В Москве 20 апреля выпадет снег и образуется гололедица

Синоптик Евгений Тишковец предупредил об «арктическом вторжении» в столичный регион. В ночь на 20 апреля температура в Москве будет околонулевой, вероятны легкие заморозки и образование гололедицы. Выпадет снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» в Telegram.

Ожидается выпадение до 27 мм осадков — это примерно три четверти от месячной нормы. Снежный покров высотой 2-5 см сохранится на пару дней.

Также ожидается штормовой ветер в порывах до 16 м/с. Дневная температура не превысит 0…+3. По ощущениям на улице будет -3...-5, сообщил господин Тишковец.