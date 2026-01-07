Борьба за купеческое наследие

Исторический квартал в центре Уфы, ограниченный улицами Пушкина, Карла Маркса, Свердлова и Гоголя, стал предметом арбитражного спора между Башкультнаследием и АО «Специализированный застройщик "Пушкин"», претендующим на реновацию территории. Компания требует от управления отменить приказы о включении в список охраняемых объектов двух старинных зданий, расположенных в квартале. Арбитражный суд Башкирии приостановил действие документов на время разбирательств. К делу намерены присоединиться прокуратура и общественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двором здании усадьбы Коншиной располагалась типография братьев Каримовых

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ В двором здании усадьбы Коншиной располагалась типография братьев Каримовых

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии 23 января рассмотрит исковое заявление АО «Специализированный застройщик "Пушкин"» к Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследию). Компания требует от ведомства отменить приказы о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия двух памятников культуры и архитектуры в центре Уфы — дворового здания усадьбы Елизаветы Коншиной и гостиницы «Эрмитаж» на улице Карла Маркса, 13/1 и дома купцов Гуревичей на Гоголя, 32.

Усадьба Елизаветы Коншиной входит в единый комплекс зданий с доходным домом купца Ильи Видинеева (отца Коншиной), построена в начале XX века. Сейчас большая часть сооружений находится в неудовлетворительном состоянии. Дворовый дом занят жилыми помещениями.

Дом Гуревичей на углу улиц Пушкина и Гоголя построен в середине XIX века, принадлежал Хае Гуревич, которая владела магазином готового платья и мастерской по пошиву одежды. В октябре 2019 года в здании произошел пожар — были повреждены чердак и мезонин.

Помимо дореволюционных построек, квартал представлен советскими и современными многоквартирными домами, заведениями общепита, торговым центром «Свердловский», зданием Республиканского детского образовательного центра туризма.

В 2014 году муниципальная «Служба заказчика и технического надзора Уфы» выиграла торги на право реновации квартала между улицами Пушкина, Гоголя, Свердлова и Карла Маркса, однако в 2020 году оно перешло к ООО «Специализированный застройщик "Пушкин"» (по данным «Ъ-Уфа», принадлежало врачу-неврологу Ринату Айсину). С апреля прошлого года правопреемником компании стало одноименное АО, в открытых источниках нет сведений о его бенефициарах.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, в июле 2022 года застройщик получил градостроительное задание на разработку проектов планировки и межевания территории. На сегодня готовые проекты не представлены, срок действия градостроительного задания истек.

Что касается спора АО «Специализированный застройщик "Пушкин"» с Башкультнаследием, то, по мнению застройщика, решения управления могут сорвать развитие квартала, а появление в квартале новых объектов культурного наследия может затянуть застройку. Заявитель также настаивает, что приказы о домах Гуревичей и Коншиной приняты «с грубыми процессуальными нарушениями», без должных оснований и учета того, что спорные здания «на протяжении десятилетий не признавались обладающими историко-культурной ценностью».

По ходатайству истца, суд на время спора приостановил действие приказов Башкультнаследия и временно запретил ведомству выявлять на территории квартала новые памятники архитектуры.

Третьими лицами к разбирательствам привлечены прокуратура Башкирии и мэрия Уфы. Также с ходатайством об участии в деле обратился Проектный центр регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Именно заявление этой общественной организации в Башкультнаследие стало поводом для включения усадеб Гуревичей и Коншиной в реестр выявленных объектов культурного наследия.

В заявлении ВООПИК говорится, что к общественникам поступило обращение 68 жителей квартала (есть в распоряжении «Ъ-Уфа»), которые настаивают на нарушении подсудности дела: по их мнению, спор должен рассматривать Верховный суд Башкирии.

В Башкультнаследии с исковым заявлением застройщика не согласны.

Как рассказал «Ъ-Уфа» замначальника управления Айнур Муслюмов, за включение усадьбы Елизаветы Коншиной и дома Гуревичей в список охраняемых объектов единогласно проголосовал общественный совет при управлении, а при издании приказов были соблюдены все процедуры.

Председатель регионального отделения ВООПИК Эльза Маулимшина считает, что обеспечительные меры создают «реальную и непосредственную угрозу уничтожения» этих объектов. «Уничтожение исторической среды, разрушение сложившегося архитектурного ансамбля и утрата объектов культурного наследия непосредственно нарушают наши права на благоприятную среду обитания, а также наши имущественные и неимущественные интересы, связанные с сохранением ценности нашего района»,— прокомментировала она «Ъ-Уфа».

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что истцу предстоит доказать реальные нарушения, допущенные Башкультнаследием при издании приказов о спорных зданиях, однако простого утверждения о «грубых нарушениях» будет недостаточно. Если же ответчик представит всеобъемлющий пакет документов, подтверждающих законность процедуры, то шансы истца на успех по процессуальным основаниям снижаются, полагает эксперт.

Тем не менее, отметил юрист, включение зданий на территории квартала предполагаемой застройки в перечень выявленных объектов культурного наследия негативно влияет на возможность реализации проекта. «Но важно понимать, что даже в случае отказа в удовлетворении иска застройщик не лишается возможности реализации проекта развития территории. Наличие таких объектов не означает полного запрета на строительство, но потребует разработки проекта, совместимого с сохранением памятников. Но это, разумеется, будет дороже, что и не устраивает застройщика»,— поделился Ярослав Шицле.

Идэль Гумеров