Представьте: вы летите 17 часов подряд где-то над Тихим океаном. Снаружи — бескрайняя синева, внутри — в целом обычный эконом-класс Boeing 787-9 Dreamliner. Только в центре салона необычная конструкция с кроватями.

Новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand запускает первый в мире спальный модуль в эконом-классе — Skynest. Судя по фото и видео, это очень напоминает купе в поезде, где вместо двери за приватность отвечает штора. Внутри всё так же компактно, и конструкция вмещает не четыре полки, а шесть — по три с каждой стороны. Пассажиров предупреждают: придется карабкаться, даже заползать на место. Проще всего добраться на нижние полки — они на уровне пола. Остальным помогут специальные ступени. Зато внутри можно растянуться во весь рост, задернуть шторку, подключить устройства к USB-разъемам, застегнуть ремни безопасности поверх одеяла и сладко уснуть.

Концепцию придумали еще в 2020 году — как раз перед тем, как пандемия поставила полеты на паузу. Тогда казалось, что до воплощения идеи пройдет целая вечность. Но момент настал: с 18 мая открывается бронирование мест в так называемом «гнезде на борту». Первые рейсы с ним будут выполнены в ноябре из Окленда в Нью-Йорк и обратно. Занять место на весь рейс не получится — продаются сессии по 4 часа. Стоимость — 495 новозеландских долларов (примерно 22 тыс. руб.). За один рейс пассажир может приобрести максимум две сессии.

В Air New Zealand вынуждены учитывать географию. Комфорт каждого путешественника — важная составляющая туристического рынка страны, который оценивают в 46 млрд местных долларов (примерно $27 млрд). Раньше авиаперевозчик уже экспериментировал с креслами, превращающимися в диван. Теперь — со спальными купе. Думаю, многие пассажиры опробовали бы такую кабину, чтобы хотя бы 4 часа пути не пытаться уснуть на соседе или на откидном столике. Кто-то, впрочем, точно побрезгует. И все же, возможно, это поворотный момент для всей гражданской авиации.

Яна Лубнина