ЧЭМК и ЧелГУ заключили соглашение о научном и практическом сотрудничестве

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) посетила делегация университетских преподавателей и научных сотрудников Челябинского государственного университета (ЧелГУ) во главе с ректором Сергеем Таскаевым. По результатам встречи с генеральным директором комбината Вячеславом Попковым между предприятием и вузом подписано соглашение и создана рабочая группа, которая будет решать вопросы, связанные с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками.

«Мы рады предложению ЧЭМК о сотрудничестве, в том числе в области переработки отвалов. Задачи, обозначенные руководством комбината, нам понятны, и мы готовы активно включиться в эту важную работу. На базе нашего университета мы располагаем необходимыми ресурсами для проведения физико-химического анализа, включая не только химический и фазовый состав, но и микроскопическую структуру. У нас есть возможности для исследований в области биологии, экологии и микробиологии. Кроме того, мы проводили исследования различных техногенных воздействий на окружающую среду и уверены, что это тоже может быть полезно в рамках нашего сотрудничества», — сказал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев.

Важно отметить, что наряду с традиционными методами переработки отвалов, представители ЧелГУ обозначили свою открытость и высокий уровень компетенций в сфере нетрадиционных исследовательских подходов, которые основаны на достижениях фундаментальной науки. Специалисты университета уже много лет занимаются переработкой микрокремнезема и достигли в этой области серьезных результатов.

Используя микрокремнезем, в больших количествах образующийся в процессе производства на ЧЭМК кремниевых ферросплавов, ученые ЧелГУ представят новые материалы, которые используются в различных отраслях народного хозяйства.

«С коллегами из ЧелГУ мы нашли массу общих тем для плодотворного сотрудничества, а главное – обсудили вполне конкретные задачи, варианты решений которых будут готовы уже в самое ближайшее время. Нас очень заинтересовали научно-исследовательские возможности вуза и его желание разрабатывать новейшие технологии для реального производства. Особенно это касается идей в сфере экологии. Этому вопросу на комбинате уделяется самое пристальное внимание, и я рад, что данную задачу мы будем решать сообща», — отметил генеральный директор ЧЭМК Вячеслав Попков.

Говоря о будущих совместных экологических проектах, генеральный директор ЧЭМК отметил положительный опыт в сфере озеленения территории, приведя в пример роскошный ботанический сад ЧелГУ. Добиться выдающегося результата позволил именно научный подход в вопросе укладки плодородного слоя земли и тщательного подбора сортов саженцев. Грамотная технология позволяет значительно экономить средства и добиваться максимального результата.

Также по соглашению университет берет на себя вопрос организации курсов повышения квалификации и переподготовки рабочих и инженерных специальностей на комбинате. ЧЭМК, в свою очередь, создаст необходимые условия для привлечения студентов на работу на неполный трудовой день и организации всех видов практик на производственных участках предприятия.

