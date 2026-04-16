Британские ученые установили точное местоположение лондонского дома Шекспира

Исследователи установили точное местоположение дома Уильяма Шекспира в Лондоне, который драматург купил в 1613 году. Об этом сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона (KCL).

Открытие сделала профессор Люси Манро, обнаружив три документа из Лондонского и Национального архивов. До этого было известно, что Уильям Шекспир владел домом в Блэкфрайерсе, однако, где точно жил драматург, оставалось неясно.

Среди документов, которые обнаружила ученая — план части территории Блэкфрайерса, составленный в 1668 году — он и позволил установить точное местоположение и размеры дома Уильяма Шекспира. На плане не указаны внутренняя планировка жилища или количество комнат, однако оно «было достаточно большим, чтобы в 1645 году его разделили на два дома», уточнили в KCL.

Долгое время считалось, что Уильям Шекспир оставил свою карьеру в Лондоне вскоре после покупки дома в Блэкфрайерсе и уехал в город Стратфорд-апон-Эйвон, «где вел комфортную жизнь джентльмена». Однако открытие госпожи Манро указывает на то, что поэт в последние годы жизни проводил в Лондоне больше времени, чем исследователи полагали до этого. «В конце концов, он мог купить инвестиционную недвижимость где угодно в Лондоне, но этот дом находился недалеко от его рабочего места в театре Блэкфрайерс»,— отметила профессор.

В двух других документах прописано, как и когда поместье перешло во владение потомков писателя и за какую сумму они продали имущество. В 1665 году внучка Уильяма Шекспира Элизабет Барнард продала дом. Спустя год он сгорел в Великом лондонском пожаре.