В Ярославле не смогли продать здание минфина

В Ярославле признаны несостоявшимися торги по продаже объекта культурного наследия «Торговый дом Вахромеева», конец XVIII — начало XX вв., в котором располагается областное министерство финансов. Протокол опубликован на площадке «РАД Торги России». На торги не заявилось ни одного участника.

Административное здание площадью 1,1 тыс. кв. м на улице Андропова, 9/9, и земельный участок площадью 911 кв. м продавали за 168 млн руб. На нового собственника ляжет обязанность по сохранению исторического здания.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. В правительстве области 10 апреля сообщали, что министерство финансов в скором времени закончит переезд. Освобождаемые здания продают инвесторам, чтобы те занялись их восстановлением, а впоследствии открыли там гостиницы, кафе или рестораны.

Алла Чижова