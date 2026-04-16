Судебная экспертиза оценит значимость двух зданий в историческом квартале Уфы

Арбитражный суд Башкирии назначил судебную экспертизу, которая оценит, имеют ли признаки объекта культурного наследия дом купцов Гуревичей и дворовое здание усадьбы Елизаветы Коншиной, расположенные в квартале улиц Карла Маркса, Пушкина, Гоголя и Свердлова. На экспертизе настояло АО «Специализированный застройщик "Пушкин"», которое добивается исключения старинных зданий из списка выявленных памятников истории и культуры.

Дворовое здание усадьбы Елизаветы Коншиной

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Дворовое здание усадьбы Елизаветы Коншиной

Компания полагает, что дом Гуревичей и усадьба Коншиной не имеют историко-культурной ценности, что делает незаконными действия Башкультнаследия, которое включило их в реестр объектов культурного наследия. По мнению застройщика, соответствующие приказы ведомства нарушают его права. «Для правильного разрешения спора требуются специальные знания в области истории, архитектуры, градостроительства и искусствоведения»,— считает истец.

Арбитражный суд Башкирии согласился с необходимостью экспертизы. По предложению истца ее проведет эксперт «СУДЭКС» Айрат Ганиев. Он должен будет исследовать, имеют ли спорные здания исторические, архитектурные, градостроительные, мемориальные и другие признаки объектов культурного наследия, какова датировка их строительства, представляют ли они ценность как образец застройки Уфы начала прошлого века, сохранили ли они исторические элементы фасадов и интерьеров, а также ответить на другие вопросы.

В тот же день — 13 апреля — арбитражный суд Башкирии отказал Проектному центру башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры во вступлении в спор в качестве третьего лица. Общественная организация настаивала, что именно по ее заявлению Башкультнаследие включило два здания в перечень выявленных памятников. Кроме того, архзащитники заявили о намерении продолжить сбор сведений для выявления новых памятников в этом квартале. По мнению суда, Проектный центр не доказал, что итоговое решение затронет интересы организации.

Следующее заседание по делу пройдет 25 мая.

Подробнее о споре за квартал в историческом центре Уфы — в материале «Ъ-Уфа» «Борьба за купеческое наследие».

Идэль Гумеров