«Автодор» в 2026 году откроет развязку на М-11, которая ускорит путь к Мурманску

В 2026 году «Автодор» откроет развязку на 593-м км трассы М-11, которую построили по просьбе жителей и губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Об этом рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Это повысит связанность территорий и ускорит путь к Луге и Мурманску»,— подчеркнул господин Петушенко.

Он добавил, что в этом году «Автодор» планирует завершить реконструкцию участков трасс М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина».

Матвей Николаев