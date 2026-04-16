Дорога из Самарканда в один из самых древних городов Средней Азии Шахрисабз лежит через живописный горный перевал Тахтакарача, который находится на высоте 1,8 тыс. м. До XVI века город, основанный, кстати, примерно в VIII веке до нашей эры, назывался Кеш, что означает жилище, поселение. Но по каким-то неизвестным мне причинам город решили переименовать. Нынешнее название переводится как персидское шар — город и сабз — зеленый. А знаменит город тем, что здесь родился великий полководец Амир Тимур. Всему миру он известен как Тамерлан, то есть «хромой Тимур», что является немного оскорбительным, поэтому местные гиды предпочитают его так не называть.

В центре исторической части расположился дворец Ак-Сарай (Белый дворец), который Амир Тимур строил с 1380 года четверть века. На крыше был устроен бассейн, вода в него поступала по свинцовому желобу с горного перевала. От грандиозной входной арки, рухнувшей около 300 лет назад, сохранились два пилона. Кстати, самого Амира Тимура, строившего для себя и потомков мавзолей Дорус-Сиадат, все же захоронили в Самарканде, в Гур-Эмире. С этим достаточно странным решением связана не одна легенда. Самая известная, которую я знаю со школьных времен, что из-за суровых зимних условий тело не смогли доставить через перевал. Может, как-нибудь расскажу вам, как на самом деле было дело…

По территории мы ездили на тук-туке под известные песни — «Шахрисабз» и «Учкудук» от узбекского ВИА «Ялла» 1970-х, а еще почти специально для меня, вдруг зазвучали «Белые розы». По дороге увидели дерево с огромными корнями, оно называется Чинорлар и стоит здесь с 1370 года, тот есть с самого начала правления полководца. По окончании исторической части экскурсии прекрасный гид Хуршид — профессиональный историк, сразу опознавший во мне коллегу, повез нас в горное село Мираки. По дороге рассказывая о местных обычаях, а еще про то, что в этих местах, немного напоминающих Мексику, снимали два фильма про Чингачгука с Гойко Митичем. В этом горном селе я попробовал изумительную томленую в тандыре баранину и лучший айран в своей жизни, он завораживающе переливался из чаши в чашу.

