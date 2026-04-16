Песков рассказал о реакции Кремля на продление санкций США на российскую нефть

Решение властей США не продлевать временную лицензию, позволявшую продавать России нефть с танкеров, не стала неожиданностью для Кремля. Такое развитие можно было предположить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это был один из вариантов развития событий. Вы знаете, что мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права»,— добавил господин Песков.

Лицензия начала действовала один месяц — до 11 апреля. Она позволяла продавать нефть, загруженную на суда до 12 марта. Ее ввели ради стабилизации цен на топливном рынке. По оценкам Международного энергетического агентства, в марте России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли почти вдвое — до $19,04 млрд.