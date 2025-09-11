«Правительственный квартал» в Ярославле обрел табличку
В Ярославле на здании №69 по улице Советской начали монтировать табличку «Правительственный квартал». Объемные буквы выполнены в желтом цвете. Работы идут сегодня, 11 сентября, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина, помещения которого выкупает правительство области. Освобожденные объекты власти начали продавать.
Фото: Правительство Ярославской области
В «правительственный квартал» уже переехали министерство экономического развития, министерство имущественных отношений, министерство образования региона.