Проект участка КАД-2 для скоростного объезда Петербурга находится в разработке

Проектная документация участка КАД-2 от М-11 «Нева» до деревни Кузьмолово в Ленинградской области проходит стадию разработки. В будущем трасса обеспечит скоростной обход Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС.

«Автодор» разрабатывает проект нового участка КАД-2 от М-11 до Кузьмолово

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Дорога станет частью коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток»,— отметил господин Петушенко.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в 2026 году «Автодор» откроет развязку на 593-м км трассы М-11, которую построили по просьбе жителей и губернаторов Ленинградской и Новгородской областей.

Матвей Николаев