Мадонна анонсировала выход нового альбома Confessions II

Американская певица Мадонна анонсировала выход своего 15-го музыкального альбома. Он получил название Confessions II («Исповедь II»). Как пишет BBC, Confessions II станет «своеобразным продолжением» студийного альбома Confessions on a Dance Floor («Исповедь на танцполе»), выпущенного в 2005 году. Релиз Confessions II запланирован на 3 июля.

Обложка альбома Confessions II

Обложка альбома Confessions II

Фото: Rafael Pavarotti / Warner Records / AP

Мадонна (2021 год)

Мадонна (2021 год)

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Обложка альбома Confessions II

Фото: Rafael Pavarotti / Warner Records / AP

Мадонна (2021 год)

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Певица также выложила в соцсетях 60-секундный отрывок открывающего трека «I Feel So Free». В композиции звучит строчка из песни Мадонны 1985 года Into The Groove: «Здесь, на танцполе, я чувствую себя такой свободной».

«Люди думают, что танцевальная музыка поверхностна, но они ошибаются,— написала Мадонна в соцсетях.— Танцпол — это не просто какое-то место, это порог: ритуальное место, где движение заменяет слова».

Для работы над новым альбомом Мадонна пригласила британского продюсера Стюарта Прайса, с которым ранее сотрудничала. Совместно они записали Confessions on a Dance Floor в студии на чердаке дома господина Прайса в Лондоне. Стюарт Прайс также сопровождал американскую певицу в турне 2023 года Celebration.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Мадонна и ее путь к успеху

Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в американском городе Бей-Сити (штат Мичиган). Она была первой дочкой в семье, поэтому ей дали имя в честь матери. Та умерла, когда девочке было пять лет. Всего у Мадонны четыре брата и одна сестра

Фото: Alpha / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 14 лет Мадонна удивила школьную публику: на конкурсе талантов исполнила песню «Baba O&#39;&#39;Riley» группы The Who в топе и шортах, покрытых розовой краской. За этот номер отец поместил Мадонну под домашний арест, а братья обозвали «шлюхой»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 15 лет Мадонна начала заниматься балетом и пережила безответную любовь к своему учителю-гомосексуалу Кристоферу Флинну. Мадонна продолжила обучение в Мичиганском университете, но в 1978 году бросила учебу и уехала в Нью-Йорк. Там поступила в труппу к хореографу Перлу Лангу. Дебютировала в его постановке «Я больше никогда не видел других бабочек» в роли мальчика из еврейского гетто

Фото: Shunsuke Akatsuka / Reuters / Reuters / Shunsuke Akatsuka

Переехав в Нью-Йорк, Мадонна столкнулась с финансовыми трудностями. Она работала в фастфуде, была гардеробщицей, натурщицей и ню-моделью. Она жила в одном из беднейших районов Нью-Йорка, а однажды стала жертвой изнасилования

Фото: AP / Massimo Sambucetti

В 1979 году продюсеры певца Патрика Эрнандеса на пробах заметили исполнение Мадонной песни «Jingle Bells». В итоге она отправилась с Эрнандесом в международный тур. В начале 1980-х Мадонна подписала контракт с Сеймуром Стейном, основателем лейбла Sire Records

Фото: Reuters

В 1983 году вышел дебютный альбом певицы «Madonna». В течение года он занял 8-е место в чарте Billboard 200 и 6-е место в британском чарте. Затем Мадонна выпустила несколько удачных синглов, в частности «Holiday». Второй альбом «Like a Virgin» вышел в 1984 году. С песней «Like a Virgin» Мадонна выступила на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards (на фото)

Фото: AP

Свадьбу с Шоном Пенном в 1985 году Энди Уорхол назвал «самым захватывающим в жизни» событием, а присутствующих на торжестве гостей (на фото) «восхитительной смесью знаменитостей и ничтожеств». Сложные отношения с бытовым насилием и тюремными сроками Пенна за хулиганство в итоге закончились разводом

Фото: AP / Doug Pizac

В июле 1985 года журналы Penthouse и Playboy опубликовали обнаженные фотографии певицы, сделанные в конце 70-х, что могло стоить ей стремительно начинавшейся карьеры. На возгласы «Раздевайся!» на одном из концертов Мадонна сказала, что не снимет и пиджак в дикую жару, так как спустя годы это может быть использовано против нее

