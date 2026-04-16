Белгородский дистрибьютор напитков «Пивстар» нарастил выручку до 11,4 млрд

ООО «Пивстар» — дистрибьюторская и логистическая компания, зарегистрированная в Старом Осколе Белгородской области — по итогам 2025 года увеличило выручку с 10,56 до 11,41 млрд руб. Чистая прибыль предприятия составила 20,2 млн руб. — почти столько же, сколько и в 2024-м (20,1 млн). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность организации, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Пивстар» зарегистрировали в декабре 2003 года. До недавнего времени основным видом деятельности указывалась оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт, но сейчас данные отсутствуют. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. Основным владельцем (78,9% долей) выступает старооскольское ООО «Траст Капитал» Игоря Моргунского и Натальи Медведевой. Также в числе собственников — Владимир Трякин (10%), Кирилл Гуров (10%) и Александр Солонец (1,1%). Директором компании с 2024 года является Наталья Разумова.

Себестоимость продаж «Пивстара» в прошлом году выросла с 8 до 8,43 млрд руб., а коммерческие расходы — с 2,31 до 2,71 млрд. Валовая прибыль составила 2,98 млрд руб.

Долгосрочные обязательства фирмы уменьшились с 284,8 до 244,8 млн руб. за счет погашения долгосрочных кредитов на 40 млн. В части краткосрочных обязательств общая сумма выросла с 1,48 до 1,57 млрд руб. Краткосрочные кредиты оцениваются в 729 млн руб. Кредиторская задолженность составляет 807,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам предыдущего 2024 года чистая прибыль «Пивстара» резко снизилась на 61% при росте выручки на 15%.

Денис Данилов