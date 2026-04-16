Курский продавец топлива повторно пытается обанкротить белгородскую «Белнефть»

Курское ООО «Аякс» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании банкротом местного ООО «Топливная компания "Белнефть"». Сумма требований составила 4,3 млн руб. Причина образования задолженности в материалах дела не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В начале апреля курская компания уже подавала аналогичный иск в тот же суд. Требования были основаны на задолженности по договору поставки нефтепродуктов: 1,7 млн руб. основного долга, 400 тыс. руб. процентов за пользование чужими средствами и 2,1 млн руб. пеней, а также расходы по госпошлине. Тогда арбитраж отказал в принятии заявления, указывая на то, что банкротство возможно инициировать при требованиях к должнику не менее 2 млн руб. без учета неустойки, пени и процентов за просрочку.

По данным Rusprofile, ООО «Топливная компания "Белнефть"» зарегистрировано в 2017 году в Белгороде. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственным владельцем является гендиректор Денис Мусаев. Выручка в 2024 году составила 217,8 тыс. руб., чистая прибыль — 572 тыс. руб. ООО «Аякс» зарегистрировано в Курчатовском районе Курской области в 2018 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля топливом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Роман Воронович. Выручка ООО за 2025 год составила 318,5 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.

В сентябре прошлого года к «Белнефть» уже подавало банкротный иск ООО «Солид-Смоленск». Спор начался с того, что смоленский нефтетрейдер взыскал через Арбитражный суд Москвы с белгородской компании задолженность по договору поставки нефтепродуктов от 17 июля 2024 года. В рамках соглашения ответчику было передано 60 т нефтепродуктов на сумму 4,17 млн руб., однако обязательства по оплате были выполнены не в полном объеме — «Белнефть» перечислила только 860 тыс. руб. Суд удовлетворил иск о взыскании 3,31 млн руб. долга, но решение не было исполнено, что и стало основанием для заявления о банкротстве. Дело было прекращено в начале апреля после того, как должник выплатил задолженность, а ООО «Солид-Смоленск» отказалось от иска.

Ульяна Ларионова