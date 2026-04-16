Мюзикл Пантыкина «Скованные одной цепью» 21 мая покажут в Нижнем Тагиле

Во Дворце культуры имени Окунева в Нижнем Тагиле 21 мая покажут джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью», автором либретто и композитором которого стал участник рок-группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин («Дедушка уральского рока»).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Премьера мюзикла прошла 8 ноября 2025 года в Театре музыки, драмы и комедии в Новоуральске. Спектакль посвящен 40-летию свердловского рок-клуба и создан на основе дневников Александра Пантыкина. Действие мюзикла охватывает период с 1980 года, когда прошел первый рок-фестиваль Свердловского архитектурного института, до 1986 года, когда был образован свердловский рок-клуб. В центре сюжета музыкант Алекс, который создал свой ансамбль и мечтает стать рок-звездой. Для мюзикла были переделаны многие песни групп свердловского рок-клуба.

Для зрителей из Екатеринбурга будет организован специальный экскурсионный автобус, в котором обещает присутствовать и сам Александр Пантыкин. «На обратном пути будет возможность обменяться с ним впечатлениями о спектакле»,— пообещали организаторы.

В честь 40-летия свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Объединение было создано 15 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

