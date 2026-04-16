Мадонна анонсировала выход нового альбома Confessions II

Американская певица Мадонна анонсировала выход своего 15-го музыкального альбома. Он получил название Confessions II («Исповедь II»). Как пишет BBC, Confessions II станет «своеобразным продолжением» студийного альбома Confessions on a Dance Floor («Исповедь на танцполе»), выпущенного в 2005 году. Релиз Confessions II запланирован на 3 июля.

Обложка альбома Confessions II Фото: Rafael Pavarotti / Warner Records / AP Мадонна (2021 год) Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Певица также выложила в соцсетях 60-секундный отрывок открывающего трека «I Feel So Free». В композиции звучит строчка из песни Мадонны 1985 года Into The Groove: «Здесь, на танцполе, я чувствую себя такой свободной».

«Люди думают, что танцевальная музыка поверхностна, но они ошибаются,— написала Мадонна в соцсетях.— Танцпол — это не просто какое-то место, это порог: ритуальное место, где движение заменяет слова».

Для работы над новым альбомом Мадонна пригласила британского продюсера Стюарта Прайса, с которым ранее сотрудничала. Совместно они записали Confessions on a Dance Floor в студии на чердаке дома господина Прайса в Лондоне. Стюарт Прайс также сопровождал американскую певицу в турне 2023 года Celebration.

Алена Миклашевская