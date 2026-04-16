ГК «Элемент» сократила выручку до 40 млрд руб. в 2025 году

Выручка ПАО «Элемент» по итогам 2025 года составила 38,6 млрд руб. Это на 12% меньше прошлогоднего показателя, указано в отчетности компании. Вместе с тем на 122%, до 7,55 млрд руб., выросла выручка сегмента точного машиностроения. В сегменте электронных блоков и модулей аналогичный показатель увеличился на четверть — до 3,68 млрд руб.

Выручка в сегменте электронной компонентной базы (ведущей в ГК), напротив, сократилась на 29% — до 25,38 млрд руб. Зарубежная выручка группы составила 2,22 млрд руб. против 3,38 млрд руб. в 2024 году.

По словам главы «Элемента» Олега Хазова, группа компаний столкнулась с существенным сокращением спроса со стороны промышленных предприятий. «Несмотря на рыночную конъюнктуру, Группа демонстрирует финансовую устойчивость и продолжает реализацию ключевых проектов развития»,— прокомментировал господин Хазов (цитата по «Интерфаксу»).

Из отчета «Элемента» следует, что к концу 2025 года компании группы получили авансы по долгосрочным договорам проектного типа (со сроком окончания более 12 месяцев) в 4,3 млрд руб. против 7,6 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года. Ожидаемая выручка по договорам, работы по которым завершатся до 2030 года, может составить 20,32 млрд руб. К концу 2024-го показатель достигал 27,94 млрд руб. Сам «Элемент» выдавал авансы на приобретение внеоборотных активов в 1,3 млрд руб. (объем выдачи авансов год назад составлял 2,59 млрд руб.).

Коммерческие и административные управленческие расходы группы за отчетный период выросли с 5,59 млрд руб. в 2024 году до 6,19 млрд руб. в 2025-м. Большая часть этих расходов — 4,17 млрд руб. — пришлась на фонд оплаты труда. Показатель EBITDA по итогам года составил 4,9 млрд руб. против 11 млрд руб. в прошлом. Рентабельность по EBITDA снизилась до 13%. Кроме того, в 2025 году группа получила чистый убыток в 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее. Как пояснили в компании, дополнительное давление на EBITDA и чистую прибыль, помимо операционных факторов, оказало начисление резервов под обесценивание активов по МСФО.

Группа «Элемент» возникла в 2019 году на базе активов «Ростеха» и «Системы». Компания специализируется на микроэлектронике, объединяет около 30 активов, включая лидера по производству чипов в России «Микрон». Весной 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, а позднее получил вторичный листинг на Московской бирже.