газеты L'Equipe, на восстановление футболисту потребуется от восьми до девяти месяцев.

В заявлении «Ливерпуля» сказано, что из-за травмы Экитике пропустит чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Франции сыграет с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.

Летом 2025 года 23-летний Юго Экитике перешел в «Ливерпуль» из франкфуртского «Айнтрахта» за €95 млн. В составе английского клуба он провел 45 матчей в различных турнирах и забил 17 голов.

Таисия Орлова