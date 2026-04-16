В Уфе арестовали обвиняемого в хищении у «Башспирта» более 250 млн рублей

В Башкирии задержали еще одного подозреваемого по делу о хищении денег АО «Башспирт». Им оказался директор одной из местных компаний, сообщили в пресс-службе СКР. Фигуранту предъявили обвинение, суд в Уфе отправил его под стражу.

По версии правоохранительных органов, обвиняемый в 2020-2025 годах вступил в сговор с двумя бывшими гендиректорами «Башспирта». Они заключили экономически невыгодный для холдинга договор аренды недвижимости.

Следствие выяснило, что сделка прошла без обязательного конкурса и оценки рыночной стоимости. СКР оценил ущерб бюджету Башкортостана в более чем 257 млн руб. Всего в деле пять фигурантов, включая бывших директоров «Башспирта».

