Власти Мурманска подтвердили, что парад в честь Дня Победы состоится

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис официально подтвердил, что военный парад в честь 9 мая в городе-герое Мурманске состоится.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Парад 9 мая на День Победы в городе-герое Мурманске будет! Это важное и знаковое мероприятие, к которому будет приковано внимание тысяч жителей и гостей региона», — написал господин Чибис в своем официальном канале. Он добавил, что особый упор будет сделан на четкую организацию и слаженную работу всех оперативных служб.

Помимо парада, в области запланировано традиционное шествие «Бессмертного полка», а также ряд других массовых мероприятий. Губернатор поручил усилить контроль за правопорядком, проводить мониторинг оперативной обстановки и обеспечить быструю реакцию на любые изменения. «Все силы и средства приведены в готовность», — подчеркнул он.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о подозрительных объектах или лицах по номеру 112. Решение провести парад, несмотря на текущую повестку безопасности, подтверждает намерение региональных властей соблюсти традиционный формат празднования 9 мая в Заполярье. Мурманск носит звание города-героя с 1985 года.