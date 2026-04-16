«Автодор» в 2026 году откроет развязку на М-11, которая ускорит путь к Мурманску
В 2026 году «Автодор» откроет развязку на 593-м км трассы М-11, которую построили по просьбе жителей и губернаторов Ленинградской и Новгородской областей. Об этом рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Это повысит связанность территорий и ускорит путь к Луге и Мурманску»,— подчеркнул господин Петушенко.
Он добавил, что в этом году «Автодор» планирует завершить реконструкцию участков трасс М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина».