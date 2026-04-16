Петербургская фармкомпания запустит линию упаковки лекарств с новой технологией

Петербургская фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» в первом квартале 2026 года инвестировала более 80 млн рублей в развитие производственных мощностей. Основным направлением стало приобретение и установка новой блистерно-картонажной линии для упаковки таблеток и капсул по технологии Alu-Alu — с использованием двустороннего алюминиевого блистера. Более 75% вложений (свыше 60 млн рублей) направили на закупку оборудования, оставшаяся часть пришлась на капитальные расходы и научно-исследовательские разработки, рассказали в компании.

Петербургская фармкомпания запустит новую технологию упаковки лекарств

Петербургская фармкомпания запустит новую технологию упаковки лекарств

Отмечается, что новая блистерно-картонажная линия стала уже десятой на предприятии. Однако это — первая, работающая по технологии холодной штамповки без нагрева. Запуск механизма в промышленную эксплуатацию ожидается до конца первого квартала 2026 года.

Особенность нового оборудования — формирование ячеек для лекарств без термического воздействия. Такой подход позволяет лучше защищать препараты от света, влаги и кислорода, что увеличивает срок их хранения и упрощает логистику.

Производственные мощности линии рассчитаны на выпуск 15 новых видов продукции. До конца 2026 года компания планирует выпустить около 260 тысяч упаковок, включая препараты для лечения гипертензии, сахарного диабета второго типа, а также противовирусные и антитромботические средства.

Матвей Николаев