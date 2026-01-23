1340 овец достали из озера Узеть в Башкирии

Из озера Узеть около хутора Луч в Бирском районе достали 1340 утонувших овец, сообщает телеканал UTV со ссылкой на зампредседателя регионального госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Лилию Каримову.

По словам чиновницы, основные работы завершены, однако они могут быть возобновлены для проверки.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 16 декабря стадо овец, пересекая озеро, провалилось под лед. Сначала речь шла о 200 погибших овцах. Хозяин скота заявил об ущербе в 20 млн руб.

Идэль Гумеров