Из озера в Башкирии, в котором утонули овцы, продолжают всплывать туши животных

Из озера Узеть, расположенного возле хутора Луч в Бирском районе, откуда спасатели извлекли 1340 погибших овец, начали всплывать туши животных, сообщает телеканал UTV со ссылкой на районную администрацию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 16 декабря 2025 года стадо овец, переходившая озеро, провалилось под неокрепший лед. Сначала речь шла о 200 погибших овцах. Хозяин скота заявил об ущербе в 20 млн руб.

Спасатели тогда нашли одну выжившую овцу, которая бродила по льду.

Майя Иванова