Преступность имеет подростковое лицо

В Тюменской области за 2025 год было зарегистрировано около 25 тыс. преступлений, из них раскрыто более 11 тыс., сообщил начальник управления МВД по региону Александр Смирнов на заседании областной думы. Он особо отметил рост подростковой преступности и нарушений миграционного законодательства. Меньше в Тюменской области, по его данным, стали хулиганить, красть, вымогать и грабить.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления МВД по Тюменскои? области Александр Смирнов на заседании Тюменской областной думы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Начальник управления МВД по Тюменскои? области Александр Смирнов на заседании Тюменской областной думы

Перед выступлением начальника УМВД по Тюменской области полковника полиции Александра Смирнова депутатам областной думы показали видеоролик, в котором приводились статистические данные о всех видах преступлениях. Впрочем, затем он их повторил в своем докладе.

Сначала полковник Смирнов уделил внимание успехам. По его словам, меры профилактики, которые использует полиция, способствовали сокращению количества преступлений. Так, в сравнении с прошлым годом на 14,1% сократилось количество зарегистрированных убийств, на 12,8% уменьшилось причинений тяжкого вреда здоровью, на 34,6% — хулиганства, на 29,7% — разбойных нападений, на 9,1% — грабежей, на 14,6% — квартирных краж.

Общее число зарегистрированных преступлений в регионе увеличилось на 4% и составило около 25 тыс. за 2025 год. Но и здесь полковник Смирнов нашел плюсы. Он пояснил, что это означает хорошую работу полиции, которая стала чаще выявлять преступления.



По его словам, всего было раскрыто более 11 тыс. преступлений, из которых порядка 3 тыс. тяжких и особо тяжких, в том числе разбойных нападений и изнасилований.

Особое внимание в докладе Александр Смирнов уделил наркотикам. По данным МВД, на территории Тюменской области в 2025 году было задержано 17 межрегиональных наркокурьеров, у которых изъяли более 60 кг запрещенных веществ. Всего за прошлый год изъяли 100 кг наркотиков. Кроме того, полиция выявила 416 сайтов, содержащих «противоправный контент». Было пресечено около 3 тыс. преступлений в прошедшем году, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе более 2 тыс. случаев сбыта. Раскрыто порядка 1,5 тыс. фактов наркопреступлений, были ликвидированы две нарколаборатории.

Всего пару минут Александр Смирнов уделил коррупции. Так, по его словам, в 2025 году было выявлено 908 коррупционных преступлений, за их совершение к уголовной ответственности привлечено более 300 лиц.

Удачно тюменская полиция боролась с уличной преступностью. В сравнении с прошлыми годами число преступлений снизилось по нескольким направлениям: вымогательства (на 72,2%), повреждения имущества (на 33,3%), грабежи (на 30%), кражи (на 25%).

Самыми острыми проблемами полковник Смирнов назвал подростковую преступность и миграцию. Он рассказал депутатам, что преступность среди несовершеннолетних возросла на 4,9% (364 преступления). Из них число краж и незаконного оборота наркотиков возросло на 40% и 22% соответственно. В отношении детей за 2025 год было совершено 1064 преступления.

В 2025 году было проведено 3622 мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Всего было выявлено 9397 административных правонарушений и порядка 1 тыс. граждан выдворены за пределы РФ.

Депутат от ЛДПР Иван Вершинин спросил докладчика о том, есть ли у МВД предложения, как снижать преступность со стороны мигрантов. Полковник Смирнов ответил, что сейчас среди силовых ведомств пристальное внимание к реестру контролируемых лиц и возможным рейдам.

Депутат от КПРФ Иван Левченко поинтересовался, стоит ли для решения кадрового вопроса возобновить работу местного института МВД, который был закрыт в 2011 году в ходе реформы полиции. Александр Смирнов ответил просто — это не его компетенция.

За принятие информации к сведению единогласно проголосовали все 39 депутатов, присутствующие на заседании.

Артем Путилов, Василий Алексеев