Депутата горсовета Уфы Александра Дегтева арестовали по делу «Башспирта»

Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал депутата горсовета Уфы Александра Дегтева до 20 мая.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Уфимский предприниматель, депутат Александр Дегтев

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», ему инкриминируют присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). По версии следствия, ООО «Образовательный центр "Пушкин"», владельцем которого является Александр Дегтев, по завышенной стоимости сдавало в аренду компании «Башспирт» помещения в историческом здании на улице Пушкина в Уфе.

Господин Дегтев был задержан 14 апреля на 48 часов. В этот день арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска прокуратуры Башкирии о признании ничтожным договора аренды между «Башспиртом» и «Образовательным центром "Пушкин"». При этом суд удовлетворил иск арендодателя о взыскании с «Башспирта» задолженности за аренду здания на сумму около 37 млн руб.

Александр Дегтев в знак несогласия с обвинением объявил голодовку.

Олег Вахитов