«Правительственный квартал» в Ярославле обрел табличку

В Ярославле на здании №69 по улице Советской начали монтировать табличку «Правительственный квартал». Объемные буквы выполнены в желтом цвете. Работы идут сегодня, 11 сентября, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина, помещения которого выкупает правительство области. Освобожденные объекты власти начали продавать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В «правительственный квартал» уже переехали министерство экономического развития, министерство имущественных отношений, министерство образования региона.

Алла Чижова