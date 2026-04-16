Врач рассказал о вере Трампа в способность газировки убивать раковые клетки

Дональд Трамп уверен, что диетическая газировка убивает раковые клетки. Об этом стало известно из интервью, которое дал американский врач и телеведущий Мехмет Оз для подкаста Дональда Трампа-младшего.

«Ваш отец настаивает, что диетическая газировка ему полезна, так как она убивает траву, если ее вылить на траву, а поэтому она должна убивать и раковые клетки в организме»,— заметил господин Оз в подкасте Triggered. Об этой теории господина Трампа врач узнал недавно, когда находился с ним на борту президентского самолета. «Я вхожу к нему, так как он хотел поговорить о чем-то, а у него на столе стоит Fanta. Я говорю: “Вы шутите?” А он так глуповато улыбается и говорит: “Эта штука для меня полезна, она убивает раковые клетки”». Потом господин Оз вспомнил, как Дональд Трамп однажды заявил, что Fanta не может быть вредной, так как она «свежевыжатая».

Многие врачи и специалисты по здоровому питанию, комментируя этот подкаст, сочли необходимым напомнить потребителям, что в большинство диетических газировок добавляют подсластитель аспартам, который Международное агентство по изучению рака относит к веществам «возможно канцерогенным для человека». Кроме того, указывают врачи, нет никаких исследований, подтверждающих эффективность газировки в уничтожении раковых клеток.

Алена Миклашевская