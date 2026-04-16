В Армении задержали 15 членов партии Самвела Карапетяна

Правоохранительные органы Армении задержали 15 сторонников оппозиционной партии «Сильная Армения», возглавляемой главой ГК «Ташир» Самвелом Карапетяном. Как пояснила пресс-секретарь партии Марианна Каграманян, среди задержанных — в основном представители отделения партии в городе Арташате.

По словам защиты, комитет провел обыски в различных офисах «Сильной Армении». Адвокаты сообщили, что им запрещают войти в здание Антикоррупционного комитета. В числе прочего задержана глава офиса партии в Арташате Асмик Амирзадян. Их подозревают в нарушении законодательного запрета на благотворительность в предвыборный период.

14 апреля задержали двух представительниц партии «Сильная Армения» Гоар Гумашян и Вержине Степанян по аналогичному обвинению. Антикоррупционный комитет заявил, что в марте они безвозмездно предоставили деньги и пообещали оказать услугу «под видом благотворительности» жителям Армении, которые планируют голосовать на парламентских выборах 7 июня.

«Сильная Армения» — партия, созданная по инициативе Самвела Карапетяна после того, как в его отношении возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти. Бизнесмен, находящийся под домашним арестом, планирует выдвигаться в премьеры от партии на предстоящих в июне выборах. В конце марта Антикоррупционный комитет обвинил его политическую силу в даче «предвыборной взятки» для «вербовки жителей» Армавирской области.

Лусине Баласян