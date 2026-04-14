Глава Северного округа Вервейн выдвинулся на праймериз в свердловское ЗакСО

Управляющий Северным управленческим округом Александр Вервейн подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Указано, что политик планирует принять участие в выборах Законодательного собрания Свердловской области от Краснотурьинской территориальной группы.

До назначения на текущую должность в декабре 2023 года господин Вервейн более 10 лет возглавлял администрацию города Волчанска. Александру Вервейну 45 лет, он окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция, является членом партии «Единая Россия».

На праймериз в свердловской заксобрание также подался экс-глава округа Богданович Владимир Москвин от Богдановичской территориальной группы. По данным сайта предварительного голосования «Единой России», господин Москвин является членом партии, работает начальником производственного отдела ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР». Окончил Уральский государственный технический университет, а в 2026 году учится в Уральском государственном экономическом университете. Владимир Москвин был главой Богдановича с 2012 по 2017 год.

Ранее на праймериз также заявились заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков и вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

Напомним, «Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля.

Мария Игнатова