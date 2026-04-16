Торговый дом «Милк» намерен обанкротить бывший совхоз «Алексеевский»

Московское ООО «Торговый дом "Милк"» собирается подать в арбитражный суд Башкирии заявление о банкротстве АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"», принадлежащего правительству Башкирии. Уведомление о намерениях кредитора опубликовано на Федресурсе.

«Алексеевский» имеет признаки несостоятельности, так как не исполнил обязательства по оплате договоров поставки, что подтверждается решением суда, считают в московской организации. По данным картотеки арбитражных дел, в конце марта «Милк» взыскал с башкирского предприятия около 10,8 млн руб. за поставку неких товаров. В открытых источниках говорится, что торговый дом реализует минеральные добавки, энергетики для крупного рогатого скота, корма животного и растительного происхождения и другую продукцию для сельскохозяйственных нужд.

В начале апреля сам АПК «Алексеевский» обратился с заявлением о признании банкротом. Заседание по делу назначено на 9 июня.

Идэль Гумеров