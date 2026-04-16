Депутата горсовета Уфы Александра Дегтева могут арестовать по делу «Башспирта»

Как стало известно «Ъ-Уфа», в ближайшее время Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия планирует избрать меру пресечения депутату горсовета Уфы Александру Дегтеву. Ему инкриминируют присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). Депутат и бизнесмен был задержан 14 апреля по ст. 91 УПК после дачи показаний в СКР.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат горсовета Уфы Александр Дегтев

Господин Дегтев является учредителем ООО «Образовательный центр "Пушкин"», которому принадлежит историческое здание Первого губернского музея (гауптвахта) на улице Пушкина. Несколько лет назад компания «Башспирт» арендовала его для открытия фирменного ресторана.

Взаимоотношения между «Пушкиным» и «Башспиртом» легли в основу уголовных дел бывшего и нынешнего генеральных директоров производителя алкогольной продукции. По версии СКР, стоимость аренды здания была выше рыночной.

В 2025 году экс-генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов был осужден, но кассационная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Уголовное дело нынешнего руководителя компании Раифа Абдрахимова, которому вменяют в вину то, что он не сразу расторг кабальные договоры, находится в процессе расследования.

Александр Дегтев, по данным «Ъ-Уфа», вину не признает, в ИВС он объявил голодовку.

В день задержания депутата арбитражный суд Башкирии не нашел нарушений закона при аренде «Башспиртом» здания у «Образовательного центра "Пушкин"». С иском о признании договора аренды ничтожным в суд обращалась прокуратура республики. При этом суд удовлетворил иск арендодателя о взыскании с «Башспирта» задолженности за аренду здания на сумму около 37 млн руб.

Олег Вахитов