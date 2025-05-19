Белгородский «Пивстар» в 2024 году снизил прибыль до 20 млн рублей

По итогам 2024 года чистая прибыль белгородского ООО «Пивстар» уменьшилась на 61%— с 52 млн до 20 млн руб. Выручка общества, напротив, выросла на 15% — с 9,2 млрд до 11 млрд руб. Это следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании выросла на 13%, с 7 млрд до 8 млрд руб. Прибыль от продаж общества увеличилась на 24%, со 195 млн до 243 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 29%, с 920 млн до 1,2 млрд руб. Кредиторская задолженность компании, напротив, уменьшилась — на 10%, с 1 млрд до 918 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Пивстар» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2003 году для оптовой торговли алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. Уставный капитал — 10 млн руб. Директор — Наталья Разумова. Доли в компании принадлежат ООО «Траст Капитал» (78,9%) Игоря Моргунского и Натальи Медведевой, Владимиру Трякину (10%), Кириллу Гурову (10%) и Александру Солонцу (1,1%).

Егор Якимов