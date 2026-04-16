Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина заявилась на праймериз

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина подала документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» (праймериз) по Богдановичскому одномандатному избирательному округу. Как сообщила спикер у себя в социальных сетях, ветераны специальной военной операции, участницы женского регионального движения «Единой России» предложили ей представлять интересы жителей Богдановича, Камышлова, Камышловского муниципального района, а также Пышминского и Талицкого муниципальных округов в Законодательном Собрании Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Для меня это большая ответственность и честь. Служить интересам своих земляков — это главный принцип моей работы. Моя задача как члена партии "Единая Россия" и депутата — помогать муниципалитетам входить в региональные и федеральные программы, получать средства на развитие территорий и повышение качества жизни людей. Я знаю, как это делать, и примеров тому достаточно»,— написала Людмила Бабушкина.

Карьера Людмилы Бабушкиной в свердловском заксобрании началась еще в начале 2000-х. С 2006 года она является членом партии «Единая Россия».

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

Согласно данным сайта pg.er.ru, на праймериз от Богдановичской территориальной группы в заксобрание намерены избираться управляющий администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец, президент «Благотворительного Фонда Максима Иванова» Сергей Липанин, участник СВО Андрей Крапивченко, начальник отдела «РУСАЛ» Сергей Моисеев, экс-глава округа Богданович Владимир Москвин, сотрудница администрации Каменского муниципального округа Марина Плотникова, сотрудница МКУ «Центр защиты населения Каменского муниципального округа Свердловской области» Елена Рожина, руководитель пресс-службы «РУСАЛ» Валентин Терентьев.

Ранее на праймериз в заксобрание выдвинулся первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Мария Игнатова