Депутата горсовета Уфы Александра Дегтева арестовали по делу «Башспирта»
Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал депутата горсовета Уфы Александра Дегтева до 20 мая.
Уфимский предприниматель, депутат Александр Дегтев
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», ему инкриминируют присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). По версии следствия, ООО «Образовательный центр "Пушкин"», владельцем которого является Александр Дегтев, по завышенной стоимости сдавало в аренду компании «Башспирт» помещения в историческом здании на улице Пушкина в Уфе.
Господин Дегтев был задержан 14 апреля на 48 часов. В этот день арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска прокуратуры Башкирии о признании ничтожным договора аренды между «Башспиртом» и «Образовательным центром "Пушкин"». При этом суд удовлетворил иск арендодателя о взыскании с «Башспирта» задолженности за аренду здания на сумму около 37 млн руб.
Александр Дегтев в знак несогласия с обвинением объявил голодовку.