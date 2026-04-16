Общежитие Омского аграрного университета отремонтирует «Арт Ремстрой»

Контракт на выполнение капитального ремонта общежития Омского аграрного университета, расположенного на ул. Сибаковской, 16/3, достался местной компании — «Арт Ремстрой». В декабре 2025 года общество выиграло конкурс на капремонт театра юного зрителя в Омске. Подрядчик получил подряд по начальной цене — 329 млн руб., следует из данных на портале госзакупок. Всего на участие в закупке поступила одна заявка, в связи с чем комиссия признала конкурс несостоявшимся.

Согласно проектной документации, выполнение работ разделено на три этапа, завершить их необходимо до 31 декабря 2027 года. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж помещений, отремонтировать фасад, кровлю, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, возвести перегородки, провести отделочные работы, заменить окна, двери и лифт. В качестве источника финансирования указаны собственные средства учреждения, а также субсидии.

Омский аграрный университет является одним из старейших вузов Сибири, ведет деятельность с 1918 года. В университете на сегодня 15 общежитий, средний возраст которых — 58 лет.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Арт Ремстрой» зарегистрировано в Омске в 2007 году и специализируется на строительстве автомобильных дорог. Единственным учредителем и директором с момента основания является Карен Мартоян. В 2025 году выручка компании составила 3,5 млрд руб., прибыль — 91 млн руб.

Лолита Белова