Фото: Playboy

После разрыва брак с Пенном выходит четвертый альбом Мадонны. По мнению Rolling Stone, альбом Like a Prayer вышедший в 1989 году, «…настолько близкий к искусству, насколько поп-музыка может быть» и включает в список «500 лучших альбомов всех времен». С конца 80-х годов СМИ начали называть ее королевой поп-музыки

Фото: Reuters

Мадонна обрела «духовное перерождение» с альбомом «Ray of Light» (1998), где она «внимательно всматривается в прошлое и много думает о мистической стороне бытия». Вознаграждением за труды стали сразу четыре премии «Грэмми»

Фото: Sam Mircovic / Reuters / Reuters / Sam Mircovic

В 2000 году Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ритчи (на фото), в том же году у звездной пары родился сын. Мадонна и Ритчи расстались в 2008-м

Фото: AP / Martin Cleaver

«Иногда быть сильным — это не делать ничего, и наоборот, приложить силу — значит проявить слабость. Сила для меня — это в конечном итоге мудрость. Мудрость уместности» &lt;br> На фото (слева направо): Мадонна, продюсер Майкл Уилсон и королева Великобритании Елизавета II, 2002 год

Фото: Reuters

После альбома «American Life» Мадонну обвинили в отсутствии патриотизма. Певица неоднократно поднимала темы войн в Афганистане и Ираке, терактов 11 сентября, равенства полов. В 2003 году Мадонна выпустила детскую книгу «Английские розы». Сразу после этого Мадонна попала в очередной скандал на церемонии MTV из-за поцелуя с Бритни Спирс

Фото: Kevin Kane / WireImage

Во время турне «Live To Tell» Мадонна примеряла образ Иисуса Христа, выходя на сцену в терновом венке. Она также пыталась поднять проблему голодающих детей в Африке. Вскоре после окончания турне Мадонна усыновила младенца из Малави. Сегодня у Мадонны шестеро детей — двое родных и четверо усыновленных

Фото: AP / Karel Prinsloo

«Быть блондинкой это абсолютно другое душевное состояние. Я не могу точно объяснить это, но возможность быть блондинкой придает невероятную сексуальность. Мужчины действительно реагируют на это. Я люблю светлые волосы, но это действительно делает вас другим. С темными волосами я чувствую себя более уравновешенной, и я чувствую себя менее реалисткой со светлыми волосами. И еще я чувствую себя больше итальянкой, когда я брюнетка»

Фото: AP / Miguel Villagran

В 2012 году в Москве Мадонна выступила на своем концерте в СК «Олимпийский» с речью в поддержку панк-группы Pussy Riot: «Я очень хочу, чтобы каждый человек во всем мире имел право на отношение к нему как к человеку. Их действия не были угрозой церкви и правительству. Эти три девушки — Надя, Катя и Маша — сделали нечто смелое. Они заплатили за это. Я молюсь за их освобождение»

Фото: Коммерсантъ / Максим Змеев

Позже она встретилась с участницами группы Pussy Riot и еще раз выразила им свою поддержку&lt;br> На фото: Мадонна (слева) с участницами группы Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой (справа; признана в РФ иностранным агентом) на благотворительном концерте в Нью-Йорке

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2023 году журнал Forbes оценил ее состояние в $580 млн

Фото: AP / Armando Franca

14 июня 2019 года вышел 14-й студийный альбом Мадонны «Madame X». В сентябре того же года стартовал тур, приуроченный к выходу пластинки. Певица выступала в камерной обстановке — преимущественно в театрах. Заключительное шоу состоялось 8 марта 2020 года в Париже

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

«Я сделала так много шоу — мировые туры на стадионах, спортивных аренах и прочее. Сейчас я чувствую, что должна попробовать что-то другое. Мне нравится делать интимные шоу и быть в состоянии непосредственного контакта с аудиторией»&lt;br> В рамках турне Madame X Мадонна запретила поклонникам пользоваться на ее концертах телефонами и другими гаджетами с камерами

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В августе 2022 года вышел сборник ремиксов Мадонны «Finally Enough Love». Он стал первым крупным релизом в рамках возобновившегося сотрудничества c WMG. Альбом попал в «первую десятку» в США и достиг третьего места в Великобритании

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

«То, что я показала людям свое тело без одежды, не значит, что я обнажила каждый дюйм своей души»

Фото: Kevin Mazur / MTV / Getty Images

В июне 2023 года Мадонна была госпитализирована с острой бактериальной инфекцией. Из-за этого певица приняла решение перенести на октябрь анонсированное на середину июля мировое турне «The Celebration Tour»

Фото: Kevin Winter / The Recording Academy / Getty Images

